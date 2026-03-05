Πρώτες εντυπώσεις BMW iX3 – Η κατανάλωση ενέργειας σε ταξίδι μας σόκαρε

Σε αυτή τη πρώτη γνωριμία επι ελληνικού εδάφους, ταξιδέψαμε με την νέα BMW iX3 για 360 χιλιόμετρα και διαπιστώσαμε ότι είναι ένα από τα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Γιώργος Καραγιωργάκης, BMW Hellas

Την περιμέναμε καιρό την iX3. Όχι γιατί έχει φουτουριστική εικόνα και επειδή εάν ανοίξουμε το brochure της θα ξεφυλλίζουμε για μία εβδομάδα, κι’ ας έχει για την ώρα μία μόλις έκδοση, αλλά γιατί αλλάζει τα πάντα γύρω από την μάρκα με σήμα τον έλικα.

Στο Μόναχο, λοιπόν, δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερη ονομασία για την πλατφόρμα στην οποία θα βασίζονται στο εξής όλα τα ηλεκτρικά της μοντέλα, με πρώτη την iX3. Και αυτό επειδή “Neue Klasse” σημαίνει πρακτικά ότι η BMW γυρίζει σελίδα, επαναφέροντας την ολιστική προσέγγιση της i3 του 2013, αλλά και φέρνοντας πολλές, μα πολλές, καινοτομίες. Μιλάμε για μία ολοκαίνουργια πλατφόρμα, η οποία πήρε πράσινο φως εξέλιξης την περίοδο των lockdown, τότε που όλοι πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να ξαναγράψουμε τους κανόνες της ζωής μας από την αρχή. Η BMW πίστεψε το ίδιο για την μελλοντική της γκάμα, ακόμη κι΄αν αντικειμενικά, με τις πωλήσεις να χτυπάνε ρεκόρ, δε το χρειαζόταν.

Κάτω από το αμάξωμα της, η iX3 κρύβει μία εντελώς νέα μπαταρία με κυλινδρικές κυψέλες σχεδιασμένες στο Μόναχο, νέους ηλεκτροκινητήρες 800 V – για πρώτη φορά από την BMW – με δυνατότητα φόρτισης στα 400 kW. Στα παραπάνω προσθέστε αρχιτεκτονική λογισμικού και ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμένα από λευκή οθόνη workstation. Και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των Neue Klasse. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιεί τέσσερις μόνο μονάδες (επί της ουσίας υπερυπλογιστές) διαχείρισης όλων των βασικών λειτουργιών, με πρώτο και σημαντικότερο – σύμφωνα με την παράδοση της BMW – τον σούπερ “ηλεκτρονικό εγκέφαλο” που έχουν χαριτωμένα ονομάσει οι Γερμανοί, Heart of Joy. Από κάτι τέτοιο φαίνεται πως οι εποχές έχουν αλλάξει, ακόμη και για την μάρκα που για τόσες δεκαετίας πρεσβεύει την οδηγική χαρά. Ή μήπως όχι;

Μια πρώτη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αναζητήσαμε σε αυτή την επίσης πρώτη, οδηγική επαφή μαζί της, επί ελληνικού εδάφους. Ένα ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τη Λίμνη Δόξα, όπου μας επέτρεψε να δούμε τα εξής βασικά: εργονομία, άνεση, αυτονομία σε ταξίδι και εάν φυσικά οδηγικά κρατά τον original χαρακτήρα των BMW.

