Πρώτη Δοκιμή Chery Tiggo 4 Hybrid: Το πιο προσιτό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα

Η Chery έχει ήδη συνδυαστεί με το VFM στις κατηγορίες C και Β των SUV, ενώ ξεχωρίζει ως η εταιρία με τη μεγαλύτερη εγγύηση. Ήρθε η ώρα να αναστατώσει και τη «μικρή» κατηγορία με το Tiggo 4. Το πιο προσιτό πλήρως υβριδικό B-SUV. Και είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που το οδηγήσαμε, οπότε έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η αγορά διψάει για προσιτά, μικρά και ολοκληρωμένα B-SUV, που καλύπτουν τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας και δεν σου ζητούν να βάλεις το χέρι πιο βαθιά από τις 25.000 ευρώ. Εκεί είναι το όριο στο οποίο τα περισσότερα πλέον είναι Mild Hybrid. Και ενώ οι περισσότερες εταιρίες από την Κίνα, που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στην κατηγορία, έχουν φέρει VFM SUV, σε αυτήν τη κατηγορία υπήρχε ένα κενό, το οποίο πρώτη το γεμίζει η Chery.

Η Chery δεν είναι μια καινούργια δύναμη. Είναι ένας κολοσσός της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με διεθνή παρουσία και εξαγωγές σε δεκάδες αγορές, που τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να κάνει το βήμα προς την Ευρώπη. Η φιλοσοφία της βασίζεται σε κάτι απλό: να προσφέρει αυτοκίνητα προσιτά, αλλά όχι απλά «οικονομικά». Αντίθετα, δίνουν την αίσθηση ότι παίρνεις περισσότερα από όσα πληρώνεις – σε ποιότητα, τεχνολογία, εξοπλισμό και, κυρίως, υβριδικούς κινητήρες. Στην Ελλάδα, το brand έκανε θεαματική είσοδο μέσω του Spanos Group, που δεν αρκέστηκε στην ήδη μεγάλη εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών, αλλά ανέτρεψε τα δεδομένα: 12 χρόνια κάλυψης για όλα τα μοντέλα, με επιπλέον δωρεάν οδική βοήθεια. Μια «ομπρέλα» ασφάλειας που δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας και που από μόνη της μπορεί να αποτελέσει λόγο αγοράς. Είναι αυτό που λέμε «να ’χεις το κεφάλι σου ήσυχο».

Αρχικά, στην ελληνική αγορά, γνωρίσαμε το Tiggo 7 που ανήκει σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, αλλά και το Tiggo 8 που απευθύνεται σε μεγάλες οικογένειες ή εταιρικούς στόλους. Έλειπε ένα μικρό SUV. Εδώ ακριβώς έρχεται το νέο Tiggo 4 CSH, που μπαίνει στα λημέρια της Best Selling κατηγορίας και μάλιστα φιγουράρει ως το πιο προσιτό πλήρως υβριδικό B-SUV.

Bold and calm

Το Tiggo 4 έκανε την πανελλήνια πρεμιέρα του με εντυπωσιακό τρόπο, σε μια εκδήλωση με σόου από drones στον ουρανό της Γλυφάδας. Όμως όταν αποκαλύφθηκε έστρεψε την προσοχή πάνω του. Ήταν κόκκινο, σαν το μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό το χρώμα είναι το μόνο στοιχείο στον σχεδιασμό του που φωνάζει «δείτε με». Σε γενικές γραμμές, τα μοντέλα της Chery αποφεύγουν την υπερβολή, κόντρα στο trend των εταιριών με τις αιχμηρές γραμμές και τη φουτουριστική γλώσσα σχεδιασμού. Όπως τα αδελφικά του μοντέλα, το 4άρι κινείται σε πιο ήπιους τόνους.

