Οδηγούμε στην Ελλάδα το BYD ATTO 2 DM-i Boost 212 PS: Πόσο κάνει λέει;

Το BYD ATTO 2 DM-i έρχεται για να κάνει την plug-in hybrid τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ και ξεχωρίζει από την έλλειψη συμβιβασμών που ζητά από τον οδηγό του.

του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: BYD – Γιώργος Καραγιωργάκης

Η BYD έχει ήδη δείξει ότι δεν ήρθε στην Ευρώπη μόνο για να διεκδικήσει ένα κομμάτι της αγοράς των ηλεκτρικών. Ήρθε για να μπει επιθετικά σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες, με τεχνολογία, εξοπλισμό και τιμές που βάζουν δύσκολα στον ανταγωνισμό. Το νέο ATTO 2 DM-i είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής μέχρι σήμερα, γιατί φέρνει την plug-in hybrid λογική στην πιο hot κατηγορία της αγοράς και με τιμή που δεν αδειάζει τις τσέπες.

Και αυτή είναι η ουσία του μοντέλου. Όχι μόνο ότι αποτελεί την υβριδική εκδοχή ενός ήδη γνωστού μικρού SUV της BYD, αλλά ότι κάνει την plug-in hybrid τεχνολογία προσβάσιμη σε πολύ μεγαλύτερη μερίδα του αγοραστικού κοινού. Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα PHEV συνδέθηκαν για χρόνια με μεγαλύτερες κατηγορίες και σαφώς υψηλότερα budgets, το ATTO 2 DM-i επιχειρεί να κατεβάσει το κόστος εισόδου χωρίς να κατεβάσει αισθητά και το επίπεδο της εμπειρίας.

Σχεδόν ίδιο εξωτερικά, ουσιαστικά διαφορετικό σε φιλοσοφία

Εμφανισιακά, οι αλλαγές σε σχέση με το αμιγώς ηλεκτρικό ATTO 2 είναι περιορισμένες. Η μεγαλύτερη γρίλια χαμηλά στον εμπρός προφυλακτήρα, οι μικρές διαφοροποιήσεις στον διάκοσμο και τα διακριτικά DM-i είναι τα βασικά σημεία που ξεχωρίζουν το plug-in hybrid από το EV. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για ένα μοντέλο που θέλει να κραυγάσει τη διαφορετική του ταυτότητα.

Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Το αντίθετο. Το ATTO 2 DM-i διατηρεί τη σύγχρονη, καθαρή και ισορροπημένη εικόνα του ηλεκτρικού αδελφού του, παραμένοντας ένα SUV με compact αποτύπωμα, χωρίς να δείχνει φτηνό, απλοϊκό ή υπερβολικά φορτωμένο σχεδιαστικά. Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα σε κερδίσει από την πρώτη ματιά με κάποια σχεδιαστική ακρότητα. Είναι όμως ένα αυτοκίνητο που δείχνει προσεγμένο, ώριμο και σωστά τοποθετημένο στο κοινό του. Και τελικά αυτό έχει σημασία, γιατί ο χαρακτήρας του είναι πολύ πιο ουσιαστικός από το να κυνηγήσει εντυπώσεις στο design.

Καμπίνα που δεν θυμίζει «budget» πρόταση

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου το BYD ATTO 2 DM-i εντυπωσιάζει άμεσα, αυτός είναι η καμπίνα. Γιατί μπαίνοντας μέσα, η πρώτη αίσθηση δεν είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα «προσιτό» plug-in B-SUV. Η εικόνα, η υφή των υλικών και κυρίως η συνολική συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε κάτι ακριβότερο.

Τα vegan δέρματα, η πολύ καλή συναρμογή και η αίσθηση στιβαρότητας δίνουν στην καμπίνα ένα επίπεδο ποιότητας που δύσκολα συνδέεις με ένα μοντέλο αυτής της τιμολογιακής αφετηρίας. Δεν υπάρχει εκείνη η αίσθηση εκπτώσεων που συναντάς συχνά όταν μια εταιρεία προσπαθεί να συμπιέσει την τιμή για να πετύχει εμπορικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, εδώ νιώθεις ότι η BYD ήθελε πρώτα να δώσει μια πειστική εμπειρία και μετά να χτίσει γύρω από αυτήν το value for money αφήγημα.

Η κεντρική οθόνη 12,8 ιντσών παραμένει ο πρωταγωνιστής του ταμπλό, ενώ πίσω από το τιμόνι υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών. Η διάταξη είναι σύγχρονη, ο επιλογέας κίνησης έχει μεταφερθεί στην κολόνα του τιμονιού και αυτό απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, κάνοντας το εσωτερικό να δείχνει ακόμη πιο ανοιχτό και πρακτικό. Σημαντική προσθήκη είναι και το Google built-in, που έρχεται για πρώτη φορά σε PHEV της μάρκας και ενισχύει την τεχνολογική εικόνα του μοντέλου.

