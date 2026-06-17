Πρώτες εντυπώσεις Subaru Uncharted: Πόσο Subaru είναι;

Οδηγούμε στην Ελλάδα το νέο Subaru Uncharted και βλέπουμε πώς στέκεται το ηλεκτρικό SUV σε άσφαλτο και χώμα.

Η Subaru δεν ήταν ποτέ μια μάρκα που ακολούθησε την εύκολη διαδρομή. Έχτισε την ταυτότητά της πάνω στην τετρακίνηση, στην αντοχή, στη δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου και σε μια διαφορετική σχέση με τον οδηγό. Ακόμη και όταν τα αυτοκίνητά της δεν ήταν τα πιο εμπορικά ή τα πιο αυτονόητα στην επιλογή, είχαν πάντα έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αυτόν που έκανε τον αγοραστή να ξέρει γιατί διάλεξε Subaru.

Στην ηλεκτρική εποχή, αυτή η ταυτότητα δοκιμάζεται. Όχι μόνο για τη Subaru, αλλά για κάθε κατασκευαστή που είχε μάθει να διαφοροποιείται μέσα από μηχανολογικά στοιχεία όπως ο κινητήρας, η μετάδοση ή η τετρακίνηση. Το νέο Subaru Uncharted έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Είναι το επόμενο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας μετά το Solterra, αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Toyota και συγγενεύει τεχνικά με το νέο C-HR+. Παράλληλα, όμως, καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι απλώς μια διαφορετική εκδοχή ενός κοινής εξέλιξης ηλεκτρικού SUV.

Οδηγήσαμε τη μεσαία έκδοση της γκάμας, με έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και τη μεγάλη μπαταρία των 77,0 kWh. Δεν ήταν η ισχυρή τετρακίνητη έκδοση με το X-MODE και το Grip Control, αλλά αυτό έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό που δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου δεν είναι η κορυφαία έκδοση, αλλά εκείνη που θα βρεθεί πιο κοντά στον μέσο αγοραστή.

Τρεις εκδόσεις, δύο φιλοσοφίες κίνησης

Το Uncharted διατίθεται σε τρεις βασικές εκδοχές, δύο με κίνηση στους εμπρός τροχούς και μία τετρακίνητη. Η εισαγωγική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία 57,7 kWh και ηλεκτροκινητήρα 167 PS, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,4 sec και αυτονομία έως 451 km σε WLTP. Πάνω από αυτή βρίσκεται η έκδοση που οδηγήσαμε, με μεγαλύτερη μπαταρία 77,0 kWh, ισχύ 224 PS, ροπή 268 Nm, 0-100 km/h σε 7,3 sec και αυτονομία έως 592 km.

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η τετρακίνητη έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν εμπρός και έναν πίσω, συνολική ισχύ 343 PS, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 5,0 sec και αυτονομία έως 495 km ή 490 km, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού. Αυτή είναι και η εκδοχή που φέρνει πιο έντονα την παραδοσιακή Subaru λογική, με ανεξάρτητη ηλεκτρική τετρακίνηση, X-MODE, Hill Descent Control και Grip Control.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης AC έως 22 kW, στοιχείο αρκετά σημαντικό για όσους έχουν πρόσβαση σε τριφασικό wallbox ή σε δημόσιους AC φορτιστές, ενώ η μέγιστη ισχύς DC φτάνει τα 150 kW. Οι διαστάσεις είναι αντίστοιχες ενός μεσαίου ηλεκτρικού SUV, με μήκος 4.535 mm, πλάτος 1.870 mm, ύψος 1.625 mm και μεταξόνιο 2.750 mm. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 211 mm.

Η άνεση βγαίνει αμέσως μπροστά

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει οδηγώντας το Uncharted είναι η ποιότητα κύλισης. Δεν χρειάζεται να διανύσεις πολλά χιλιόμετρα για να καταλάβεις ότι η Subaru έχει δουλέψει πολύ στον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο φιλτράρει το οδόστρωμα. Η ανάρτηση έχει μια ομαλότητα που ταιριάζει πολύ στον χαρακτήρα του μοντέλου, χωρίς να αφήνει τις κακοτεχνίες να φτάσουν άκομψα στην καμπίνα.

