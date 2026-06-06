Πρώτες εντυπώσεις Renault 4 E-Tech Electric: Το “κατρέλ” ξαναχτυπά

Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Renault 4 E-Tech και βλέπουμε αν το ηλεκτρικό B-SUV μπορεί να συνεχίσει τον μύθο του «κατρέλ».

Το Renault 4, ή «κατρέλ» όπως το γνώρισαν πολλές γενιές στην Ελλάδα, δεν είναι ένα όνομα που επιστρέφει απλώς για λόγους marketing. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Renault και συνολικά της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης. Από το 1961 έως το 1992, πωλήθηκε σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα, σε 5 ηπείρους και πάνω από 100 χώρες, γράφοντας τη δική του διαδρομή ως ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών.

Η Renault, έχοντας ήδη πετύχει ένα εξαιρετικό άνοιγμα στη νέα ρετρό εποχή με το Renault 5 E-Tech, επαναφέρει τώρα το 4 με εντελώς διαφορετικό ρόλο. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό hatchback, αλλά με ένα ηλεκτρικό B-SUV, τοποθετημένο σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Και αυτό σημαίνει ότι η νοσταλγία από μόνη της δεν αρκεί. Το νέο 4 πρέπει να είναι πρακτικό, άνετο, αποδοτικό, τεχνολογικά σύγχρονο και τιμολογιακά πειστικό.

Μετά την πρώτη μας επαφή μαζί του στην Ελλάδα, η εντύπωση που μένει είναι πως η Renault δεν προσπάθησε απλώς να εκμεταλλευτεί ένα ιστορικό όνομα. Έφτιαξε ένα αυτοκίνητο με χαρακτήρα, ουσία και σωστή τοποθέτηση. Ένα μοντέλο που πατά πάνω στη γοητεία του παρελθόντος, αλλά δεν εγκλωβίζεται σε αυτή.

Ρετρό χωρίς να γίνεται καρικατούρα

Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις βλέποντας το νέο Renault 4 από κοντά είναι ότι ξεχωρίζει. Σε μια κατηγορία όπου πολλά B-SUV μοιάζουν να ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική συνταγή, το 4 έχει δική του εικόνα. Η Renault έχει βρει φλέβα χρυσού με αυτή τη μοντέρνα ρετρό προσέγγιση και, μετά το 5άρι, δείχνει πως μπορεί να τη μεταφέρει και σε ένα πιο πρακτικό αμάξωμα.

Το εμπρός μέρος με τη φωτεινή υπογραφή, οι τετραγωνισμένες αναλογίες, τα κάθετα πίσω φώτα και η συνολική σιλουέτα παραπέμπουν στο παλιό Renault 4 χωρίς να το αντιγράφουν άγαρμπα. Το νέο μοντέλο δεν προσπαθεί να δείξει παλιό. Προσπαθεί να δείξει σύγχρονο, έχοντας όμως μνήμη. Και αυτή είναι η σωστή ισορροπία.

Σε σχέση με το Renault 5, το 4 είναι σαφώς πιο πρακτικό και πιο κοντά στη λογική ενός μικρού SUV. Το συνολικό μήκος του φτάνει τα 4,14 m, παραμένοντας compact για την πόλη, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 181 mm. Είναι μάλιστα πιο ψηλό από το Captur κατά 12 mm, παρότι είναι πιο κοντό σε μήκος. Έτσι τοποθετείται ουσιαστικά ανάμεσα σε Clio και Captur, προσφέροντας μια πολύ ενδιαφέρουσα αναλογία ανάμεσα σε εξωτερικές διαστάσεις και εσωτερική ευρυχωρία.

Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Δεν δείχνει απλώς ιδιαίτερο. Είναι και έξυπνα συσκευασμένο.

