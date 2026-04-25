Πρώτη δοκιμή Audi SQ5 Sportback 3.0 V6 Quattro 367 PS: Ποιος πείραξε την Audi;

Το SQ5 μπορεί να μην είναι από τα πιο εμβληματικά μοντέλα με σηματάκι Audi Sport, όμως πάντα με εξωστρέφεια κατάφερνε να ξεχωρίζει από τον σκληρό ανταγωνισμό του. Σήμερα, στην εποχή που όλα αποστειρώνονται, «φωνάζει» περισσότερο από ποτέ, με έναν εξηλεκτρισμένο κινητήρα, που βάζει σε προτεραιότητα την απόλαυση και το συναίσθημα.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες; Δημήτρης Μανώλαρος

Το Q5 είναι ένα μοντέλο που η Audi πίστεψε πολύ, κι όχι αδικαιολόγητα. Με το κατάλληλο μέγεθος για να θεωρείται παγκόσμιο αυτοκίνητο, από την πρώτη στιγμή μάζεψε το κοινό του. Από Business Men μέχρι Gangsters, από την κεντρική Ευρώπη μέχρι την Αμερική, οι σχεδόν 3 εκατ. πωλήσεις του λένε την αλήθεια για το μοντέλο που το 2008 αφαίρεσε δύο νούμερα από τη ναυαρχίδα SUV της Audi, φέρνοντας τους τέσσερις δακτυλίους πιο κοντά σε πιο ευρύ κοινό.

Πέντε χρόνια αργότερα, η επιτυχία του μοντέλου οδήγησε τη μάρκα από το Ingolstadt σε δύο σημαντικές πρεμιέρες. Το ανανεωμένο τότε Q5 έγινε το πρώτο SUV, αλλά και το πρώτο ντίζελ αυτοκίνητο με τα σήματα «S». Ειδικά το δεύτερο δεν ήταν τυχαία επιλογή, αφού το Q5 είχε συνυφαστεί με τον TDI, κάτι που ισχύει ακόμη και σήμερα στην τρίτη του γενιά, η οποία λανσαρίστηκε με ένα φρέσκο δίλιτρο πετρελαιοκινητήρα με ψαγμένη ήπια υβριδική τεχνολογία. Την τελευταία την κράτησε και για το SQ5, για το οποίο η Audi επέλεξε να πάει κόντρα στο downsizing και στη λογική του επαναφορτιζόμενου, με έναν μελωδικό V6 να παραμένει κάτω από το καπό, τον ίδιο που βρίσκεται και στο νεότερο S5, που δοκιμάσαμε πρόσφατα.

My name is SQ5, Audi SQ5

Αν το Q5 φορά ένα απλό μπλέιζερ, το SQ5 περνά την ίδια πόρτα με σμόκιν, χαμηλωμένο βλέμμα και εκείνη τη σιγουριά που δεν χρειάζεται συστάσεις. Δεν ανήκει στα SUV που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποδείξουν κάτι με ψεύτικους αεραγωγούς, υπερβολικές γραμμές και δήθεν αγριάδα. Το κορυφαίο –για την ώρα, αφού φήμες θέλουν την έκδοση RS να ετοιμάζεται– Q5 παραμένει πιστό στη γερμανική σχολή της διακριτικής ισχύος, όπως έκανε και ο προκάτοχός του. Μόνο που η τρίτη γενιά του μοντέλου έχει αποκτήσει σαφώς πιο δυναμική παρουσία, ενώ είναι αναμφισβήτητα πιο γοητευτική. Το εμπρός μέρος είναι πιο επιθετικό και πιο χαμηλόπνοο οπτικά, με τη φαρδιά Singleframe μάσκα να κυριαρχεί και τους λεπτούς διαμορφώσιμους LED προβολείς να του χαρίζουν κοφτερό, σχεδόν αυστηρό βλέμμα. Οι μεγάλοι αεραγωγοί στις άκρες του προφυλακτήρα δεν υπάρχουν μόνο για αισθητική, αλλά ενισχύουν και την αίσθηση πλάτους και την αεροδυναμική.