Απλές αλλαγές ασφάλτου, εγκάρσιες ανωμαλίες και βαθύτερες λακκούβες περνούν με τρόπο που δείχνει ώριμη ρύθμιση. Το αυτοκίνητο δεν κοπανάει, δεν αντιδρά νευρικά και δεν μεταφέρει στους επιβάτες την αίσθηση ότι η ανάρτηση δουλεύει στα όριά της. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η ηρεμία δεν περιορίζεται στην άσφαλτο. Ακόμη και στο off-road κομμάτι της παρουσίασης, το Uncharted διατήρησε την ίδια λογική. Παρέμεινε άνετο, ήρεμο και ελεγχόμενο, ακόμη και όταν το έδαφος έγινε σαθρό και γεμάτο νεροφαγώματα.

Η ανάρτηση είναι ανεξάρτητη σε όλους τους τροχούς, με γόνατα MacPherson εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε πολύ καλή απορρόφηση και σωστό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Δεν προσπαθεί να δώσει σπορτίφ χαρακτήρα με τεχνητή σκληρότητα. Προτιμά να χτίσει μια πιο ξεκούραστη αίσθηση, κάτι που ταιριάζει πολύ περισσότερο στο κοινό του.

Στο χώμα εκπλήσσει, ακόμη και χωρίς τετρακίνηση

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της πρώτης επαφής ήταν η εκτός δρόμου διαδρομή. Και εδώ πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι οδηγήσαμε τη δικίνητη έκδοση. Χωρίς πίσω ηλεκτροκινητήρα, χωρίς X-MODE, χωρίς Grip Control. Με θερινό ελαστικό δρόμου και κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς.

Με αυτά τα δεδομένα, το Uncharted έδειξε πολύ περισσότερα απ’ όσα περιμέναμε. Ανέβηκε απότομες πλαγιές με νεροφαγώματα χωρίς ίχνος άγχους, χωρίς άσκοπο σπινάρισμα και χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να παλέψει με το γκάζι. Η ομαλή απόκριση του ηλεκτροκινητήρα κάνει τεράστια διαφορά. Το αυτοκίνητο μπορεί να σταματήσει πάνω στην ανηφόρα και να ξεκινήσει ξανά με ηρεμία, χωρίς απότομες αντιδράσεις και χωρίς να σκάβει το έδαφος κάτω από τους τροχούς του.

Σε όλο το χωμάτινο κομμάτι, ο περιορισμός έδειχνε να είναι περισσότερο το ελαστικό παρά το ίδιο το αυτοκίνητο. Η απόσταση από το έδαφος των 211 mm επιτρέπει στο Uncharted να περνά πάνω από σαθρά και κακοτράχαλα σημεία χωρίς τον φόβο ότι θα βρει από κάτω. Το αμάξωμα έχει τον απαραίτητο αέρα, η ανάρτηση δουλεύει με ηρεμία και ο οδηγός έχει τον έλεγχο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία.

Αυτό είναι ίσως το πιο Subaru στοιχείο του αυτοκινήτου, ακόμη και στην προσθιοκίνητη έκδοση. Δεν προσποιείται ότι είναι σκληροτράχηλο off-roader, αλλά δείχνει πραγματική διάθεση να βγει από την άσφαλτο και να σε πάει πιο μακριά από εκεί που θα πήγαιναν τα περισσότερα ηλεκτρικά SUV της ίδιας λογικής. Με ένα πιο κατάλληλο ελαστικό, το Uncharted δείχνει ικανό να κινηθεί με μεγάλη άνεση σε χωματόδρομους, ορεινές διαδρομές και πιο απαιτητικά περάσματα, ακόμη και χωρίς τετρακίνηση.

Η τετρακίνητη έκδοση προφανώς θα ανοίγει ακόμη περισσότερο το πεδίο χρήσης. Όμως η δικίνητη μάς έδειξε ότι η βασική μηχανική και ηλεκτρονική διαχείριση του μοντέλου έχει σωστή βάση.

Στον δρόμο παραμένει ήρεμο, αλλά όχι αδιάφορο

Στην άσφαλτο, το Uncharted συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Δεν είναι ένα ηλεκτρικό SUV που έχει φτιαχτεί για σβέλτη οδήγηση, ούτε προσπαθεί να κρύψει τον οικογενειακό του ρόλο πίσω από τεχνητά σπορ στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, όταν του ζητήσεις να ανεβάσει ρυθμό, ανταποκρίνεται με αξιοπρέπεια.