NEUE STYLE, inside and out

H iX3 έρχεται να εγκαινιάσει μία εντελώς νέα σχεδιαστική γλώσσα για την BMW, εισάγοντας καθαρές επιφάνειες και μοντέρνες γραμμές χωρίς τις υπερβολές του πρόσφατου παρελθόντος. Το νέο στιλ θα υιοθετήσουν σταδιακά όλα τα μοντέλα της γκάμας, ηλεκτρικά και μη. Αν και το γούστο είναι ξεκάθαρα υποκειμενικό, σαν πρώτη εντύπωση, είναι σίγουρα ένα μοντέλο που θέλει χρόνο για να το συνηθίσεις. Εάν είσαι BMWδάκιας, σαν κι’ εμένα, θα θέλεις ακόμη περισσότερο χρόνο για να το… χωνέψεις. Όμως, ειδικά στο χρώμα που την είδαμε, ένα γκρί χωρίς μέταλλο, αναδεικνύεται αυτό που η BMW αποκαλεί «μονολιθική» σχεδίαση. Υπάρχουν ξεκάθαρα κοινά με την iX -ειδικότερα από το πλάι- και πολύ λιγότερα με την θερμική X3, ενώ η επιστροφή στις ρίζες της μάρκας και στην δεκαετία του ’60 (βλ. BMW 1500) φαίνεται από τη μάσκα νεφρών που είναι πιο μικρή από ποτέ (μιλώντας για την τελευταία 30ετία).

Προφανώς, είναι κλειστή και ενσωματώνει τους αισθητήρες, όμως η ίδια ενσωματώνεται σε ένα μακρόστενο πλαίσιο μαζί με τα φωτιστικά σώματα. Την μπροστινή υπογραφή που θα δούμε από εδώ και στο εξής σε όλα τα νέα μοντέλα της Neue Klasse. Mέχρι και το λογότυπο έχει πλέον επανασχεδιαστεί, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή. Χωρίς χρώμιο στον μέσο δακτύλιο και με περισσότερο δισδιάστατη σχεδίαση.

Οι χωνευτές χειρολαβές, όταν αναπτυχθούν, δεν τις τραβάς. Με ένα απτικό τρόπο ανοίγεις την πόρτα, με τρόπο οριακά ανεπιτήδευτο. Από εκεί ξεκινάει η premium εμπειρία, που αξίζει να αναφέρουμε. Τα ποιοτικά στο εσωτερικό είναι καλύτερα από την θερμική X3, σχεδόν σε όλα τα σημεία. Φαίνεται πως η BMW επιστρέφει δυναμικά στην ποιότητα που την χαρακτηρίζει μετά από κάποια παράπονα που είχαν ακουστεί από πελάτες της. Την εικόνα μέσα θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις επαναστατική. Αφενός γιατί είναι σχεδόν πανομοιότυπη με το πρωτότυπο Vision Neue Klasse X concept, αφετέρου γιατί θυμίζει αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπαμε κάποτε στις Sci-Fi ταινίες και αναρωτιόμασταν: θα γίνουν ποτέ έτσι;

Σημείο αναφοράς είναι το Panoramic Vision Display, το οποίο καταργεί και τον συμβατικό πίνακα οργάνων, αλλά και αυτό το ευρύ πάνελ με τις δύο οθόνες που είχαν τα πρόσφατα μοντέλα της. Πρόκειται πρακτικά για ένα projection σε μία ειδική επιφάνεια και όχι για μια οθόνη. Έχει μήκος 110 εκ. και εκτείνεται από την μία μπροστινή κολώνα στην άλλη. Το συνηθίζεις πολύ εύκολα και έχει πραγματικά όσα χρειάζεσαι σε πληροφορία (είναι διαμορφώσιμα τα widget), σε πολύ μεταλύτερο μέγεθος απ΄τους συμβατικούς πίνακες οργάνων, και πολύ πιο κοντά στον δρόμο. Η οθόνη με το περίεργο λοξό σχήμα, έχει τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix, ανάλυση 2k και ενσωματώνει το Operating System X. Είναι η ολοκαίνουργια γενιά του συστήματος infotainment της εταιρείας, με το οποίο διευρύνονται οι δυνατότητες ψυχαγωγία και συνδεσιμότητας.

