Πρώτες εντυπώσεις Skoda Peaq: Οδηγούμε την ηλεκτρική ναυαρχίδα των Τσέχων

Οδηγούμε το νέο Skoda Peaq σε Γερμανία και Αυστρία και γνωρίζουμε τη νέα 7θέσια ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας.

του Στέλιου Παππά

Πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, σας μεταφέραμε τις πρώτες μας εντυπώσεις από το Skoda Epiq, το μικρότερο και ίσως εμπορικά σημαντικότερο ηλεκτρικό μοντέλο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η τσεχική εταιρεία. Υπήρχε όμως και το άλλο άκρο της γκάμας. Ένα αυτοκίνητο για το οποίο, λόγω embargo, δεν μπορούσαμε τότε να πούμε σχεδόν τίποτα. Πλέον μπορούμε.

Το ταξίδι μας ξεκίνησε από το Μόναχο και συνεχίστηκε οδικώς προς την Αυστρία, με τα δύο νέα ηλεκτρικά της Skoda να μας συνοδεύουν ανάμεσα σε γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους και στις σαφώς πιο απαιτητικές διαδρομές των Άλπεων. Αν το Epiq δείχνει πώς σκοπεύει η Skoda να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, το Peaq έχει εντελώς διαφορετική αποστολή. Να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει σήμερα η μάρκα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο SUV που έχει κατασκευάσει ποτέ η Skoda, διαθέσιμο με έως επτά θέσεις, μπαταρία που φτάνει τις 91 kWh, αυτονομία άνω των 640 km και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα δύσκολα θα συνέδεες με το σήμα της τσεχικής εταιρείας. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι, ακόμη και όταν προσπαθεί να ανέβει κατηγορία, το Peaq δεν δείχνει να έχει ξεχάσει τι ακριβώς έκανε τη Skoda τόσο επιτυχημένη.

Το μεγαλύτερο Skoda που έχουμε δει

Το όνομα δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Το Peaq βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας και οι διαστάσεις του το επιβεβαιώνουν. Με μήκος 4.874 mm και μεταξόνιο 2.965 mm, είναι 116 mm μακρύτερο από το Kodiaq, ενώ η απόσταση των αξόνων του ξεπερνά ακόμη και εκείνη της Superb.

Παρά τον όγκο του, δεν δείχνει άχαρο. Η σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid που είδαμε και στο Epiq εδώ αποκτά πολύ πιο επιβλητικές διαστάσεις. Τα λεπτά φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ, το μαύρο Tech-Deck Face και οι καθαρές επιφάνειες δημιουργούν μια παρουσία που δείχνει σύγχρονη χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολικά περίπλοκες γραμμές.

Το Peaq φέρνει παράλληλα ορισμένα στοιχεία για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda. Οι χειρολαβές των θυρών είναι χωνευτές στο αμάξωμα όταν δεν χρησιμοποιούνται, ενώ η προαιρετική πανοραμική οροφή ξεπερνά τα 2,1 m² και χρησιμοποιεί ηλεκτροχρωμικό Dynamic Shade Control, με εννέα διαφορετικές ζώνες σκίασης.

Όλα αυτά δεν έχουν μόνο αισθητικό χαρακτήρα. Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,249, το Peaq καταφέρνει μια ιδιαίτερα καλή αεροδυναμική επίδοση για SUV σχεδόν 4,9 m, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο όταν ζητάς πάνω από 600 km αυτονομίας από ένα τόσο μεγάλο αμάξωμα.

Εδώ καταλαβαίνεις πραγματικά τι θα πει “άνεση”

Αν εξωτερικά το Peaq δείχνει μεγάλο, στο εσωτερικό καταλαβαίνεις πού αξιοποιούνται αυτά τα εκατοστά. Η δεύτερη σειρά έχει άφθονο διαθέσιμο χώρο και μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος, επιτρέποντας στον οδηγό να μοιράσει ανάλογα με τις ανάγκες τον χώρο μεταξύ επιβατών και αποσκευών. Υπάρχει επίσης προαιρετική τρίτη σειρά, με τη Skoda να υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να φιλοξενήσει επτά ενήλικες. Ακόμη και με όλες τις θέσεις σε χρήση, το πορτμπαγκάζ διατηρεί χωρητικότητα 299 lt.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, όμως, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Τα 935 lt αποτελούν τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών που έχει υπάρξει σε Skoda, ενώ μπροστά υπάρχει επιπλέον frunk 37 lt. Στην καμπίνα προστίθενται περισσότερα από 33 lt μικρότερων αποθηκευτικών χώρων.

