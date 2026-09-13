Πρώτες εντυπώσεις Skoda Epiq: Το μοντέλο που θα αλλάξει την ηλεκτρική πορεία της μάρκας

Οδηγούμε το νέο Skoda Epiq από το Μόναχο έως την Αυστρία και παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της μάρκας.

του Στέλιου Παππά

Ένα ταξίδι που από μόνο του είχε αρκετό ενδιαφέρον. Προσγειωθήκαμε στο Μόναχο και από εκεί βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι των δύο νεότερων ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda, με προορισμό την Αυστρία και ένα οδικό σκηνικό που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο. Δύο αυτοκίνητα στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής γκάμας των Τσέχων. Από τη μία το Epiq, η νέα εισαγωγική πρόταση της μάρκας. Από την άλλη η νέα ναυαρχίδα Peaq, για την οποία θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα σε ακριβώς μία εβδομάδα, όταν λήξει το σχετικό embargo.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μικρότερο από τα δύο. Και πιθανότατα στο σημαντικότερο.

Σε μια περίοδο όπου σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές επενδύουν τεράστια ποσά σε μεγάλες, ακριβές ηλεκτρικές ναυαρχίδες, το Skoda Epiq έρχεται να παίξει σε ένα πολύ πιο κρίσιμο εμπορικά πεδίο. Είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda και η είσοδος στη νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών του Volkswagen Group, πάνω στη νέα προσθιοκίνητη πλατφόρμα MEB+.

Κοινή πλατφόρμα, όμως, δεν σημαίνει και κοινό αυτοκίνητο. Και ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα γίνεται εμφανές ότι η Skoda προσπάθησε να περάσει στο Epiq όλα εκείνα τα στοιχεία που εδώ και χρόνια αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς της.

Μικρό στο αποτύπωμα, όχι στην παρουσία

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Το μαύρο Tech-Deck Face, τα λεπτά φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ και οι καθαρές επιφάνειες δημιουργούν μια εικόνα αρκετά διαφορετική από το σημερινό Kamiq ή ακόμη και το Elroq.

Το ενδιαφέρον είναι ότι καταφέρνει να δείχνει επιβλητικό χωρίς να είναι μεγάλο. Με μήκος 4.171 mm, πλάτος 1.798 mm, ύψος 1.581 mm και μεταξόνιο 2.601 mm, παραμένει ένα πραγματικά compact SUV, αρκετά εύχρηστο για καθημερινή αστική χρήση.

Στον δρόμο, ωστόσο, η όρθια σιλουέτα και οι τονισμένοι θόλοι του δίνουν περισσότερο όγκο απ’ όσο μαρτυρούν οι αριθμοί. Δεν έχει την αίσθηση ενός μικρού supermini που απλώς φόρεσε πλαστικά προστατευτικά για να μοιάζει SUV.

Το ίδιο σημαντική είναι και η αεροδυναμική. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας φτάνει το 0,275, με ενεργά ανοίγματα ψύξης, αεροδυναμικά βοηθήματα γύρω από τους τροχούς και προσεγμένο κάτω μέρος του αμαξώματος να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης.

Όπως θα αποδεικνυόταν λίγες ώρες αργότερα, όλη αυτή η δουλειά δεν έγινε απλώς για ένα καλό νούμερο στο χαρτί των τεχνικών.

Ακόμη μία φορά, πολύ Skoda

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται στο πόσο γρήγορα αναγνωρίζεις τη φιλοσοφία της Skoda στο εσωτερικό. Όχι επειδή η καμπίνα αντιγράφει κάποιο υπάρχον μοντέλο, αλλά επειδή η προτεραιότητα παραμένει η ίδια. Χώροι, πρακτικότητα και ευκολία.

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, η εκμετάλλευση της καμπίνας είναι πολύ καλή. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 475 lt, ενώ υπάρχει και εμπρός χώρος αποσκευών 25 lt που θα προστεθεί αργότερα στην παραγωγή. Επιπλέον, οι διάφορες θήκες της καμπίνας προσθέτουν περισσότερα από 28 lt μικροαποθηκευτικών χώρων.

Σε επίπεδο υλικών δεν υπάρχει προσπάθεια επίδειξης πολυτέλειας. Η εικόνα όμως είναι προσεγμένη και το αυτοκίνητο δίνει την αίσθηση ότι το κόστος έχει τοποθετηθεί στα σωστά σημεία. Η διάταξη είναι καθαρή, υπάρχει μεγάλη οθόνη 13 ιντσών με Android-based infotainment και παράλληλα διατηρούνται εύχρηστα χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες.

Και μετά υπάρχουν όλα εκείνα τα μικρά στοιχεία που περιμένεις από Skoda. Θήκες, γάντζοι, χώρος για καλώδια, ομπρέλα στην πόρτα και οι γνωστές Simply Clever λύσεις που σπάνια αλλάζουν την απόφαση αγοράς μόνες τους, αλλά κάνουν αισθητή διαφορά όταν ζεις καθημερινά με το αυτοκίνητο.

Τρεις εκδόσεις, δύο μπαταρίες

Το Epiq θα προσφέρεται με τρεις εκδόσεις ισχύος και δύο διαφορετικές μπαταρίες. Οι Epiq 35 και 40 χρησιμοποιούν μπαταρία 38,5 kWh gross / 37 kWh net τεχνολογίας LFP, με απόδοση 116 PS (85 kW) και 135 PS (99 kW) αντίστοιχα. Και οι δύο προσφέρουν 267 Nm και αυτονομία γύρω στα 310 km.

Η κορυφαία Epiq 55, την οποία οδηγήσαμε, χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μπαταρία 55 kWh gross / 52 kWh net τεχνολογίας NMC. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 155 kW, δηλαδή περίπου 211 PS, και 290 Nm, με την αυτονομία να φτάνει έως τα 440 km WLTP.

Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,1 sec, ενώ η επίσημη τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160 km/h. Η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά, ενώ η AC φόρτιση γίνεται στα 11 kW.

Υπάρχει επίσης πλήρης λειτουργία one-pedal στο B mode, με το αυτοκίνητο να μπορεί να επιβραδύνει μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ανάκτησης.

Η άνεση είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείς

Η πρώτη αίσθηση στον δρόμο είναι ακριβώς αυτή που περιμένεις από ένα καλό Skoda. Το Epiq δεν προσπαθεί να δείξει σπορ επειδή έχει 211 PS, ούτε να πείσει τον οδηγό ότι πρόκειται για κάποιο μικρό ηλεκτρικό GTI. Η βασική του προτεραιότητα είναι να μετακινεί ξεκούραστα τους επιβάτες του.

Η ποιότητα κύλισης είναι ιδιαίτερα καλή. Σε κακοτεχνίες, αλλαγές ασφάλτου και πιο έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες, η ανάρτηση λειτουργεί ώριμα και χωρίς ξερά χτυπήματα. Το Epiq χρησιμοποιεί γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, μια σχετικά απλή διάταξη που όμως δείχνει σωστά δουλεμένη στην πράξη.

Στο επαρχιακό δίκτυο της Αυστρίας, με ανοιχτές καμπές και αρκετές αλλαγές ρυθμού, το αυτοκίνητο παρέμενε σταθερό και εύκολο. Η ισχύς είναι υπεραρκετή για το μέγεθος και τον χαρακτήρα του, ενώ το εμπρός σύστημα δεν δείχνει να δυσκολεύεται να περάσει τα 290 Nm στον δρόμο.

Δεν είναι αυτοκίνητο που σε προκαλεί να το πιέσεις για χάρη της οδήγησης. Είναι όμως γρήγορο όσο χρειάζεται και κυρίως ξεκούραστο.

Το θετικό της κατανάλωσης

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πρώτης επαφής δεν ήταν η επιτάχυνση, ούτε οι χώροι. Ήταν η αποδοτικότητα. Στη διαδρομή επιστροφής προς το Μόναχο, σε ένα ελαφρώς κατηφορικό επαρχιακό κομμάτι με ανοιχτές στροφές και το A/C μόνιμα ενεργοποιημένο, ο υπολογιστής ταξιδιού έδειχνε σταθερά τιμές κάτω από 7 kWh/100 km. Προφανώς, δεν πρόκειται για μέτρηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιπροσωπευτική μέση κατανάλωση. Η μορφολογία της διαδρομής ευνοούσε έντονα την ανάκτηση και το αποτέλεσμα πρέπει να διαβαστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ήταν η συνέχεια. Βγαίνοντας στις γερμανικές Autobahn, ανεβάσαμε τον ρυθμό μέχρι τον ηλεκτρονικό περιορισμό, με το ταχύμετρο να βρίσκεται κοντά στα 165 km/h για μεγάλα διαστήματα. Παρ’ όλα αυτά, η μέση κατανάλωση δεν ξεπέρασε ποτέ περίπου τις 16-17 kWh/100 km.

Λίγο αργότερα, πλησιάζοντας το Μόναχο μέσα σε καταρρακτώδη βροχή και με σαφώς πιο ήπια οδήγηση, η ένδειξη υποχώρησε γρήγορα κοντά στις 14 kWh/100 km. Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση της Epiq 55 αναφέρεται στα 13,7 kWh/100 km, οπότε η πρώτη εικόνα μας δείχνει ότι οι εργοστασιακοί αριθμοί δεν μοιάζουν εκτός πραγματικότητας. Για ένα μικρό SUV 211 PS, αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του.

Γιατί μπορεί να είναι σημαντικότερο και από το Peaq

Μια μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα μπορεί να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει τεχνολογικά ένας κατασκευαστής. Ένα μοντέλο όπως το Epiq, όμως, είναι εκείνο που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που βλέπουμε στον δρόμο.

Η ίδια η Skoda το τοποθετεί ως το πιο προσιτό EV της γκάμας της και αναφέρει ότι σε αρκετές αγορές η βασική έκδοση θα βρίσκεται τιμολογιακά κοντά στο συμβατικό Kamiq. Αν αυτό μεταφερθεί με ανταγωνιστικό τρόπο και στην ελληνική αγορά, το Epiq αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διότι στην πρώτη μας επαφή δεν έδειξε να είναι ένα ηλεκτρικό κατασκευασμένο με μοναδικό στόχο τη χαμηλή τιμή. Έχει χώρους, μεγάλο πορτμπαγκάζ, σωστή ποιότητα κύλισης, σύγχρονη τεχνολογία, γρήγορη φόρτιση και, τουλάχιστον με βάση όσα είδαμε σε αυτό το πρώτο ταξίδι, εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

Το ότι μοιράζεται την πλατφόρμα του με άλλα μικρά ηλεκτρικά του Volkswagen Group περνά σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι πίσω από το τιμόνι μοιάζει με Skoda. Άνετο, εύκολο, πρακτικό και με εκείνη τη γνώριμη αίσθηση ότι προσπαθεί να σου δώσει λίγο περισσότερο αυτοκίνητο από αυτό που περιμένεις.

Για τα υπόλοιπα, θα χρειαστεί να περιμένουμε να φτάσει στην Ελλάδα και να περάσει από μια κανονική, πολυήμερη δοκιμή. Η πρώτη γεύση όμως από τους δρόμους Γερμανίας και Αυστρίας ήταν αρκετή για να βάλει το Epiq πολύ ψηλά στη λίστα των μικρών ηλεκτρικών που αξίζει να παρακολουθήσουμε.