Πιο πρακτικό από το 5, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του

Το Renault 4 βασίζεται στην ίδια λογική με το 5, όμως έχει σαφώς διαφορετικό ρόλο. Εκεί που το 5 είναι το πιο lifestyle, πιο οδηγοκεντρικό και πιο παιχνιδιάρικο μικρό ηλεκτρικό της Renault, το 4 έρχεται για να καλύψει περισσότερες ανάγκες. Περισσότερος χώρος, μεγαλύτερη ευκολία φόρτωσης, πιο ψηλή θέση και πιο οικογενειακός χαρακτήρας.

Στο εσωτερικό, το περιβάλλον είναι γνώριμο από το Renault 5, αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις και κυρίως περισσότερη πρακτικότητα. Η σχεδίαση παραμένει φρέσκια, ευχάριστη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η Renault δεν ακολουθεί την ψυχρή, υπερβολικά μινιμαλιστική λογική που συναντάμε σε αρκετά ηλεκτρικά. Κρατά φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, προσφέρει καλή εργονομία και δημιουργεί μια καμπίνα που δείχνει μοντέρνα χωρίς να γίνεται κουραστική.

Η ποιότητα των υλικών είναι πολύ καλή για την κατηγορία και την τιμή του μοντέλου. Υπάρχουν σκληρά πλαστικά, όπως είναι αναμενόμενο, όμως η χρήση υφασμάτων, οι χρωματικές επιλογές και η συνολική αισθητική αναβαθμίζουν σημαντικά την αίσθηση. Το 4 δεν προσπαθεί να πείσει ότι είναι premium. Καταφέρνει όμως να δείχνει προσεγμένο, φιλόξενο και πιο ακριβό απ’ όσο ίσως περιμένεις.

Στο τεχνολογικό κομμάτι, ανάλογα με την έκδοση, το μοντέλο διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη infotainment έως 10,1 ιντσών, με Google-based λειτουργίες στις πιο πλούσιες εκδόσεις. Το σημαντικό εδώ είναι ότι η τεχνολογία δεν κρύβει την ευχρηστία. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να ψάχνει τα πάντα μέσα σε υπομενού, ενώ η καθημερινή αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο παραμένει απλή.

Χώροι που δικαιολογούν τον SUV ρόλο

Ένα από τα ερωτήματα πριν οδηγήσεις το Renault 4 είναι αν τελικά διαφοροποιείται αρκετά από το 5. Η απάντηση βρίσκεται κυρίως πίσω από τη μεσαία κολόνα και στο πορτμπαγκάζ. Το 4 προσφέρει καλύτερη πρόσβαση, περισσότερο διαθέσιμο χώρο και σαφώς πιο πρακτικό χαρακτήρα.

Οι πίσω επιβάτες έχουν περισσότερο αέρα σε σχέση με το 5, τόσο για τα γόνατα όσο και για το κεφάλι, ενώ η ψηλότερη καμπίνα βοηθά ιδιαίτερα στην καθημερινή χρήση. Δεν μιλάμε για SUV που θα αντικαταστήσει ένα μεγαλύτερο οικογενειακό μοντέλο σε κάθε σενάριο, αλλά για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει με άνεση τις ανάγκες ενός ζευγαριού, μιας μικρής οικογένειας ή κάποιου που θέλει ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης χωρίς να θυσιάσει χώρους.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 420 lt, τιμή πολύ καλή για την κατηγορία, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει έως τα 1.405 lt. Σημαντικό στοιχείο είναι και το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, που κάνει το πορτμπαγκάζ πιο εύχρηστο στην πράξη. Δεν είναι απλώς μεγάλος ο αριθμός. Είναι και σωστά αξιοποιήσιμος με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δυνατότητα πλήρης δίπλωσης του καθίσματος του συνοδηγού, επιτρέποντας έτσι τη φόρτωση αντικειμένων που μπορεί να ξεπερνούν τα 2 μέτρα σε μήκος.

Η άνεση είναι το δυνατό του χαρτί

Στον δρόμο, το νέο Renault 4 δείχνει γρήγορα τον χαρακτήρα του. Και αυτός ο χαρακτήρας είναι πιο ώριμος και πιο άνετος από του Renault 5. Η ανάρτηση με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, προσφέροντας ποιότητα κύλισης που δύσκολα συναντάς σε μικρό ηλεκτρικό SUV αυτής της κατηγορίας.