Το τιμόνι έχει περισσότερο βάρος από όσο περιμένεις αρχικά, κάτι που δίνει πιο στιβαρή αίσθηση. Η πληροφορία φτάνει αρκετά φιλτραρισμένη στα χέρια του οδηγού, ειδικά με τους τροχούς 18 ιντσών και τα ελαστικά 235/60 R18 της έκδοσης που οδηγήσαμε, όμως το εμπρός μέρος παραμένει ακριβές και υπάκουο. Το αυτοκίνητο ακολουθεί τη γραμμή που του ζητάς, χωρίς να δείχνει βαρύ ή απρόθυμο.

Η ρύθμιση των αναρτήσεων δίνει προτεραιότητα στην άνεση, αλλά δεν αφήνει το αμάξωμα να πλέει. Υπάρχει σωστός έλεγχος, οι κλίσεις παραμένουν λογικές και η συνολική συμπεριφορά εμπνέει σιγουριά. Σε πιο γρήγορο ρυθμό, το Uncharted θα σου υπενθυμίσει ότι δεν είναι σπορ crossover, όμως δεν θα σε αποθαρρύνει με αδέξιες αντιδράσεις.

Η ισχύς των 224 PS της έκδοσης με τη μεγάλη μπαταρία είναι επαρκής για το σύνολο. Το 0-100 km/h σε 7,3 sec δεν εντυπωσιάζει με βάση τα υπερβολικά δεδομένα πολλών σύγχρονων EV, αλλά στην πράξη το αυτοκίνητο κινείται άνετα, επιταχύνει με φυσικότητα και έχει αρκετό απόθεμα για προσπεράσεις ή σβέλτη ένταξη σε ταχύτερο δρόμο. Η τελική ταχύτητα των 160 km/h είναι απολύτως συμβατή με τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Αποδοτικότητα και ανάκτηση

Το Uncharted διαθέτει τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, ρυθμιζόμενα από paddles πίσω από το τιμόνι. Δεν υπάρχει πλήρης λειτουργία one-pedal που να ακινητοποιεί εντελώς το αυτοκίνητο, όμως η κλιμάκωση της ανάκτησης είναι χρήσιμη και επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει το αυτοκίνητο στις συνθήκες.

Αν χρησιμοποιήσεις έξυπνα τα διαθέσιμα επίπεδα, ειδικά μέσα στην πόλη ή σε διαδρομές με συχνές επιβραδύνσεις, η κατανάλωση μπορεί να πέσει αρκετά χαμηλά. Στη σύντομη εμπειρία μας, ακόμη και με πλήρη χρήση του A/C, οι τιμές κάτω από 14-15 kWh/100 km σε αστικό κύκλο έδειξαν απολύτως εφικτές. Για ηλεκτρικό SUV αυτού του μεγέθους, με απόσταση από το έδαφος πάνω από 21 cm και βάρος 1.915 kg στη συγκεκριμένη έκδοση, η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική.

Η μεγάλη μπαταρία των 77,0 kWh συνδυάζεται με εργοστασιακή αυτονομία έως 592 km WLTP στη δικίνητη έκδοση. Είναι ένα νούμερο που, ακόμη κι αν στην πραγματική χρήση μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες, δίνει στο Uncharted τον απαραίτητο αέρα για ταξίδια χωρίς συνεχές άγχος φόρτισης. Η δυνατότητα AC φόρτισης έως 22 kW είναι σημαντικό πρακτικό πλεονέκτημα, ενώ η DC φόρτιση έως 150 kW τοποθετεί το μοντέλο σε λογικά επίπεδα για την κατηγορία.

Εσωτερικό με γνώριμα στοιχεία και σωστή λειτουργικότητα

Η καμπίνα του Uncharted δείχνει αμέσως τη συγγένεια με την Toyota, αλλά η συνολική αίσθηση παραμένει πιο κοντά στην πρακτική λογική της Subaru. Το εσωτερικό είναι καθαρό, λειτουργικό και φτιαγμένο με υλικά που δείχνουν ανθεκτικά. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολική πολυτέλεια, αλλά να προσφέρει ένα περιβάλλον εύχρηστο και άνετο.