Απ’ ότι μάθαμε, η σχεδίαση της οθόνης ήταν challenge για την BMW, αφού ήταν δύσκολο να προσαρμόσουν το λογισμικό στην διάταξή της. Ο λόγος όμως που είναι έτσι σχεδιασμένη, αφορά στην οδηγοκεντρική ταυτότητα του εσωτερικού. Είναι κατά ένα τρόπο στραμμένη στον οδηγό (έχει κλίση 17,5°). Αυτό που, αν και υποκειμενικό, ακόμη μας δημιουργεί ερωτηματικά, είναι η σχεδίαση του τιμονιού. Κάτι που φαίνεται να αποτελεί το νεότερο trend στην αυτοκινητοβιομηχανία. Από τα ανάποδα τιμόνια που μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια η BMW, σε ένα τιμόνι το οποίο είναι όντως… ανάποδο. Με μία ακτίνα πάνω και μία κάτω, αντί για την κλασική διάταξη, το θέμα είναι μόνο οπτικό. Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένο στην πράξη αποδείχθηκε να έχει σωστή εργονομία, κάτι που ισχυέι και για τα κουμπιά με απτική ανάδραση. Επειδή όμως την οδηγήσαμε και με το «απλό» σπορ τιμόνι (αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες), το οποίο προαιρετικά μπορεί να επιλεχθεί σε οποιοδήποτε πακέτο ή διαμόρφωση, θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή.

Ενδιαφέρον είχε και το Head-Up Display, το οποίο προβάλει στοιχεία με τρισδιάστατο τρόπο και χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, στον δρόμο μπροστά σου. Αν και είναι κάπως περιττό στην καθημερινή οδήγηση, ακριβώς επειδή το Panoramic Display έχει όση πληροφορία θέλεις ένα βλέμμα παρακάτω. Για τους χώρους, το μέγεθός της λέει όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Ταξιδέψαμε και στα πίσω καθίσματα, σταυροπόδι και ξεκούραστα. Η ηλιοροφή φάνηκε να κρατά αρκετά καλά τη ζέστη εκτό καμπίνας, ενώ σε συνδυασμό με τα μεγάλα παράθυρα, πρόκειται για ένα φωτεινό και ευάερο περιβάλλον.

Η σοφιστικέ αρχιτεκτονική, βάση για την υψηλή αποδοτικότητα

Η Neue Klasse αποτελεί την αρχιτεκτονική στην οποία η BMW θα βασίσει όλα τα ηλεκτρικά της μοντέλα τα επόμενα χρόνια, με πρώτη την i3, την BEV έκδοση της επόμενης Σειράς 3, η οποία θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο για να βγει στην αγορά μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Η νέα αρχιτεκτονική συμπίπτει με την υιοθέτηση ηλεκτροκινητήρων έκτης γενιάς που υποστηρίζουν μονοκινητήρια ή δικινητήρια σύνολα. Στον μπροστινό άξονα έχουμε έναν ασύγχρονο, συμπαγή και οικονομικό κινητήρα. Πίσω, ένα σύγχρονο ξεχωριστής διέγερσης. Σύμφωνα με τους τεχνικούς του Μονάχου, οι νέοι κινητήρες έχουν κάνει σημαντικά βήματα μπροστά σε επίπεδο απόδοσης. Με 10% χαμηλότερο βάρος, έχουν 20% μικρότερο κόστος και 40% λιγότερες εσωτερικές τριβές. Σε όλα αυτά προσθέστε ένα κύκλωμα τάσης 800V, το οποίο συνεπάγεται δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 400 kW σε συνεχές ρεύμα. Για εναλλασσόμενο, υπάρχει εσωτερικός φορτιστής 11 kW και κατά παραγγελία 22 kW. Στα 400 kW η μπαταρία φορτίζεται από 10 σε 80% σε 21 λεπτά, ανακτώντας αυτονομία 372 χιλιομέτρων σε 10’.

