Οδηγούμε το νέο Toyota Aygo X Hybrid στη Φλωρεντία: Υβριδική επανάσταση κάτω από τις 20.000€

Με το νέο Aygo X Hybrid, η Toyota φέρνει την πλήρως υβριδική τεχνολογία στην καρδιά της κατηγορίας Α, αλλάζοντας ουσιαστικά τα δεδομένα για τα αστικά αυτοκίνητα. Και το κάνει χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα ενός μοντέλου που από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε για την πόλη.

Πίσω από αυτή τη μετάβαση, ωστόσο, κρύβεται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό εγχείρημα. Για τους μηχανικούς της Toyota δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση να χωρέσει το υβριδικό σύστημα κίνησης του Yaris στο σαφώς μικρότερο Aygo X. Η διαφορά μήκους των δύο μοντέλων αγγίζει τα 35 εκατοστά, κάτι που από μόνο του δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς σε επίπεδο συσκευασίας μηχανικών μερών. Η λύση ήρθε μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, χωρίς να αλλοιωθούν οι βασικές αναλογίες του αυτοκινήτου.

Αρχικά, το εμπρός μέρος επανασχεδιάστηκε και ο εμπρός πρόβολος αυξήθηκε κατά 7,6 εκατοστά, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για το νέο σύνολο. Παράλληλα, διατηρήθηκε αμετάβλητη η πλατφόρμα GA-B, γνωστή από την προηγούμενη γενιά του Aygo X. Ο κινητήρας παραμένει τρικύλινδρος, όμως η χωρητικότητα αυξήθηκε από το 1,0 στο 1,5 λίτρο, ενώ πλέον πλαισιώνεται από την πλήρη υβριδική τεχνολογία της Toyota, με ηλεκτρικές μονάδες, επικυκλικούς μηχανισμούς μετάδοσης, νέα καλωδίωση και εξελιγμένες μονάδες ελέγχου.

Οι τελευταίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του μοντέλου, επιτρέποντας την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού πίνακα οργάνων, αλλά και προηγμένων λειτουργιών άνεσης. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλο αυτό το πακέτο ενσωματώθηκε χωρίς καμία ουσιαστική παραχώρηση σε χώρους και πρακτικότητα. Το Aygo X διατηρεί τόσο την ευρυχωρία όσο και τον χώρο αποσκευών του, κάτι που μόνο αυτονόητο δεν είναι για ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη λύση που υιοθετήθηκε για τη μπαταρία του υβριδικού συστήματος, η οποία είναι παρόμοια με εκείνη του Yaris Hybrid. Οι δύο σειρές κυψελών τοποθετήθηκαν δίπλα δίπλα, εγκάρσια και όχι κατά τον διαμήκη άξονα, σε όλο το πλάτος του δαπέδου κάτω από τα πίσω καθίσματα. Η νέα αυτή διάταξη απαίτησε αναθεώρηση και του συστήματος ψύξης, με τον ανεμιστήρα να τοποθετείται επίσης κάτω από το πίσω κάθισμα, ώστε να εξοικονομείται χώρος και να δημιουργούνται πιο αποδοτικές ροές αέρα προς τον συσσωρευτή. Αντίθετα, η μπαταρία των 12V μεταφέρθηκε κάτω από τον χώρο φόρτωσης, χωρίς να επηρεαστεί η χωρητικότητά του.

Στην πράξη, όλα αυτά μεταφράζονται σε μια εντελώς διαφορετική αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Από τα πρώτα χιλιόμετρα, το Aygo X Hybrid ξεκινά σχεδόν πάντα αθόρυβα, κινούμενο ηλεκτρικά, με τη μετάβαση στον βενζινοκινητήρα να γίνεται ομαλά και ανεπαίσθητα. Η συνολική ισχύς των 116 ίππων δίνει στο μικρό crossover έναν απρόσμενα ζωηρό χαρακτήρα, με αισθητά καλύτερη επιτάχυνση σε σχέση με το παρελθόν και 0-100 km/h σε 9,2 δευτερόλεπτα.

Στην πόλη, εκεί όπου το Aygo X δείχνει τον καλύτερό του εαυτό, η ευελιξία παραμένει κορυφαία. Η ακτίνα στροφής κάτω από τα πέντε μέτρα και η ψηλή θέση οδήγησης διευκολύνουν ελιγμούς και παρκάρισμα, ενώ το υβριδικό σύστημα συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση και ξεκούραστη καθημερινή μετακίνηση. Σε χαμηλές ταχύτητες, η αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία κάνει αισθητή τη διαφορά, τόσο σε άνεση όσο και σε ησυχία.

Με την ευκαιρία της ανανέωσης, οι μηχανικοί βελτίωσαν ουσιαστικά και την ακουστική άνεση. Το νέο σύστημα εξάτμισης, οι διαφορετικοί σιγαστήρες, τα παχύτερα κρύσταλλα και η αυξημένη ποσότητα ηχομονωτικού υλικού περιορίζουν αισθητά τους θορύβους κύλισης και λειτουργίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα Aygo X πιο ώριμο, πιο πολιτισμένο και πιο ευχάριστο σε καθημερινή χρήση, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα.

Παράλληλα, έγιναν και σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο. Νέες πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια, αναθεωρημένες αντιστρεπτικές δοκούς, καθώς και νέα αμορτισέρ και ελατήρια, έχουν εξελιχθεί ειδικά με βάση το υβριδικό σύστημα κίνησης. Οι ρυθμίσεις σε διεύθυνση και ανάρτηση είναι προσαρμοσμένες στο αυξημένο βάρος και τις διαφορετικές απαιτήσεις του συνόλου, με την έκδοση GR SPORT να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα σε αίσθηση και έλεγχο.

Στο δρόμο, ακόμα και εκτός πόλης, το Aygo X Hybrid δείχνει σταθερό και προβλέψιμο. Το χαμηλό κέντρο βάρους της πλατφόρμας GA-B και η προσεγμένη ρύθμιση της ανάρτησης προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά, ενώ η αυξημένη ισχύς κάνει τις προσπεράσεις και τις ανηφορικές διαδρομές πιο άνετες από ποτέ για την κατηγορία.

Συνολικά, οι πρώτες εντυπώσεις από το νέο Toyota Aygo X Hybrid είναι ξεκάθαρα θετικές. Δεν πρόκειται απλώς για μια υβριδική εκδοχή ενός γνωστού μοντέλου, αλλά για ένα ολοκληρωμένο τεχνικό και οδηγικό πακέτο που ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία Α. Με τιμή εκκίνησης από 19.670 ευρώ, εκπομπές CO2 μόλις 85 g/km και έναν χαρακτήρα κομμένο και ραμμένο για την πόλη, το Aygo X Hybrid δείχνει έτοιμο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα.