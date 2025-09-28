Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα

Η ολοκαίνουργια γενιά του best-seller SUV της Audi ήρθε στην Ελλάδα και σας μεταφέρουμε τις πρώτες οδηγικές εντυπώσεις. Μπορεί να ανταποκριθεί στα υψηλά στάνταρ του προκατόχου του;

Κείμενο: Στέλιος Παππάς / Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Το νέο Audi Q3 παρουσιάστηκε επί ελληνικού εδάφους και είχαμε την πρώτη, σύντομη επαφή μαζί του σε διαδρομές εντός/εκτός πόλης. Πρόκειται για την τρίτη γενιά ενός μοντέλου-πυλώνα για την Audi, με σαφή αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, καθώς και με εμπλουτισμένη γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει σύνολα ήπια υβριδικά βενζίνης, diesel και την plug-in υβριδική έκδοση e-hybrid με τους 272 ίππους.

Στην Ελλάδα, το Q3 διατίθεται ήδη, είτε με κλασική SUV σιλουέτα, αλλά και ως Sportback, με βασική «Advanced» και προαιρετικό πακέτο Premium με όφελος περίπου 3.000 €. Οι τιμές ξεκινούν από 41.980 € και φθάνουν τα 50.980 € για το e-hybrid (αναλυτικά παρακάτω).

Πιο εντυπωσιακό από ποτέ

Το Q3 έχει το πιο δυναμικό παρουσιαστικό από κάθε άλλη φορά. Η πλατιά Singleframe μάσκα τοποθετείται ψηλά, τα λεπτά φωτιστικά σώματα «συνεργάζονται» με τις εισαγωγές αέρα και τα quattro blisters επάνω από τους θόλους δίνουν πλάτος στο εμπρός μέρος. Μία γραμμή κατά μήκος του προφίλ χωρίζει οπτικά το αμάξωμα σε άνω/κάτω τμήμα, δημιουργώντας μία εναλλαγή φωτός-σκιάς ανάλογα με τη γωνία, όπως ανέφεραν και οι άνθρωποι της εταιρείας στην παρουσίαση. Ο αεροδυναμικός συντελεστής φτάνει το 0,30 Cd, ενώ οι ελεγχόμενες θυρίδες ψύξης μειώνουν τις απώλειες ροής στο εμπρός μέρος.

Στο πίσω μέρος, μια στενή φωτεινή λωρίδα ενώνει τις δύο άκρες του αμαξώματος, ενώ προαιρετικά διατίθενται digital OLED φωτιστικά σώματα με πολλαπλά τμήματα και επιλεγόμενες «υπογραφές». Στο εμπρός μέρος κάνει ντεμπούτο για την compact γκάμα της Audi η micro-LED μονάδα στα digital Matrix LED φανάρια. Τα 25.600 micro-LEDs επιτρέπουν υψηλής ευκρίνειας κατανομή δέσμης, προβολή «orientation lights», δημιουργώντας σύμβολα καθοδήγησης και στενότερη διασύνδεση με τα ADAS (π.χ. οπτική προειδοποίηση στη λωρίδα όταν λειτουργεί το lane change assist, προβολή συμβόλου πάγου στον δρόμο). Ο οδηγός μπορεί να απενεργοποιήσει επιμέρους λειτουργίες μέσω του συστήματος infotainment, ενώ από το ίδιο μενού μπορεί να επιλέξει και διαφορετικές light signatures.

Το Q3 Sportback χαμηλώνει την οροφή κατά 29 mm έναντι του SUV, με πιο αθλητική σιλουέτα και ισχυρότερο «κουπέ» προφίλ. Οι ζάντες ξεκινούν από 17” (Advanced) και φθάνουν ως 20”, με νέους αεροδυναμικούς σχεδιασμούς. Διατίθενται 11 χρωματισμοί, συμπεριλαμβανομένων των νέων Sage Green και Madeira Brown (διαθέσιμη και ως ματ).

Ίδια αρχιτεκτονική με τα μεγαλύτερα μοντέλα και στο εσωτερικό

Η «digital stage» διάταξη (οθόνη οργάνων 11,9” + κεντρική 12,8” MMI) είναι ελαφρά στραμμένη προς τον οδηγό. Προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αν και η κάπως μακρόστενη αρχιτεκτονική του πίνακα οργάνων, χρειάστηκε λίγο χρόνο εξοικείωσης. Το ταμπλό «αγκαλιάζεται» από μεγάλο soft-touch υλικό και καθαρό διάκοσμο με μινιμαλιστική λογική. Η νέα μονάδα χειρισμού στο τιμόνι μεταφέρει τον επιλογέα ταχυτήτων και τα φλας-καθαριστήρες σε δύο μοχλούς στην κολόνα. Έτσι ελευθερώνεται χώρος στην κεντρική κονσόλα, η οποία πλέον φιλοξενεί δύο ποτηροθήκες, επαγωγική φόρτιση ισχύος 15 W, δύο θύρες USB-C, ενώ υπάρχουν και δύο πίσω.