Με άλλα λόγια, παρά την πιο premium στόχευσή του, το Peaq παραμένει ένα Skoda στην προσέγγιση των χώρων. Δεν αντιμετωπίζει την πρακτικότητα ως δευτερεύον χαρακτηριστικό επειδή βρίσκεται πλέον στην κορυφή της γκάμας.

Περνά σε άλλο επίπεδο

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα από τη μάρκα εντοπίζεται ίσως στο ταμπλό. Για πρώτη φορά σε Skoda συναντάμε κεντρική κάθετη οθόνη 13,6 ιντσών, με νέο Android-based infotainment. Το σύστημα υποστηρίζει Google Places, εφαρμογές τρίτων, φωνητική υποβοήθηση μέσω της Laura και εκτεταμένη συνδεσιμότητα με το MySkoda.

Το θετικό είναι ότι η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει πως όλα μεταφέρθηκαν σε κάποιο μενού. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες, με ξεχωριστά toggles για τη θερμοκρασία οδηγού και συνοδηγού και ακόμη ένα για την ένταση του ανεμιστήρα. Μικρή λεπτομέρεια στο χαρτί, πολύ σημαντικότερη στην πραγματικότητα.

Η Skoda έχει φροντίσει παράλληλα να κάνει το Peaq μια πραγματική βιτρίνα εξοπλισμού. Το προαιρετικό Relax Package προσθέτει εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θέρμανση, μασάζ και ηλεκτρικά υποπόδια, μαζί με ειδική εφαρμογή wellbeing και ένα αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην κεντρική κονσόλα. Ανάλογα με την εσωτερική διαμόρφωση διατίθεται και αερισμός.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης νέο ηχοσύστημα Sonos 755 W με 16 ηχεία, ειδικά εξελιγμένο για το Peaq. Δεν πρόκειται πλέον απλώς για ένα πολύ ευρύχωρο οικογενειακό Skoda. Είναι εμφανές ότι το Peaq θέλει να διεκδικήσει αγοραστές που μέχρι σήμερα ίσως κοίταζαν ένα επίπεδο ψηλότερα.

Από 204 έως 299 PS

Η γκάμα αποτελείται από τρεις εκδόσεις, δύο χωρητικότητες μπαταρίας και επιλογή μεταξύ πίσω κίνησης και τετρακίνησης. Η εισαγωγική Peaq 60 χρησιμοποιεί μπαταρία 59 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα που αποδίδει 204 PS και 350 Nm. Το 0-100 km/h έρχεται σε 8,4 sec, η τελική ταχύτητα είναι 160 km/h και η αυτονομία ξεπερνά τα 450 km.

Οι Peaq 90 και Peaq 90x χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε Skoda, με συνολική χωρητικότητα 91 kWh και 86 kWh ωφέλιμες. Η πισωκίνητη 90 αποδίδει 286 PS και 545 Nm, κάνει το 0-100 km/h σε 7,1 sec και προσφέρει περισσότερο από 640 km αυτονομίας.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη 90x. Ένας δεύτερος ασύγχρονος κινητήρας προστίθεται στον εμπρός άξονα, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 299 PS. Για το 0-100 km/h χρειάζονται 6,7 sec, ενώ η αυτονομία παραμένει πάνω από 610 km. Και οι δύο εκδόσεις περιορίζονται στα 180 km/h.

Επαναπροσδιορίζει τον όρο “βασιλικό ταξίδι”

Στην Autobahn, το πρώτο στοιχείο που γίνεται αισθητό είναι η απομόνωση. Παρά το μεγάλο αμάξωμα και τις ταχύτητες που επιτρέπουν οι γερμανικοί αυτοκινητόδρομοι, η καμπίνα παραμένει ήσυχη και το Peaq ταξιδεύει με τη σταθερότητα που περιμένεις από μια ναυαρχίδα. Στην παρουσίαση, η προαιρετική DCC συνέβαλε σημαντικά σε αυτή την αίσθηση, με το αυτοκίνητο να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες χωρίς να χάνει τον έλεγχο του μεγάλου αμαξώματος.