Το 4 απορροφά τις κακοτεχνίες με εντυπωσιακή άνεση. Λακκούβες, εγκάρσιες ανωμαλίες, κακοφτιαγμένα σημεία και τυπικές ελληνικές αστικές επιφάνειες περνούν στην καμπίνα φιλτραρισμένα, χωρίς να δημιουργούν αναστάτωση. Η αίσθηση είναι πραγματικά ευχάριστη, με το αυτοκίνητο να δίνει την εντύπωση πως έχει εξελιχθεί με σοβαρή προσοχή στην καθημερινή χρήση.

Σε σχέση με το 5, είναι σαφώς λιγότερο αιχμηρό οδηγικά. Το μικρότερο Renault είναι πιο άμεσο, πιο ζωντανό, πιο κοντά σε αυτό που θα λέγαμε οδηγοκεντρικό μικρό EV. Το 4 όμως δεν προσπαθεί να παίξει τον ίδιο ρόλο. Είναι πιο ήρεμο, πιο οικογενειακό, πιο άνετο. Και αυτή η επιλογή του ταιριάζει.

Αυτό δεν σημαίνει πως απογοητεύει όταν ο ρυθμός ανέβει. Το πλαίσιο έχει συνοχή, το τιμόνι είναι γρήγορο και σωστά ζυγισμένο, ενώ το αυτοκίνητο ακολουθεί με ακρίβεια τις εντολές του οδηγού. Αν το πιέσεις περισσότερο, το εμπρός μέρος είναι το πρώτο που θα αρχίσει να ανοίγει την τροχιά του. Το κάνει όμως προοδευτικά και χωρίς να τρομάζει. Είναι μια συμπεριφορά που προστατεύει τον λιγότερο έμπειρο οδηγό και ταιριάζει πλήρως στον προσανατολισμό του μοντέλου.

Το 4 δεν θέλει να γίνει σπορ. Θέλει να είναι άνετο, ασφαλές, ευχάριστο και προβλέψιμο. Και το πετυχαίνει.

Ηλεκτρικό σύνολο γνώριμο, αλλά σωστά ταιριασμένο

Το Renault 4 E-Tech χρησιμοποιεί τη γνωστή ηλεκτρική τεχνολογία που είδαμε και στο 5, με έκδοση 120 PS για την εισαγωγική πρόταση και ισχυρότερη έκδοση 150 PS, όπως αυτή που οδηγούμε εδώ. Στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η χωρητικότητα φτάνει τις 52 kWh, με αυτονομία που μπορεί να κινηθεί κοντά στα 400 km.

Στην πράξη, το σύστημα κίνησης ταιριάζει πολύ καλά στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Δεν εντυπωσιάζει με βίαιες επιταχύνσεις, ούτε προσπαθεί να μετατρέψει το 4 σε κάτι που δεν είναι. Προσφέρει όμως άμεση απόκριση, πολύ καλή επιτάχυνση στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες και επάρκεια για κάθε καθημερινό σενάριο.

Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h στην ισχυρότερη έκδοση ολοκληρώνεται σε 8,2 sec, όμως το νούμερο δεν λέει όλη την αλήθεια. Στην πόλη, εκεί όπου κινείται συχνότερα ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το Renault 4 δείχνει πιο ζωηρό από όσο υποδηλώνει η τιμή. Το ηλεκτρικό μοτέρ δίνει άμεσα τη ροπή, επιτρέποντας γρήγορες εκκινήσεις, εύκολες αλλαγές λωρίδας και πολύ άνετη κίνηση στην καθημερινότητα.

Σημαντικό στοιχείο είναι και η αποδοτικότητα. Το Renault 4 μπορεί να κινηθεί με πολύ χαμηλή κατανάλωση, ειδικά σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Σε πραγματικές συνθήκες, μια αυτονομία κοντά στα 350 km δείχνει απολύτως ρεαλιστική σε μεικτή χρήση, ενώ στην πόλη το αυτοκίνητο μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμη καλύτερα την ανάκτηση ενέργειας.

