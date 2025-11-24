Το Changan Deepal S05 παρουσιάστηκε πριν από 2 μήνες στην IAA Mobility στο Μόναχο και εμείς το δοκιμάζουμε πρώτοι στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται απλά για ακόμη ένα ηλεκτρικό SUV από την Κίνα, αλλά για ένα μοντέλο, εμπνευσμένο από τον «δικό μας» Γιώργο Κούκο, με σχεδιαστικό χαρακτήρα, τεχνολογική αρτιότητα, αξιοσημείωτη άνεση και πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αρκεί και μόνο το γεγονός ότι η «πένα» του Ελληνα σχεδιαστή αυτοκινήτου και επικεφαλής Εξωτερικής Σχεδίασης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδίασης της Changan, Γιώργου Κούκου, έχει χαράξει τις γραμμές του Changan Deepal S05, για να το δεις με άλλο μάτι. Όχι, «δεν το παίρνουμε» πατριωτικά, ούτε το βλέπουμε συναισθηματικά. Η αλήθεια είναι πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα SUV που ξεφεύγει από τα πλαίσια του «mainstream», όπως τα περισσότερα νέα μοντέλα και δη αυτά που έχουν καταγωγή από την Κίνα, τα οποία, κακά τα ψέματα, είναι πάνω-κάτω ίδια.

Είναι λογικό να ξεχωρίζει από το πλήθος, μιας και η σχεδίαση είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Changan, η οποία, σε αντίθεση με τις περισσότερες κινεζικές εταιρίες –που στην Ευρώπη ανακαλύψαμε πρόσφατα–, δεν «ξεπήδησε» από το πουθενά μέσα σε μία δεκαετία. Διαθέτει 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και παράγει αυτοκίνητα εδώ και 41 χρόνια, οπότε αποτελεί μία από τις μακροβιότερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, αλλά και μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες. Δεν είναι start-up, δεν είναι project, δεν είναι τυχαία, αλλά βρίσκεται στην Ευρώπη από το 2001, με κέντρα σχεδιασμού και R&D, έχοντας ξεκάθαρο στόχο για την αγορά της «γηραιάς ηπείρου» από νωρίς. Επομένως, το λανσάρισμα των μοντέλων της ανεξάρτητης υπο-μπράντας Deepal, τα οποία είναι σχεδιασμένα κυρίως για τους Ευρωπαίους, αποτελεί ένα καλά μελετημένο στρατηγικό πλάνο.

Με δύο ηλεκτρικά μοντέλα, για την ώρα, η Changan έρχεται στη χώρα μας με τη σφραγίδα αξιοπιστίας της Autohellas, ενώ στα επόμενα δύο χρόνια αναμένουμε άλλα 4 μοντέλα, στις B-D κατηγορίες, με διάφορες επιλογές όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα (PHEV και REEV). Ας επικεντρωθούμε στο S05 όμως, το οποίο, πέραν της σχεδίασής του, έχει στη φαρέτρα του τεχνολογική πληρότητα, οδηγική άνεση και φυσικά εξαιρετική τιμή. Είναι το νεότερο μοντέλο της μάρκας και πάει όλα όσα προσφέρει το S07 ένα βήμα παραπέρα.

Επιτέλους με χαρακτήρα

Όταν είχαμε στα χέρια μας το S07, με το οποίο και γνωρίσαμε τη μάρκα επί ελληνικής ασφάλτου –και για το οποίο θα διαβάσετε περισσότερα στις επόμενες σελίδες–, συγκεντρώσαμε μπόλικες θετικές αντιδράσεις και βλέμματα, αλλά και σχόλια πως σίγουρα δεν θυμίζει μοντέλο από την Κίνα. Ξέραμε λοιπόν τι να περιμένουμε από το S05, το οποίο κρατά την παράδοση και εξελίσσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία. Η σχεδίαση του S05 είναι πιο μοντέρνα και νεανική σε σχέση με το περισσότερο σπορτίφ και επιθετικό S07. Ακολουθεί όμως την ίδια σχεδιαστική προσέγγιση. Μακρύ καπό, ρύγχος καρχαρία, έντονα κεκλιμένη μπροστινή κολόνα, καμπίνα τραβηγμένη προς τα πίσω, φτερό καρχαρία (κεραία) με ενσωματωμένο το πίσω στοπ και πόρτες χωρίς πλαίσια. Δεν είναι ακριβώς ένα «κουπέ» SUV, όμως έχει ρέουσες γραμμές, που το κάνουν ιδιαίτερα δυναμικό.

