Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault Clio E-Tech Hybrid 160 PS – Πότε έρχεται το LPG;

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για μία πρώτη γνωριμία με την “μούσα” της γαλλικής μάρκας, η οποία μόλις κατέφθασε στην ελληνική αγορά με πολύ ενδιαφέρουσα γκάμα κινητήρων. Η 6η γενιά έρχεται για να μας θυμίσει γιατί το όνομα Clio παραμένει σημείο αναφοράς.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

35 χρόνια μετά το πρώτο του ντεμπούτο, το Clio παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης με 17 εκατομμύρια πωλήσεις και επαναλαμβανόμενες πρωτιές στα B-segment. Από γενιά σε γενιά έχτισε φήμη για πρακτικότητα, κορυφαία οδική συμπεριφορά και τεχνολογία που περνά έγκαιρα σε προσιτές εκδόσεις, διαμορφώνοντας για πολλούς οδηγούς το πρότυπο του καθημερινού supermini.

Η νέα, 6η γενιά πατά στη γνωστή πλέον πλατφόρμα CMF-B με μεγαλύτερες διαστάσεις και πιο ώριμη αισθητική, αναβαθμισμένη ποιότητα καμπίνας και ψηφιακό περιβάλλον OpenR Link με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία εξελιγμένη από κάθε άποψη γκάμα κινητήρων, ενώ σήμερα οδηγούμε το ισχυρότερο υβριδικό E-Tech των 160 ίππων που υπόσχεται ουσία σε οικονομία και επιδόσεις. Πλαισιώνεται από τον νέο 3κύλινδρο TCe των 1,2 λίτρων και 115 ίππων, διαθέσιμο με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο EDC και την έκδοση διπλού καυσίμου που έρχεται σύντομα, ώστε η γκάμα να καλύπτει τα πάντα από την αστική καθημερινότητα, έως και τα μεγάλα ταξίδια με χαμηλό κόστος χρήσης.

Σχεδίαση

Στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δείχνει πως θέλει να “ρισκάρει”, φέρνοντας στην εξίσωση μία ριζικά αλλαγμένη σχεδιαστική γλώσσα, που μέχρι στιγμής έχει διχάσει. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πιο επιθετικό concept, το οποίο σίγουρα τραβάει τα βλέμματα, ασχέτως έκδοσης εξοπλισμού. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και με την τόσο διαφοροποιημένη εμφάνιση, το Clio παραμένει αναγνωρίσιμο όπως ελάχιστα μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης έχουν καταφέρει. Το αμάξωμα έχει μεγαλώσει προς όλες τις κατευθύνσεις, με τα 4,11 μέτρα να φέρνουν τη νέα γενιά 6 εκατ. πιο πάνω από τον προκάτοχο. Το ίδιο ισχύει και για το μετατρόχιο, το οποίο μπροστά έχει ισοφαρίσει πλέον το Captur. Οι ρόμβοι κυριαρχούν από όποια γωνία κι αν κοιτάξεις, με τη νέα μάσκα να φέρει σχετικό μοτίβο όπως και όλα τα πρόσφατα μοντέλα της μάρκας, ενώ ακόμη και τα κάθετα φώτα ημέρας που εντυπωσιάζουν αποτελούν ουσιαστικά μισό ρόμβο σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρείας. Το προφίλ γέρνει διακριτικά προς ένα ημι-κουπέ σχήμα, με τονισμένες γωνίες και μικρότερες πίσω γυάλινες επιφάνειες που εντείνουν την αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Πίσω, τα 4 φωτιστικά σώματα και η προσεγμένη διαμόρφωση της πέμπτης πόρτας ολοκληρώνουν ένα σύνολο που δείχνει πιο premium από όσα έχουμε συνηθίσει στο B-segment. Η χρωματική παλέτα έχει εμπλουτιστεί με τις έντονες αποχρώσεις του κόκκινου που οδηγούμε αλλά και του πράσινου, που ταιριάζουν στο νέο ύφος, ενώ οι λεπτές αεροδυναμικές λεπτομέρειες εκτός του ότι έχουν βελτιώσει το συντελεστή οπισθέλκουσας από 0,32 σε 0,30, δένουν με τη γενικότερο δυναμικό προφίλ. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι το νέο Clio έχει ανέβει μισό σκαλί κατηγορίας σε εικόνα και αίσθηση.