Στο προφίλ κρύβεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της Sportback έκδοσης που δοκιμάζουμε. Η καμπύλη της οροφής κατηφορίζει ομαλά προς τα πίσω, προσδίδοντας στο αμάξωμα μια coupé αύρα που κάνει το SQ5 να μοιάζει χαμηλότερο και μακρύτερο απ’ όσο πραγματικά είναι. Πίσω, η φωτιζόμενη μπάρα που ενώνει τα διαμορφώσιμα OLED φώτα χαρίζει σύγχρονη ταυτότητα (προβάλλουν σήματα όταν υπάρχει ανάγκη) και χαρακτηριστική νυχτερινή υπογραφή, ενώ η καθαρότητα των επιφανειών αποφεύγει κάθε σχεδιαστική φλυαρία. Και έπειτα υπάρχουν οι εξατμίσεις. Τέσσερις, στρογγυλές, αληθινές, όπως κάποτε. Όχι διακοσμητικές. Όχι κρυμμένες. Όχι ψεύτικες, όπως το προηγούμενο SQ5. Audi, σε ευχαριστούμε που ακούς!

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας φορούσε το ιδιαίτερο πράσινο District, μια απόχρωση που αλλάζει χαρακτήρα ανάλογα με το φως. Άλλοτε δείχνει στρατιωτική αυστηρότητα, άλλοτε αριστοκρατική ηρεμία και σε κάθε περίπτωση ταιριάζει ιδανικά με τον low profile χαρακτήρα του μοντέλου. Δίπλα του, οι προαιρετικές 21άρες Audi Sport ζάντες γεμίζουν ιδανικά τους θόλους και δίνουν την απαραίτητη δόση επιθετικότητας. Για τους πιο σκληροπυρηνικούς, εκτός από το πακέτο με τα μαύρα διακοσμητικά και αυτό που βάφει τους θόλους στο χρώμα του αμαξώματος, υπάρχει και το Carbon Style.

Gadget… full

Το εσωτερικό κινείται στο ίδιο πνεύμα της διακριτικότητας. Δεν ξεχωρίζει σχεδόν καθόλου από ένα καλά εξοπλισμένο Q5 S-Line, κάτι που εν προκειμένω ταιριάζει στον χαρακτήρα του. Με εξαίρεση τα ημι-μπάκετ καθίσματα, τα οποία συνδυάζουν στήριξη και άνεση, αλλά και τη διακοσμητική επένδυση σε ματ κάρμπον (δεν είναι κανονικά ανθρακονήματα), ούτε πωλητής της Audi δεν θα το ξεχωρίσει.

Ποιοτικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο, με αφρώδες πλαστικό στο ταμπλό και τις πόρτες, επενδύσεις από Alcantara και στιβαρή συναρμογή. Ίσως είναι μισό σκαλί πάνω από τον ανταγωνισμό του, με την υποσημείωση ότι όλα τα μοντέλα της κατηγορίας λόγω του budget cutting και των υποχρεώσεων για βιώσιμα υλικά, δεν έχουν την ίδια premium αίσθηση όπως παλιά. Όπως και να το κάνουμε, αλλά και όσο αυστηροί να είμαστε, η αίσθηση και η μυρωδιά του εσωτερικού είναι high-end.

Το ίδιο ισχύει και για το τεχνολογικό του υπόβαθρο, χάρη στην αρχιτεκτονική E³ με τα 5 πανίσχυρα CPU, που υποστηρίζει την όλη λογική της νέας πλατφόρμας του, Premium Platform Combustion (PPC). Η συγγένεια με το A5 είναι στενή, όπως και με όλα τα νέα μεγάλα Audi, ηλεκτρικά και μη. Η νέα φιλοσοφία της Audi παντρεύει οδηγοκεντρικά χαρακτηριστικά με hi-tech χαρακτήρα. Το κυρτό πάνελ είναι στραμμένο ελαφρά προς τον οδηγό, το τιμόνι είναι flat πάνω-κάτω, ενώ ο συνοδηγός έχει προαιρετικά το δικό του infotainment περιβάλλον.

