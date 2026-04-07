Πρώτες εντυπώσεις Toyota RAV4: Οδηγήσαμε όλες τις εκδόσεις και είναι πιο ολοκληρωμένο από ποτέ

Το νέο Toyota RAV4 έρχεται ως εξέλιξη, όπως λένε οι άνθρωποι της μάρκας, αλλά στο μάτι και στο δρόμο δείχνει σε αρκετά σημεία κάτι περισσότερο από αυτό.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, φωτογραφίες: Toyota

Υπάρχουν μοντέλα που είναι επιτυχημένα. Υπάρχουν και εκείνα που αλλάζουν την πορεία της αγοράς. Το Toyota RAV4 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη SUV, αλλά το μοντέλο που έβαλε τις βάσεις για το σύγχρονο οικογενειακό SUV όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με αυτοφερόμενο πλαίσιο, επιβατική λογική στην οδική του συμπεριφορά και έναν χαρακτήρα που μπορούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην καθημερινότητα, την άνεση και την περιπέτεια. Με αυτή την έννοια, το Toyota RAV4 δεν ακολούθησε την αγορά. Την άνοιξε.

Από τότε μέχρι σήμερα, η εμπορική του πορεία δικαιώνει απόλυτα τον ιστορικό του ρόλο. Οι πωλήσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια, ενώ μόνο στην Ευρώπη έχουν διατεθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια μονάδες. Καθόλου τυχαία, ο product manager της Toyota για την ευρωπαϊκή αγορά μάς το περιέγραψε ως ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για όλες τις αγορές, με τη διαφορά να εντοπίζεται κυρίως στο μέγεθος που αντιπροσωπεύει και στο προφίλ του αγοραστή. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το Toyota RAV4 λογίζεται σχεδόν ως ένα καθημερινό, σχετικά compact SUV για νεότερο κοινό. Στην Ευρώπη, αντίθετα, παραμένει ένα καθαρόαιμο οικογενειακό μοντέλο της D κατηγορίας, με μεγαλύτερο ειδικό βάρος μέσα στη γκάμα και με διαφορετικές απαιτήσεις από πλευράς χρήσης.

Στην παρουσίαση στη Μάλαγα οι άνθρωποι της Toyota μίλησαν περισσότερο για εξέλιξη παρά για επανάσταση. Στα χαρτιά μπορεί να έχουν δίκιο, καθώς η συνταγή δεν ανατρέπεται. Στην πράξη όμως, ειδικά στο σχεδιαστικό κομμάτι, το άλμα σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο είναι μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό από την πρώτη κιόλας ματιά.

Εξωτερική σχεδίαση

Η προηγούμενη γενιά είχε ήδη κάνει τη μεγάλη στροφή σε σχέση με την τέταρτη, φέρνοντας περισσότερη γωνία, πιο σκληρή επιφάνεια και σαφώς πιο SUV αισθητική. Η έκτη έρχεται να πατήσει πάνω σε αυτή τη λογική, αλλά την εξελίσσει με τρόπο πολύ πιο ώριμο και πολύ πιο σίγουρο. Το εμπρός μέρος με τη νέα hammerhead υπογραφή, τα λεπτά φωτιστικά σώματα και το έντονα σμιλεμένο καπό δίνει στο Toyota RAV4 ένα παρουσιαστικό πιο επιβλητικό και πιο σύγχρονο, χωρίς να το φορτώνει με άσκοπες υπερβολές. Το πίσω μέρος, με τη νέα φωτεινή υπογραφή και την ονομασία απλωμένη στην πόρτα του χώρου αποσκευών, ολοκληρώνει μια εικόνα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι η Toyota αντιστάθηκε στην τάση της αγοράς που θέλει κάθε νέα γενιά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Οι εξωτερικές διαστάσεις παρέμειναν ουσιαστικά ίδιες και πολύ σωστά, αφού το RAV4 δεν χρειαζόταν να μεγαλώσει άλλο για να υπηρετήσει τον ρόλο του. Βρίσκεται ήδη σε ένα ιδανικό μέγεθος για ένα D SUV που θέλει να αποκαλείται καθημερινό αυτοκίνητο, αρκετά μεγάλο για οικογενειακή χρήση, αλλά όχι τόσο ογκώδες ώστε να γίνεται δυσκίνητο ή κουραστικό στην πόλη.