Εσωτερικό

Η καμπίνα ακολουθεί τη σύγχρονη γλώσσα της Renault με ενιαία γυάλινη επιφάνεια που φιλοξενεί δύο οθόνες 10 ιντσών σε πλουσιότερες εκδόσεις, ενώ στη βασική έχουμε ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών. Η 10άρα οθόνη για το infotainment αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού. Η αίσθηση ποιότητας είναι ανεβασμένη, με καλή συναρμολόγηση και επενδύσεις που δίνουν πιο «μεγάλη» αύρα, ειδικά στις εξοπλιστικές εκδόσεις με alcantara και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Στη δεύτερη σειρά καθισμάτων τα πλαστικά είναι ένα κλικ κάτω σε ποιότητα, σε μία προσπάθεια διατήρησης του κόστους σε λογικά επίπεδα, αλλά το θετικό είναι πως έχουμε τρία άνετα καθίσματα από πλευράς υλικών, ακόμη κι αν οι χώροι δεν είναι είναι τεράστιοι.

Πρακτικά, οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για τέσσερις ενήλικες, με το μεταξόνιο να έχει μεγαλώσει κατά 8 χλστ. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 391 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις, διατηρώντας μία κυρίαρχη θέση απέναντι στον ανταγωνισμό, ενώ το κατά 4 εκατοστά χαμηλότερο κατώφλι φόρτωσης, επιτρέπει πιο εύκολο βάλε-βγάλε. Εργονομικά, καταγράφεται η ιδιαιτερότητα του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα σε συνύπαρξη με τους μοχλούς υαλοκαθαριστήρων και του χειριστηρίου ήχου, κάτι που θέλει εξοικείωση, όπως έχουμε πει άλλωστε και στα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας που υιοθετούν την ίδια λογική.

Τεχνολογίες

Το σύστημα πολυμέσων OpenR Link ενσωματώνει υπηρεσίες Google όπως Maps, Assistant και Play, λειτουργεί απρόσκοπτα και φέρνει ασύρματες ενημερώσεις. Στη χρήση οι οθόνες είναι εύκολες, με γρήγορη απόκριση, ενώ η υποστήριξη Android Auto και Apple CarPlay διατηρείται για όσους θέλουν mirroring. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων παραμετροποιείται με διαφορετικές θεματικές, προβάλλοντας ότι μπορεί να ζητήσει ο οδηγός με εντυπωσιακά και ποιοτικά γραφικά.

Στα συστήματα υποβοήθησης, η λίστα είναι πλούσια με το adaptive cruise control να αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού. Φυσικά δεν λείπουν στοιχεία όπως υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, επιτήρηση τυφλού σημείου, αναγνώριση σημάτων και αυτόματο φρενάρισμα. Η λειτουργία Smart των προγραμμάτων οδήγησης Multi-Sense προσαρμόζει έξυπνα την απόκριση συστήματος κίνησης και την υποβοήθηση τιμονιού ανάλογα με τον ρυθμό οδήγησης. Φυσικά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο “σωτήριο” κουμπί My Safety Switch, το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει την προεπιλογή των ρυθμίσεων που επιθυμούμε στα συστήματα υποβοήθησης και κάνει την απενεργοποίηση των “ενοχλητικών” παρατηρητών υπόθεση ενός δευτερολέπτου.

Κινητήρες

Κεντρικός showman στη γκάμα κινητήρων αποτελεί η αναβαθμισμένη πλήρως υβριδική έκδοση E-Tech full hybrid που οδηγούμε εδώ, με τους 160 ίππους. Το 4κύλινδρο θερμικό σύνολο λειτουργεί σε κύκλο Atkinson έχοντας ανέβει πλέον στα 1.800 κυβικά εκατοστά και συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, μεγαλύτερη μπαταρία 1,4 kWh και το έξυπνο multi-mode αυτόματο κιβώτιο. Στην πράξη πρόκειται για ένα από τα πιο αποδοτικά υβριδικά του είδους του, καθώς μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά στο 80% των αστικών μετακινήσεων, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση έως και 40%. Η εργοστασιακή τιμή των 3,9 lt/100 km είναι ρεαλιστική σε αστικό περιβάλλον, κάτι που επιβεβαιώσαμε στην πρώτη οδήγηση με ενδείξεις κοντά στα 4 lt/100 km.

Ακόμη και όταν πιέστηκε, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 6,7 l/100 km, ενώ σε μικτές συνθήκες κινήθηκε χαμηλότερα χάρη στη συχνή ηλεκτρική λειτουργία και στη λογική κλιμάκωση του ειδικού κιβωτίου πολλαπλών σχέσεων χωρίς συμπλέκτη. Σημαντική βελτίωση σε σχέση με το σύνολο των 145 ίππων της προηγούμενης γενιάς είναι τα αισθητά χαμηλότερα επίπεδα θορύβου από τον κινητήρα, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την ποιότητα κύλισης.