Είναι αυτό που αποκαλείται «Digital Stage». Το λογισμικό είναι ολοκληρωμένο, χωρίς να έχει πολλά πολλά. Διαθέτει εύκολα shortcuts και από τα πλήκτρα στο τιμόνι, αλλά και από το λογισμικό. Μπορείς να αλλάξεις skin για να το κάνεις πιο ξεχωριστό, αρκεί να έχεις λογαριασμό και να το… αγοράσεις. Η οθόνη του συνοδηγού έχει πιο πολλά να κάνεις, όπως YouTube και άλλες streaming εφαρμογές, ενώ ο ίδιος μπορεί να συνδέσει ξεχωριστά το δικό του smartphone εκεί. Παρά τους απτικούς διακόπτες στο τιμόνι και τις software ρυθμίσεις του κλιματισμού (οι οποίες όμως είναι εύκολες), η συνολική εργονομία είναι καλή. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στο ηχοσύστημα της Bang&Olufsen, για τις λίγες στιγμές που θα προτιμήσεις κάτι άλλο εκτός από το τραγούδι του V6.

Όσον αφορά τους χώρους, όπως αναμένεις για ένα τέτοιου μεγέθους SUV είναι μεγάλοι. Όχι άπλετοι, αλλά δύο επιβάτες κάθονται πίσω βολικά και ελαφρώς ξαπλωτά αν το επιθυμούν. Ο μεσαίος όμως θα ζοριστεί λόγω του ψηλού τούνελ της μετάδοσης. Ο χώρος αποσκευών στα 470 λίτρα για το Sportback (520 το μη Coupé) είναι ικανοποιητικός, με κρυφό χώρο κάτω από το πάτωμα.

Όταν ο εξηλεκτρισμός εστιάζει στη δύναμη

Σε μια εποχή όπου οι θερμικοί κινητήρες καλούνται να αποδείξουν ξανά την αξία τους, ο φρεσκαρισμένος τρίλιτρος (ωραία λέξη…) V6 TFSI του Audi SQ5 Sportback δείχνει ότι η εξέλιξη όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά έχει γίνει πιο σύνθετη, πιο αποδοτική και τεχνολογικά πιο ώριμη. Με απόδοση 367 ίππων διαθέσιμων από τις 5.500 έως τις 6.300 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 550 Nm από μόλις τις 1.700 σ.α.λ., ο εξακύλινδρος βενζινοκινητήρας αποτελεί την κορυφαία πρόταση της γκάμας Q5 και τοποθετείται πάνω στην PPC, τη νέα πλατφόρμα της Audi για διαμήκη θερμικά σύνολα. Αυτό έχει τη σημασία του, αφού μιλάμε για αρχιτεκτονική σχεδιασμένη εξαρχής για κινητήρες τοποθετημένους κατά τον διαμήκη άξονα και, στην περίπτωση του SQ5, για συνδυασμό με την τετρακίνηση quattro.

Ο V6 παραμένει μεγάλος σε όγκο και με τη γνωστή διάταξη των 90 μοιρών, κάτι που μπορεί να φέρνει ορισμένες χωροταξικές απαιτήσεις, όμως ταυτόχρονα του χαρίζει εκείνη την αίσθηση πληρότητας που δύσκολα βρίσκεις πλέον σε μικρότερα, πιο πιεσμένα σύνολα. Στη νεότερη μορφή του λειτουργεί με βελτιστοποιημένη διαδικασία καύσης και κύκλο Miller, ενώ χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική hot V, με την τουρμπίνα τοποθετημένη στο εσωτερικό της γωνίας των κυλινδροκεφαλών. Η συγκεκριμένη διάταξη μειώνει τη διαδρομή των καυσαερίων, περιορίζει τις θερμικές απώλειες και βελτιώνει την αμεσότητα απόκρισης, ενώ υποστηρίζεται από twin-scroll υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας πτερυγίων. Πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει στο τούρμπο να μεταβάλλει τη γεωμετρία του ανάλογα με το φορτίο και τις στροφές λειτουργίας.

