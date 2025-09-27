Πρώτες εντυπώσεις Mercedes CLA 250+: Κάναμε 700 χιλιόμετρα με μία φόρτιση!

Η νέα Mercedes-Benz CLA ανεβάζει τον πήχη σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και υπόσχεται εργοστασιακή αυτονομία 792 χιλιομέτρων, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα νέα αρχιτεκτονική και infotainment. Μετά την ηλεκτρική έκδοση 250+ θα ακολουθήσει mild υβριδική 48V.

Φωτογραφίες: Mercedes-Benz, QRT

Εξ΄όψεως, η νέα CLA μοιάζει με απλή εξέλιξη της προηγούμενης γενιάς, καθώς διατηρεί τις ίδιες ακριβώς αναλογίες και γραμμές αμαξώματος. Η ταυτότητα του μοντέλου παραμένει απαράλλαχτη, όμως κάτω από τη συσκευασία κρύβονται πολλά. Κάτι που είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε οδηγώντας ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής του Ράστατ. Ναι, η νέα CLA είναι ένα κρίσιμο μοντέλο για τη Mercedes κι ας μην το δείχνει εξωτερικά.

Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MMA

Η CLA εγκαινιάζει την εντελώς νέα αρχιτεκτονική MMA (Mercedes Modular Architecture), η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την κινεζική BAIC, στα πλαίσια μίας κοινοπραξίας που είχε ιδρυθεί από το 2005 με την ονομασία Beijing Benz Automotive Co. Η MMA υποστηρίζει ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στη βάση της γκάμας Mercedes. Το νέο κινητήριο σύνολο υιοθετεί κιβώτιο δύο σχέσεων με σχέση μετάδοσης 11:1 και 5:1, μετατροπέα τάσης με καρβίδια πυριτίου και μπαταρία NMC 85 kWh με υψηλή απόδοση 680 Wh ανά λίτρο όγκου. Στο μέλλον αναμένεται μία δεύτερη μπαταρία LFP 58 kWh.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 800 VOLT

Στην πραγματικότητα, το μεσαίο sedan έχει αλλάξει εκ βάθρων. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA, η οποία θα στηρίξει όλες τις μικρές Mercedes που θα ακολουθήσουν, ανάμεσά τους και τις SUV. Οι Γερμανοί κάνουν ολική επανεκκίνηση στα entry level μοντέλα τους με εντελώς νέα κινητήρια σύνολα και ψηφιακή αρχιτεκτονική. Επιστρατεύουν δε κορυφαία τεχνολογία για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση κάθε κιλοβατώρας, εισάγοντας ταυτόχρονα μπαταρίες νέας γενιάς, inverter πυριτίου και νέους ηλεκτροκινητήρες E.D.U. 2.0.

Όταν μιλάμε για ηλεκτρικά, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται σε δύο τομείς: την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμη επίσημες τιμές κατανάλωσης ενέργειας από το Κέντρο Δοκιμών του Quattroruote, θα αρκεστούμε στις ενδείξεις του υπολογιστή ταξιδιού του αυτοκινήτου που δοκιμάσαμε. Τι κατανάλωση μας έδωσε λοιπόν στα περίχωρα της Κοπεγχάγης η CLA 250+, η πιο οικονομική έκδοση με κίνηση μόνο πίσω; Μόλις 12,3 kWh/100 χιλιόμετρα. Εξαιρετική τιμή, η οποία συνεπάγεται πραγματική αυτονομία 690 χιλιομέτρων, τη στιγμή που ο Γερμανός κατασκευαστής δηλώνει 792 χιλιόμετρα.