Η κεντρική οθόνη 14 ιντσών είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί σε Subaru και φιλοξενεί σύστημα infotainment με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Τα γραφικά είναι σύγχρονα, η απόκριση καλή και η ύπαρξη φυσικών χειριστηρίων για τον κλιματισμό είναι ευπρόσδεκτη. Σε μια εποχή όπου αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θυσιάζουν την εργονομία στον βωμό του minimal design, το Uncharted κρατά μια πιο πρακτική προσέγγιση.

Ο ψηφιακός πίνακας 7 ιντσών βρίσκεται μπροστά από τον οδηγό, ενώ το οβάλ τιμόνι θέλει λίγη εξοικείωση οπτικά, αλλά στην πράξη δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η έκδοση που οδηγήσαμε διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, με θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρικές ρυθμίσεις, διζωνικό κλιματισμό, διπλό ασύρματο φορτιστή και ηχοσύστημα Harman Kardon στις πλουσιότερες εκδόσεις.

Οι χώροι πίσω είναι καλοί για ενήλικες, κυρίως σε επίπεδο χώρου για τα πόδια, αν και η κεκλιμένη γραμμή της οροφής μπορεί να περιορίσει λίγο τους πολύ ψηλούς επιβάτες. Το πορτμπαγκάζ των 404 lt δεν είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας, αλλά έχει λογική χωρητικότητα για καθημερινή χρήση και ταξίδια με μέτρο στις αποσκευές.

Τιμές και εξοπλισμός στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα ξεκινά από την έκδοση 2E-XCITE των 167 PS, με τιμή 37.360 ευρώ πριν τις σχετικές κρατικές ενισχύσεις. Η έκδοση 2E-XCITE+ με τη μεγάλη μπαταρία και τους 224 PS, την οποία οδηγήσαμε, τοποθετείται στα 40.970 ευρώ.

Οι τετρακίνητες εκδόσεις 4E-XPERIENCE και 4E-XPERIENCE+ με ισχύ 343 PS ξεκινούν από 45.950 ευρώ και 47.750 ευρώ αντίστοιχα. Με βάση τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και την αυτονομία, η μεσαία δικίνητη έκδοση δείχνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, ειδικά για όσους δεν χρειάζονται απαραίτητα τετρακίνηση αλλά θέλουν τη μεγάλη μπαταρία.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι πλήρης, με το Subaru Safety Sense να περιλαμβάνει συστήματα όπως Pre-Collision System, Front Cross Traffic Alert, Lane Tracing Assist, Lane Departure Alert, Lane Change Assist, Dynamic Radar Cruise Control, Adaptive High-beam System, Road Sign Assist και Emergency Driving Stop System. Υπάρχουν επίσης Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, Safe Exit Assist και πανοραμική κάμερα στις πλουσιότερες εκδόσεις.

Πρώτη εικόνα

Το Subaru Uncharted δεν προσπαθεί να πείσει ότι είναι κάτι εντελώς ξένο προς την κοινή του εξέλιξη με την Toyota. Η συγγένεια υπάρχει και φαίνεται. Το σημαντικό είναι ότι η Subaru έχει δώσει στο αυτοκίνητο τη δική της προσέγγιση εκεί όπου μετρά περισσότερο για την ταυτότητά της. Στην αίσθηση ελέγχου, στην άνεση, στην εκτός δρόμου δυνατότητα και στη σιγουριά που προσφέρει στον οδηγό.

Η δικίνητη έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία ήταν αρκετή για να δείξει ότι το Uncharted δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV με αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Έχει πραγματική ικανότητα να κινηθεί εκτός ασφάλτου, παραμένει εξαιρετικά άνετο και δείχνει αποδοτικό στην καθημερινή χρήση. Η τετρακίνητη έκδοση θα είναι προφανώς εκείνη που θα εκφράσει πιο καθαρά την παραδοσιακή Subaru πλευρά, όμως ακόμη και το FWD μοντέλο μάς άφησε την αίσθηση ότι έχει δουλευτεί με προσοχή.

Για μια μάρκα που μπαίνει ολοένα και πιο βαθιά στην ηλεκτρική εποχή, το Uncharted είναι σημαντικό. Όχι επειδή αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας, αλλά επειδή αποδεικνύει ότι ακόμη και σε ένα κοινής εξέλιξης ηλεκτρικό SUV, υπάρχει χώρος για χαρακτήρα.