Οδηγούμε τη νέα Porsche 911 Carrera S στην Ελλάδα: Με 480 ίππους & 0-100 σε 3,3″

Η 911 «ωριμάζει» χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της, με την σχεδόν «βασική» Carrera S να έχει ξεφύγει πλέον σε ιπποδύναμη και τεχνολογίες.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Rudakov Roman, Porsche

Δεν είναι πολλές οι φορές που σε ένα οδηγικό event παρουσιάζονται τέσσερις 911 για πρώτη φορά και μάλιστα στην Ελλάδα. Κι όμως, η Porsche επέλεξε το Ηράκλειο της Κρήτης για να παρουσιάσει στην Ανατολική Ευρώπη τις νέες 911 Targa GTS & Spirit 70, Carrera S & Carrera T. Μεγάλη τιμή μας λοιπόν που βρεθήκαμε εκεί για να γράψουμε πάνω από 320 χιλιόμετρα σε μία μόλις ημέρα, με όλες τις νέες εκδόσεις του εμβληματικού sportscar. Πρόκειται για την ανανέωση της τελευταίας γενιάς, με κωδικό 992.2 πλέον, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της φέρνει τον εξηλεκτρισμό. Η GTS, αν και ήδη έχουμε πάρει μια γεύση από την coupé, αυτήν τη φορά είναι πιο… ξεχωριστή, μιας και την οδηγήσαμε στη χώρα μας στην έκδοση Targa. Είχαμε την ευκαιρία να τη «ζήσουμε» και στη συλλεκτική έκδοση Spirit 70, που έχει ως βάση την GTS Cabriolet, αλλά και να οδηγήσουμε επίσης την πιο ισχυρή Carrera S μέχρι σήμερα και την πρώτη «βασική» έκδοση Touring, με χειροκίνητο κιβώτιο, 394 ίππους και πιο ωμή αίσθηση.

Απόσπασμα από το Τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Quattroruote (#89)

Γνωριμία με τη νέα Carrera S, την ισχυρότερη μέχρι σήμερα

Αυτό το ταξίδι-εμπειρία με τις νέες 911 ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου με απρόσμενο τρόπο, μιας και κάτι τέτοιο δεν ήταν στο πρόγραμμα. Είναι από μόνο του μοναδικό συναίσθημα να βλέπεις έξι ολοκαίνουριες 911 να σε περιμένουν παρκαρισμένες στη σειρά μόλις βγεις από τις αφίξεις, οπότε καταλάβαμε από την αρχή ότι η Porsche μας επιφύλασσε εκπλήξεις.

Η Κρήτη είναι πανέμορφη, με ιδιαίτερες διαδρομές και στριφτερούς δρόμους, μα απαιτητική, αρκετά απαιτητική για να ξεκινήσεις με την GTS και την κτηνώδη ιπποδύναμή της ίσως. Η αρχή για εμάς έγινε με την 911 Carrera S Coupé. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους, με την Porsche να έχει «τουρμπίσει» τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με αυτήν που αντικαθιστά. Δεν είναι υβριδική όπως η GTS. Ισα ίσα, συνεχίζει ακάθεκτη στην ίδια συνταγή με την 992, δηλαδή έχει τον ίδιο 3λιτρο εξακύλινδρο boxer με τα δύο τούρμπο. Αποδίδει όμως 30 ίππους παραπάνω χάρη στις μεγαλύτερες τουρμπίνες που προέρχονται από την απερχόμενη GTS, τα επανασχεδιασμένα charge-coolers και μερικά ακόμη πραγματάκια. 480 ίπποι πλέον, με την ίδια ροπή στα 530 Nm και το 0-100 σε 4 κλάσματα πιο γρήγορο – τουτέστιν 3,3 δευτερόλεπτα. Supercar Fast από τη σχεδόν «βασική» έκδοση.

Σχεδιαστικά, οι αλλαγές είναι ελάχιστες ή και ανεπαίσθητες. Σημειώστε όμως ότι η νέα S έχει ως βάση την προηγούμενη Turbo. Κάτι που καταλαβαίνεις αν κάνεις μια γύρα προς τα πίσω και δεις τις δύο μεγάλες οβάλ μπούκες. Από την άλλη, ως «S» έχει τα κλειστά πίσω φτερά, χωρίς τις χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα των Turbo μοντέλων. Ο μπροστινός προφυλακτήρας έχει επίσης αλλάξει λίγο, με μεγαλύτερους αεραγωγούς, μιας και τα φλας έχουν ενσωματωθεί στα LED Matrix HD φώτα. Νέες είναι και οι ασύμμετρες ζάντες, 20” μπροστά και 21” πίσω.

Με περισσότερο στάνταρ εξοπλισμό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κανένας πελάτης 911 δεν περιορίζεται στα βασικά αλλά προσθέτει καμιά 20άρα χιλιάδες σε έξτρα λόγω των άπειρων επιλογών εξατομίκευσης, η νέα 911 έχει και κάποια… ψεγάδια, που ισχύουν για όλες τις 992.2. Κατ’ αρχάς, ο σταθερός περιστροφικός διακόπτης στα αριστερά του τιμονιού για να ενεργοποιήσεις τον κινητήρα είναι πλέον ένα απλό μπουτόν (γιατί Porsche;). Και, δεύτερον, ξεχάστε το αναλογικό στροφόμετρο στο κέντρο. Παραμένει στη θέση του, αλλά τώρα είναι όλο το καντράν μια οθόνη. Η αλήθεια είναι πως μόνο οι σκληροπυρηνικοί πιουρίστες θα ενοχληθούν από αυτό, μιας και προσφέρει πολλές διαφορετικές προβολές που ταιριάζουν στον GT χαρακτήρα της.

Επίσης, κακά τα ψέματα, μόλις κάτσεις δεν κοιτάς την εσωτερική σχεδίαση –η οποία είναι υπέροχη παρεμπιπτόντως–, παρά μόνο θέλεις να ξυπνήσεις το θηρίο και να φύγεις για οδήγηση. Η θέση οδήγησης είναι απλά τέλεια, «γλείφεις» το πάτωμα με τον κορμί σου, τα πεντάλ είναι τέλεια τοποθετημένα και το τιμόνι αριστουργηματικά, σε κάθετη θέση. Η εικόνα των φαρδιών φτερών πίσω από τους καθρέπτες και των μπροστινών να υψώνονται (λιγότερο από το παρελθόν βέβαια) είναι έως συγκινητική.

Τον περιστροφικό διακόπτη για τα προγράμματα στο τιμόνι τον έχει ως στάνταρ. Και η πρώτη κίνηση πριν το Cold Start είναι δύο γυρίσματα δεξιά για την επιλογή του Sport Plus. Η Porsche έκανε «κωλοτούμπα» με τις νέες 911 και πάει κόντρα στην Ε.Ε. Ο ήχος είναι πιο δυνατός από την προηγούμενη, αρκετά για να γυρίσει να κοιτάξει το μισό πάρκινγκ του αεροδρομίου. Αρκετά δυνατός για να σε κάνει να χασκογελάς σαν 10χρονο παιδάκι στο πρώτο τούνελ που θα συναντήσεις, στην πρώτη γκαζιά. Αφήνεις γκάζι και σε ανύποπτο χρόνο ακούγονται μικρά σκασιματάκια, βαριά και μπάσα. Τίποτα τεχνητό, εκτός από την ενίσχυση του ήχου στην καμπίνα.

Πάντα είναι μια ευχάριστη έκπληξη το πόσο άνετη μπορεί να είναι μια 992 σε συνθήκες ταξιδιού, στις ήπιες τουλάχιστον εκδόσεις, όμως με τη νέα Carrera S ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Πρέπει να είναι η πιο «καθημερινή» 911 μέχρι σήμερα. Η ανάρτηση στο «μαλακό» καταπίνει περίεργες ανωμαλίες, ο ήχος στο πρόγραμμα Normal σε κάνει να ξεχνάς σε τι θηρίο βρίσκεσαι μέσα, ακόμη και ο ήχος των τεράστιων πολύ φαρδιών (305/30 πίσω) ελαστικών P-Zero είναι περιορισμένος στο ελάχιστο, ενώ το κιβώτιο στο ίδιο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά ομαλό. Βέβαια, κάτι σε τρώει μέσα σου και δεν ενδιαφέρεσαι και πολύ για την άνεση, ακόμη κι αν είσαι ευγνώμων.

Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Αστραπιαία. Πραγματικά δεν θα σκεφτείς ότι χρειάζεσαι κάτι περισσότερο. Στο Sport Plus όλα αγριεύουν, κινητήρας, απόκριση, κιβώτιο, και το τιμόνι βαραίνει λίγο ακόμη, όχι όμως με τεχνητό τρόπο. Η απόκριση των νέων τούρμπο είναι καλύτερη και βοηθάει σε αυτό, περισσότερη δύναμη από χαμηλά, πιο μεστό τράβηγμα στις μεσαίες και γραμμικά αυξανόμενο μέχρι τις 6.000 σ.α.λ., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνει δύναμη στον κόφτη. Ίσα-ίσα, σου «ψιθυρίζει» στο αυτί να τραβήξεις τη βελόνα στα κόκκινα και να ακουμπήσεις δυναμικά το δεξί paddle για την καρφωτή αλλαγή. Η ανάρτηση κατευθείαν σκληραίνει και στους ελληνικούς δρόμους σε ωθεί να την ξανα-μαλακώσεις από το κουμπί στην κεντρική κονσόλα. Η ενεργή ανάρτηση και οι ενεργές αντιστρεπτικές προσαρμόζονται και με το περισσότερο γκάζι ρυθμίζει ακόμη καλύτερα αυτήν τη μικρή αρχική υποστροφή. Μετά γίνεται υπερστροφικά προβλέψιμη, ρυθμίσιμη με το γκάζι και φιλική.

Με το ESP στη μεσαία ρύθμιση να επιτρέπει παιχνίδι, περισσότερο απ’ ό,τι θα περίμενες μάλιστα. Τα φρένα είναι πολύ δυνατά, ίδια με της GTS, με 6πίστονες –κόκκινες γιατί μετράει– δαγκάνες και 408 χλστ. δίσκους μπροστά. Και κάπως έτσι έχεις κάνει 150 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο μέχρι τη Σητεία και δεν το έχεις καταλάβει, ευχάριστα, άνετα, ταχύτατα! Οι επιδόσεις της αγγίζουν αυτές της προηγούμενης GTS,τι γίνεται όμως με τη νέα;

To be continued…

Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Η Porsche δεν αποχαιρετά (ακόμη) τη βενζίνη για τις Boxster & Cayman