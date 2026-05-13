Peugeot 3008 PHEV 225 E-DCS7: Γαλλική αυτοπεποίθηση

Πιο άνετο, πιο ήσυχο και πιο εξελιγμένο από ποτέ, το επαναφορτιζόμενο Peugeot 3008 PHEV δείχνει να ταιριάζει απόλυτα στην εποχή των plug-in υβριδικών SUV, με αέρα «νέας γενιάς» και μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία.

του Θέμη Θεοδωρόπουλου, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Λίγα μοντέλα καταφέρνουν να αλλάξουν αυτοτελώς η πορεία μιας εταιρίας, αλλά το 3008 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, το 3008 αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην γκάμα μοντέλων της Peugeot. Μόνο μέσα στην πρώτη χρονιά της προηγούμενης –δεύτερης– γενιάς του, η γαλλική μάρκα δέχτηκε πάνω από 100.000 παραγγελίες για το μοντέλο που εισήγαγε τον νέο χαρακτήρα της Peugeot, τόσο σχεδιαστικά, με το δυναμικό του look, όσο και τεχνολογικά, με τη χρήση του τρισδιάστατου πίνακα οργάνων i-Cockpit και αποδοτικών κινητήρων, τόσο θερμικών όσο και υβριδικών. Αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία που έκαναν το 3008 έναν από τους δυνατότερους παίκτες της C-SUV κατηγορίας, φέρνοντας πάρα πολλούς νέους αγοραστές στις εκθέσεις της μάρκας, αφού η Peugeot –μαζί με την αλλαγή του εμβλήματός της– κατάφερε να τοποθετηθεί πιο κοντά στις premium παρά στις mainstream επιλογές.

Στα τέλη του 2024, η Peugeot παρουσίασε την τρίτη γενιά του 3008 και είναι εμφανές πως δεν επαναπαύθηκε στην επιτυχία της προηγούμενης γενιάς, αλλά δημιούργησε κάτι εντελώς νέο και εξίσου πρωτοποριακό, κάτι αρκετά δύσκολο σήμερα, αφού η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει κάνει πολλές νέες γενιές αυτοκινήτων να μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους και η εξέλιξη μοντέλων έχει γίνει προβλέψιμη.

Το νέο πρόσωπο της Peugeot

Σε σχέση με το μοντέλο που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, το νέο Peugeot 3008 αλλάζει σχεδόν τα πάντα, ξεκινώντας από την ίδια του τη φιλοσοφία. Η τρίτη γενιά αποχαιρετά τη σιλουέτα του κλασικού SUV και μετατρέπεται σε ένα πιο αεροδυναμικό coupé SUV, με fastback αισθητική και ακόμη πιο επιβλητικό χαρακτήρα. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι πιο δυναμικές, ενώ η Peugeot δούλεψε σημαντικά πάνω στην αεροδυναμική απόδοση, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να φτάνει το ιδιαίτερα χαμηλό για την κατηγορία 0,28 Cd. Ακόμη και σταματημένο, δείχνει πιο μεγάλο και ακριβό απ’ όσο περιμένεις από ένα Peugeot.

Σχεδιαστικά, το 3008 υιοθετεί τη νεότερη σχεδιαστική γλώσσα της Peugeot, με τη φωτεινή υπογραφή «Claw Effect» με τις κάθετες LED γραμμές εμπρός και πίσω, αλλά και τη νέα τεχνολογία Pixel LED φωτιστικών σωμάτων που δημιουργούν την αίσθηση μιας ενιαίας φωτεινής επιφάνειας. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η μεγαλύτερη μάσκα με τις «χαρακιές» που την ενσωματώνουν στον προφυλακτήρα και το νέο έμβλημα της μάρκας, ενώ στο πίσω μέρος η κεκλιμένη γραμμή της οροφής και η αεροτομή που μοιάζει να «αιωρείται», παραπέμπουν έντονα στο εντυπωσιακό Peugeot Quartz Concept.