Σε χαμηλό φάσμα στροφών, τα πτερύγια περιορίζουν τη διατομή διέλευσης των καυσαερίων, αυξάνοντας την ταχύτητά τους προς την τουρμπίνα και περιορίζοντας την υστέρηση απόκρισης. Όσο το φορτίο ανεβαίνει, ανοίγουν σταδιακά ώστε ο κινητήρας να αναπνέει πιο ελεύθερα, διατηρώντας σταθερή την απόδοση ψηλά. Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, βρίσκεται στο MHEV plus σύστημα των 48 Volt. Και αυτό το «plus» δεν είναι διακοσμητικό. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό mild hybrid, εδώ δεν υπάρχει μόνο μια μίζα-γεννήτρια μέσω ιμάντα, αλλά και ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας, ο PTG (Powertrain Generator), τοποθετημένος στην έξοδο του κιβωτίου. Το SQ5 εγκαταλείπει έτσι τη λογική του κλασικού αυτόματου με μετατροπέα ροπής και συνδυάζει τον V6 αποκλειστικά με το 7τάχυτο διπλοσύμπλεκτο S tronic, πάνω στο οποίο «κουμπώνει» η νέα ηλεκτρική υποβοήθηση.

Ο PTG αποδίδει έως 24 ίππους και 230 Nm, όχι για να αυξήσει λογιστικά τη μέγιστη ισχύ του συστήματος, αλλά για να γεμίσει τα κενά στις μεταβατικές φάσεις, να οξύνει την απόκριση στις εκκινήσεις και να προσφέρει άμεση ώθηση στις επανεπιταχύνσεις. Σε πολύ χαμηλές ταχύτητες μπορεί ακόμη και να κινήσει μόνος του το αυτοκίνητο, επιτρέποντας ηλεκτρικούς ελιγμούς ή κύλιση χωρίς τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα. Την τροφοδοσία του αναλαμβάνει μια υγρόψυκτη μπαταρία LFP χωρητικότητας 1,7 kWh, σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας. Το σύστημα συμπληρώνεται από τον BAS, τη μίζα-εναλλάκτη μέσω ιμάντα που αναλαμβάνει τις ομαλές επανεκκινήσεις του κινητήρα, καθώς και από ηλεκτρικό συμπιεστή κλιματισμού 48 Volt, ώστε ο κλιματισμός να λειτουργεί ακόμη και όταν ο V6 παραμένει σβηστός σε στάση ή σε coasting. Παράλληλα, κατά την επιβράδυνση, μπορεί να ανακτήσει έως 25 kW ενέργειας.

Κινητήρας διαμάντι

O V6 είναι στο DNA του SQ5. Από όταν το γνωρίσαμε στην πρώτη του γενιά με ντίζελ φορεσιά μέχρι τη στιγμή που κατά λαϊκή απαίτηση εφοδιάστηκε και με έναν επίσης τρίλιτρο V6. Το repeat έγινε και στη δεύτερη γενιά, με τον ντίζελ όμως να πρωταγωνιστεί ξανά στα δικά μας μέρη. Τρομερός κινητήρας, σοβαρή δύναμη και αίσθηση που σε γέμιζε ακόμη και στα «ψηλά» παρότι ήταν ντίζελ. Υστερούσε όμως στη μετάδοση.

