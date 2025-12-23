Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Suzuki e Vitara: Πρώτη επαφή με το ηλεκτρικό B-SUV

Πρώτη οδηγική επαφή με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Suzuki e Vitara. Πώς είναι η πρώτη απόπειρα της δημοφιλούς μάρκας στη νέα εποχή.

Το Vitara είναι από εκείνα τα ονόματα που κουβαλούν μνήμες περιπέτειας με το… τσουβάλι. Με το e Vitara, η Suzuki περνά στο πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής, επιχειρώντας να ενώσει τη χρηστικότητα και τον «εκδρομικό» χαρακτήρα του Vitara με τα ζητούμενα της ηλεκτροκίνησης. Η ελληνική πρώτη επαφή έγινε στην ολοκαίνουργια πίστα SFi Karting Circuit στα Σπάτα. Περιβάλλον παράδοξο θα έλεγε κανείς για ένα compact ηλεκτρικό SUV, αλλά η επιλογή έγινε καθώς τα αυτοκίνητα ήταν ακόμα προ-παραγωγής, που σημαίνει ότι δεν είχαν πινακίδες κυκλοφορίας, άρα η οδήγηση σε οποιοδήποτε δημόσιο δρόμο είχε αποκλειστεί σαν επιλογή. Παρ’ όλα αυτά είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε πίσω από το τιμόνι σε συνθήκες ελεγχόμενες αλλά αποκαλυπτικές για το στήσιμο, τη ροή ισχύος και τον τρόπο που το νέο BEV «διαβάζει» τα συνεχόμενα φορτία. Το ζητούμενο δεν ήταν να «γράψει» χρόνους, αλλά να δείξει εάν παραμένει Vitara στην ουσία του, τώρα που μπαίνει στην πρίζα.

Σχεδίαση και διαστάσεις: high-tech αισθητική με μία δόση περιπέτειας

Ο σχεδιαστικός κώδικας αποφεύγει τις υπερβολές. Η μάσκα και τα πολυγωνικά LED δίνουν μια καθαρή, τεχνολογική πρώτη εντύπωση, ενώ τα άβαφα περιμετρικά προστατευτικά, οι τονισμένοι θόλοι και οι ζάντες 18” ή 19” διατηρούν το SUV ύφος. Με μήκος 4,28 m και μεταξόνιο 2,70 m, δείχνει και είναι μεγαλύτερο από το θερμικό Vitara, κάτι που φαίνεται στις αναλογίες και στο πάτημα. Το πίσω μέρος ακολουθεί μινιμαλιστική λογική, με διακριτική αεροτομή και γραμμικά φωτιστικά που «δένουν» οπτικά το πλάτος. Δεν επιδιώκει να σοκάρει, αλλά να είναι σύγχρονο και εύκολα αναγνωρίσιμο, όπως ταιριάζει σε ένα mainstream ηλεκτρικό που φιλοδοξεί να γίνει καθημερινό εργαλείο.

Καμπίνα και εργονομία: Suzuki με… συγγενικά στοιχεία

Μπαίνοντας μέσα, η εικόνα είναι σημαντικά αναβαθμισμένη για τα δεδομένα της μάρκας. Υπάρχουν διχρωμίες που «ζεσταίνουν» την ατμόσφαιρα, προσεγμένη συναρμογή και –κυρίως– μια διάταξη χειριστηρίων που βάζει την εργονομία μπροστά από τον εντυπωσιασμό. Το ταμπλό φιλοξενεί δύο οθόνες μέσα σε ενιαίο πλαίσιο. 10,1” για τον πίνακα οργάνων και 10,25” για το infotainment. Σημαντικό προτέρημα είναι οι φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό, ο περιστροφικός επιλογέας για το “κιβώτιο”, ο διακόπτης για τα οδηγικά modes, το one-pedal και το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Η συνολική αίσθηση είναι «γνωστή-καλή Suzuki», αλλά πιο μοντέρνα και –το κυριότερο– εύκολη στην εξοικείωση.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, το Suzuki Connect έχει εμπλουτιστεί για το πρώτο ηλεκτρικό της μάρκας. Πληροφορίες κατάστασης μπαταρίας, απομακρυσμένη διαχείριση φόρτισης και κλιματισμού, προγραμματισμός διαδρομών και βασικές προσαρμογές περιβάλλοντος. Είναι το είδος των λειτουργιών που δεν «γεμίζουν» απλώς το φυλλάδιο εξοπλισμού, αλλά διευκολύνουν τη ρουτίνα ενός ηλεκτρικού.