Φόρτιση και καθημερινή χρήση

Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης φτάνει έως τα 100 kW DC, τιμή που δεν εντυπωσιάζει με βάση τα κορυφαία ηλεκτρικά της αγοράς, αλλά είναι λογική για την κατηγορία και την τιμολογιακή τοποθέτηση του μοντέλου. Η φόρτιση από 15% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 30 λεπτά, ενώ σε οικιακό wallbox η πλήρης φόρτιση γίνεται μέσα σε ένα βράδυ.

Το Renault 4 διαθέτει επίσης δυνατότητα Vehicle-to-Load, στοιχείο που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών. Είναι μια λεπτομέρεια που ταιριάζει πολύ στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τη νεανική, πρακτική και πιο outdoor λογική που θέλει να επικοινωνήσει η Renault.

Η ύπαρξη one-pedal λειτουργίας, στοιχείο που έλειπε από το 5άρι αλλά θα προστεθεί με το νέο Model Year, ενισχύει την ευκολία στην πόλη, ενώ τα paddles πίσω από το τιμόνι επιτρέπουν στον οδηγό να ρυθμίζει την ανάκτηση με πιο άμεσο τρόπο. Αυτά είναι στοιχεία που κάνουν το αυτοκίνητο πιο εύκολο και πιο φυσικό στην καθημερινή χρήση, όχι απλώς πιο τεχνολογικό.

Τιμή που το βάζει δυνατά στο παιχνίδι

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του νέου Renault 4 στην ελληνική αγορά είναι η τιμή. Με εκκίνηση από τις 25.900 ευρώ για τη μικρότερη έκδοση των 120 PS, με την κρατική επιδότηση, το μοντέλο τοποθετείται πολύ δυναμικά ανάμεσα στα ηλεκτρικά B-SUV. Και εδώ είναι που το πακέτο αρχίζει να δείχνει πραγματικά δελεαστικό.

Γιατί δεν μιλάμε για ένα απλό ηλεκτρικό μικρό SUV που προσπαθεί να κερδίσει μόνο με την τιμή. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστή εμφάνιση, καλή ποιότητα, άνετη καμπίνα, πρακτικό πορτμπαγκάζ, προηγμένο ηλεκτρικό σύνολο και οδηγική συμπεριφορά που συνδυάζει άνεση με ασφάλεια.

Σε μια αγορά όπου αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα μοιάζουν είτε ακριβά είτε πρόχειρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Ευρώπης, το Renault 4 δείχνει ολοκληρωμένο. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο του.

Πρώτο συμπέρασμα

Το νέο Renault 4 E-Tech έχει δύσκολο έργο. Κουβαλά ένα ιστορικό όνομα, έρχεται αμέσως μετά την επιτυχία του Renault 5 και μπαίνει σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. Παρ’ όλα αυτά, από την πρώτη επαφή στην Ελλάδα δείχνει πως έχει τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει.

Δεν είναι τόσο οδηγοκεντρικό όσο το 5, ούτε προσπαθεί να είναι. Είναι πιο ώριμο, πιο πρακτικό και πιο άνετο. Έχει εμφάνιση που ξεχωρίζει, χώρους που δικαιολογούν τον SUV χαρακτήρα του και ποιότητα κύλισης που το φέρνει πολύ ψηλά στην κατηγορία. Το γεγονός ότι παραμένει compact σε διαστάσεις, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του.

Το «κατρέλ» επέστρεψε σε μια εποχή που δεν έχει καμία σχέση με εκείνη στην οποία γεννήθηκε. Και όμως, διατηρεί την ίδια βασική ιδέα. Να είναι ένα προσιτό, πρακτικό, ξεχωριστό αυτοκίνητο για πολλούς. Μόνο που τώρα είναι ηλεκτρικό, πολύ πιο άνετο, πολύ πιο σύγχρονο και έτοιμο να διεκδικήσει την κορυφή των ηλεκτρικών B-SUV.