Τα μπροστινά φώτα ημέρας είναι πολύ λεπτά και τοποθετούνται ψηλά, ενώ τα κύρια φωτιστικά σώματα βρίσκονται χαμηλά, μέσα σε ένα μοτίβο που είναι εμπνευσμένο από τα φτερά αεροπλάνων. Αν και σμιλευμένο, με έμφαση στην αεροδυναμική (διαθέτει χωνευτές χειρολαβές, «κλειστές» ζάντες και ενεργή γρίλια μπροστά), στο προφίλ ξεχωρίζουν οι έντονοι ώμοι και οι ακμές χαμηλά στις πόρτες. Στο πίσω μέρος, διαθέτει μπάρα LED με το φωτιζόμενο λογότυπο στο κέντρο –είναι διαφορετική από του S07–, τονίζοντας το πλάτος όλες τις ώρες και την προσωπικότητά του όταν ο ήλιος δύσει. Σήμα κατατεθέν του, όμως, είναι ο φωτιζόμενος δακτύλιος που βρίσκεται μόνο στην αριστερή πλευρά, ο οποίος υποδεικνύει το υπόλοιπο της μπαταρίας.

Ο crossover χαρακτήρας ενισχύεται από τα προστατευτικά σε προφυλακτήρες και θόλους, όμως η απόσταση στα 16,9 εκ. το καθιστά σχετικά χαμηλό τόσο στο μάτι όσο και στην πράξη. Με μήκος 4,6 σχεδόν μέτρα, όπως επίσης 1,9 και 1,6 πλάτους και ύψους, αντίστοιχα, το S05 είναι ένα μεγαλούτσικο C-SUV, που όμως κρύβει αρκετά καλά τον όγκο του, όπως και το μεγαλύτερο αδελφάκι του. Πρόκειται σίγουρα για ένα εντυπωσιακό μοντέλο, με ξεκάθαρα ευρωπαϊκή σχεδίαση, δυναμισμό και στοιχεία που το ξεχωρίζουν από τη μάζα, το οποίο μάλιστα έχει ήδη στη συλλογή του διεθνή βραβεία σχεδιασμού.

Τεχνολογική αρμονία

Η καμπίνα του S05 έχει σύγχρονη και τεχνολογική αύρα και πρέπει να παραδεχτούμε πως μας άρεσε πολύ το γεγονός ότι δεν αποτελεί κόπια του S07. Έχει τον δικό του χαρακτήρα, με πιο «παιχνιδιάρικες» γραμμές, παρότι βασίζεται στις ίδιες αρχές. Δεν έχει πίνακα οργάνων, παρά μόνο μια μεγάλη οθόνη 15,4” στο κέντρο, η οποία περιστρέφεται κατά 15 μοίρες, δεξιά ή αριστερά, για ευκολότερο χειρισμό ή καλύτερη γωνία θέασης. Το εντυπωσιακό είναι ότι η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα προς το μέρος σου όταν κάτσεις στο αυτοκίνητο, σαν να σε χαιρετά, σαν να σε καλωσορίζει, ενώ φυσικά μπορείς να ορίσεις και εσύ πού θα είναι.

