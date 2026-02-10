Πρώτες εντυπώσεις BYD Sealion 5 DM-i: To Super Hybrid οικογενειακό D-SUV με τιμή Mild Hybrid C-SUV

Στην παννελήνια παρουσίαση του Sealion 5 DM-i οδηγήσαμε το νέοτερο SUV της BYD, το οποίο έχει πλούσιο εξοπλισμό, χώρους για όλους και απίστευτη τιμή.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Γιώργος Καραγιωργάκης/BYD Hellas, Τ.Α.

Πόσα μεγάλα, οικογενειακά SUV μπορούν να χωρέσουν στην «δική μας» μικρή αγορά άραγε; Η απάντηση είναι «όσα», ειδικά όταν αλλάζουν τα δεδομένα. Πριν από λίγες ημέρες γνωρίσαμε ένα «ψαγμένο» υβριδικό SUV από μία μάρκα από την Κίνα με τιμή οριακά… επαναστατική. Σήμερα, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε άλλο ένα. Αυτή τη φορά, από την BYD (ξεχάστε το Build Your Dreams, ακόμη και αν σημαίνει το ίδιο. Πλέον θα την αποκαλούμε Μπι Γουάι Ντι – και όχι μπίντ). Είναι το πέμπτο SUV της μάρκας που έρχεται στην Ελλάδα και ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε το Seal U DM-i, αυτόν των Super Hybrid. Πριν όμως γνωριστούμε με το Sealion 5 DM-i, να αναφέρουμε ότι η BYD είναι η πλέον Νο.1 μάρκα παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο, ενώ παράλληλα το 2025 σάρωσε και στην δική μας αγορά, με μερίδιο 21% στα ηλεκτρικά (το Dolphin και το Atto 3 «τερμάτισαν» τα ταμεία, αμφότερα τα Best Seller στις κατηγορίες τους).

To Sealion 5 DM-i, είναι και αυτό ένα D-SUV βάσει των διαστάσεων του, όμως δεν ήρθε για να κανιβαλίσει το Seal U DM-i που ανήκει στην ίδια κατηγορία, αλλά έχει κάπως διαφορετική φιλοσοφία. Είναι, θα λέγαμε πιο «συντηρητικό», παρότι η σχεδιαστική του φιλοσοφία και το όνομα το συνδέουν με το ιδιαίτερα μοντέρνο Sealion 7. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαν να το είχαν ονομάσει Atto 5, όμως μικρή σημασία έχει αυτό. Ας δούμε τα δεδομένα, γιατί πρόκειται για ένα «ψαγμένο» επαναφορτιζόμενο υβριδικό D-SUV, με μεγάλους χώρους, υπερπλούσιο εξοπλισμό και ξεκάθαρα οικογενειακό αέρα. Σύμφωνα με την εισαγωγική, στοχεύει στην κορυφή του segment και όχι μόνο, κάτι που είναι λογικό δεδομένης της τιμής του. Από 31.990 € για την βασική έκδοση, κοιτάει στα ίσια μοντέλα από τη μικρότερη κατηγορία και με ήπια υβριδική τεχνολογία, και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Εξωτερικό και εσωτερικό

Σχεδιαστικά, το Sealion 5 ακολουθεί τη λογική Dragon Face, εξού και η κοινή γραμμή με το Atto 3 στην εμφάνιση και λιγότερο με το Sealion 7. Απαλές επιφάνειες, σοβαρό ύφος, έντονο μπροστινό μέρος, αιωρούμενη οροφή (λόγω της πίσω κολώνας με την ασημένια επένδυση) και LED μπάρα να ενώνει τα πίσω φωτιστικά σώματα, είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, με το γενικότερο σχήμα να παραπέμπει στην πρακτικότητα και όχι στον εντυπωσιασμό. Οι ζάντες αλουμινίου είναι 18 ιντσών και στις δύο εκδόσεις, με diamond cut λογική και διχρωμία. Δε λείπουν και τα απαραίτητα για τον χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου ελευθέρου χρόνου, πλαστικά προστατευτικά περιμετρικά.

Το εσωτερικό από την άλλη, έχει τη δική του λογική, παντρεύοντας την μοντέρνα σχεδίαση με την εργονομία και την πρακτικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας άρεσε περισσότερο η σχεδίαση μέσα, τόσο από το Atto 3, όσο και από το Seal U DM-i. Βασικός λόγος είναι το σχήμα του τιμονιού, με τρεις ακτίνες εδώ και μαύρο φινίρισμα. Ο εξοπλισμός της καμπίνας δε διαφοροποιεί την εικόνα, όπως θα διαβάσετε και παρακάτω, ενώ πολύ καλή εντύπωση μας άφησε η ποιότητα κατασκευής. Μαλακά πλαστικά στο ταμπλό και στις πόρτες, αλλά και επενδύσεις από συνθετικό δέρμα σχεδόν παντού. Δεν βρήκαμε κάποιο σημείο να τρίζει, οπότε και η γενικότερη συναρμογή φάνηκε μασίφ.