Οι αλλαγές όμως είναι ακόμη πιο έντονες στο εσωτερικό. Το 3008 είναι το πρώτο μοντέλο της Peugeot που χρησιμοποιεί το ολοκαίνουριο Panoramic i-Cockpit, ένα ενιαίο κυρτό πάνελ 21 ιντσών υψηλής ανάλυσης που ενσωματώνει τόσο τον ψηφιακό πίνακα οργάνων όσο και την κεντρική οθόνη infotainment. Παράλληλα, η Peugeot διατήρησε τη λογική των i-Toggles, προσθέτοντας μια δεύτερη οθόνη αφής λίγο πιο χαμηλά στην κονσόλα, με δέκα πλήρως παραμετροποιήσιμες συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες. Νέα είναι και τα χειριστήρια στο τιμόνι, τα οποία διαθέτουν haptic feedback, ώστε να προσφέρουν πιο φυσική αίσθηση στη χρήση, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων μεταφέρθηκε υψηλότερα στο ταμπλό, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Το μοναδικό σημείο που δείχνει να μην ακολουθεί πλήρως τον high-tech χαρακτήρα του υπόλοιπου αυτοκινήτου είναι η σχετικά σύνθετη εργονομία του infotainment, καθώς αρκετές λειτουργίες απαιτούν περισσότερα «πατήματα» στην οθόνη απ’ όσα θα ήθελες κατά την οδήγηση.

Είναι ξεκάθαρο πως η Peugeot δεν αντιμετώπισε το 3008 σαν μια απλή εξέλιξη του προηγούμενου μοντέλου. Αντίθετα, το χρησιμοποίησε ως τεχνολογική βιτρίνα για τη νέα εποχή της μάρκας, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον up-scale χαρακτήρα που ξεκίνησε να χτίζει με τη δεύτερη γενιά.

Ήσυχη δύναμη

Σε τεχνικό επίπεδο, το 3008 αποτελεί το πρώτο μοντέλο του Ομίλου Stellantis που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA Medium, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Αυτό επιτρέπει στην Peugeot να προσφέρει από mild hybrid εκδόσεις μέχρι αμιγώς ηλεκτρικές e-3008, με σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και συνολικά πιο προηγμένες δυνατότητες σε σχέση με το παρελθόν. Με την παρουσίαση της νέας γενιάς, λάνσαρε το μοντέλο ως ήπια υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό, και τώρα προσφέρεται και στηn plug-in υβριδική του έκδοση, που τοποθετείται ανάμεσα στις παραπάνω εκδόσεις, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρικού μοντέλου με την ευελιξία ενός θερμικού κινητήρα.

Στην περίπτωση της plug-in hybrid έκδοσης της δοκιμής μας, κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος τετρακύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,6 λίτρων της Stellantis, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που τοποθετείται πριν το κιβώτιο ταχυτήτων, δημιουργώντας συνδυαστική ισχύ 225 ίππων. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία 21 kWh, η οποία σύμφωνα με την Peugeot προσφέρει μέχρι και 81 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, ενώ η φόρτιση σε wallbox 7,4 kW απαιτεί λιγότερες από τρεις ώρες.

Το plug-in υβριδικό σύστημα λειτουργεί με αρκετά «ώριμο» τρόπο στην καθημερινότητα, χωρίς να απαιτεί συνεχώς την παρέμβαση του οδηγού. Η μετάβαση ανάμεσα στην ηλεκτρική και τη θερμική λειτουργία γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα στις περισσότερες συνθήκες, ενώ μέσω των προγραμμάτων Eco, Hybrid και Sport μπορείς να αλλάξεις αισθητά τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Στο Hybrid, που είναι και η πιο ισορροπημένη επιλογή, το σύστημα διαχειρίζεται έξυπνα την ενέργεια της μπαταρίας, διατηρώντας συχνά ηλεκτρική λειτουργία μέσα στην πόλη και ενεργοποιώντας τον θερμικό κινητήρα μόνο όταν απαιτηθεί περισσότερη ισχύς. Στην πράξη, με συστηματική φόρτιση, η κατανάλωση μπορεί εύκολα να διατηρηθεί κάτω από τα 3,0 λίτρα/100 χλμ. σε καθημερινές αστικές μετακινήσεις, ενώ ακόμη και με άδεια μπαταρία δύσκολα θα ξεπεράσει τα 7,0-7,5 λίτρα/100 χλμ. σε μικτές συνθήκες, τιμές ιδιαίτερα καλές για ένα SUV σχεδόν δύο τόνων.