Το μακρύ μεταξόνιο μεταφράζεται σε πραγματικά καλή ευρυχωρία για τους επιβάτες. Πίσω, το κάθισμα μετακινείται έως 16 cm, βάζοντας τον χρήστη να επιλέξει ανάμεσα σε χώρο ποδιών και πορτμπαγκάζ. Εδώ είναι και ο μόνος σαφής συμβιβασμός. Ο χώρος αποσκευών ξεκινά από 238 λίτρα και φτάνει τα 310 λίτρα με το πίσω κάθισμα μπροστά, τιμή κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Για μια οικογένεια με μικρά παιδιά θα χρειαστεί λίγη μελέτη στο «πακετάρισμα». Από την άλλη, το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και η σωστή γεωμετρία ανοίγματος κάνουν την καθημερινή χρήση απλή υπόθεση.

Πλατφόρμα και αρχιτεκτονική: Heartect-e με χαμηλό κέντρο βάρους

Το e Vitara βασίζεται στη νέα HEARTECT-e, μια παραλλαγή της γνωστής φιλοσοφίας της Suzuki που έχει προσαρμοστεί ειδικά για BEV και έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την Toyota και την Daihatsu. Το πάτωμα είναι επίπεδο, οι μπαταρίες ενσωματώνονται χαμηλά και προστατευμένα, ενώ η απόσταση από το έδαφος παραμένει στα 18 cm ώστε να διατηρείται μια «εκδρομική» ικανότητα πέρα από το καθαρά αστικό πεδίο. Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική προβλέπει eAxle εμπρός και πίσω, ανάλογα με την έκδοση, και δίνει στη Suzuki το περιθώριο να εφαρμόσει τη δική της λογική τετρακίνησης.

Εκδόσεις – μπαταρίες – τετρακίνηση: τρεις επιλογές

Η γκάμα ξεκινά με τη 2WD και μπαταρία 49 kWh (344 km θεωρητικής αυτονομίας), συνεχίζει με τη 2WD 61 kWh (426 km) και κορυφώνεται στην 4WD 61 kWh (395 km), όπου μπαίνει στο παιχνίδι το ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles. Η απόδοση είναι αντίστοιχα 144 PS, 174 PS και 184 PS, με 0-100 km/h σε 9,6”, 8,7” και 7,4” και τελική 150 km/h. Το ALLGRIP-e δεν είναι απλώς «ένα ακόμα» ηλεκτρικό AWD: πέρα από την άμεση κατανομή ροπής, διαθέτει λειτουργία Trail που περιορίζει το σπινάρισμα στον τροχό με τη μικρότερη πρόσφυση και μεταφέρει ροπή στον απέναντι, προσομοιώνοντας ηλεκτρονικά λειτουργία LSD. Στο χαρτί, είναι το είδος της τεχνογνωσίας που περιμένεις από Suzuki.

Η επιλογή LFP μπαταριών έχει γίνει με στόχο τη σταθερότητα και τη διάρκεια σε βάθος χρόνου, με μειωμένη ευαισθησία σε συχνές 100% φορτίσεις. Η DC φόρτιση ονομαστικά φτάνει έως 70 kW. Δεν είναι νούμερο που εντυπωσιάζει, αλλά καλύπτει μια ρεαλιστική χρήση με στάσεις-καφέ. Το AC σε τριφασικό wallbox θα είναι το βασικό σενάριο του ιδιοκτήτη, με τον κύκλο φόρτισης κατά τις βραδινές ώρες να παραμένει ο πιο πρακτικός τρόπος συμβίωσης.

Στην πίστα SFi: τι μαθαίνεις για ένα ηλεκτρικό SUV σε ένα στενό “ξένο” περιβάλλον;

Η πίστα καρτ δεν είναι «φυσικό περιβάλλον» για μικρό SUV, είναι όμως ιδανική για να αναδείξει πώς συνεργάζονται μεταξύ τους πλαίσιο-ανάρτηση-φρένα. Στο e Vitara, η εκκίνηση είναι αθόρυβη και η ώθηση γραμμική, με αρκετή ζωντάνια στα πρώτα χιλιόμετρα για να κερδίζεις μέτρα μεταξύ των διαδοχικών καμπών. Στην είσοδο της στροφής, το εμπρός μέρος βουτά ελάχιστα, το αυτοκίνητο ακολουθεί την εντολή χωρίς να σπρώχνει το βάρος του προς τα έξω, και η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων παίζει τον ρόλο του σταθεροποιητή όταν αλλάζουν άξονα τα φορτία.

Δεν υπάρχει αίσθηση «επιπέδωσης» ή φλυαρίας από τα ηλεκτρονικά. Στο όριο που επιτρέπει ένα τέτοιο περιβάλλον, το e Vitara σε ανταμείβει όταν το οδηγείς καθαρά. Μπαίνεις με υπομονή, βρίσκεις το apex χωρίς βίαια τιμόνια, ανοίγεις γκάζι προοδευτικά και παίρνεις μια προβλέψιμη, χρήσιμη περιστροφή πριν σε «μαζέψει» – και όταν χρειάζεται – η ευστάθεια. Το τιμόνι, αν και ελαφρύ, έχει καθαρή πληροφόρηση, επαρκή για να τοποθετείς σωστά το αμάξωμα σε διαδοχικές αλλαγές πορείας. Τα φρένα δείχνουν σταθερή απόδοση γύρο με τον γύρο, χωρίς την «ξύλινη» αίσθηση που συχνά φέρνει η έντονη ανάκτηση.

Είναι σαφές ότι η Suzuki έχει σφίξει το set-up έναντι των θερμικών εκδόσεων. Στην πόλη αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε λίγο περισσότερη πληροφόρηση από τα εγκάρσια σπασίματα, αλλά εδώ μέσα, είναι αυτό που πρέπει για να διατηρείται το αμάξωμα συγκροτημένο και ο ρυθμός να είναι σεβαστός. Το βάρος (ανάλογα με την έκδοση) δεν εξαφανίζεται. Ζητά σωστό turn-in για να μη «ανοίξεις» γραμμή. Αλλά όταν τοποθετηθείς όπως πρέπει, η αίσθηση είναι πως το αυτοκίνητο «πατάει με σιγουριά» μέχρι την έξοδο.

Υπόσχεση καλής καθημερινότητας

Παρά τον σφιχτότερο προσανατολισμό, το e Vitara «γράφει» ως προς την ηχομόνωση και τις χαμηλές συχνότητες κύλισης. Στο μικτό τερέν της πίστας, οι μικρές ανωμαλίες περνούν ελάχιστα, χωρίς τριγμούς ή παραφωνίες στη συναρμογή. Ο συνδυασμός μεγάλου μεταξονίου και χαμηλού κέντρου βάρους φτιάχνει μια βασική υπόσχεση που θέλει στον αυτοκινητόδρομο και στην ελληνική αστική καθημερινότητα, να ταξιδεύει ήσυχα και χωρίς νευρικότητα. Είναι ο σωστός συμβιβασμός για ένα mainstream BEV που δεν «πουλά» σπορ προφίλ, αλλά συνοχή.

Εξοπλισμός και τοποθέτηση: GL για την ουσία, GLX για το «κάτι παραπάνω»

Η σειρά GL είναι ήδη πλούσια σε ενεργητική/παθητική ασφάλεια και άνεση (High Beam Assist, αισθητήρες εμπρός-πίσω, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, one-pedal drive, πλοήγηση, αυτόματος κλιματισμός). Η GLX προσθέτει Adaptive High Beam Assist, 360° κάμερες, πανοραμική οροφή, επαγωγική φόρτιση και ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθίσματος οδηγού. Με βάση το positioning της Suzuki, το e Vitara έρχεται ως επιπλέον μέλος στην γκάμα – δεν αντικαθιστά τη θερμική γενιά.

Παραμένει Vitara, τώρα και ηλεκτρικό

Σε μια πρώτη επαφή μέσα σε πίστα καρτ, το νέο e Vitara κατάφερε να δείξει αυτό που έχει σημασία: συνοχή. Δεν επιδιώκει να γίνει σπορ, ούτε να εντυπωσιάσει με θεαματικές ρεπρίζ. Αντίθετα, δίνει προβλέψιμο τρόπο οδήγησης, σταθερότητα στις μεταφορές βάρους και συνοχή σε φρένα και ανάρτηση. Στην καθημερινότητα περιμένουμε να κεφαλαιοποιήσει την ησυχία κύλισης, την εργονομία με φυσικά χειριστήρια και τους καλούς χώρους για τους επιβάτες. Το πορτμπαγκάζ είναι το μόνο σημείο που θέλει διαχείριση, όπως και το ότι η DC φόρτιση δεν στοχεύει σε «ταξιδιάρικες» επιδόσεις.

Το σημαντικό είναι ότι η ταυτότητα Vitara δεν χάνεται. Η αίσθηση ευκολίας, το «πάτημα» που εμπνέει εμπιστοσύνη και το υπόβαθρο τετρακίνησης στην κορυφαία έκδοση συνθέτουν ένα BEV που δεν φοβάται την έξοδο από τα στενά του κέντρου. Αν οι τελικές τιμές στην Ελλάδα κινηθούν ανταγωνιστικά και επιβεβαιωθεί στην πράξη η εξοικονόμηση χρήσης που υπόσχονται οι LFP, το e Vitara έχει ό,τι χρειάζεται για να μπει πολύ πειστικά στη συζήτηση των μικρομεσαίων ηλεκτρικών SUV.

Στην πίστα των Σπάτων δεν ψάξαμε το «γρήγορο Vitara». Ψάξαμε το συνεπές. Και αυτό, από τον πρώτο κιόλας κύκλο, το βρήκαμε.