Το infotainment τρέχει Android Automotive OS με Audi Application Store (YouTube κ.ά.) χωρίς ανάγκη για συνδεδεμένο smartphone. Το Audi assistant με ενσωματωμένες λειτουργίες AI εμφανίζεται ως avatar στην κεντρική οθόνη και το Head-Up Display και χειρίζεται φωνητικά βασικές λειτουργίες. Το ambient lighting (Plus/Pro) «γράφει» καθαρές γραμμές σε ταμπλό/πόρτες, ενώ διατίθεται προαιρετικό laser-cut φωτιζόμενο πάνελ στις εμπρός πόρτες με 300 κοπές και 30 χρώματα.

Για τον ήχο, το προαιρετικό SONOS premium (12 ηχεία, 420 W) υποστηρίζει τέσσερα προφίλ και μέσω Functions on Demand προσθέτει «Bass intensification», αυτόματη εξίσωση στάθμης και «Music revitalization». Τα υλικά περιλαμβάνουν ανακυκλωμένες ίνες (Econyl σε πατάκια, ανακυκλωμένα πολυέστερ σε επενδύσεις), καθώς και επιλογές ξύλου από ταχέως αναπτυσσόμενα είδη.

Περισσότερος χώρος για όλους

Το Q3 προσφέρει 488 λίτρα πορτμπαγκάζ (έως 1.386 λίτρα με αναδίπλωση), ενώ το Sportback φθάνει έως 1.289 λίτρα. Το πίσω κάθισμα συρόμενο/ρυθμιζόμενο στην κλίση είναι στάνταρ, βοηθώντας στην εναλλαγή ανάμεσα σε χώρο αποσκευών και χώρο για γόνατα. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φθάνει τα 2.100 kg (ανάλογα με την έκδοση). Διαθέσιμα είναι και διπλά κρύσταλλα, που περιορίζουν το θόρυβο στο ταξίδι και βελτιώνουν ακόμη περισσότερη την ποιότητα κύλισης. Η καμπίνα εκμεταλλεύεται καλύτερα το πλάτος, κρατώντας παράλληλα χαμηλά τον οπτικό «όγκο».

Με όλες τις σωστές επιλογές

Η γκάμα ξεκινά με τον 1.5 TFSI 150 PS (MHEV 48 V), ο οποίος διαθέτει και τεχνολογία που απενεργοποιεί τους δύο μεσαίους κυλίνδρους σε χαμηλά/μεσαία φορτία για μείωση κατανάλωσης. Από πλευράς επιδόσεων, το 0-100 km/h έρχεται σε 9,1 s, ενώ η τελική φτάνει τα 209 km/h. Για όσους διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ο 2.0 TDI με τους 150 ίππους και τα 360 Nm ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 9,2 s και φθάνει τα 208 km/h. Στην κορυφή, το σύνολο e-hybrid με 272 PS / 400 Nm συνδυάζει έναν 1.5 TFSI 177 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 115 PS, για να φτάσει συνολικά τους 272 PS. Εδώ το 0-100 km/h έρχεται σε 6,8 s και η τελική αγγίζει τα 215 km/h.

Η μπαταρία έχει 19,7 kWh καθαρή χωρητικότητα (25,7 kWh μικτή), με ηλεκτρική αυτονομία έως 120 km. Τιμή που οφείλουμε να πούμε πως δεν απέχει από την πραγματικότητα. Η φόρτιση υποστηρίζει DC 50 kW, κάνοντας το 10-80% σε περίπου 30 λεπτά και AC 11 kW (0-100% σε περίπου 2–2,5 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες).

Όλα τα σύνολα συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο S tronic, 7 σχέσεων σε βενζίνη/diesel, 6 σχέσεων στο PHEV. Στη σύντομη διαδρομή του event οδηγήσαμε το 1.5 TFSI 150 PS. Η απόδοση επαρκεί για τον οικογενειακό ρόλο του Q3, με ήπιο θόρυβο στις χαμηλές rpm και καλή ραφιναρισμένη λειτουργία. Υψηλότερα στο στροφόμετρο ο ήχος κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, χωρίς όμως να κουράζει.

Προς τη σωστή κατεύθυνση

Στον δρόμο, το νέο Q3 κρατά την ταυτότητα του προκατόχου, αλλά εμφανίζεται πιο «μαζεμένο» και ακριβές. Στη διαδρομή της δοκιμής έδειξε πιο συμμετοχικό χαρακτήρα από πριν. Θα στρίψει με αυτοπεποίθηση, κρατά υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και, αν προκληθεί, επιτρέπει μια ήπια υπερστροφή που βοηθά τον οδηγό να «κλείσει» τη γραμμή και να κερδίσει μερικούς πόντους οδηγικής ευχαρίστησης.