Χώροι που ξεπερνούν ξεκάθαρα την κατηγορία

Παρότι η BYD το τοποθετεί στην κατηγορία των B-SUV, το ATTO 2 DM-i σε κάνει γρήγορα να αναρωτιέσαι αν αυτή η ταμπέλα τελικά το αδικεί. Γιατί μέσα στην καμπίνα οι χώροι είναι πραγματικά παραπάνω από γενναιόδωροι για το μέγεθος του αυτοκινήτου.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ακόμη και επιβάτες άνω του 1,90 m θα βρουν πολύ καλό αέρα για κεφάλι και πόδια, τόσο μπροστά όσο και πίσω. Το επίπεδο δάπεδο βοηθά σημαντικά τους πίσω επιβάτες, ενώ συνολικά η αίσθηση είναι ότι βρίσκεσαι σε ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Αυτό είναι από τα μεγάλα όπλα του μοντέλου, γιατί στην πράξη απευθύνεται σε οικογένειες ή σε χρήστες που θέλουν compact διαστάσεις προς τα έξω, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν σοβαρές παραχωρήσεις στην καθημερινή πρακτικότητα.

Ανάλογα θετική είναι και η εικόνα του χώρου αποσκευών, με 425 λίτρα διαθέσιμα και δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.335 λίτρα, τιμές που τοποθετούν το μοντέλο πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Ένα plug-in που δεν συμπεριφέρεται σαν παραδοσιακό PHEV

Η βασική ιδιαιτερότητα του ATTO 2 DM-i βρίσκεται φυσικά στο σύστημα κίνησης. Η BYD χρησιμοποιεί εδώ το Super Hybrid DM-i, το οποίο έχει πολύ διαφορετική φιλοσοφία από αυτήν που συναντάμε σε αρκετά παραδοσιακά plug-in hybrid της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στην πράξη, το αυτοκίνητο δίνει την αίσθηση ότι λειτουργεί πολύ πιο κοντά σε ηλεκτρικό παρά σε βενζινοκίνητο μοντέλο με υποβοήθηση. Στην έκδοση Boost που οδηγήσαμε, με τη μεγάλη μπαταρία 18 kWh και τη συνδυαστική ισχύ των 212 PS, αυτό μεταφράζεται σε πολύ ομαλή επιτάχυνση, πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου και συνολικά σε μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο EV παρά συμβατικό hybrid.

Ο θερμικός κινητήρας των 1,5 λίτρων δεν είναι διαρκώς παρών στην καθημερινή αίσθηση. Ενεργοποιείται κυρίως όταν το γκάζι πατηθεί βαθιά ή όταν αυξηθούν σημαντικά οι απαιτήσεις για επιτάχυνση. Ακόμη κι έτσι, όμως, η παρέμβασή του δεν είναι ενοχλητική. Δεν υπάρχει το γνώριμο «βούισμα» ή η αίσθηση καταπόνησης που συναντάς σε ορισμένα full hybrid της αγοράς. Αντιθέτως, η συνολική λειτουργία του συστήματος είναι πολιτισμένη, ήσυχη και πολύ σωστά ελεγχόμενη.

Αυτό ακριβώς συμβάλλει στην πολύ καλή ποιότητα κύλισης του αυτοκινήτου. Όχι μόνο η ανάρτηση, αλλά και ο τρόπος που συνεργάζονται τα επιμέρους μέρη του συστήματος κίνησης, χτίζουν μια αίσθηση ηρεμίας που κανονικά θα περίμενες σε ακριβότερο μοντέλο. Υπάρχει και αναγεννητική πέδηση, η οποία όμως είναι πιο ομαλή απ’ όσο θα θέλαμε ακόμη και στην υψηλότερη ρύθμιση. Δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό, όσο ίσως μία ανάγκη που μας δημιουργήθηκε μιας και η εμπειρία παρέπεμπε τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Άνεση πρώτα, με σαφή προσανατολισμό

Στον δρόμο, το ATTO 2 DM-i δείχνει από τα πρώτα μέτρα ότι η BYD δεν επιχείρησε να το μετατρέψει σε κάτι που δεν είναι. Η ανάρτηση έχει μαλακή ρύθμιση και στόχο να απορροφά τις κακοτεχνίες του δρόμου με τρόπο που ευνοεί ξεκάθαρα την άνεση. Στην πράξη, το πετυχαίνει πολύ καλά. Το αυτοκίνητο περνά πάνω από ανωμαλίες, μπαλώματα και κακοσυντηρημένες επιφάνειες με ηρεμία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μέσα στην καμπίνα που θυμίζει περισσότερο «θάλαμο ηρεμίας» παρά τυπικό B-SUV.