Η νέα γενιά δείχνει πιο τετραγωνισμένη, πιο στιβαρή και πιο premium, με καλύτερα ζυγισμένες αναλογίες και με μια αισθητική που επιτέλους μοιάζει να φέρνει το Toyota RAV4 πιο κοντά στο βάρος του ονόματός του. Υπάρχει λιγότερη αμηχανία στις επιφάνειες και περισσότερη αυτοπεποίθηση στο συνολικό σχήμα. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα για ένα μοντέλο που παραδοσιακά έβαζε πιο πάνω τη λειτουργία από το στιλ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η έκδοση GR SPORT, η οποία για πρώτη φορά δίνει στο RAV4 μια πιο καθαρή σπορ χροιά. Δεν είναι απλώς ένα πακέτο αισθητικών διαφοροποιήσεων. Με πιο επιθετικό παρουσιαστικό, φαρδύτερα ίχνη, ειδικές ζάντες και χαμηλωμένη οπτική στάση, δείχνει ότι θέλει να τραβήξει το μοντέλο σε μια πιο δυναμική κατεύθυνση, χωρίς να προδίδει τον SUV χαρακτήρα του.

Εσωτερικό

Αν εξωτερικά το νέο RAV4 είναι ένα μεγάλο βήμα, στο εσωτερικό η αλλαγή είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Εδώ η Toyota μοιάζει να έχει δουλέψει με μια λογική που θα μπορούσε να συνοψιστεί στο form to function. Δηλαδή, η σχεδίαση δεν υπάρχει απλώς για να εντυπωσιάσει, αλλά για να εξυπηρετεί. Και το κάνει πολύ καλά. Η εικόνα της καμπίνας είναι πολύ πιο σκληροτράχηλη, σχεδόν hardcore σε κάποια σημεία, αλλά αυτή η αισθητική ταιριάζει απόλυτα στο αυτοκίνητο. Η ψηλή και φαρδιά κεντρική κονσόλα χωρίζει ξεκάθαρα οδηγό και συνοδηγό, ενισχύοντας το αίσθημα ότι βρίσκεσαι σε κάτι πιο δομημένο και ουσιαστικό. Παράλληλα, οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, οι έξυπνες θήκες και η γενικότερη οργάνωση δείχνουν ότι το νέο RAV4 σχεδιάστηκε με γνώμονα την καθημερινή χρήση.

Η Toyota επιτέλους έφτιαξε και ένα πραγματικά καλό infotainment. Το νέο σύστημα βασίζεται στην πλατφόρμα Arene, η οποία φέρνει για πρώτη φορά μια πιο software defined προσέγγιση, με δυνατότητα over the air αναβαθμίσεων και σαφώς πιο γρήγορη απόκριση. Σε όλες τις εκδόσεις υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών, με πολύ καλή ανάλυση και λογική δομή μενού. Τα γραφικά είναι καθαρά, υπάρχουν συντομεύσεις και η χρήση γίνεται εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεσαι. Το σύστημα υποστηρίζει ενσωματωμένη πλοήγηση με χάρτες TomTom, οι οποίοι προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο και κάμερες ελέγχου ταχύτητας, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο με τα δεδομένα που ισχύουν πλέον στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης συνεργασία με υπηρεσίες Google για σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με Spotify, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και την καθημερινή χρήση.

Δεν λείπει και η λειτουργία Digital Key, που επιτρέπει χρήση του κινητού ως κλειδί, σε συνδυασμό με αναβαθμισμένα αντικλεπτικά χαρακτηριστικά και ελέγχους πρόσβασης, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο ασφάλειας και ευκολίας. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η Toyota δεν παραδόθηκε πλήρως στη λογική της αφής. Τα φυσικά χειριστήρια για τον κλιματισμό και βασικές λειτουργίες παραμένουν, κάτι που βελτιώνει σημαντικά την εργονομία στην πράξη. Δύο χειριστήρια που εξέχουν στο κάτω μέρος του ταμπλό μπορεί να ενοχλήσουν στο γόνατο πολύ ψηλούς οδηγούς, όμως αισθητικά και λειτουργικά έχουν ενδιαφέρον και ταιριάζουν στο ύφος της καμπίνας.

Η ποιότητα αφήνει πολύ καλή συνολικά εντύπωση. Μοναδικό πταίσμα το σκληρό πλαστικό στο πάνω μέρος του ταμπλό, που δεν συμβαδίζει πλήρως με την υπόλοιπη εικόνα. Όλα τα υπόλοιπα όμως δείχνουν μαλακά, γεροδεμένα και προσεγμένα. Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά, με σωστή στήριξη, ενώ η θέση οδήγησης είναι ξεκούραστη και ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Οι πίσω χώροι παραμένουν το ίδιο μεγάλοι και φιλικοί για οικογενειακή χρήση, με άνεση για ενήλικες επιβάτες και χωρίς παραχωρήσεις σε πρακτικότητα. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης, με το νέο Toyota Safety Sense, head up display στις ανώτερες εκδόσεις, αναβαθμισμένες κάμερες υψηλής ανάλυσης, αλλά και πρακτικές λεπτομέρειες όπως διπλός ασύρματος φορτιστής στις πλούσιες εκδόσεις, πολλαπλές θύρες USB-C και συνολικά μια καμπίνα που δείχνει πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική από ποτέ.

Οδήγηση

Στο δρόμο, το νέο RAV4 δείχνει ότι οι επεμβάσεις στο πλαίσιο δεν έγιναν απλώς για τις εντυπώσεις, χάρη στην νεότερη αρχιτεκτονική TGNA-K. Η αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος κατά περίπου 9,7%, η νέα λογική στο φρενάρισμα με σύστημα brake-by-wire και οι αλλαγές στην ανάρτηση γίνονται αισθητές από τα πρώτα χιλιόμετρα. Παράλληλα, η Toyota έχει ενσωματώσει νέα συστήματα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς, όπως το VBPC (Vehicle Braking Posture Control) και το CSDFC (Cooperative Steering Driving Force Control), τα οποία μέσω των φρένων ελέγχουν τις κλίσεις του αμαξώματος και βελτιστοποιούν τη συμπεριφορά σε επιτάχυνση, φρενάρισμα και στροφή, συντονίζοντας ουσιαστικά τις κινήσεις pitch και roll. Οδηγήσαμε εκτενώς όλες τις εκδόσεις στη Μάλαγα και η γενική εικόνα είναι πως το νέο μοντέλο πατά ένα σκαλί πιο πάνω σε ποιότητα κύλισης και ηχομόνωση.

Η θέση οδήγησης είναι σχετικά ψηλή, με πολύ καλή ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα μεγάλα παράθυρα κάνουν την καμπίνα φωτεινή και σε βοηθούν να οριοθετήσεις εύκολα το αμάξωμα, ενώ οι νέες κάμερες υψηλής ανάλυσης διευκολύνουν σημαντικά τους ελιγμούς, ειδικά σε στενούς αστικούς δρόμους. Πολύ θετικό και το γεγονός ότι πλέον μπορείς με ένα πάτημα στην οθόνη να απενεργοποιήσεις την ειδοποίηση ορίων ταχύτητας, χωρίς να χαθείς σε υπομενού.

Η απόσβεση είναι αρκετά καλή. Ακόμη και το Style που οδηγήσαμε έχει σφιχτή ρύθμιση που όμως δεν ενοχλεί, απλώς κάνει το αυτοκίνητο να έχει καλύτερη επαφή με τον δρόμο. Μόνο εκτός δρόμου παρατηρήσαμε πιο έντονες αντιδράσεις από την πίσω ανεξάρτητη ανάρτηση. Στις εγκάρσιες ανωμαλίες μέσα στη Μάλαγα πάντως, τα σαμαράκια τα περνούσε πραγματικά βούτυρο.

