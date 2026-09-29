Οδηγούμε στην Ελλάδα τη νέα Ferrari Amalfi Spider: Απόλαυση σε καθαρή μορφή

Έχοντας έναν V8 biturbo κινητήρα χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση, πίσω κίνηση και μια αναδιπλούμενη οροφή για να απολαμβάνει ο οδηγός την οδήγηση και τη φύση, η Ferrari Amalfi Spider αποτελεί ένα μοναδικό τετράτροχο όχημα.

Η Ferrari Amalfi Spider είναι ένα «καθαρόαιμο» μοντέλο, χωρίς περιττές προσθήκες. Το νέο κομψοτέχνημα της φίρμας από το Μαρανέλο πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία για να κερδίσει τον κάτοχό της. Με καθαρό σχεδιασμό, χωρίς κραυγαλέα και υπερβολικά αεροδυναμικά βοηθήματα, διαθέτει μεταξύ άλλων έναν οκτακύλινδρο κινητήρα με συγκλονιστική απόκριση.

Διαθέτει ένα τελευταίας γενιάς σύστημα πέδησης, δανεισμένο από την κορυφαία σειρά της γκάμας Ferrari, όπου ανήκουν μεταξύ άλλων οι 296 GTB και 849 Testarossa, και μια υποδειγματική ρύθμιση των ενεργών αναρτήσεων MagneRide. Η διάδοχος της Roma συνδυάζει, λοιπόν, την εκ πρώτης όψεως απλότητα με εξαιρετικά εξελιγμένα μηχανικά μέρη, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο: να οδηγείται όσο το δυνατόν περισσότερο και να προσφέρει απλόχερα την απόλαυση της οδήγησης.

Θα χαρακτήριζα την Amalfi Spider ένα sui generis supercar, καθώς διαθέτει όλα όσα χρειάζονται ώστε αυτή να γίνει πιο εύχρηστη στην καθημερινότητα – με μοναδική εξαίρεση, φυσικά, το θέμα της τιμής. Ας το εξηγήσουμε καλύτερα. Η απουσία εξεζητημένων αεροδυναμικών βοηθημάτων και το σχετικά «κανονικό» ύψος από το έδαφος κάνουν τη ζωή πολύ πιο εύκολη σε μια σειρά από καθημερινές καταστάσεις. Φανταστείτε τις ράμπες των γκαράζ σε πολυτελείς επαύλεις ή ακόμη και μέσα στην πόλη, τις μετακινήσεις πάνω σε πλακόστρωτους δρόμους και σαμαράκια, χωρίς το άγχος μήπως κάτι βρει στο έδαφος.

Με λίγα λόγια μια καθημερινότητα, που δεν μπορούν να τη διαχειριστούν όλα τα supercars. Η Amalfi Spider, όμως, μπορεί, χάρη σε ένα πραγματικά υποδειγματικό set-up που λειτουργεί άψογα στις περισσότερες συνθήκες. Και κάπως έτσι σε κάνει να θέλεις να οδηγείς και να χρησιμοποιείς ένα supersport μοντέλο αξίας κοντά στις 300.000 ευρώ (στην Ιταλία), για κάθε μέρα και κάθε περίσταση, σαν να ήταν το καθημερινό σου αυτοκίνητο. Αν και για εκείνον που έχει τη δυνατότητα να το αποκτήσει, συχνά αποτελεί το δεύτερο ή ακόμη και το τρίτο αυτοκίνητό του.

Άλμα ποιότητας

Δύο τομείς, όπως τα φρένα και οι αναρτήσεις, έχουν αναβαθμιστεί ριζικά σε σχέση με τη Roma. Τα φρένα χρησιμοποιούν πλέον τεχνολογία brake-by-wire και το σύστημα ABS Evo. Η αίσθηση είναι εξαιρετική, η προοδευτικότητα υποδειγματική και η δύναμη πέδησης ελέγχεται με απόλυτη ακρίβεια. Τόσο ώστε μπορείς ακόμη και να φρενάρεις με το αριστερό πόδι χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, παρά το γεγονός ότι είναι το λιγότερο ευαίσθητο, καθώς σπάνια χρησιμοποιείται στην οδήγηση στον δρόμο.

Εξαιρετική είναι και η πληροφόρηση που φτάνει στο αριστερό πεντάλ, με σταθερή αίσθηση που σου μεταφέρει με αξιοσημείωτη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τα ελαστικά «δαγκώνουν» την άσφαλτο. Για τους λάτρεις των αριθμών, η Ferrari αναφέρει ότι η Amalfi Spider χρειάζεται μόλις 30,8 μέτρα για να ακινητοποιηθεί από τα 100 χλμ./ώρα. Από την άλλη, οι αναρτήσεις MagneRide επωφελούνται από νέο λογισμικό διαχείρισης, το οποίο βελτιώνει σημαντικά την απόκριση του μαγνητοροϊκού υγρού.

Σε γρήγορες καμπές, κλειστές φουρκέτες ή κάθε λογής ανωμαλίες η Amalfi είναι σε θέση να διαχειρίζεται με απόλυτη ακρίβεια κάθε αλλαγή στην επιφάνεια του δρόμου. Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή απόλαυση σε κάθε οδηγική εμπειρία, από τα ορεινά περάσματα μέχρι τις πανέμορφες διαδρομές δίπλα στη θάλασσα. Μέσω του διακόπτη Manettino στο τιμόνι, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα Wet, Comfort, Sport και Race. Κατόπιν, η Amalfi προσαρμόζει διαρκώς τη συμπεριφορά της στις εκάστοτε συνθήκες, αλλά και στις απαιτήσεις του οδηγού. Και όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη ένταση χάρη στη δυνατότητα οδήγησης με ανοιχτή την οροφή.