Σχεδιαστικά, το ταμπλό δεν διαθέτει απλές, οριζόντιες γραμμές όπως το S07, αλλά έχει μια πιο τρισδιάστατη λογική, με επίπεδα και τεχνητό δέρμα με ραφές τόσο στο μπροστινό μέρος του ταμπλό όσο και σε διάφορα άλλα σημεία. Δεν έχει φυσικούς διακόπτες, με εξαίρεση τους πολυλειτουργικούς στο τριάκτινο τιμόνι, που εξέχουν σαν μικρά joystick για πιο εύκολο χειρισμό. Το vegan δέρμα βρίσκεται παντού, σε συνδυασμό με τεχνητό Alcantara και μαλακά πλαστικά. Η γενική αίσθηση ποιότητας αγγίζει τα ψηλά επίπεδα της κατηγορίας, τόσο στην αφή όσο και στη συναρμογή. Μόνο χαμηλά στην καμπίνα θα βρείτε σκληρά πλαστικά, ενώ η premium σχεδίαση ενισχύεται από τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, τα led φώτα αφής στην πλαφονιέρα, τα μεταλλικά καλύμματα των ηχείων και από τη μεγάλη γυάλινη πανοραμική οροφή, η οποία διαθέτει σκιάδιο (που όμως μπορείς να χειριστείς μόνο από την οθόνη ή με φωνητικές εντολές). Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα πως οι δηλώσεις της μάρκας ότι λαμβάνει σοβαρά το feedback της αγοράς έχουν άμεσο αντίκτυπο. Το S05 έχει αρκετές βελτιώσεις στην εργονομία, με τη σημαντικότερη να είναι αυτή των εσωτερικών χειρολαβών με «μηχανική» λογική, αντί του κουμπιού.

Η λογική είναι παρόμοια με αυτήν των μοντέλων Tesla, με μία σημαντική διαφορά όμως. Στο Changan δεν χρειάζεται να παίρνεις τα μάτια σου από τον δρόμο για να βλέπεις τις σημαντικές πληροφορίες, όπως την ταχύτητα κίνησης, καθώς μπορεί να μην έχει ψηφιακό πίνακα οργάνων, αλλά διαθέτει Head-Up Display με επαυξημένη πραγματικότητα. Απ’ ό,τι είδαμε στο Changan Deepal S07, το οποίο έχει ορισμένες λειτουργίες παραπάνω (θα τις έχει σύντομα και το S05) σε αυτό το AR HUD, μπορείς να βλέπεις πού είσαι τοποθετημένο στον δρόμο μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα και εμπόδια, τα φλας, τρισδιάστατα βελάκια κατά την πλοήγηση κ.ά. Κάποια απ’ αυτά, προφανώς και υπάρχουν στην κεντρική οθόνη.

Η οθόνη αφής αποτελεί, εκτός από το infotainment, και το control panel του αυτοκινήτου, αφού όλες οι ρυθμίσεις βρίσκονται εντός των μενού (βλ. καθρέπτες, προγράμματα οδήγησης, ADAS κ.λπ.). Είναι ταχύτατη στην απόκριση, χάρη στον 8πύρηνο Snapdragon 855A και έχει ανάλυση 2560 × 1600 pixels. Μπορείς να επιλέξεις από τρεις κεντρικές οθόνες, με το δικό σου wallpaper και widgets, το αυτοκίνητο με επιλογές χειρισμού απάνω του και την πινακίδα της… επιλογής σου (παραμετροποίηση μέχρι και σε αυτό) ή τον χάρτη. Σε όποια οθονιά ή μενού και αν είσαι στο κάτω μέρος παραμένει μια διαμορφώσιμη μπάρα λειτουργιών. Από εκεί και πέρα, το Status Bar έχει συντομεύσεις για όλες σχεδόν τις λειτουργίες, ενώ με το πρόσφατο software update προστέθηκε εκεί και η εύκολη απενεργοποίηση των συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης και διατήρησης στη λωρίδα.

Θα θέλαμε λίγο πιο εύκολο χειρισμό για τον κλιματισμό, όχι ότι μας δημιούργησε κάποιο θέμα κατά την οδήγηση όμως. Σε κάθε περίπτωση, αν εξοικειωθείς με τον/την ψηφιακό/ή (επιλέγεις τι θες) στα αγγλικά, θα κάνεις τις περισσότερες ρυθμίσεις με αυτόν τον τρόπο. Στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, θα βρεις από παιχνίδια μέχρι προεπιλεγμένα προγράμματα ξεκούρασης, το USB-A σου επιτρέπει να δεις ταινίες όσο φορτίζεις, ενώ μπορεί να κάνει και σόου με τα φώτα του παίζοντας μουσική εξωτερικά. Αν μπορεί να θεωρηθεί ψυχαγωγικό, παρά το πρακτικό του πράγματος, από το εξωτερικό μεγάφωνο που διαθέτει, μπορείς να αναταράξεις με τα κουμπιά συντομεύσεων στο τιμόνι ηχητικά μηνύματα (προεπιλεγμένα ή δικά σου) αντί να κορνάρεις – ή για να κάνεις πλάκα στους φίλους σου, φυσικά. Μία ακόμη λειτουργία που αξίζει να αναφέρουμε είναι η ενσωματωμένη dashcam που αποθηκεύει αυτόματα πιθανά συμβάντα ή ατυχήματα (ναι, το νομικό πλαίσιο είναι προς συζήτηση, αλλά έχει την ίδια αρχή λειτουργίας με τα Tesla).

Σε ό,τι αφορά την άνεση, τα καθίσματα στην έκδοση Ultra είναι θερμαινόμενα και αεριζόμενα, με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και μνήμες. Η πλευρική στήριξη που προσφέρουν είναι ικανοποιητική, με το έδρανο να είναι μαλακό και ξεκούραστο, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού έχει αναπτυσσόμενο υποπόδιο για να ξαπλώνει πλήρως. Με 2,88 μέτρα μεταξόνιο, πίσω ακόμη και τρεις επιβάτες θα κάτσουν με σχετική άνεση, χάρη στο επίπεδο πάτωμα και τον πάνω από ικανοποιητικό αέρα για τα κεφάλια. Οι θέσεις είναι ξαπλωτές, με USB A και C, αλλά και κλιματισμό για εκεί. Λείπουν οι «τσέπες» στις πλάτες των καθισμάτων, όμως είναι μεγάλες οι θήκες στις πόρτες, όπως μεγάλες είναι γενικότερα όλες οι θήκες – υπάρχει και ανοιχτός χώρος κάτω από την κεντρική κονσόλα, αλλά και κλιματιζόμενο ντουλάπι 13 λίτρων κάτω από το υποβραχιόνιο. Ο χώρος αποσκευών των 492 λίτρων το τοποθετεί στον μέσο όρο, όμως το σωστό σχήμα τον καθιστά πλήρως εκμεταλλεύσιμο και εύχρηστο, με θήκες δεξιά-αριστερά και μικρό κατώφλι φόρτωσης. Από την άλλη, κυριολεκτικά, έχει το μεγαλύτερο Frunk, χωρητικότητας 159 λίτρων.

Με ξεκάθαρο στόχο την άνεση

Το Deepal S05 έχει κοινή βάση με το S07, ονόματι EPA1, με τις λογικές ως «άτυπα» ένα next-gen μοντέλο βελτιώσεις. Για παράδειγμα, το μεταξόνιό του είναι μόλις 2 εκ. μικρότερο, όταν στο μήκος τα χωρίζουν 15,2 εκ. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα άκαμπτο και ασφαλή πλαίσιο, για το οποίο αναμένουμε σύντομα και τα… αστέρια. Το S07 πάντως έχει 5 από αυτά, σκοράροντας το εντυπωσιακό 95% στην προστασία ενηλίκων επιβατών. Από τα πρώτα χιλιόμετρα, δίνει την εντύπωση ενός αυτοκινήτου που έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινότητα πιο ήρεμη. Η αίσθηση πίσω από το τιμόνι είναι καθαρή, με ένα «σιωπηλό πάτημα» που σε βάζει αμέσως στο κλίμα. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή και η ορατότητα αρκετά καλή, με την υπερπλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης να περιλαμβάνει και κάμερα πανοραμικής προβολής.

