Οδηγούμε το νέο Jeep Compass e-Hybrid 145 PS στην Ελλάδα

Η ολοκαίνουργια γενιά του οικογενειακού SUV, Jeep Compass, μόλις πάτησε Ελλάδα με υβριδικές, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Υπάρχουν μοντέλα που για μια μάρκα δεν είναι απλώς «άλλη μία γενιά». Είναι το αυτοκίνητο που κρατά την εικόνα της όρθια στην Ευρώπη, το σημείο αναφοράς σε μια κατηγορία όπου κάθε λεπτομέρεια μετρά. Το Jeep Compass ανήκει ακριβώς εκεί. Και η νέα του γενιά έρχεται σε μια εποχή που η αγορά απαιτεί πολλά ταυτόχρονα, χαμηλό κόστος χρήσης, τεχνολογία, χώρους, άνεση, αλλά και μια αίσθηση «σωστής» κατασκευής που να δικαιολογεί το σήμα στο καπό.

Στην ελληνική παρουσίαση οδηγήσαμε τη βασική έκδοση e-Hybrid, με το ήπια υβριδικό σύνολο 48V και συνδυαστική απόδοση 145 ίππων. Είναι το αυτοκίνητο που προφανώς θα σηκώσει μεγάλο μέρος του όγκου στην πράξη, όχι επειδή υπόσχεται θαύματα, αλλά επειδή βάζει τη λογική μπροστά. Χωρίς καλώδια, χωρίς υποχρεωτική φόρτιση, με χαρακτήρα που ταιριάζει σε καθημερινή χρήση και με ένα πακέτο που δείχνει πιο ώριμο και πιο «δεμένο» από πριν. Και φυσικά αποτελεί τη φθηνότερη επιλογή της γκάμας.

Μεγαλώνει σωστά

Η αλλαγή γενιάς φαίνεται αμέσως στις αναλογίες. Το νέο Compass έχει μήκος 4,55 μ., πλάτος 1,9 μ. και ύψος 1,68 μ., ενώ το μεταξόνιο έφτασε τα 2,8 μ. Δεν δείχνει απλώς μεγαλύτερο, έχει μια πιο επιβλητική παρουσία στο δρόμο. Η Jeep δούλεψε πάνω στην αεροδυναμική, με πιο προσεγμένο έλεγχο της ροής του αέρα γύρω και κάτω από το αμάξωμα και με ενεργή γρίλια στον εμπρός προφυλακτήρα, στοιχεία που σε ένα SUV της εποχής δεν είναι λεπτομέρειες, είναι κομμάτι της συνολικής λογικής.

Παράλληλα, οι μικροί πρόβολοι και η απόσταση 20 cm από το έδαφος κρατούν ζωντανό το οπτικό και ουσιαστικό DNA Jeep. Οι γωνίες εκτός δρόμου που δίνει η μάρκα, προσέγγιση 20 μοίρες, ράμπα 15 μοίρες, αναχώρηση 26 μοίρες, είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμη και στην προσθιοκίνητη, αστικά εστιασμένη έκδοση, το Compass δεν θέλει να χάσει το «περιπετειώδες» υπόβαθρο. Στην πόλη, αυτό μεταφράζεται περισσότερο σε αίσθηση στιβαρότητας και σε αυτοπεποίθηση όταν ο δρόμος δεν είναι τέλειος.

Καμπίνα εργαλείο

Το εσωτερικό ακολουθεί μια πιο σύγχρονη, ψηφιακή προσέγγιση, αλλά χωρίς να χάνει την πρακτικότητα. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει παραμετροποιήσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής 16 ιντσών για το infotainment, με δυνατότητα αναβαθμίσεων over the air. Το σημαντικό, ειδικά σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για καθημερινή χρήση, είναι ότι η Jeep δεν άφησε τα πάντα αποκλειστικά στην οθόνη. Υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες κλιματισμού και multimedia, κάτι που μειώνει την απόσπαση και σε βοηθά να κινείσαι πιο άμεσα.