Όσο αφήναμε πίσω μας τις μεγάλες ευθείες και μπαίναμε στο επαρχιακό δίκτυο της Αυστρίας, γινόταν ακόμη πιο καθαρή η φιλοσοφία του. Το Peaq δεν κυνηγά τη συμμετοχικότητα. Το τιμόνι είναι ακριβές, αλλά όχι ιδιαίτερα επικοινωνιακό, και ακόμη και με την ανάρτηση σε πιο σφιχτή ρύθμιση η άνεση παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Το σημαντικό είναι ότι παρά τον όγκο του, οι αντιδράσεις του είναι ουδέτερες και προβλέψιμες, με αρκετή πρόσφυση και χωρίς το βάρος να δημιουργεί αμηχανία στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Στην 90x, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας επεμβαίνει όταν χρειάζεται πρόσθετη πρόσφυση, χωρίς ο οδηγός να αισθάνεται κάποια απότομη αλλαγή στον τρόπο που περνά η ισχύς στον δρόμο. Στις βρεγμένες και πιο γλιστερές ορεινές διαδρομές, η τετρακίνηση πρόσθεσε ακριβώς εκείνο το περιθώριο σιγουριάς που περιμένεις από ένα μεγάλο οικογενειακό SUV.

Είναι περισσότερο αυτοκίνητο μεγάλων αποστάσεων παρά ένα SUV που θα σε κάνει να ψάξεις τον πιο στριφτερό δρόμο προς τον προορισμό σου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνεται βαρύ ή δύσχρηστο. Ακόμη και όταν οι δρόμοι στένεψαν, η καλή ορατότητα και τα συστήματα καμερών έκαναν τα σχεδόν πέντε μέτρα αμαξώματος πιο εύκολα διαχειρίσιμα απ’ όσο περιμέναμε.

Μεγάλη μπαταρία, αλλά και πραγματική ταξιδιωτική λογική

Η έκδοση Peaq 90 είναι αυτή που βάζει ξεκάθαρα το ταξίδι στο επίκεντρο. Τα περισσότερα από 640 km σε WLTP σε συνδυασμό με τον χρόνο φόρτισης δημιουργούν ένα σύνολο που δεν βασίζεται μόνο σε μια τεράστια μπαταρία για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αποστάσεις. Η μικρότερη μπαταρία χρειάζεται 27 λεπτά για το 10-80%, ενώ η μεγάλη των 91 kWh ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε 28 λεπτά.

Υπάρχει επίσης πλήρες one-pedal driving, με δυνατότητα ακινητοποίησης του αυτοκινήτου μέσω ανάκτησης στη λειτουργία B. Από εκεί και πέρα, η αμφίδρομη φόρτιση επιτρέπει V2L για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών αλλά και V2H με συμβατό εξοπλισμό, ενώ η προαιρετική αντλία θερμότητας νέας γενιάς στοχεύει στη μείωση των απωλειών αυτονομίας όταν πέσει η θερμοκρασία.

Μια διαφορετική κορυφή για τη Skoda

Το ενδιαφέρον με το Peaq είναι πως δεν μοιάζει με αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε απλώς επειδή η Skoda «έπρεπε» να αποκτήσει ηλεκτρική ναυαρχίδα. Η μεγαλύτερη μπαταρία, οι σχεδόν 300 PS και ο πλούσιος εξοπλισμός είναι αναμενόμενα σε αυτή την κατηγορία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η εταιρεία κατάφερε να τα ενσωματώσει σε ένα αυτοκίνητο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους χώρους, την εργονομία και την πρακτικότητα ως βασικές προτεραιότητες.

Εκεί όπου το Epiq μας κέρδισε επειδή συμπύκνωσε όσα περιμένεις από ένα Skoda σε μικρότερο και αποδοτικότερο ηλεκτρικό πακέτο, το Peaq ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. Παίρνει τις ίδιες βασικές αξίες και τις απλώνει σε ένα πολύ μεγαλύτερο, πιο πολυτελές και τεχνολογικά σύνθετο αυτοκίνητο.

Το αν θα διατηρήσει και το παραδοσιακά ισχυρό value for money της μάρκας θα εξαρτηθεί φυσικά από την τιμή με την οποία θα έρθει στη χώρα μας. Αυτό θα το μάθουμε αργότερα. Από τα πρώτα χιλιόμετρα μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας, όμως, ένα πράγμα γίνεται ήδη σαφές. Το Peaq δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο Skoda. Είναι η πρώτη πραγματική προσπάθεια της μάρκας να επαναπροσδιορίσει το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει.