Πρώτες εντυπώσεις Renault Twingo E-Tech Electric: Κερδισμένη παρτίδα

Οδηγούμε στην Αθήνα το νέο Renault Twingo E-Tech Electric και βλέπουμε γιατί διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου ηλεκτρικού πόλης.

Η Renault βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Εκεί που αρκετοί κατασκευαστές επιχειρούν να αναβιώσουν ιστορικά ονόματα χωρίς να πετυχαίνουν πάντα τη σωστή σύνδεση με το παρελθόν, οι Γάλλοι δείχνουν να έχουν βρει τον τρόπο. Δεν επαναφέρουν απλώς παλιά μοντέλα για να παίξουν με τη νοσταλγία. Τα ξαναχτίζουν από την αρχή, με σεβασμό στην εικόνα τους, αλλά με τεχνολογία και λογική που υπηρετούν το σήμερα.

Το είδαμε με το Renault 5 E-Tech Electric, ένα αυτοκίνητο που κατάφερε να γίνει αντικείμενο πόθου πριν καλά καλά φτάσει στους δρόμους. Το είδαμε και με το Renault 4, που πήρε την ιδέα του πρακτικού, έξυπνου «κατρέλ» και την έφερε στην εποχή των ηλεκτρικών B-SUV. Τώρα, η ίδια συνταγή περνά στην πιο μικρή κατηγορία της αγοράς, εκεί όπου τα αυτοκίνητα πόλης έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τους τιμοκαταλόγους.

Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric έρχεται για να θυμίσει πως ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί ακόμη να είναι έξυπνο, προσιτό, ευχάριστο και πραγματικά χρήσιμο. Και μετά την πρώτη οδηγική επαφή στην Αθήνα, η αίσθηση είναι ότι η Renault έχει στα χέρια της ακόμη μία κερδισμένη παρτίδα.

Ρετρό χωρίς να παγιδεύεται στο παρελθόν

Η σχεδίαση είναι το πρώτο στοιχείο που σε κερδίζει. Το Twingo δεν προσπαθεί απλώς να θυμίσει το πρώτο μοντέλο των 90s. Παίρνει τη βασική ιδέα του αρχικού Twingo, με τις μονοκόμματες αναλογίες, το φιλικό πρόσωπο, τα στρογγυλεμένα φώτα και τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, και την επαναφέρει με απόλυτα σύγχρονο τρόπο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που κλέβει βλέμματα χωρίς να γίνεται καρικατούρα. Έχει προσωπικότητα, έχει χιούμορ, έχει αυτό το αστικό «κάτι» που κάνει τον περαστικό να γυρίσει να το κοιτάξει. Στην Αθήνα, όπου τα μικρά αυτοκίνητα πρέπει να χωρούν, να ελίσσονται και να παρκάρουν εύκολα, το Twingo μοιάζει στο φυσικό του περιβάλλον.

Με μήκος μόλις 3,79 m, παραμένει πραγματικό αυτοκίνητο πόλης. Είναι μικρότερο από ένα Renault 5, όμως πατά στην ίδια ηλεκτρική αρχιτεκτονική οικογένεια, σε μια πιο απλοποιημένη εκδοχή της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν τα νέα μικρά ηλεκτρικά της Renault. Αυτό του δίνει ένα πολύ πιο σοβαρό τεχνολογικό υπόβαθρο από όσο θα περίμενε κανείς βλέποντας το χαριτωμένο του παρουσιαστικό.

Κάτω από τη ρετρό εμφάνιση υπάρχει ένα καθαρά μελετημένο προϊόν. Και αυτό κάνει τη διαφορά.

Μικρό έξω, απρόσμενα έξυπνο μέσα

Το μεγάλο επίτευγμα του Twingo βρίσκεται στη χωροταξία. Η Renault το παρουσιάζει ως αυτοκίνητο A-segment με χώρους που φλερτάρουν με μεγαλύτερη κατηγορία και, στην πράξη, αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα.

Παρά το μικρό εξωτερικό μήκος, η καμπίνα αξιοποιεί εξαιρετικά κάθε διαθέσιμο εκατοστό. Τέσσερις ενήλικες μπορούν να καθίσουν με αξιοπρεπή άνεση, ακόμη και αν οι πίσω επιβάτες έχουν ύψος πάνω από 1,85 m. Δεν χρειάζεται να μπουν με τα γόνατα στο στήθος, ούτε να νιώσουν ότι τιμωρούνται επειδή κάθισαν πίσω σε ένα αυτοκίνητο πόλης. Σίγουρα ο χώρος για το κεφάλι είναι οριακός, αλλά και μόνο το ότι θα μπορέσουν να μπουν και να κινηθούν αξιοπρεπώς χωρίς να βγουν με ανάγκη για ραντεβού σε φυσικοθεραπευτή, είναι μία νίκη.

Το μυστικό βρίσκεται στα δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα, τα οποία μπορούν να μετακινηθούν κατά 17 cm. Αν η προτεραιότητα είναι οι επιβάτες, τα τραβάς πίσω και κερδίζεις χώρο για τα πόδια. Αν η προτεραιότητα είναι οι αποσκευές, τα σπρώχνεις εμπρός και ο χώρος αποσκευών ανεβαίνει από τα 260 lt έως τα 360 lt. Για αυτοκίνητο κάτω από τα 3,8 m, αυτό είναι εντυπωσιακό.

Υπάρχει επίσης αποθηκευτικός χώρος περίπου 50 lt κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, ιδανικός για καλώδια φόρτισης ή μικροαντικείμενα που δεν θέλεις να φαίνονται. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται, ενώ η πλάτη του εμπρός καθίσματος συνοδηγού μπορεί επίσης να πέσει, επιτρέποντας τη μεταφορά αντικειμένων μήκους έως περίπου 2 m.

Αυτό ακριβώς ήταν το πνεύμα του αρχικού Twingo. Όχι η πολυτέλεια, ούτε οι επιδόσεις, αλλά η ευφυΐα στην καθημερινότητα.

Καμπίνα φτιαγμένη με κόστος, αλλά όχι φτηνή στην αίσθηση

Στο εσωτερικό, προφανώς και υπάρχουν σκληρά πλαστικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση. Το σημαντικό όμως είναι ότι η Renault δεν άφησε την καμπίνα να δείχνει φτωχή ή πρόχειρη.

Τα χρώματα, τα σχήματα, οι μικρές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και οι οθόνες δημιουργούν ένα περιβάλλον που μοιάζει πιο φροντισμένο από όσο υποδηλώνει η τιμή. Δεν μπαίνεις μέσα και νιώθεις ότι αγοράζεις το απόλυτα βασικό μεταφορικό μέσο. Μπαίνεις σε ένα μικρό αυτοκίνητο με προσωπικότητα.

Η κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών δίνει σύγχρονη εικόνα στο ταμπλό, ενώ ο ψηφιακός πίνακας 7 ιντσών καλύπτει τις βασικές πληροφορίες χωρίς να κουράζει. Σημαντικό είναι ότι η Renault κράτησε φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό. Σε ένα αστικό αυτοκίνητο, όπου ο οδηγός κάνει συνεχώς μικρές διαδρομές και θέλει να αλλάζει γρήγορα θερμοκρασία ή ένταση ανεμιστήρα, αυτό είναι πιο χρήσιμο από οποιοδήποτε ψηφιακό εφέ.

Η θέση οδήγησης είναι επίσης καλύτερη από όσο περιμένεις από ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο. Κάθεσαι σωστά, έχεις καλή ορατότητα και το πολύ κεκλιμένο παρμπρίζ δημιουργεί μια αίσθηση ευρυχωρίας. Το Twingo δεν σε κλείνει μέσα του. Αντίθετα, σου δίνει την αίσθηση ενός μικρού, φωτεινού και ευχάριστου χώρου μετακίνησης.

Η σωστή μπαταρία, όχι η μεγαλύτερη δυνατή

Το νέο Twingo E-Tech Electric χρησιμοποιεί μπαταρία LFP με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh. Σε μια εποχή όπου πολλά ηλεκτρικά προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με τεράστιες μπαταρίες, η Renault διάλεξε άλλη διαδρομή. Το Twingo έχει τόση μπαταρία όση χρειάζεται για τον ρόλο του.

Η επίσημη αυτονομία φτάνει περίπου τα 263 km WLTP, τιμή που ταιριάζει σε ένα αυτοκίνητο με καθαρά αστική και περιαστική αποστολή. Δεν είναι φτιαγμένο για να ταξιδεύει κάθε Σαββατοκύριακο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι φτιαγμένο για να κινείται καθημερινά στην πόλη, να φορτίζει εύκολα και να μη σπαταλά βάρος, κόστος και ενέργεια σε μια υπερβολική μπαταρία που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν θα αξιοποιούσαν.