Όπως και στο νέο S5, η στρατηγική της Audi για εξηλεκτρισμό δεν αλλοιώνει ούτε τις επιδόσεις ούτε την αίσθηση. Επομένως, κάτω από το καπό παραμένει ο τρίλιτρος V6, απλά με την προσθήκη ενός ευφάνταστου ήπια υβριδικού συστήματος, που, εκτός από χαμηλότερη κατανάλωση και εκπομπές, προσδίδει αμεσότητα και έξτρα ισχύ. Θα το αναλύσουμε όπως πρέπει, οπότε ας επικεντρωθούμε στην αίσθηση. Με σχεδόν Full Hybrid λογική στο ξεκίνημα, το SQ5 δεν ακούγεται. Ακούγεται δηλαδή ο «τεχνητός» ήχος για τους περαστικούς, σε αυτά τα πρώτα χιλιόμετρα ή μέχρι τα 15 χλμ./ώρα περίπου. Μοναδική εξαίρεση αν ξεκινήσεις με το πρόγραμμα Dynamic, που συνοδεύεται από μια απρόσμενη έκρηξη –και έκπληξη– από την εξάτμιση κατά το Cold Start.

Σε γενικές γραμμές, το blendάρισμα της υβριδικής αυτής υποβοήθησης είναι εξαιρετικό. Ανεπαίσθητες εναλλαγές από ηλεκτρική λειτουργία, στον θερμικό κινητήρα, σε coasting. Με ηρεμία από το σύνολο, γραμμικότητα και ησυχία που το φέρνει στα ίδια επίπεδα άνεσης και ευκολίας στην καθημερινότητα, που αναμένεις από ένα απλό Q5, αλλά όχι από το πιο σκληροπυρηνικό S. Το κιβώτιο εδώ, το 7άρι διπλού συμπλέκτη, σίγουρα αναβαθμίζει τον επίσης ανανεωμένο V6. Η απόκριση είναι καλή, ακόμα και από σχετικά χαμηλές σ.α.λ., ίσως κατιτίς καλύτερη από το αντίστοιχο σύνολο στο S5. Το πιθανότερο να οφείλεται σε αλλαγές της χαρτογράφησης. Πάντως, στο πάτα-άσε κοντά στις 2.000 σ.α.λ., με την κατάλληλη σχέση επιλεγμένη, ανταποκρίνεται με αμεσότητα, όποτε και φαίνεται στην πράξη η ροπή του «μεγάλου» ηλεκτροκινητήρα.

Δεν είναι ένας κινητήρας που θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό με την απόδοσή του, αλλά έχει νεύρο στις μεσαίες και μεστή απόδοση. Είναι περισσότερο βελούδινος, παρά άγριος. Όσον αφορά τη λειτουργία του δηλαδή, γιατί το κομμάτι του ήχου είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία που θα συζητήσουμε πιο κάτω. Παρά την ηρεμία του ωστόσο, με το Launch Control ενεργοποιημένο, το SQ5 εξαφανίζει το βάρος του και εκτοξεύεται σαν ρουκέτα. Με λίγο «δράμα» στην αλλαγή από 1η σε 2α, χωρίς όμως ίχνος σπιναρίσματος, θα γράψει με ευκολία 4,5 δευτερόλεπτα για το 0-100, νούμερο ίδιο με του χαμηλότερου και ελαφρύτερου S5. Σε σχέση με το προηγούμενο SQ5 είναι επίσης αρκετά πιο γρήγορο σε όλες τις επιταχύνσεις. Μέχρι να έρθει η περιορισμένη τελική των 250 χλμ./ώρα, είναι πολύ κοντά με την πιο ισχυρή BMW X3 M50.

Το κιβώτιο στην καθημερινότητα είναι εξαιρετικά ομαλό και γρήγορο. Η ταχύτητα των αλλαγών παραμένει προφανώς και με το S επιλεγμένο, εκεί όμως σπάει η ομαλότητα (ευτυχώς). Ένα τεχνητό κλότσημα στις αλλαγές είναι μια ευπρόσδεκτη τσαχπινιά που προσφέρει συναίσθημα σε ένα κατά τ’ άλλα ήπιων τόνων σύνολο. Αν και θα περιμέναμε να είχε κανονική χειροκίνητη λειτουργία, θα αλλάξει μόνο του στον κόφτη, με τις αλλαγές να είναι δεκτικές και στα ζόρικα κατεβάσματα βέβαια.