Αυτός είναι και ο χαρακτήρας του. Δεν σε προκαλεί να ψάξεις το όριο ή να κινηθείς με σπορ διάθεση. Αν το πιέσεις, θα φανεί ότι βγαίνει έξω από τα νερά του. Οι κλίσεις υπάρχουν και γίνονται αντιληπτές, χωρίς όμως να ξεφεύγουν ή να φέρνουν αμηχανία στον οδηγό. Το πλαίσιο παραμένει ασφαλές, η συμπεριφορά ουδέτερη και η συνολική εμπειρία προβλέψιμη.

Απλώς, το ATTO 2 DM-i φτιάχτηκε για να κάνει εύκολα και ήρεμα είτε 5 είτε 500 km, όχι για να προσφέρει σπορ αίσθηση. Και σε αυτό που πραγματικά καλείται να κάνει, είναι πειστικό.

Κατανάλωση και αυτονομία που βγάζουν νόημα

Η BYD ανακοινώνει για την έκδοση Boost έως 90 km ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km. Αυτά είναι νούμερα που ακούγονται πολύ δυνατά στο χαρτί, όμως το θετικό είναι ότι η πρώτη μας επαφή έδειξε πως το μοντέλο κινείται σε λογικά πλαίσια σε σχέση με όσα υπόσχεται.

Η μέση τιμή κατανάλωσης στην οδήγησή μας κυμάνθηκε περίπου στα 4 lt/100 km, επίδοση πολύ καλή για SUV με τέτοιους χώρους, τέτοια ισχύ και τέτοια συνολική στόχευση. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι αν οι καθημερινές διαδρομές σου είναι της τάξης των 100 km ή λιγότερο, το σενάριο να κινηθείς για ημέρες χωρίς να χρειαστείς σχεδόν καθόλου βενζίνη είναι απολύτως ρεαλιστικό, αρκεί να έχεις φυσικά τη δυνατότητα να το φορτίζεις.

Σε αυτό ακριβώς βρίσκεται και η αξία της πρότασης. Το ATTO 2 DM-i δεν σου ζητά να αλλάξεις βίαια συνήθειες, ούτε να μπεις υποχρεωτικά σε μια αμιγώς ηλεκτρική λογική. Σου επιτρέπει να ζήσεις σχεδόν σαν με EV στην καθημερινότητα, κρατώντας το δίχτυ ασφαλείας του βενζινοκινητήρα για όταν χρειαστεί.

Οι τιμές που το κάνουν πραγματικά ενδιαφέρον

Το τελικό χτύπημα του πακέτου έρχεται από την τιμολόγηση. Η βασική έκδοση Active, με 166 ίππους, μπαταρία 7,8 kWh και έως 40 km ηλεκτρικής αυτονομίας, ξεκινά από 26.990 ευρώ. Η κορυφαία Boost που οδηγήσαμε, με την μπαταρία 18 kWh, τους 212 PS και την πολύ πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρική εμπειρία, τοποθετείται στα 29.990 ευρώ.

Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του μοντέλου. Γιατί σε αυτά τα χρήματα το ATTO 2 DM-i δεν μοιάζει απλώς ανταγωνιστικό. Μοιάζει να δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τα plug-in hybrid της κατηγορίας. Και όταν αυτό συνδυάζεται με εξοπλισμό, ποιότητα, χώρους και πολύ ώριμη συνολική αίσθηση, τότε η πρόταση γίνεται πραγματικά δελεαστική.

Πρώτο συμπέρασμα

Η πρώτη επαφή με το BYD ATTO 2 DM-i δείχνει ότι η εταιρεία έχει φτιάξει ένα αυτοκίνητο με πολύ καθαρό ρόλο και ακόμη πιο καθαρό target group. Δεν είναι ένα B-SUV που απλώς προσθέτει μια plug-in hybrid έκδοση στη γκάμα του. Είναι ένα μοντέλο που επιχειρεί να κάνει τον εξηλεκτρισμό πιο εύκολο, πιο προσιτό και πιο καθημερινό για πολύ περισσότερο κόσμο.

Με χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας, καμπίνα που δεν θυμίζει budget πρόταση, εξαιρετικά πολιτισμένη λειτουργία του συστήματος κίνησης, πολύ καλή άνεση και τιμή που μπαίνει επιθετικά στην αγορά, το πακέτο δείχνει από την πρώτη επαφή κάτι παραπάνω από υποσχόμενο. Και ειδικά στην έκδοση Boost, η συνολική αίσθηση είναι ότι παίρνεις ένα αυτοκίνητο που τιμολογιακά βρίσκεται χαμηλά, αλλά ποιοτικά και τεχνολογικά στέκεται αισθητά ψηλότερα.