Άλλο ένα θετικό στοιχείο, είναι ότι δεν παρατηρήσαμε κάποια έντονη μυρωδιά από τα δέρματα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Προφανώς, δύο μεγάλες οθόνες, για τον οδηγό και το infotainment, αντίστοιχα, με επιλογές παραμετροποίησης (σημειώστε ότι σε αυτό το μοντέλο η κεντρική οθόνη αφής δεν περιστρέφεται), ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay/Android Auto, φωνητικές εντολές και ενσωματωμένες εφαρμογές πολυμέσων (π.χ. Spotify). Διαθέτει επίσης χειρονομίες τριών δακτύλων για τον χειρισμό του κλιματισμού δια της αφής, που καθιστά την ρύθμιση πανεύκολη ακόμη και κατά την οδήγηση, ενώ υπάρχουν και φυσικά κουμπιά στην κεντρική κονσόλα, γύρω από τον μεγαλούτσικο (το προτιμούμε από διακοπτάκια) λεβιέ του κιβωτίου.

Τέλος, οι χώροι φάνηκαν ιδανικοί για μια μεγάλη οικογένεια (η BYD κάνει λόγο για τους μεγαλύτερους πίσω χώρους στην κατηγορία), χάρη στο μεταξόνιο των 2,7+ μέτρων και του μήκους 4,74 μέτρων. Η γραμμή της οροφής δεν κουπίζει οπότε έχει «αέρα» και για ψηλούς πίσω, ενώ αρκετά μεγάλο είναι και το άνοιγμα στις πίσω πόρτες για εύκολη τοποθέτηση παιδικού καθίσματος. Ο χώρος αποσκευών στα 463 λίτρα είναι αρκούντως καλός για PHEV, με τετραγωνισμένο σχήμα που εξυπηρετεί αρκετά.

Εξοπλισμός

Το BYD Sealion 5 DM-i ξεκινά από πολύ γερή βάση: ακόμη και η έκδοση Comfort εμφανίζεται πλήρης, με στοιχεία που σε άλλους κατασκευαστές συναντάς σε ακριβότερες εκδόσεις. Οι 18άρες δίχρωμες ζάντες, τα full LED φώτα εμπρός και πίσω και οι αλουμινένιες ράγες οροφής δίνουν premium τόνο από την πρώτη κιόλας ματιά. Στο εσωτερικό, τα vegan δερμάτινα καθίσματα, η 12,8 ιντσών οθόνη infotainment, ο ψηφιακός πίνακας 8,8 ιντσών, ο διζωνικός κλιματισμός και οι πολλαπλές θύρες USB-C (18W και 60W) καλύπτουν την καθημερινή χρήση με ευκολία. Σημαντικό προνόμιο είναι το V2L έως 3,3 kW, που δίνει πρακτικότητα σε εξορμήσεις και οικογενειακές δραστηριότητες. Η Comfort διαθέτει επίσης δύο ηλεκτρικά καθίσματα (οδηγού 6 κατευθύνσεων και συνοδηγού 4 κατευθύνσεων), ενώ οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης διευκολύνουν τη χρήση στην πόλη.

Η Design, πέρα από τη μεγαλύτερη μπαταρία και την αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, προσθέτει τον εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα: αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ασύρματη φόρτιση smartphone. Η συνολική εικόνα είναι ενός SUV που νιώθεις ότι έχει εξοπλιστεί με γνώμονα την πραγματική χρήση — όχι απλώς για να γράψει πόντους στον κατάλογο. Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι πλήρη σε όλες τις εκδόσεις, με ACC/ICC, LKA, BSD, LCA, AEB, TSR, RCTA/RCTB, ELKA, σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας και λειτουργία Auto Hold στο ηλεκτρικό χειρόφρενο, καθώς και η πλήρης λίστα παθητικής ασφάλειας με επτά αερόσακους και ISOFIX/i-Size εμπρός και πίσω.