Ισορροπία και θόρυβος

Πατώντας πάνω στη νέα πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), το SQ5 αποδεικνύει από τα πρώτα μέτρα ότι η Audi δεν θέλησε να κατασκευάσει ένα νευρικό SUV που προσπαθεί διαρκώς να σου θυμίσει πως φορά σήμα S. Είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο σε αίσθηση. Η θέση οδήγησης είναι αρκετά ψηλή, όμως γεωμετρικά είναι σωστά μελετημένη, η ορατότητα είναι καλή, ενώ υπάρχουν συστήματα υποβοήθησης για τα πάντα. Η ημιαυτόνομη οδήγηση, όπως και στο S5, είναι ιδιαίτερα έξυπνη και κάνει την όλη την εμπειρία του ταξιδιού ακόμη πιο χαλαρή.

Παρότι έχει σφιχτή ρύθμιση, δεν γίνεται ποτέ κουραστικό, ούτε σε κακής ποιότητας άσφαλτο ούτε στο βουνό. Η προαιρετική πνευματική ανάρτηση κάνει εξαιρετική δουλειά, ελέγχοντας σωστά το αμάξωμα χωρίς να στραγγαλίζει την άνεση. Μάλιστα, ακόμη και μεταξύ των επιλογών Balanced και Comfort υπάρχει αισθητή διαφορά στην απόσβεση, κάτι που δείχνει ότι τα προγράμματα δεν υπάρχουν απλώς για λόγους εντυπωσιασμού. Σημειώστε ότι με τα προγράμματα αλλάζει και η αίσθηση του μοτέρ, η απόκριση του κιβωτίου, ο ήχος και το βάρος του τιμονιού. Η ποιότητα κύλισης είναι υψηλού επιπέδου, κάτι που σε ξανφιάζει γιατί έχει «σπορτίφ» ελαστικά και τεράστιες ζάντες. Όμως, οι ανωμαλίες φιλτράρονται με ωριμότητα και ο θόρυβος κύλισης είναι εντυπωσιακά χαμηλός για αυτοκίνητο με τέτοια ελαστικά και δυνατότητες. Στο πρόγραμμα Comfort, μάλιστα, το SQ5 μεταμορφώνεται σχεδόν σε ένα απλό Q5. Με το κιβώτιο να χαλαρώνει αρκετά, τον ηλεκτρική υποβοήθηση να γίνεται πιο διαχυτική στην πόλη και τον ήχο της εξάτμισης να χαμηλώνει σε volume.

Το τιμόνι, αν και θα το προτιμούσαμε λίγο πιο γρήγορο, έχει σωστό βάρος και αρκετά καλή αίσθηση για την κατηγορία, επιτρέποντάς σου να τοποθετείς με ακρίβεια το εμπρός μέρος. Είναι προοδευτική η κρεμαγιέρα, οπότε όσο ανεβάζεις ρυθμό τόσο πιο άμεσο γίνεται το σύστημα διεύθυνσης. Η μούρη είναι πρόθυμη και το συνολικό ζύγισμα είναι καλύτερο απ’ όσο περιμένεις από SUV περίπου δύο τόνων. Αν πιέσεις πραγματικά, η λογική υποστροφή θα εμφανιστεί, όμως η βασική ισορροπία είναι πιο ουδέτερη απ’ το προηγούμενο SQ5, με τον πιο βαρύ πετρελαιοκινητήρα. Δεν κρύβει πλήρως τη μάζα του σε δρόμο με έντονες μεταφορές φορτίου ή διαδοχικές ανωμαλίες, όμως δεν γίνεται ποτέ αδέξιο.