Η άνεση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αστικών/περιαστικών ανωμαλιών, αν και σε έντονες κακοτεχνίες παρατηρείται μία πιο «ξερή» απόσβεση, πιθανότατα επηρεασμένη από λάθος πιέσεις ελαστικών στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θα το επανεξετάσουμε στην πλήρη δοκιμή. Η Audi διαθέτει πέρα από τη στάνταρ ανάρτηση και μία πιο σπορ επιλογή, καθώς και την επιλογή two-valve damper control (χωριστή διαχείριση συμπίεσης/επαναφοράς) για μεγαλύτερο εύρος ανάμεσα σε άνεση και έλεγχο.

Μία ξεκάθαρα ευχάριστη έκπληξη, τουλάχιστον για εμάς, ήταν η λεπτή στεφάνη του τιμονιού, η οποία πάει κόντρα στη μάστιγα τον ολοένα και πιο χοντροκομμένων χειριστηρίων. Όσον αφορά την αίσθηση τώρα, μπορούμε να πούμε πως παρείχε καθαρή πληροφόρηση γύρω από το κέντρο και υψηλή ακρίβεια όταν ανεβαίνει ο ρυθμός. Τα φρένα χρειάζονται λίγο χρόνο εξοικείωσης ως προς το πεντάλ, που αρχικά δίνει σπογγώδη αίσθηση προτού «κάτσει» το πόδι στο σημείο με τη σωστή δύναμη. Στις πρώτες προσπάθειες, ο οδηγός θα νιώσει πως χρειάζεται να πατήσει περισσότερο από το σύνηθες για να επιβραδύνει το αυτοκίνητο, αλλά στο τέλος της ημέρας η αποδοτικότητα του συστήματος πέδησης αφήνει ένα θετικό πρόσημο.

Όσον αφορά την κατανάλωση, στο σύντομο mixed loop της παρουσίασης με τον 1.5 TFSI MHEV καταγράψαμε ενδείξεις που κινούνται στο αναμενόμενο πλαίσιο για το σύνολο ισχύος/βάρους, με συχνό coasting και γρήγορη επανεκκίνηση μέσω 48 V. Με ήπιο ρυθμό θα καταφέρει να πέσει στα 7 lt/100km, ενώ υπό πίεση θα ξεπεράσει τα 8,5 lt/100km.

Εξοπλισμός και εκδόσεις

Η έκδοση Advanced (βασική) περιλαμβάνει το σύστημα infotainment MMI 12,8” (MMI Navi Plus), Audi Virtual Cockpit Plus 11,9”, Audi Drive Select, Park Assist Plus 360°, κάμερα οπισθοπορείας, LED φώτα εμπρός/πίσω, Comfort Key, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους/θερμαινόμενους καθρέπτες, ηλεκτρική 5η πόρτα, συρόμενο πίσω κάθισμα, Adaptive Cruise Control, ζάντες 17” και πλήρες πακέτο ενεργητικής ασφάλειας. Για όσους θέλουν περισσότερα, το πακέτο Premium προσθέτει ζάντες 18”, τριζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενα sport καθίσματα και Ambient Lighting Plus, με συνολικό όφελος περί τις 3.000 € ανάλογα με τον κινητήρα.

Ανυπομονούμε για την πλήρη δοκιμή

Το νέο Q3 παρουσιάζεται ολοκληρωμένο ως ψηφιακό compact premium SUV, με πρακτικότητα, εκτεταμένα ADAS και καθαρά δομημένη γκάμα που καλύπτει όλα τα γούστα. Η βασική έκδοση είναι ουσιαστικά εξοπλισμένη, ενώ τα επιπλέον πακέτα συμπληρώνουν εύκολα την εικόνα. Η οδική του ταυτότητα δείχνει βελτίωση σε ακρίβεια και συνέπεια.

Για περισσότερα πάνω στην οδηγική του διάσταση και τις καταναλώσεις σε πραγματικές συνθήκες, θα επανέλθουμε με πλήρη δοκιμή. Για την ώρα, η πρώτη επαφή αφήνει την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου premium SUV, με σαφή προσανατολισμό στην καθημερινή ευχρηστία και στην αποδοτικότητα.

Τιμές (Ελλάδα)

Q3 Advanced TFSI S tronic Hybrid 150 PS: 41.980 € (SUV) / 43.980 € (Sportback)

Q3 Advanced TDI S tronic 150 PS: 49.980 € (SUV) / 51.980 € (Sportback)

Q3 Advanced e-hybrid S tronic 272 PS: 50.980 € (SUV) / 52.980 € (Sportback)