Το σύστημα κίνησης δεν είναι σχεδιασμένο για να εντυπωσιάσει με εντάσεις. Αντίθετα, οδηγείται όπως ένα καλά ρυθμισμένο θερμικό SUV – ήρεμα, στρωτά και προβλέψιμα. Σε αυτό παίζει ρόλο ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη που βρίσκεται στον πίσω άξονα, με απόδοση 272 ίππων και 290 Nm ροπής. Ακόμη και στο πρόγραμμα οδήγησης Sport (έχει ECO, Standard και ένα παραμετροποιήσιμο) η απόκριση και η επιτάχυνση έχουν γραμμική αίσθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιταχύνει ταχύτατα. Είναι ξεκάθαρα πιο σπιρτόζικο από το ακόμη πιο ήρεμο S07 και επιταχύνει μέχρι τα 180 χλμ./ώρα της τελικής του με μεγάλη ευκολία (τα 0-100 έρχονται σε 7,5” και οι ρεπρίζ είναι ανταγωνιστικές).

Η δουλειά στην ανάρτηση (γόνατα McPherson μπροστά, πολλαπλών συνδέσμων πίσω) φαίνεται με την πρώτη ανωμαλία του δρόμου. Έχει «τόσο όσο» ρύθμιση, χαρίζοντας καλύτερο έλεγχο αμαξώματος σε σχέση με το S07, χωρίς όμως να γίνεται σκληρή. Στις εγκάρσιες ακούγεται ελάχιστα, αλλά δεν κοπανάει. Το καλύτερο, όμως, είναι η ποιότητα κύλισης. Το S05 κινείται με μια ηρεμία που δεν συναντάς εύκολα σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα σε αυτήν τη τάξη τιμής. Χάρη στα διπλά τζάμια, στην εξαιρετική μόνωση και στους σχεδόν μηδενικούς θορύβους κύλισης πραγματικά σε αποσυνδέει από την πόλη και τη βαβούρα της καθημερινότητας. Μόνο λίγοι αεροδυναμικοί ψίθυροι από τους καθρέπτες θυμίζουν ότι υπάρχει και αέρας στον αυτοκινητόδρομο. Στην πόλη φαίνεται πιο μικρό απ’ ό,τι είναι, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται απόλυτα από τον κύκλο στροφής. Στον ανοιχτό δρόμο και στο ταξίδι είναι πάντως στα… καλύτερά του, όταν υπό πίεση θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο, με τα συστήματα ευστάθειας να μην αφήνουν αποσταθεροποιήσεις. Αν απενεργοποιήσεις το ESP (δεν βγαίνει ποτέ εντελώς), αφήνει ένα μικρό, προβλέψιμο και ευχάριστο γύρισμα της ουράς.

Το τιμόνι είναι αρκούντως καλό, αρκετά άμεσο, αλλά ελαφρύ για ευκολία, ενώ τα φρένα έχουν δύναμη (δίσκοι μπροστά-πίσω) και φυσική αίσθηση στο πεντάλ. Άλλωστε, ακόμη και στο μέγιστο της αναγεννητικής δεν επιβραδύνει έντονα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μπορείς να τη ρυθμίσεις στο πρόγραμμα παραμετροποίησης, από το 0-100%, αλλά όχι ξεχωριστά. Στα προεπιλεγμένα προγράμματα είναι ανάλογη, με το πρόγραμμα Sport να σε αφήνει σχετικά ελεύθερο από ανάκτηση. Θα θέλαμε πάντως να είχε προαιρετικά μια επιλογή One-Pedal. Το Deepal S05 διαθέτει ένα πλήρες πακέτο αισθητήρων, με πέντε high-definition κάμερες, πέντε mmWave radars και δώδεκα υπερηχητικούς αισθητήρες, δημιουργώντας μια 360° εικόνα του περιβάλλοντος. Η λειτουργία των συστημάτων είναι ομαλή και προβλέψιμη, χωρίς απότομες παρεμβάσεις ή υπερβολικά «ρομποτικό» χαρακτήρα, κάτι που κάνει το ADAS πακέτο του από τα πιο πολιτισμένα και σταθερά της κατηγορίας.