Θυμίζουμε ότι στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο νέος τρικύλινδρος TCe των 1,2 λίτρων και 115 ίππων που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή EDC διπλού συμπλέκτη. Φυσικά δεν θα λείψει και η αγαπημένη έκδοση των Ελλήνων, διπλού καυσίμου Eco-G, η οποία πλέον έχει αναβαθμιστεί. Η ιπποδύναμη έχει ανέβει στους 120 PS, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αυτόματου κιβωτίου EDC, ενώ η μεγαλύτερη δεξαμενή υγραερίου των 50 lt, ανεβάζει τη συνολική αυτονομία κοντά στα 1.500 km. Η παραγωγή της έκδοσης LPG έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο, οπότε κάπου εκεί υπολογίζουμε να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έλευση της στην ελληνική αγορά αλλά και το κόστος απόκτησης.

Στο δρόμο

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα το Clio E-Tech έδειξε χαρακτήρα που ισορροπεί έξυπνα ανάμεσα στην άνεση και στον έλεγχο αμαξώματος. Η ανάρτηση φιλτράρει αποτελεσματικά τις ανωμαλίες και κρατά το αυτοκίνητο στιβαρό σε ταχύτητες ταξιδιού, ενώ το τιμόνι είναι γρήγορο και ακριβές χωρίς τεχνητή σκληρότητα. Η απόσβεση ακούμπησε την καθημερινή χρήση με ποιότητα κύλισης που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία, ενώ η ομοιογένεια του συνόλου σε πιο σβέλτο ρυθμό αφήνει μία ευχάριστη επίγευση, εμπνέοντας εμπιστοσύνη.

Το υβριδικό σύνολο δίνει γραμμική και γεμάτη ώθηση, ενώ αξιοποιεί σε κάθε πιθανή ευκαιρία την ηλεκτρική λειτουργία, μειώνοντας το θόρυβο και την κατανάλωση. Σε ανοικτές διαδρομές η συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικών μερών γίνεται αθόρυβα, με το ειδικό κιβώτιο να παραμένει διακριτικό στις εναλλαγές. Η αίσθηση είναι ώριμη και προβλέψιμη, με φυσιολογικές κλίσεις στις αλλαγές κατεύθυνσης και φρένα που εμπνέουν σιγουριά σε επαναλαμβανόμενα φρεναρίσματα. Για την πλήρη εικόνα θα επανέλθουμε με την αναλυτική δοκιμή.

Εκδόσεις – Τιμές – Διαθεσιμότητα

Η γκάμα στην Ελλάδα ξεκινά με το TCe 115 evolution στα 20.900 ευρώ με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος. Ακολουθούν techno TCe 115 στα 22.900 ευρώ, evolution TCe 115 EDC στα 21.900 ευρώ με τρέχουσα ενέργεια, και techno TCe 115 EDC στα 24.700 ευρώ. Το full hybrid E-Tech 160 προσφέρεται ως evolution στα 24.900 ευρώ, ως techno στα 25.900 ευρώ και ως esprit Alpine στα 28.000 ευρώ. Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση λιανικής υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα χωρίς χρόνο αναμονής, κάτι που διευκολύνει όσους θέλουν άμεση παράδοση. Η έκδοση διπλού καυσίμου με LPG εντάσσεται στη γραμμή παραγωγής τον Μάιο ώστε να ακολουθήσει σύντομα η διάθεση στην ελληνική αγορά. Οι τιμές και οι προωθητικές ενέργειες ενδέχεται να επικαιροποιούνται ανά περίοδο, οπότε αξίζει ο έλεγχος της τρέχουσας διαθεσιμότητας πριν την τελική παραγγελία.

Τι κρατάμε από την πρώτη γνωριμία

Το νέο Clio E-Tech 160 PS δείχνει έτοιμο να υποστηρίξει το βάρος του ονόματος με ώριμο στήσιμο, ποιοτική καμπίνα και υβριδική απόδοση που βγάζει νόημα στον πραγματικό κόσμο. Η κατανάλωση επιβεβαιώνει τις εργοστασιακές δηλώσεις στο αστικό περιβάλλον και μένει χαμηλά ακόμη και όταν πιεστεί. Η τεχνολογία του infotainment με Google κάνει την καθημερινότητα απλή, τα συστήματα υποβοήθησης δουλεύουν ομαλά και η τιμολογιακή τοποθέτηση της γκάμας είναι ανταγωνιστική, ειδικά με τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Περισσότερα στην αναλυτική δοκιμή που θα ακολουθήσει.