Η αμφίδρομη λειτουργία φόρτισης V2L μετατρέπει την iX3 σε ένα μεγάλο power station που μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές 220V, να επανατροφοδοτεί με ρεύμα το οικιακό δίκτυο (σε χώρες με ανάλογες υποδομές) ή να φορτίζει ηλεκτρικά οχήματα. Μεγάλα βήματα έχουν γίνει και στους τομείς του λογισμικού και των ηλεκτρονικών συστημάτων με τέσσερις μονάδες διαχείρισης να καλύπτουν όλες τις λειτουργίες. Η κεντρική λέγεται Core. Η δεύτερη διαχειρίζεται τα ADAS, η τρίτη την οθόνη Panoramic iDrive και η τέταρτη, επονονομαζόμενη και Heart of Joy, ελέγχει τις παραμέτρους δυναμικής συμπεριφοράς, συντονίζοντας σε πραγματικό χρόνο όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα σασί και ανάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι βέλτιστη ευστάθεια, ροϊκότητα στη λειτουργία και ενεργειακή απόδοση.

DUAL MOTOR Η έκδοση 50 xDrive της παρουσίασης διαθέτει δικινητήρια αρχιτεκτονική και τετρακίνηση. Όπως σε όλα τα μελλοντικά μοντέλα Neue Klasse, ο μπροστινός κινητήρας είναι ασύγχρονος με συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλή κατανάλωση.

ULTRA-FAST Κατά 30% αυξημένη η ταχύτητα φόρτισης σε σχέση με τις σημερινές ηλεκτρικές BMW.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ MULTILINK Αυτονόητη διάταξη εδώ και χρόνια, με πέντε βραχίονες στην προκειμένη περίπτωση.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα με ξεχωριστή διέγερση για στάτορα-ρότορα.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Ο συσσωρευτής νέας γενιάς αποτελείται από κυλινδρικές κυψέλες σχεδίασης BMW, τοποθετημένες με λογική CTP (Cell-to-Pack) και με 20% μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.

Οδηγική εμπειρία ή simulation;

Μπορεί η BMW να σχεδίασε μία εντελώς νέα αρχιτεκτονική από κάθε άποψη, το έκανε όμως με άξονα την απόλαυση της οδήγησης, το στοιχείο που ξεχώριζε εδώ και δεκαετίες τις BMW από τον ανταγωνισμό και τις έκανε ποθητές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πίσω από το τιμόνι της έκδοσης 50 xDrive με τους 469 ίππους και τα 645 Nm ροπής (0-100 χλμ./ώρα σε 4,9”, τελική περιορισμένη στα 210 χλμ./ώρα), αντιλαμβάνεσαι από τα πρώτα χιλιόμετρα ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για επιδόσεις με τη στενή, ποσοτική έννοια, αλλά κυρίως για αίσθηση και ποιότητα. Αυτονόητο, θα πείτε; Κι όμως δεν είναι. Με το δεξί πόδι στο τέρμα, η ισχύς μπορεί να περνά απειλητικά στους τροχούς όπως σε κάθε ηλεκτρικό με εκατοντάδες ίππους, όμως στο πέλμα σου διακρίνεις μία ισορροπία στην έκφραση της ισχύος.

Ακόμη και σε ρυθμό ταξιδιού, η αίσθηση της ροπής θυμίζει θερμικό αυτοκίνητο επιδόσεων, αφού ακόμη και φορτωμένη με τρεις ενήλικες, στις προσπεράσεις μας κολλούσε στο κάθισμα και τα χιλιόμετρα αυξάνονταν με ρυθμό που απαιτεί προσοχή εάν θέλεις να κρατήσεις το δίπλωμα σου. Η αίσθηση προσαρμοστικότητας του αυτοκινήτου εμφανίζεται και στην ισχυρή ανάκτηση ενέργειας, η οποία ακόμη και στο D λειτουργεί σα να σκέφετεται τι ακριβώς θα ήθελες να κάνει, επιβραδύνοντας ή φρενάροντας ακόμη και πριν από στροφές. Φυσικά, μπορείς να επιλέξεις το Β και να έχεις σε κάθε άφημα το ισχυρό One Pedal διαθέσιμο.