Αυτό έχει πρακτικά οφέλη. Το βάρος διατηρείται κοντά στα 1.200 kg, τιμή χαμηλή για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτό επηρεάζει τα πάντα. Την κατανάλωση, την αίσθηση στο τιμόνι, την άνεση, την επιτάχυνση μέσα στην πόλη και την ευκολία με την οποία το αυτοκίνητο αλλάζει κατεύθυνση.

Η Renault ανακοινώνει κατανάλωση γύρω στις 12,2 kWh/100 km, τιμή που δείχνει απολύτως λογική για ένα τόσο μικρό και ελαφρύ ηλεκτρικό. Στην πόλη, όπου η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να δουλέψει συχνά, το Twingo έχει όλα τα φόντα να αποδειχθεί ιδιαίτερα οικονομικό.

80 PS που αρκούν για τον ρόλο του

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 82 PS και κινεί τους εμπρός τροχούς. Στα χαρτιά, η ισχύς δεν εντυπωσιάζει. Το 0-100 km/h απαιτεί 12,1 sec, ενώ η τελική ταχύτητα βρίσκεται στα 130 km/h. Αν το δεις με τη λογική ενός συμβατικού τεστ επιδόσεων, δεν υπάρχει κάτι θεαματικό.

Στην πράξη όμως, το Twingo δεν έχει ανάγκη από περισσότερα. Η αμεσότητα του ηλεκτροκινητήρα στις χαμηλές ταχύτητες και το χαμηλό βάρος δημιουργούν μια ζωντανή αίσθηση μέσα στην πόλη. Ξεκινά άμεσα, χωρά σε κενά, κινείται με ευκολία στην κίνηση και δεν δίνει την αίσθηση αδράνειας που συναντάς σε αρκετά μικρά ηλεκτρικά με μεγαλύτερες μπαταρίες και περισσότερο βάρος.

Αυτό είναι ένα από τα πιο ευχάριστα στοιχεία του. Το Twingo δεν μοιάζει με υπέρβαρο EV που προσπαθεί να κρύψει τα κιλά του πίσω από στιγμιαία ροπή. Είναι ελαφρύ και άμεσο. Σου θυμίζει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν χρειάζεται απαραίτητα 200 PS για να είναι ευχάριστο.

Στην Αθήνα, η ισχύς του είναι ακριβώς όση χρειάζεται. Για αστικές μετακινήσεις, λεωφόρους, μικρές ανηφόρες και καθημερινά stop-start, δεν θα ζητήσεις κάτι παραπάνω. Σε πιο γρήγορο δρόμο θα καταλάβεις ότι δεν είναι φτιαγμένο για μεγάλες προσπεράσεις ή πολύωρο ταξίδι με υψηλή ταχύτητα, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τον χαρακτήρα του. Τον επιβεβαιώνει.

Ποιότητα κύλισης που ξαφνιάζει

Το πιο ενδιαφέρον οδηγικά είναι ότι το Twingo δεν αισθάνεται σαν φθηνό μικρό ηλεκτρικό. Εδώ φαίνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η πλατφόρμα και η συνολική εξέλιξη. Μπροστά χρησιμοποιεί λύσεις που συνδέονται άμεσα με το Renault 5, ενώ πίσω υπάρχει ημιάκαμπτος άξονας που προέρχεται από το Captur και έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του μικρού μοντέλου.

Στην πράξη, το αποτέλεσμα είναι ανέλπιστα ευχάριστο. Η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας και τιμής. Οι ανωμαλίες της πόλης φιλτράρονται με περισσότερη ωριμότητα από όσο περιμένεις, ενώ το αυτοκίνητο δεν κοπανάει με τον τρόπο που συχνά συναντάμε σε μικρά και φθηνά μοντέλα.

Το μικρό μεταξόνιο δεν εξαφανίζεται, όπως είναι λογικό. Σε ορισμένες έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες το Twingo θα κινηθεί λίγο πιο απότομα, όμως ποτέ δεν δίνει την αίσθηση προχειρότητας. Η ανάρτηση δουλεύει με συνοχή και η ελαφριά κατασκευή βοηθά το αυτοκίνητο να πατά με καθαρότητα.