Η εικόνα της καμπίνας δεν κυνηγά τον εντυπωσιασμό τύπου σαλόνι, έχει περισσότερο την αίσθηση ενός χώρου που σχεδιάστηκε για να αντέχει. Η Jeep δίνει συνολικά 34 λίτρα αποθηκευτικών χώρων στο εμπρός μέρος, και αυτό το καταλαβαίνεις στην πράξη, γιατί βρίσκεις που να αφήσεις πράγματα χωρίς να «ψαχτείς». Το πορτμπαγκάζ είναι στα 541 λίτρα και συνοδεύεται από πίσω κάθισμα με πλάτη που χωρίζεται 40:20-:40, με πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα και μεγάλο τετράγωνο άνοιγμα που κάνει τη φόρτωση πιο απλή. Είναι από τα σημεία που δείχνουν ότι το νέο Compass δεν θέλει απλώς να είναι πιο μεγάλο, θέλει να είναι πιο χρήσιμο.

Σημείωσε και το Head Up Display, που μπαίνει για πρώτη φορά στο Compass, ένα στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του αυτοκινήτου, γιατί μεταφέρει τις βασικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο χωρίς να σε τραβάει από τον δρόμο. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις υπάρχει και ανοιγόμενη διπλή ηλιοροφή με συνολικό εμβαδό 0,77 τ.μ., και γενικά το πακέτο δείχνει να έχει ανέβει επίπεδο.

e-Hybrid 145, η λογική επιλογή

Η έκδοση που οδηγήσαμε, το e-Hybrid των 145 ίππων, χρησιμοποιεί την τελευταία εκδοχή του τρικύλινδρου 1.2 turbo του Group και ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μοτέρ χρησιμοποιεί κατά 70% νέα μέρη, με στόχο την μεγιστοποίηση της ποιότητας και της αντοχής του στο χρόνο. Βασική αλλαγή ήταν η αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού με καδένα, ενώ ο νέος σχεδιασμός στους κυλίνδρους έχει ως στόχο τη μειωμένη κατανάλωση λαδιού. Τέλος, οι μηχανικοί προσπάθησαν να μειώσουν το θόρυβο και τους κραδασμούς του 3κύλινδρου συνόλου, θέλοντας να το φέρουν πιο κοντά στα δεδομένα ενός κλασικού 4κύλινδρου.

Η Jeep το τοποθετεί καθαρά ως e-Hybrid 48V και αυτό είναι που κρατάμε, χωρίς «βαφτίσια». Η ουσία όμως είναι ότι το σύστημα μπορεί να κινήσει το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, κάτι που δεν είναι θεωρία, είναι αυτό που νιώθεις όταν κινείσαι ήρεμα μέσα στην πόλη ή όταν κάνεις ελιγμούς και ρολάρεις. Εκεί κρύβεται το κέρδος, όχι σε μια εντυπωσιακή κορυφή ισχύος, αλλά στην ευκολία και στη ροή.

Στη δική μας σύντομη διαδρομή στην Αθήνα, το σύνολο δούλεψε με γραμμική απόδοση και χωρίς νευρικότητα. Δεν είναι αυτοκίνητο που σε προκαλεί να το οδηγήσεις «στο όριο», είναι αυτοκίνητο που σε κερδίζει όταν το οδηγείς όπως ακριβώς θα το οδηγήσει ο περισσότερος κόσμος. Η απόκριση είναι επαρκής, το κιβώτιο έχει λογική λειτουργία και οι αλλαγές του είναι ομαλές, ενώ ο νέος περιστροφικός επιλογέας στην κεντρική κονσόλα κάνει τη διαδικασία πιο απλή και πιο εύκολη στην καθημερινότητα. Όσον αφορά τη συνολική εικόνα του κινητήριου συνόλου και το κατά πόσο ήταν επιτυχημένες οι παρεμβάσεις των μηχανικών, θέλουμε να περιμένουμε για την αναλυτική δοκιμή του αυτοκινήτου, καθώς το Compass που είχαμε στη διάθεση μας στα πλαίσια της παρουσίασης είχε μόλις 50 km στο οδόμετρο, οπότε η κρίση της λειτουργίας του δεν θα ήταν δίκαιη.