Μεγάλα ταξίδια, μικρές φορτίσεις

Με μπαταρία χημεία LFP της γνωστής CATL, χωρητικότητας 68 ωφέλιμων kWh, το S05 έχει κατ’ αρχάς προβάδισμα στη φόρτιση. Σε DC μπορεί να δεχθεί έως 200 kW, το οποίο μεταφράζεται σε 23 λεπτά για 10-80%, ενώ σε «ταπεινό» 50άρι θέλει μία ωρίτσα. Στο σπίτι ή σε AC, δέχεται έως 11 kW, και απαιτεί 7μιση ώρες για πλήρη φόρτιση. Συνδυάστε αυτό και με τη χαμηλή κατανάλωση, που στα χέρια μας επιβεβαίωσε την Changan. Στα πάνω από 1.000 χιλιόμετρα μικτού κύκλου που γράψαμε, τα οποία ήταν και τα… πρώτα του, σταθεροποιήθηκε στις 15,6 kWh/100 χλμ., που είναι μικρότερες από αυτές της εταιρίας, με 476 χιλιόμετρα αυτονομίας. Στην πόλη, είδαμε και κάτω από 13, ενώ στον αυτοκινητόδρομο 19 με A/C (έχει αντλία θερμότητας) που σημαίνει 350+ χιλιόμετρα ταξιδιού, πριν την ταχεία φόρτιση.

New (big) player is in town

Νέος παίκτης, όχι όμως νέα εταιρία. Η Changan δεν είναι τυχαία, έχει ιστορία και επενδύει πολλά στην εξέλιξη. Με την Deepal και τα μοντέλα της στοχεύει ξεκάθαρα Ευρώπη και το S05 είναι τρανή απόδειξη. Προσφέρει ηρεμία και πλούσιες τεχνολογίες, μεγάλους χώρους, AI-AR και εξατομίκευση που μόνο τα μοντέλα της Tesla προσφέρουν. Αποδείχθηκε οικονομικό και φορτίζει ταχύτατα, σε μία τιμή που είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνιστική. Με την προωθητική ενέργεια, η πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Ultra κοστίζει 38.590€, ενώ αν αφαιρέσετε και το ποσό της κρατικής επιδότησης πέφτει στα 35 χιλιάρικα. Όσο δηλαδή θερμικά SUV με τον μισό εξοπλισμό και τα μισά άλογα. Είναι μια αλήθεια και αυτή. Όσο για την εγγύηση 7 έτη στο σύνολο και 8 για την μπαταρία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 272 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 290 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 180 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 7,5 δλ.

Μπαταρία

LFP

Χωρητικότητα: 69 kWh (ωφέλιμες)

Αυτονομία

485 χιλιόμετρα (WLTP)

468 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Κατανάλωση ενέργειας

15,9 kWh/100 χλμ. (εργοστασιακή)

15,8 kWh/100 χλμ. (δοκιμής)

Φόρτιση

Σε AC 11 kW: 7 ώρες και 30 λεπτά

Σε DC 200 kW: 23 λεπτά (10-80%)

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ):

4.598 × 1.900 × 1.600 χλστ.

Μεταξόνιο: 2.880 χλστ.

Βάρος

1.940 κιλά

Χώρος αποσκευών

492+159 λίτρα

Τιμή

Από 32.990€

35.590 € έκδοση Ultra

(συμπεριλαμβ. κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια)

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Ανατροπή στην F1: Αποκλείστηκαν οι McLaren από το GP του Λας Βέγκας – O Verstappen πάει για πρωτάθλημα;

Skoda Karoq Sportline: 5 λόγοι που είναι το απόλυτο σπορτίφ C-SUV