Οδηγικά, ο πρωταγωνιστής δεν είναι οι εντυπωσιακοί αριθμοί, αλλά η συνολική αίσθηση άνεσης και ποιότητας που καταφέρνει να προσφέρει σε κάθε διαδρομή. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα γίνεται ξεκάθαρο πως η Peugeot στόχευσε περισσότερο στη δημιουργία ενός ήσυχου και αποδοτικού SUV για καθημερινή χρήση, παρά ενός μοντέλου με –δήθεν–σπορ χαρακτήρα, παρά την επιθετική του παρουσία. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη αλλά και στον αυτοκινητόδρομο, όπου το 3008 καταφέρνει να απομονώνει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις ανωμαλίες του δρόμου όσο και τον θόρυβο που φτάνει στην καμπίνα. Η ηχομόνωση είναι από τα πιο δυνατά του σημεία και ,σε συνδυασμό με την ηλεκτρική λειτουργία, πολλές φορές απομονώνεσαι εντελώς από το εξωτερικό περιβάλλον και μπορείς να κάνεις μια χαμηλόφωνη συζήτηση. Μονάχα όταν ζητήσεις το 100% της δύναμής του, ο θερμικός κινητήρας γίνεται λίγο θορυβώδης. Το σύστημα αναρτήσεων έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς, ενώ στην αρχή δίνει την εντύπωση μιας σχετικά σφιχτής ρύθμισης που περιορίζει αποτελεσματικά τις κλίσεις του αμαξώματος, στην πράξη καταφέρνει να απορροφά πολύ αποτελεσματικά τις πιο έντονες ανωμαλίες. Οι κραδασμοί δύσκολα περνούν στα καθίσματα και συνολικά το αυτοκίνητο διατηρεί μια αίσθηση στιβαρότητας και ηρεμίας ακόμη και σε δρόμους που δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, όταν αποφασίσεις να κινηθείς πιο δυναμικά, το 3008 αποδεικνύεται απρόσμενα ευχάριστο και υπάκουο. Παρά το αυξημένο του βάρος, διατηρεί πολύ καλά τα επίπεδα πρόσφυσης και δείχνει πρόθυμο να ακολουθήσει πιο γρήγορο ρυθμό, με το υβριδικό σύστημα να προσφέρει άμεση δύναμη όποτε του ζητηθεί, χάρη στον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Το τιμόνι παραμένει ελαφρύ, όμως το εμπρός μέρος δείχνει σταθερό και το πλαίσιο διατηρεί τον έλεγχο ακόμη και όταν πιεστεί περισσότερο απ’ όσο περιμένεις από ένα βαρύ, οικογενειακό, υβριδικό SUV. Η λειτουργία των φρένων είναι άριστη, καθώς συνεργάζονται αρμονικά με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, χωρίς απότομες μεταβολές στη διαδρομή του πεντάλ. Η αίσθηση παραμένει φυσική και προβλέψιμη, κάτι που δεν συναντάς πάντα συχνά σε plug-in hybrid μοντέλα.