Αλλαγή σκηνικού, από τον αυτοκινητόδρομο στους επαρχιακούς δρόμους του Φενεού. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ξεκινήσεις να την πιέζεις, τότε το αποκαλούμενο Heart of Joy δείχνει τον καλύτερο εαυτό του, ρυθμίζοντας σε πραγματικό χρόνο τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης, τιμονιού, φρένων και ανάκτησης ενέργειας, μετατρέποντας αυτό το ευμεγέθες sport utility απρόσμενα ροϊκό στην απόδοση της ισχύος και ταυτόχρονα ευέλικτο και ακριβές στις αλλαγές κατεύθυνσης και στη χάραξη της ιδανικής τροχιάς. Το μόνο που προδίδει μάζα και όγκο είναι η υποψία υποστροφής όταν πατήσεις νωρίς το γκάζι στην έξοδο με το τιμόνι ακόμη στριμμένο. Όμως και τότε, το άνοιγμα της τροχιάς είναι προβλέψιμο, προοδευτικό και εύκολα διαχειρίσιμο, με το ESC στις σπορ ρυθμίσεις του.

Και όλα τα παραπάνω γίνονται με θαυμαστή οικονομία ενέργειας. Στο τέλος της διαδρομής των 360 χιλιομέτρων, η ένδειξη μέσης κατανάλωσης στο trip computer ήταν 19,4 kWh/100 χλμ., μία αξιοζήλευτη τιμή, αν κρίνουμε από τον τρόπο οδήγησης που μόνο για economy run δεν ήταν, με τρεις ενήλικες μέσα, αλλά και αυτοκινητόδρομο και βουνίσιες διαδρομές στο μενού. Ειδικά στον αυτοκινητόδρομο όμως, αποδείχθηκε ένα από τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα που έχουμε οδηγήσει, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Είδαμε με σταθερά 120 χλμ./ώρα για αρκετά χιλιόμετρα να καταναλώνει κατά μέσο όσο 17,4 kWh/100 χλμ., νούμερο που ανέβηκε στις 18,1 με οδήγηση στα 130 χλμ./ώρα για επίσης μεγάλη απόσταση. Και για να μιλήσουμε με ποσοστά, φύγαμε από την BMW Hellas με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη (και ενδεικτική αυτονομία 573 χλμ.) και επιστρέψαμε με 30%.

Μιας και το οδηγήσαμε αρκετά στην εθνική, αξίζει να αναφερθούμε στο Motorway Assistant, το οποίο εντυπωσιάζει με την ομοιογένεια στη λειτουργία του. Μπορείς να το εμπιστευτείς από τον σταθμό διοδίων στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου μέχρι την έξοδο και εκείνο θα σου χαρίσει μία αγχολυτική, “hands off” εμπειρία οδήγησης, ακόμη και αν οι καιρικές συνθήκες είναι… δύσκολες. Ξεχάστε τα συστήματα που μοιάζουν να μαλώνουν μαζί σου πίσω από το τιμόνι. Εδώ, το να αφήνεις να σε οδηγούν τα ηλεκτρονικά συνιστά απόλαυση. Ακόμη και όταν χρειάζεται να προσπεράσεις. Αρκεί να κοιτάξεις μία στιγμή τον εξωτερικό καθρέπτη για να ξεκινήσει το προσπέρασμα. Και αυτή ακριβώς τη στιγμή θα καταλάβεις ότι μία iX3 δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό λάθος…

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Ασύγχρονος μπροστά, σύγχρονος πίσω

Iσχύς

Μέγιστη ισχύς: 469 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 645 Nm

Μετάδοση

Κίνηση σε όλους τους τροχούς

Μειωτήρας σταθερής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 210 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4,9 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 15,1 kWh/100 χλμ

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 113,4 kWh (108,7 εκμεταλλεύσιμες)

Αυτονομία

805 χλμ.

Φόρτιση

AC 11/22 kW | DC 400 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.780 x 1.890 x 1.630 χλστ.

Μεταξόνιο 2.900 χιλ.

Βάρος 2.360 κιλά

Χώρος αποσκευών

520-1.750 λ.