Η φιλοσοφία που επέλεξαν οι μηχανικοί του Μαρανέλο είναι άμεση και απολαυστική. Στα προγράμματα Sport και Race το πίσω μέρος γίνεται πιο παιχνιδιάρικο, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας και επιτρέπουν στον οδηγό να έχει περισσότερη συμμετοχή στη διαχείριση της πρόσφυσης. Κάτω από το δεξί πόδι, υπάρχει άφθονο υλικό.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο V8 biturbo κινητήρας της οικογένειας F154, χωρίς καμία μορφή ηλεκτροκίνησης, αποδίδει 640 ίππους και 760 Nm ροπής. Για να αντιληφθεί κανείς το επίπεδο των σημερινών επιδόσεων, αρκεί να σημειωθεί ότι η ισχύς αυτή υπολείπεται μόλις κατά 20 ίππους εκείνης του V12 των 65 μοιρών της θρυλικής Ferrari Enzo. Το μοτέρ συνεχίζει να ανεβάζει στροφές μέχρι τις 7.600 σ.α.λ. και είναι ακόμη πιο άμεσο σε σχέση με το αντίστοιχο της Roma. Το όριο περιστροφής των turbo έχει αυξηθεί στις 171.000 σ.α.λ. (+6.000 σ.α.λ σε σχέση με την προκάτοχό της), ενώ το συνολικό βάρος των περιστρεφόμενων μαζών έχει μειωθεί κατά σχεδόν 2,5 κιλά, χάρη στους νέους εκκεντροφόρους και το ελαφρύτερο μπλοκ, από το οποίο έχει αφαιρεθεί υλικό που δεν συμβάλλει στη δομική του ακαμψία.

Η προσπάθεια εξέλιξης επεκτείνεται και στο πλαίσιο. Τα πλευρικά τμήματα του αλουμινένιου αμαξώματος έχουν ενισχυθεί ώστε να αντισταθμίσουν την απουσία σταθερής οροφής. Σε συνδυασμό με την κατασκευή της υφασμάτινης οροφής, αυτό προσθέτει περίπου 80 κιλά σε σχέση με την coupé έκδοση. Η μαλακή οροφή αποτελείται από πέντε στρώσεις, οι οποίες μονώνουν εξαιρετικά αποτελεσματικά την καμπίνα, με αποτέλεσμα η εμπειρία στο εσωτερικό να πλησιάζει πολύ εκείνη της κλειστής έκδοσης. Με λίγα λόγια, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις ψεγάδι. Εξαιρουμένου του ήχου. Οι αυστηρές προδιαγραφές για τις εκπομπές ρύπων έχουν, δυστυχώς, κερδίσει τη μάχη απέναντι στον τραχύ και βαθύ ήχο του V8 του Μαρανέλο. Από την άλλη, αν στόχος της Ferrari ήταν να κρατήσει την Amalfi όσο το δυνατόν περισσότερο μακριά από το γκαράζ και να την κάνει αυτοκίνητο για κάθε μέρα, τότε η αποστολή της έχει αναμφίβολα στεφθεί με επιτυχία.

Αισθητική tailor made

Η υφασμάτινη οροφή χρειάζεται μόλις 13,5 δευτερόλεπτα για τη διαδικασία ανοίγματος/κλεισίματος, διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με ταχύτητα έως 60 χλμ./ώρα. Προσφέρεται σε έξι διαφορετικές επενδύσεις, δύο εκ των οποίων είναι «τεχνικού» τύπου, ώστε να συνδυάζονται με τα στοιχεία από ανθρακονήματα. Ο ανεμοθώρακας περιορίζει σημαντικά τον αεροδυναμικό θόρυβο και μπορεί να παραμένει αναπτυγμένος έως τα 170 χλμ./ώρα, ενώ στη συνέχεια εξακολουθεί να βρίσκεται στη θέση του μέχρι την τελική ταχύτητα των 320 χλμ./ώρα

Πιο… φυσική

Σε σχέση με τη Roma, η Amalfi υιοθετεί φυσικούς διακόπτες στο τιμόνι αντί για τα απτικά χειριστήρια, μια νέα κεντρική οθόνη οριζόντιου προσανατολισμού, ενσωματωμένη στο ταμπλό, καθώς και μια ολοκαίνουρια κεντρική κονσόλα από βουρτσισμένο αλουμίνιο, κατασκευασμένη από συμπαγές υλικό. Η ενεργή πίσω αεροτομή διαθέτει τρεις θέσεις λειτουργίας και μπορεί να παράγει έως και 110 κιλά κάθετου φορτίου στα 250 χλμ./ώρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

V8 (90°) στο κέντρο, σε διαμήκη διάταξη

Twin turbo βενζίνης

Χωρητικότητα 3.855 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 640 ίπποι/7.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 760 Nm/3.000-5.750 σ.α.λ.

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 320 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 3,3 δλ.

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.660 x 1.970 x 1.300 χιλ.

Μεταξόνιο 2.670 χιλ.

Βάρος 1.556 κιλά

Τιμή αγοράς

272.000€ (Ιταλία)