Στον δρόμο… ηλεκτρικός αφρός

Η διαδρομή μας ξεκίνησε από την αντιπροσωπεία της BYD στον Άλιμο, με προορισμό την Κερατέα, οπότε και είδαμε σε αυτή τη σύντομη πρώτη βόλτα, το Sealion 5 σε διαφορετικές συνθήκες. Το σύστημα DM-i που αποτελεί και το βασικότερο λόγο να γλυκοκοιτάξει κάποιος το συγκεκριμένο μοντέλο, το γνωρίζουμε πολύ καλό από το Seal U, όμως εν προκειμένω είναι διαφοροποιημένο. Εδώ, έχουμε έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, που είναι σχεδιασμένος όπως γνωρίζουμε ειδικά για τα συστήματα Super Hybrid, με τη λογική ότι πιο βασικός του ρόλος είναι να λειτουργεί σαν γεννήτρια, τροφοδοτώντας την μπαταρία ή τον ηλεκτροκινητήρα με ενέργεια. Αποδίδει μόλις 98 ίππους και 122 Nm ροπής, όταν ο ηλεκτροκινητήρας έχει 197 και 300 Nm. Η συνδυαστική δύναμη αγγίζει τους 212 ίππους, όμως για να είμαστε ξεκάθαροι δε πρόκειται για μοντέλο με έμφαση στις επιδόσεις. Τα 0-100 έρχονται σε 7,7 ή 8 δευτερόλεπτα, ανάλογα την έκδοση, και αυτό είναι εφικτό χάρη στην ακαριαία ροπή του ηλεκτροκινητήρα, με τον οποίο εκκινεί πάντα. Στον αυτοκινητόδρομο θα χρειαστεί τον χώρο του για μια προσπέραση, αλλά και επιλεγμένο το πρόγραμμα HEV, που έτσι κι αλλιώς είναι αυτό που συμφέρει στις υψηλές ταχύτητες.

Η μπαταρία της μικρής έκδοσης έχει χωρητικότητα 12,9 kWh και της μεγάλης 18,3 kWh, ενώ και στις δύο περιπτώσεις είναι χημείας LFP και τεχνολογίας Blade. Στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία κάνει λόγο για 62 ηλεκτρικά χιλιόμετρα, με την δεύτερη να αγγίζει τα 86 και συνολικά με το 52άρι ντεπόζιτο (και στις δύο εκδόσεις) να ξεπερνάει τα 1.000 χιλιόμετρα (992 με τη μικρή μπαταρία). Πάντως. όπως έχουμε δει και με άλλα μοντέλα δύσκολα θα αποφορτιστεί η μπαταρία κάτω από το 25%, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχει η επιλογή για να την κρατήσεις φορτισμένη με την αρωγή του θερμικού κινητήρα έως και το 70%, από το σχετικό μενού. Μάλιστα, χωρίς να επηρεάζεται πολύ η κατανάλωση, αφού με αποδοτικό τρόπο λειτουργεί σαν αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Η επαναφόρτιση γίνεται φυσικά από πρίζα, αλλά μόνο σε AC και με 3,3 kW, που μεταφράζεται σε 4,5 ώρες για την έκδοση με την μικρή μπαταρία και 6 ώρες για την κορυφαία. Στην δική μας διαδρομή τους γυρισμού και με τη σχετική ρύθμιση στο 40%, η κατανάλωση έμεινε στα 2,3 λ./100 χλμ., ενώ στο «πήγαινε» έκαψε το 40% της μπαταρίας με κατανάλωση 1.2 λ./100 χλμ. (για μία απόσταση 40 χιλιομέτρων).

Αν και σύντομα θα ακολουθήσει η αναλυτική δοκιμή, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μας άρεσε η ρύθμιση της ανάρτησης περισσότερο από το Seal U. Η απόσβεση ακόμη και στις εγκάρσιες είναι εξαιρετική, χωρίς κραδασμούς να περνούν στην καμπίνα, ενώ ακολουθεί το ανάγλυφο της ασφάλτου ολόσωστα και χωρίς αναπηδήσεις. Είναι κατιτίς πιο σφιχτό, όμως παραμένει ιδιαίτερα άνετο, με πολύ καλή ποιότητα κύλισης, θόρυβο κύλισης στο ελάχιστο και καλή ηχομόνωση. Το τιμόνι έχει δύο ρυθμίσεις, με καλό βάρος αλλά χωρίς ιδιαίτερη πληροφόρηση για τον οδηγό, ενώ τα φρένα αν και κάπως σπογγώδη τα συνηθίζεις εύκολα (έχουν και αυτά δύο ρυθμίσεις).

Η ανάκτηση ενέργειας έχει δύο στάδια, τα οποία όμως δεν έχουν μεγάλη διαφορά, με τη μέγιστη να εξυπηρετεί περισσότερο. Αυτό που ξεχωρίσαμε περισσότερο είναι τα καθίσματα, που αγαλλιάζουν το σώμα και ιδιαίτερα την πλάτη, οπότε κάνουν τα πολύωρα ταξίδια πολύ ξεκούραστα. Ψηλή είναι θέση οδήγησης και βλέπεις όλο το καπό ακόμη και στη χαμηλότερη θέση, ενώ καλή είναι η περιμετρική ορατότητα. Τα συστήματα υποβοήθησης της κορυφαίας έκδοσης με την πανοραμική κάμερα, θα βάλουν τέλος σε κάθε άγχος μπορούν να προκαλούν τα 4,7 μέτρα του μήκους και όχι και τόσο μικρός κύκλος στροφής των 12 μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, κάντε λίγο υπομονή και θα επανέλθουμε με την ολοκληρωμένη δοκιμή και ένα ταξιδιωτικό! Για την ώρα, μπορούμε να πούμε πως φαίνεται πολύ ολοκληρωμένο και με πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή. Η αγορά των SUV αλλάζει…