Στις αλλαγές κατεύθυνσης είναι ευχάριστο, άμεσο και πιο ζωντανό από τον μέσο όρο των μικρών ηλεκτρικών. Δεν είναι σπορ αυτοκίνητο, αλλά έχει αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει ένα μικρό Renault να σε κερδίζει. Κινείται με διάθεση. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, όπως πρέπει για πόλη, και το μικρό αμάξωμα σε βάζει αμέσως στη λογική του.

Φόρτιση και καθημερινότητα

Το Twingo έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρη προτεραιότητα την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά. Στις βασικές ευρωπαϊκές εκδόσεις υπάρχει AC φόρτιση 6,6 kW, ενώ με το πιο προηγμένο πακέτο φόρτισης προσφέρονται 11 kW AC και δυνατότητα DC φόρτισης έως 50 kW. Με ταχυφόρτιση, το 10-80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 30 λεπτά, χρόνος απολύτως ικανοποιητικός για μπαταρία αυτού του μεγέθους.

Το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να υποστηρίζει λειτουργίες Vehicle-to-Load και Vehicle-to-Grid, ανάλογα με την έκδοση και την αγορά. Αυτές οι δυνατότητες δείχνουν ότι η Renault δεν αντιμετώπισε το Twingo ως φθηνή λύση ανάγκης, αλλά ως μικρό ηλεκτρικό με σύγχρονη αρχιτεκτονική.

Για τον μέσο χρήστη, το πρακτικότερο στοιχείο θα είναι η απλότητα. Μικρή μπαταρία σημαίνει μικρότερο χρόνο φόρτισης, χαμηλότερο κόστος και λιγότερο άγχος όταν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται όπως πρέπει. Δηλαδή ως καθημερινό εργαλείο πόλης.

Τιμές που αλλάζουν τη συζήτηση

Στην ελληνική αγορά, το Renault Twingo E-Tech Electric ξεκινά από 19.490 ευρώ στην έκδοση Evolution. Η πλουσιότερη έκδοση Techno κοστίζει 22.900 ευρώ. Και τα δύο ποσά αναφέρονται πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε επιδότησης.

Αυτό είναι ίσως το ισχυρότερο εμπορικό χαρτί του αυτοκινήτου. Με αρχική τιμή κάτω από τις 20.000 ευρώ, το Twingo μπαίνει στο κάτω άκρο της αγοράς των ηλεκτρικών και ταυτόχρονα προσφέρει εικόνα, τεχνολογία, χώρους και οδηγική ποιότητα που δύσκολα βρίσκεις σε αντίστοιχο κόστος.

Δεν είναι απλώς φθηνό ηλεκτρικό. Είναι ένα μικρό Renault με σωστή σχεδίαση, πρακτική καμπίνα, χαμηλό βάρος και ξεκάθαρη ταυτότητα. Αυτό το κάνει πολύ πιο επικίνδυνο για τον ανταγωνισμό από ένα αυτοκίνητο που απλώς παίζει το χαρτί της χαμηλής τιμής.

Πρώτη εικόνα

Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric δεν είναι gimmick, ούτε παγίδα νοσταλγίας. Είναι ένα έξυπνο προϊόν, φτιαγμένο γύρω από πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Θέλει να γίνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που δεν ζητά υπερβολές από τον αγοραστή, δεν τον φορτώνει με άχρηστο βάρος και δεν τον βάζει να πληρώσει για δυνατότητες που δεν θα χρησιμοποιήσει.

Μέσα στην Αθήνα δείχνει να έχει ακριβώς το σωστό μέγεθος, τη σωστή ισχύ και τη σωστή φιλοσοφία. Είναι μικρό εξωτερικά, ευρύχωρο μέσα, οικονομικό, εύκολο, ευχάριστο και αρκετά ξεχωριστό ώστε να μη μοιάζει με συμβιβασμό.

Η Renault έχει ξανά ρέντα. Μετά το 5 και το 4, το Twingo έρχεται να συμπληρώσει μια τριάδα μικρών ηλεκτρικών που δεν βασίζονται μόνο στη νοσταλγία, αλλά στη σωστή μηχανολογική και εμπορική σκέψη.

Αν ο στόχος ήταν να φτιαχτεί ένα προσιτό ηλεκτρικό πόλης με χαρακτήρα, το πρώτο δείγμα δείχνει ότι η παρτίδα έχει ήδη γείρει υπέρ του.