Στο δρόμο, αυτό που μετρά

Το πρώτο που σου μένει είναι η ανάρτηση. Στον πραγματικό δρόμο, με φρεάτια, μπαλώματα και μικρές κακοτεχνίες, το νέο Compass απορροφά επαρκώς τις ανωμαλίες. Δεν δείχνει να αποσυντονίζεται, ακόμη κι όταν ο δρόμος είναι ανομοιόμορφος, αν και μερικοί κραδασμοί έβρισκαν τρόπο να περάσουν στην καμπίνα. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στις χαμηλές ταχύτητες και βοηθά στην πόλη, ενώ όσο ανοίγει ο δρόμος αποκτά την ακρίβεια που χρειάζεται για να τοποθετείς το αυτοκίνητο χωρίς άγχος. Δεν είναι το τιμόνι που θα σου δώσει πληροφόρηση σπορ κατασκευής, αλλά δεν θα σε προδώσει, ούτε θα σε κουράσει. Το Compass με προβλέψιμη συμπεριφορά θα κινηθεί ακόμη και με πιο σβέλτο ρυθμό, αρκεί ο οδηγός να μην αρχίσει τις υπερβολές. Τότε οι off-road καταβολές θα φροντίσουν να υπενθυμίσουν το σκοπό μίας τέτοιας κατασκευής.

Στο κομμάτι της κατανάλωσης, τα 5,7 lt ανά 100 km που δηλώνει η μάρκα ως WLTP δεν μοιάζουν εκτός πραγματικότητας. Στην πρώτη μας γνωριμία, το trip computer κινήθηκε στα 7,5 lt ανά 100 km, κάτι που δείχνει ότι αυτό το σύνολο είναι σχεδιασμένο να αποδίδει εκεί που έχει σημασία, σε πόλη και σε περιφερειακές διαδρομές με συχνές μεταβολές ρυθμού. Ακόμη ένα σημείο που οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο στρωσίματος, που σημαίνει πως οι τιμές κατανάλωσης αργότερα θα είναι ακόμη πιο χαμηλές.

Γκάμα, τιμές και τι έρχεται

Στο λανσάρισμα, το νέο Compass είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες με εισαγωγική τιμή 35.990 ευρώ για την έκδοση e-Hybrid Altitude και 39.990 ευρώ για την Launch Edition. Το e-Hybrid συνοδεύεται από χαμηλότοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο 4,9%, ενώ στο λανσάρισμα όλων των εκδόσεων προσφέρεται 8ετής εργοστασιακή εγγύηση για παραγγελίες μέχρι 31 Μαΐου, καλύπτοντας και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Αρχικά, πέρα από το e-Hybrid, διαθέσιμη είναι και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση 213 ίππων με μπαταρία 74 kWh και αυτονομία 500 km σε WLTP, με τιμή 41.990 ευρώ στην έκδοση Altitude και 45.990 ευρώ στην Launch Edition, με συνυπολογισμό της κρατικής επιδότησης 3.000 ευρώ. Η τρίτη αρχική επιλογή είναι η plug-in hybrid των 225 ίππων, με τιμή 45.990 ευρώ για Altitude και 49.990 ευρώ για την κορυφαία έκδοση.

Μέσα στη χρονιά, η γκάμα θα ολοκληρωθεί με την ηλεκτρική προσθιοκίνητη έκδοση των 231 ίππων με τη μεγάλη μπαταρία και την αυτονομία των 650 km, καθώς και με την ηλεκτρική τετρακίνητη 4xe των 375 ίππων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Compass καλύπτει από τώρα τη λογική της μετάβασης, ξεκινώντας με λύσεις που ταιριάζουν στον μέσο οδηγό, αλλά αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για μεγαλύτερη αυτονομία και για πιο ισχυρές, πιο ειδικές εκδόσεις.

Τι κρατάμε από την πρώτη γνωριμία

Το νέο Jeep Compass δείχνει πιο ώριμο, πιο μεγάλο εκεί που πρέπει και πιο σύγχρονο χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Στην έκδοση e-Hybrid των 145 ίππων που οδηγήσαμε, δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, κυνηγά την ισορροπία, και στην πρώτη επαφή το πετυχαίνει. Είναι άνετο, προβλέψιμο, πρακτικό και οικονομικό σε πραγματικές συνθήκες, με την κατανάλωση να κινείται κοντά στα επίσημα δεδομένα. Και με τιμή εκκίνησης 35.990 ευρώ, μαζί με τις παροχές του λανσαρίσματος, μπαίνει στην αγορά με ξεκάθαρη στόχευση και χωρίς «θολά» σημεία στο αφήγημά του.