Στην πλήρως υβριδική εκδοχή, το σύνολο δείχνει πιο καλοκουρδισμένο από πριν. Παρά τα λιγότερα άλογα σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, είναι όσο σβέλτο χρειάζεται, μιας και η ροπή είναι περισσότερη και αυτό φαίνεται στην πράξη. Μέσα στην πόλη κινείται πολύ συχνά ηλεκτρικά και η ελαφρώς μεγαλύτερη μπαταρία των 1,1 kWh φορτίζει γρήγορα. Στις δικίνητες εκδόσεις υπάρχει επιλογή B από το νέο μικρό shift by wire χειριστήριο του κιβωτίου, ενώ το τετρακίνητο διαθέτει και sport πρόγραμμα, στο οποίο ενεργοποιείται και προσομοίωση σειριακών αλλαγών έξι σχέσεων.

Η plug-in hybrid έκδοση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Με μπαταρία 22,7 kWh, αυξημένη κατά περίπου 30% σε σχέση με πριν, και ισχύ έως 309 ίππους στην τετρακίνητη εκδοχή, προσφέρει πολύ δυνατές επιδόσεις και ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως τα 137 χλμ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι υποστηρίζει και ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW, κάτι που μεταφράζεται σε φόρτιση 10–80% σε περίπου 30 λεπτά και αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα plug-in hybrid στην καθημερινότητα. Μπαίνει έτσι ξεκάθαρα σε μια νέα κατηγορία, εκεί όπου πλέον οι plug-in υλοποιήσεις παίζουν πιο σοβαρό ρόλο στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, το σύστημα geo-fencing μπορεί να διαχειρίζεται αυτόματα τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, κρατώντας απόθεμα μπαταρίας για αστικές ζώνες χαμηλών ρύπων, με βάση τη διαδρομή στο navigation και το οδηγικό προφίλ.

Το e-CVT παραμένει με τον γνώριμο χαρακτήρα του, με ελαφρώς μειωμένο θόρυβο, αλλά με τον μονότονο ήχο να εμφανίζεται υπό έντονη επιτάχυνση. Η βελτιωμένη ηχομόνωση πάντως συμβάλλει σε μια πιο ποιοτική συνολική εμπειρία. Το τιμόνι είναι σαφής αναβάθμιση, με καλύτερη ακρίβεια και περισσότερη αίσθηση. Στην έκδοση GR SPORT η διαφορά είναι πιο έντονη, καθώς οι αλλαγές σε ανάρτηση και ρυθμίσεις δίνουν στο αυτοκίνητο μια δυναμικότητα που δεν είχαμε συνηθίσει στο RAV4. Σημαντική είναι και η λειτουργία που προσομοιώνει μπλοκέ διαφορικό μέσω των φρένων. Το είδαμε στην πράξη και λειτουργεί, ειδικά στο προσθιοκίνητο όπου στην άσφαλτο κάνει αισθητή διαφορά στο πώς περνά η δύναμη κάτω. Στο τετρακίνητο PHEV προσφέρει τη σιγουριά που έλειπε, με καλύτερη ισορροπία. Αυτό σχετίζεται και με τη μεγαλύτερη, χαμηλότερα τοποθετημένη μπαταρία, που βοηθά στην κατανομή του βάρους και στο χαμηλότερο κέντρο βάρους.

Επιπλέον, η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά στις τετρακίνητες εκδόσεις ενισχύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μοντέλου, διατηρώντας το RAV4 πιστό στον ρόλο του ως ένα πραγματικά ολοκληρωμένο SUV για κάθε χρήση.

Στην Ελλάδα…

…το νέο RAV4 ξεκινά από τις 39.900 ευρώ για την έκδοση HEV, ενώ η plug-in hybrid από τις 46.300 ευρώ. Η παραγωγή της υβριδικής έκδοσης έχει ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται χρονικά τον Μάιο, ενώ το plug-in hybrid θα μπει στην παραγωγή τον Μάρτιο του 2026, με αντίστοιχη εκτιμώμενη άφιξη στην ελληνική αγορά τον ίδιο μήνα. Έτσι, το νέο RAV4 θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλες τις βασικές του εκδοχές, επιβεβαιώνοντας και στην πράξη τον ρόλο του ως ένα από τα πιο κομβικά μοντέλα της Toyota για την επόμενη περίοδο.