Πρώτες εντυπώσεις Geely Starray EM-i: Ήρεμη δύναμη

Το Geely Starray EM-i είναι ένα καλά εξοπλισμένο plug-in υβριδικό SUV της κατηγορίας D, με περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου και άπλετους χώρους.

«ΟΚ», θα πει κανείς αδιάφορα, πριν συμπληρώσω ότι η τιμή του στην Ελλάδα οι τιμές του ξεκινούν κάτω από τις 35.000 ευρώ! Έτσι, αλλάζει το πράγμα.

Την Geely την έχουμε μάθει εδώ και μερικά χρόνια, κυρίως επειδή ο ομώνυμος όμιλος έχει αποκτήσει μεταξύ άλλων τη Volvo, τη Smart και τη Lotus. Από τον Ιούλιο του 2025, η μάρκα Geely εκπροσωπείται επάξια και στην Ελλάδα από το EX5, ένα αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV. Μόνο που ο καλπασμός προς το αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον έχει κοπάσει, οπότε χρειάζεται και ένα plug-in υβριδικό μοντέλο σαν το Starray στην γκάμα της, για όσους δεν είναι ακόμα διατεθειμένοι να κάνουν το «ηλεκτρικό» άλμα.

Στο εσωτερικό του Starray, νιώθει κανείς ότι βρίσκεται σε ένα ποιοτικό περιβάλλον. Η επένδυση του ταμπλό είναι μαλακή (με επένδυση δερματίνης στο κέντρο) και η ποιότητα συναρμογής σχολαστικά προσεγμένη. Η έκδοση της δοκιμής είναι η Tech, η μεσαία από τις τρεις διαθέσιμες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται η πανοραμική γυάλινη οροφή, head-up display, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και αεριζόμενα καθίσματα (με μνήμη για το κάθισμα του οδηγού), καθώς και πλήρης σουίτα συστημάτων ADAS που εξασφαλίζουν υποβοηθούμενη οδήγηση Επιπέδου 2. Οι τιμές για το Starray ξεκινούν από τις 34.990€ (ή 32.990€ με προωθητική ενέργεια) και φτάνουν μέχρι τις 38.990€ για της κορυφαία έκδοση εξοπλισμού, που συνδυάζεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία.

Τα ADAS αποδείχθηκαν πολύτιμος σύμμαχος στον αυτοκινητόδρομο, όπου το επίπεδο άνεσης είναι ιδιαίτερα υψηλό, τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες. Ειδικά η ακουστική άνεση. Οι πίσω επιβάτες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τον διαθέσιμο χώρο για τα γόνατα. Στα 40 εκατοστά κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Κέντρου Δοκιμών μας.

Το υβριδικό σύνολο του Starray διακρίνεται για την ομαλή λειτουργία του, η οποία ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα αυτού του plug-in υβριδικού SUV. Την κίνηση αναλαμβάνει κατά κανόνα ο ηλεκτροκινητήρας των 218 ίππων. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης των 99 ίππων λειτουργεί είτε ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας των 18,4 kWh (μέσω του δεύτερου ηλεκτροκινητήρα) είτε για την κίνηση των τροχών σε υψηλές ταχύτητες και κατά την πλήρη επιτάχυνση. Ωστόσο, η επιτάχυνση δεν είναι απότομη, ούτε καν στη λειτουργία Power. Οι άλλες δύο λειτουργίες είναι η EV και η Hybrid. Η EV είναι αυτή που χρησιμοποιείται συχνότερα. Μόλις όμως ζητήσεις πιο άμεση επιτάχυνση, το σύστημα περνάει στη λειτουργία Hybrid. Η προαναφερθείσα επιτάχυνση είναι απλά ικανοποιητική για οικογενειακό αυτοκίνητο.

Μην επιτρέψετε στους 218 ίππους να σας ξεγελάσουν. Δεν έχουμε να κάνουμε με σπορτίφ, αλλά με οικογενειακό SUV. Αν το πιέσεις λίγο παραπάνω, η μαλακή ανάρτηση έρχεται σε δύσκολη θέση, ενώ και το τιμόνι αποδεικνύεται ότι δεν είναι άμεσο. Σε δύσκολες συνθήκες, το Starray είναι εύκολο στον έλεγχο, χάρη και στην έγκαιρη παρέμβαση του ESP που περιορίζει τις αρχικές τάσεις υποστροφής, αλλά κι εκείνες της υπερστροφής που δυσχεραίνουν την επανευθυγράμμιση. Πέρα από την καλή ορατότητα, στον τομέα της ασφάλειας παίρνει ακόμα καλύτερο βαθμό, χάρη στις κάμερες 360 και συστήματα όπως το αυτόματο φρενάρισμα. Η συνεισφορά των καμερών είναι ανεκτίμητη στους επιτόπιους ελιγμούς.

Τα συστήματα ADAS είναι μόνιμα «αγχωμένα» για την οδήγηση σου. Ακούς τα διάφορα «μπιπ, μπιπ» από το σύστημα διατήρησης λωρίδας ή τις ειδοποιήσεις για τη (συχνή) υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και πραγματικά αποσπάται η προσοχή σου. Ένα φυσικό κουμπί για την ανάκληση των προτιμώμενων ρυθμίσεών σου θα ήταν ιδανικό. Ας μην τα θέλουμε, όμως, όλα μονά-ζυγά δικά μας.

Από το σύστημα πολυμέσων, έχεις τη δυνατότητα να ρυθμίσεις το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση. Το μέγιστο ποσοστό ανέρχεται σε 85%, ώστε να υπάρχει επαρκές απόθεμα ενέργειας για όταν χρειαστεί. Αν δεν πειράξεις τα προγράμματα οδήγησης, το Starray προτιμά να χρησιμοποιεί τον κύριο ηλεκτροκινητήρα του. Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία , μπορεί να διανύσει μέχρι και 180 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο, αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Μόλις εξαντληθεί η ενέργεια της μπαταρίας, η κατανάλωση καυσίμου είναι 5,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο. Μια τιμή που είναι ικανοποιητική. Στον αυτοκινητόδρομο είναι ακόμα χαμηλότερη, μόλις 4,0 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Άρα, εκτός από άνετο στον δρόμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι άνετο και για την τσέπη.

Τι κρατάμε;