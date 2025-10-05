Πρώτες εντυπώσεις MG HS HYBRID+: Full Hybrid με 224 ίππους

Μετά τη θερμική και την επαναφορτιζόμενη, ορίστε και η full hybrid έκδοση του ανανεωμένου HS της MG. Ένα ευρύχωρο, value for money αυτοκίνητο και προπάντων οικονομικό.

Του Giovanni Lopes Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης

Ένα καλοφτιαγμένο, καλά εξοπλισμένο και ευρύχωρο SUV κοντά στα τριάντα χιλιάρικα με τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας. Αυτό καθιστά από μόνο του ενδιαφέρουσα τη νέα full υβριδική έκδοση του MG HS. Με κινητήριο σύνολο 224 συνδυασμένων ίππων, το Hybrid+ κατατάσσεται ακριβώς ανάμεσα στη θερμική έκδοση και στην plug-in, των 170 και των 272 ίππων αντίστοιχα. Στην ιταλία, μιας και στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι τιμές, σε σχέση με την τελευταία, κοστίζει 5.500 ευρώ λιγότερα, προσφέροντας μεγαλύτερο χώρο αποσκευών με δυνατότητες εκμετάλλευσης κάτω από το δάπεδο φόρτωσης.

Και η κατανάλωση; Αξιοσημείωτα χαμηλή σε πρώτη φάση. Μετά από καμιά πενηνταριά χιλιόμετρα δοκιμής σε ορεινούς δρόμους, ο υπολογιστής ταξιδιού έβγαλε ένδειξη 4,5 λίτρων/100 χλμ. Αυτή δεν είναι φυσικά μία επιστημονικά τεκμηριωμένη τιμή του Κέντρου Δοκιμών «Quattroruote», ούτε περιλαμβάνει τμήμα αυτοκινητοδρόμου, όμως είναι ενδεικτική της οικονομίας που υπόσχεται το συγκεκριμένο υβριδικό.

Στις χαμηλές ταχύτητες την κίνηση αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας των 198 ίππων, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία 1,83 kWh, η οποία με τη σειρά της φορτίζεται από τη γεννήτρια που κινεί ο βενζινοκινητήρας 1.5 και από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας στην επιβράδυνση. Αυτό στο υβριδικό πρόγραμμα λειτουργίας. Πάνω από τα 70-80 χλμ./ώρα ο τετρακύλινδρος κινεί τους τροχούς παράλληλα με τον ηλεκτρικό, με αποτέλεσμα μία γεμάτη και ροϊκή αίσθηση στην οδήγηση. Με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου στην καμπίνα, εφόσον δεν επιζητείς μέγιστη επιτάχυνση.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η μπαταρία έχει ενσωματωθεί κάτω από το δάπεδο, στο μέσον του σασί, με την εξάτμιση να περνά από αριστερά. Ο συσσωρευτής φορτίζεται και τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα των 198 ίππων. Όσο για τη γεννήτρια με τους 160 ίππους, βρίσκεται σε ένα ενιαίο κέλυφος (μπλε χρώμα) δίπλα στον 1.5. Πρόκειται λοιπόν για ένα ολοκαίνουργιο σύνολο, αρκετά διαφορετικό από το MG 3 και το ZS MAX Hybrid+.

Το ήρεμο είναι το καλύτερο…

Παρότι δεν είναι σπορ, το HS επιταχύνει εντυπωσιακά, αν κρίνουμε από τα 7,9” στο κλασικό 0-100. Ένα ήπιο οικογενειακό, λοιπόν, το οποίο γέρνει έντονα στις στροφές υπό πίεση, ενώ διαθέτει ένα αδιάφορο –σε ακρίβεια και απόκριση– τιμόνι και ένα ράθυμο αυτόματο κιβώτιο δύο μόλις ταχυτήτων. Όμως αν οδηγήσεις όπως του πρέπει, το νέο MG HS Hybrid+ δεν θα σε αφήσει ανικανοποίητο. Κυρίως όσον αφορά το κόστος χρήσης του στο βενζινάδικο.

Και μιας και μιλάμε για κόστη, ας επανέλθουμε στην τιμή αγοράς, η οποία είναι δελεαστική σε σχέση με το μέγεθος και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Στη βασική έκδοση Comfort, το HS Hybrid+ κοστίζει από 31.490 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται πακέτο ADAS Επιπέδου 2, με προειδοποιήσεις τυφλών γωνιών και αυτόματη πέδηση με την όπισθεν, καθώς και εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χιλιομέτρων. Ακριβώς όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα του κινεζικού ομίλου SAIC.

Όσον αφορά τώρα την έκδοση Luxury που δοκιμάσαμε σε πρώτη φάση, περιλαμβάνει θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, πίσω ηλεκτρική πόρτα και κάμερες 360º στην τιμή των 34.990 ευρώ στην Ιταλία.

Τι ξεχωρίζει στο εσωτερικό;

ΣΤΙΛ

Οι εσωτερικές επενδύσεις στις πόρτες έχουν πρωτότυπη σχεδίαση στο επίπεδο των υποβραχιονίων, με μαλακά υλικά.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ

Στην αριστερή κολόνα οροφής, ειδική κάμερα παρακολουθεί μέρα-νύχτα τον βαθμό συγκέντρωσης του οδηγού.

ΔΥΟ ΣΕ ΜΙΑ

Ψηφιακή οθόνη οργάνων και κεντρική αφής με ίδιες διαστάσεις (12,3”), ενσωματωμένες σε μία ενιαία μονάδα.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Λίγοι φυσικοί, και αυτοί βρίσκονται στο κέντρο του ταμπλό και στο τιμόνι, απ΄ όπου ο οδηγός χειρίζεται τα ADAS.

ΚΑΛΟΦΤΙΑΓΜΕΝΟ

Το ταμπλό είναι εν μέρει επενδυμένο από δερματίνη, όπως τα μπροστινά και το πίσω ευρύχωρο κάθισμα (κάτω, κέντρο).

HDC

Ανάμεσα στους διακόπτες της κεντρικής κονσόλας βρίσκεται και αυτός του Hill Decent Control (κάτω αριστερά) για απότομες, εκτός δρόμου, κατηφόρες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία κατασκευαστή

Κινητήρας

Μπροστά εγκάρσια

Τετρακύλινδρος σε σειρά, turbo

Χωρητικότητα 1.496 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 143 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 230 Nm/4.000 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα/ων

Μέγιστη ισχύς: 198 PS

Μέγιστη ροπή: 340 Nm

Συνδυαστική ισχύς

224 PS

340 Nm

Μετάδοση

Κίνηση εμπρός

Αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 190 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,5 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 126 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.670 x 1.890 x 1.660 χιλ.

Μεταξόνιο 2.770 χιλ.

Βάρος 1.765 κιλά

Χώρος αποσκευών

507-1.484 λίτρα

Τιμή αγοράς

Luxury: Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί για την Ελλάδα. Υπολογίζεται στα 35.000 €