Σε απόλυτο fun factor δεν φτάνει την πιο ζωηρή BMW X3 M50, όμως δεν απέχει όσο ίσως νομίζεις. Σε έναν σωστό βουνίσιο δρόμο, με «γυαλιστερή» άσφαλτο και καλό ρυθμό, το quattro μαζί με το σχετικά ελεύθερο ESC επιτρέπουν στο πίσω μέρος να ελαφρώσει όσο χρειάζεται στην έξοδο, χαρίζοντας μικρές γωνίες και ένα διακριτικό ανάποδο τιμόνι για διόρθωση. Ακόμη και με πλήρη απενεργοποίηση, υπάρχει δίχτυ ασφαλείας όταν το παρακάνεις, όμως. Αν κυνηγήσεις επίμονα το παιχνίδι, δεν θα σου δώσει τον καλύτερό του εαυτό και θα φανεί περισσότερο υποστροφικό. Αντίθετα, αν οδηγήσεις σωστά, με καθαρές γραμμές και λίγη υπομονή στην είσοδο, αποδεικνύεται εντυπωσιακά γρήγορο για SUV που δεν φέρει σήμα RS. Τα φρένα έχουν καλή αίσθηση στο πεντάλ παρά την ανάκτηση ενέργειας που είναι αυτόματη, ενώ δεν δείχνουν εύκολα σημάδια κόπωσης, παρότι δεν έχουν θηριώδη δαγκάνες.

Ο ήχος του κινητήρα είναι καταπληκτικός, ίσως το highlight του συνόλου. Μακριά από τα ψέματα της εποχής και τις τεχνητές νότες από τα ηχεία, ακόμη και με τους περιορισμούς (είναι κατιτίς πιο ελεύθερη απ’ το πιο χαμηλό S5) στην εξάτμιση βγάζει μια αλητεία στο πρόγραμμα Dynamic. Είναι σωστός V6 με χαρακτήρα, ενώ τα μπόλικα σκασίματα που ακούγονται θα σε κάνουν να οδηγείς με στιλ που δεν ταιριάζει στο προφίλ του Business SUV. Χρειάζεται και αυτό όμως, διαφορετικά δεν θα κοιτούσες καν αυτήν την έκδοση.

Perfomance SUV χαμαιλέοντας

Η Audi αναθεώρησε τα σχέδια του πλήρως εξηλεκτρισμού της, αλλά και την λογική τον μοντέλων της την τελευταία διετία. Πιο σπορ, πιο οδηγοκεντρικά, με περισσότερο νεύρο και πραγματικά πλέον αναρωτιόμαστε «μα, ποιος πείραξε την Audi.» Ίσως η κατάργηση των R8 και TT, ίσως η παράνοια με την πλήρη εξηλεκτρισμό, το μόνο σίγουρο είναι πως παρότι παραμένει hi-tech εταιρεία, τα ταλευταία της δείγματα θυμίζουν τα παλιά καλά Audi. Κάτι που μας αρέσει. Το SQ5, λοιπόν, πατάει σε αυτόν τον κανόνα. Μπορεί να μην είναι σκληροπηρυνικό, είναι ομως σπορ. Όσο δηλαδή σπορ μπορεί να είναι ένα SUV. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο εξηλεκτρισμός του δεν επηρεάζει καθόλου τον χαρακτήρα του. Είναι ένα πραγματικό S μοντέλο, στην οδήγηση, στον κινητήρα και κυρίως στον ήχο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Εμπρός κατά τον διαμήκη άξονα

V6

Turbo, άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα 2.995 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 367 ίπποι/5.500-6.300 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή: 380 Nm/1.700-4.000 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 24 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 230 Nm

Μετάδοση

Κίνηση σε όλους τους τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 250 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4,5 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 8,1 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 10,2 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 184-199 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

55 λίτρα

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα 1,7 kWh

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.717 x 1.900 x 1.619-1.656 χιλ.

Μεταξόνιο 2.892 χλστ.

Βάρος 2.040κιλά

Χώρος αποσκευών

370λίτρα

Τιμή

από 105.980 €