Εκπληκτική απόδοση που οφείλεται σε ένα κινητήριο σύνολο νέας γενιάς, το οποίο περιλαμβάνει κιβώτιο δύο σχέσεων, αλλά και στην κορυφαία αεροδυναμική του αμαξώματος. Οι Γερμανοί έχουν δουλέψει ιδιαίτερα στο δάπεδο του αυτοκινήτου για να πετύχουν συντελεστή Cx 0,21 που κάποτε βλέπαμε μόνο σε φουτουριστικά concept cars. Από την άλλη, χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 V, η μπαταρία δέχεται ισχύ φόρτισης 320 kW σε σταθμό συνεχούς ρεύματος, η οποία μεταφράζεται σε ανάκτηση 325 χιλιομέτρων αυτονομίας σε 10 μόλις λεπτά της ώρας. Μάλιστα, στην παρουσίαση του μοντέλου συζητήθηκε η αδυναμία του αυτοκινήτου να εκμεταλλευτεί φορτιστές 400 kW, καθώς δε διαθέτει μετατροπέα DC/DC. Από πλευράς Mercedes έχουμε την επιβεβαίωση ότι αυτό θα επιλυθεί μέχρι την επόμενη χρονιά.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η CLA και σε επίπεδο άνεσης και δυναμικής συμπεριφοράς. Η στάνταρ ανάρτηση με ελικοειδή ελατήρια και αμορτισέρ λαδιού χαρίζει εξαιρετική ενδοτικότητα στις ανωμαλίες του δρόμου. Στον μπροστινό άξονα βρίσκουμε μία καλοσχεδιασμένη διάταξη με διπλά ψαλίδια, η οποία εξασφαλίζει ακρίβεια στην οδήγηση σε συνδυασμό με τους πολλαπλούς συνδέσμους στον πίσω άξονα, προερχόμενους από μεγαλύτερα μοντέλα Mercedes. Το αποτέλεσμα είναι σπορ συμπεριφορά χωρίς την παραμικρή θυσία στην άνεση. Όσο για τις επιδόσεις της CLA 250+ με τον σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα των 272 ίππων στον πίσω άξονα; Ενδιαφέρουσα η τιμή των 6,7” για το κλασικό 0-100. Όμως, κακά τα ψέματα, η πιο εμπορική έκδοση της νέας CLA αναμένεται να είναι η mild υβριδική με τον κινητήρα 1.5 και κύκλωμα 48V, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις με ισχύ 136, 163 και 190 ίππων. Όλες με αυτόματο κιβώτιο φυσικά.

Τι ξεχωρίσαμε στο εσωτερικό της:

PREMIUM ΗΧΟΣ Η Mercedes διαθέτει μεταξύ άλλων και το premium ηχοσύστημα της Burmester με 16 ηχεία και ενισχυτή 850 Watt.

Η Mercedes διαθέτει μεταξύ άλλων και το premium ηχοσύστημα της Burmester με 16 ηχεία και ενισχυτή 850 Watt. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Ριζοσπαστική η τεχνολογική προσέγγιση της Mercedes με την ανάπτυξη του Mb.Os, ενός εντελώς δικού της λειτουργικού συστήματος.

Ριζοσπαστική η τεχνολογική προσέγγιση της Mercedes με την ανάπτυξη του Mb.Os, ενός εντελώς δικού της λειτουργικού συστήματος. ΑΙ Η τεχνητή νοημοσύνη, επικοινωνώντας με τους επιβάτες αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις τους και προσαρμόζει ανάλογα τη σχέση ανθρώπου-μηχανής.

Η τεχνητή νοημοσύνη, επικοινωνώντας με τους επιβάτες αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις τους και προσαρμόζει ανάλογα τη σχέση ανθρώπου-μηχανής. ΟΘΟΝΗ 14” Η τεράστια οθόνη 14” συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες, από πλοήγηση μέχρι το streaming μουσικής και εικόνας.

Η τεράστια οθόνη 14” συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες, από πλοήγηση μέχρι το streaming μουσικής και εικόνας. ΣΙΝΕΜΑ Κατά παραγγελία διατίθεται τρίτη οθόνη από την οποία ο συνεπιβάτης μπορεί να βλέπει ταινίες και στο ταξίδι.

Κατά παραγγελία διατίθεται τρίτη οθόνη από την οποία ο συνεπιβάτης μπορεί να βλέπει ταινίες και στο ταξίδι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Προσέξτε τους διακόπτες ρύθμισης των μπροστινών καθισμάτων: κλασικοί Mercedes αλλά σε ψηφιακή εκδοχή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mercedes CLA 250+

Κινητήρας

Πίσω, σύγχρονος ηλεκτρικός με μόνιμους μαγνήτες

Ισχύς

272 ίπποι

Ροπή 335 Nm

Μετάδοση

Κίνηση πίσω

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 210 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,7 δλ.

Κατανάλωση ενέργειας

12,2-14,1 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου 85 kWh

Αυτονομία

792 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW/DC 320 kW

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.720 x 1.850 x 1.460 χλστ.

Μεταξόνιο 2.790 χλστ.

Βάρος 2.055 κιλά

Τιμή Αγοράς

€ 56.665 (Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η τιμή στην Ελλάδα)