Μέσα στην πόλη, έχει μια ωραία ευελιξία παρά τις διαστάσεις του και η ορατότητα είναι άρτια. Σχεδόν το 90% των αστικών μετακινήσεων μπορεί να γίνει αμιγώς ηλεκτρικά, χωρίς να σκέφτεσαι συνεχώς την αυτονομία ή να παρακολουθείς αγχωτικά την μπαταρία. Απλώς φορτίζεις το αυτοκίνητο και ξέρεις πως θα ανταπεξέλθει εύκολα στις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης. Ακόμη και όταν η μπαταρία αδειάσει, ο θερμικός κινητήρας δεν μένει ποτέ «αβοήθητος», καθώς το σύστημα διατηρεί πάντα ένα μικρό ενεργειακό απόθεμα ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να μπορεί να προσφέρει επιπλέον δύναμη όταν χρειαστεί. Και δύναμη είναι άφθονη. Οι 225 ίπποι δίνουν στο 3008 καλύτερες επιδόσεις απ’ όσες περιμένεις από ένα οικογενειακό SUV σχεδόν δύο τόνων, με δυναμική επιτάχυνση και αξιόλογα ρεπρίζ.

Η συνεισφορά του ηλεκτροκινητήρα στις χαμηλές στροφές κάνει το αυτοκίνητο να δείχνει πιο πρόθυμο από ό,τι περιμένεις, ειδικά σε προσπεράσεις ή γρήγορες αλλαγές ρυθμού. Στην καθημερινότητα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης λειτουργούν διακριτικά αλλά ουσιαστικά, κάνοντας το 3008 ιδιαίτερα εύκολο στη συμβίωση μέσα στην πόλη. Η παρακολούθηση νεκρών σημείων, η διατήρηση λωρίδας, οι κάμερες 360 μοιρών και το αυτόματο παρκάρισμα μειώνουν αισθητά το άγχος στις καθημερινές μετακινήσεις.

Όπως συμβαίνει όμως σχεδόν σε κάθε Peugeot με i-Cockpit, χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να βρεις την ιδανική θέση οδήγησης ώστε να βλέπεις σωστά τον πίνακα οργάνων πάνω από το μικρό τιμόνι. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και μετά από λίγες ημέρες συμβίωσης το συνηθίζεις εύκολα. Το ίδιο το τιμόνι παραμένει αρκετά ελαφρύ, κάτι που βοηθά πολύ στις μανούβρες και στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη, χωρίς όμως να μεταφέρει ιδιαίτερα σπορ αίσθηση ή πληροφορία στον οδηγό.

Η σωστή κατεύθυνση

Το 3008 δεν είναι απλώς η συνέχεια ενός επιτυχημένου μοντέλου. Είναι ίσως το σημαντικότερο αυτοκίνητο για τη σύγχρονη Peugeot, καθώς πάνω του βασίζεται μεγάλο μέρος της νέας ταυτότητας της μάρκας, τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογικά. Η τρίτη γενιά καταφέρνει να διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έκανε το προηγούμενο 3008 τόσο επιτυχημένο, ενώ ταυτόχρονα ανεβάζει αισθητά τη συνολική αίσθηση ποιότητας, τεχνολογίας και ωριμότητας.

Στην plug-in hybrid μορφή του, το 3008 δείχνει να έχει ακριβώς αυτό που θέλει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της αγοράς. Προσφέρει τη δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης χωρίς άγχος αυτονομίας, παραμένει ήσυχο και άνετο στις περισσότερες συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα έχει αρκετή δύναμη ώστε να κινηθεί γρήγορα όταν χρειαστεί. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο επίτευγμα της Peugeot με το 3008. Το γεγονός πως κατάφερε να δημιουργήσει ένα SUV που δεν ξεχωρίζει μόνο επειδή είναι διαφορετικό, αλλά επειδή δείχνει ολοκληρωμένο σχεδόν σε κάθε τομέα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος Turbo

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 1.598 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 150 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 300 Nm/2.000 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 125 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 118 Nm

Συνδυαστική ισχύς

225 ίπποι

350 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 220 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,8 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 2,4 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 4,6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 55 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Μπαταρία

21 kWh (17,9 kWh ωφέλιμες)

Ηλεκτρική αυτονομία

81 χιλιόμετρα (WLTP)

72 (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 7,4 kW: 2.9 ώρες

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χιλ.: 4.542 x 1.895 x 1.641

Μεταξόνιο 2.739 χιλ.

Βάρος 1.953 κιλά

Χώρος αποσκευών

520-1.480 λ.

Τιμή αγοράς

Από 46.900€