Είναι όσο μοντέρνο χρειάζεται, με το μπροστινό μέρος να έχει έντονο ύφος χάρη στα «κοφτερά» και λεπτά φωτιστικά σώματα LED, αλλά και στη μεγάλη μάσκα με το μοτίβο διαμαντιών. Σε αντίθεση με το 7 που δεν έχει πλαίσια και το 8 που έχει νικελένια, το 7 έχει μόνο πάνω και κάτω, αφήνοντας έτσι τους πλευρικούς διακοσμητικούς αεραγωγούς να ενσωματωθούν μέσα σε αυτήν. Εκεί βρίσκονται και οι κάθετες μπάρες των DRL. Δεν λείπουν περιμετρικά τα πλαστικά προστατευτικά και οι ράγες οροφής ως Crossover-ίστικες πινελιές, ενώ, όπως όλα τα μοντέλα της γκάμας, στο πίσω μέρος έχει μία LED μπάρα με τρισδιάστατο εσωτερικό εφέ. Τέλος, από το προφίλ του ξεχωρίζει η αιωρούμενη οροφή, με την πίσω πλατιά κολόνα να είναι βαμμένη σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα και να αποτελεί συνέχεια των φιμέ πίσω παραθύρων. Αυτή η πινελιά τού δίνει μια καμπυλότητα στη γραμμή της οροφής, που συνεχίζεται με τη μεγαλούτσικη αεροτομή.

Living Room με φουλ εξοπλισμό

Το Tiggo 4 έχει αρκετά κοινά στοιχεία με το μεγαλύτερο 7άρι στο εσωτερικό του, όμως έχει τον δικό του χαρακτήρα. Ας ξεκινήσουμε από τα κοινά, που είναι η οριζοντιοποιημένη σχεδίαση, οι διπλές οθόνες και το τιμόνι. Κατά τ’ άλλα, εδώ έχουμε πιο «σοβαρό» και λιγότερο digital ύφος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο απ’ όλα είναι η ποιότητα κατασκευής. Χορταίνεις από αφρώδη πλαστικά και επενδύσεις από συνθετικό δέρμα με ραφές, ακόμη και στη φάσα του ταμπλό. Λίγα είναι τα μοντέλα της κατηγορίας που έχουν σε αυτήν τη τάξη τιμής τόσο «μαλακή» αίσθηση, με τη συναρμογή των υλικών να φαίνεται αρκετά στιβαρή. Ακόμη και στα πλάγια της αιωρούμενης κεντρικής κονσόλας έχει συνθετικό δέρμα, έτσι ώστε να μην πονάνε τα γόνατα των επιβατών στην όποια επαφή. Καλαίσθητη είναι και η επιφάνεια στην κεντρική κονσόλα με εφέ βουρτσισμένου αλουμινίου, ενώ εκτιμήσαμε τον κανονικό λεβιέ ταχυτήτων.

Τα καθίσματα είναι και αυτά τυλιγμένα από vegan δέρμα στην έκδοση Premium που δοκιμάσαμε, στην οποία είναι μάλιστα και θερμαινόμενα, με το κάθισμα του οδηγού να έχει επίσης ηλεκτρικές ρυθμίσεις (στη βασική έκδοση είναι υφασμάτινα, όμως οι επενδύσεις στο ταμπλό είναι… δερμάτινες). Στο πάνω μέρος του ταμπλό ξεχωρίζει το πάνελ με τις οθόνες, το οποίο δείχνει πιο «μαζεμένο» απ’ ό,τι στο 7άρι. Όμως οι δύο οθόνες 12,3” είναι στην ουσία αρκετά μεγάλες, ενώ το λογισμικό είναι το ίδιο. Βασισμένο σε android, έχει εύκολη λογική, με widgets στην αρχική σελίδα και διάφορες συντομεύσεις. Πολλές από αυτές βρίσκονται στο εξατομικεύσιμο status bar, από το οποίο μπορείς να κάνεις αρκετές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως να επιλέξεις εάν θέλεις την ηχητική ειδοποίηση για τα όρια κυκλοφορίας, τη διατήρηση της λωρίδας και την επιτήρηση του οδηγού, γρήγορα και με ελάχιστα κλικ, χωρίς να ψάχνεις σε μενού και υπομενού.

Διαθέτει επίσης ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ, παρότι έχει μέσα όλες τις ρυθμίσεις για τον κλιματισμό, οι μόνες που θα χρειαστείς είναι αυτές για τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ο λόγος είναι το απτικό πάνελ από κάτω (θυμίζει premium γερμανικά μοντέλα) με όλες τις ρυθμίσεις του AC, φωτιζόμενο και με οδηγούς για το δάχτυλό σου μάλιστα για να το χειρίζεσαι εύκολα το βράδυ. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την εργονομία. Θα θέλαμε αντίστοιχους οδηγούς και στα απτικά κουμπιά που έχει στο τιμόνι, όμως και αυτά δεν πατιούνται εύκολα κατά λάθος. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει αρκετή πληροφορία, αλλά και δύο προβολές γραφικών, με αυτήν των κυκλικών οργάνων να είναι η… σωστή επιλογή!

Με μήκος 4,32 μέτρα, πλάτος στο 1,83, 1,66 ύψος και 2,61 μεταξόνιο, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγάλα της κατηγορίας. Αυτό αυτομάτως μεταφράζεται σε μεγάλη ευρυχωρία, την οποία όντως έχει. Με άνεση, λοιπόν, δύο ενήλικες θα κάτσουν πίσω, με αέρα για τα πόδια και το κεφάλι ακόμη και αν είναι πάνω από τον μέσο όρο ύψους. Θετικότατο το γεγονός ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου τούνελ μετάδοσης, ενώ τα καθίσματα έχουν και ξεκούραστη κλίση. Επιπλέον, έχει αεραγωγούς για τους πίσω, αλλά και υποβοήθηση τυφλού σημείου, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στην κατηγορία – σπάνιος για την κατηγορία και ο τεμπέλης πίσω. Το άνοιγμα της πόρτας είναι πάνω από ικανοποιητικό για εύκολη πρόσβαση και τοποθέτηση παιδικού καθίσματος στα IsoFIX σημεία.

Ο χώρος αποσκευών στα 470 λίτρα είναι από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία, ίσως ο μεγαλύτερος στα υβριδικά crossover. Αν και η 12βολτη μπαταρία «κλέβει» ένα κομμάτι του πίσω δεξιά, όλος ο υπόλοιπος χώρος είναι επίπεδος, ενώ παραμένει έτσι και με την αναδίπλωση των καθισμάτων. Έχει πάντως ευρύ άνοιγμα, σημαντικό για τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων.

Ορισμός του τίμιου!

Η πρώτη μας επαφή με το αυτοκίνητο «έκλεισε» στα 300 χιλιόμετρα, που είναι υπεραρκετά για μια καλή γνωριμία. Στην ουσία το «στρώσαμε», οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε και πάρα πολλά πράγματα για τις επιδόσεις, τη συμπεριφορά και τη κατανάλωση, στοιχεία που αμέσως όμως φαίνονται εντυπωσιακά και που θα αναλύσουμε όσο μπορούμε παρακάτω. Άλλωστε θα δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο σχολαστικά στο άμεσο μέλλον.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το Tiggo 4 προσφέρεται μόνο με ένα κινητήριο σύνολο. Είναι της οικογένειας CSH, όμως δεν μπαίνει στην πρίζα, αλλά φορτίζει μόνο του. Πρόκειται για ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό (full hybrid), που έχει ως βάση έναν ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων και 310 Nm ροπής. Σε δευτερεύοντα ρόλο, για μεγάλα φορτία (σε αυτοκινητόδρομο) αλλά κυρίως για τη φόρτιση της αρκετά μεγάλης για τα δεδομένα, μπαταρίας LFP με χωρητικότητα 1,83 kWh (κάτω από τα μπροστινά καθίσματα), υπάρχει ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,5 λίτρου, με ψεκασμό πολλαπλών σημείων, που αποδίδει 95 ίππους και 125 Nm ροπής. Αν και δεν ανακοινώνονται πολλά στοιχεία προς το παρόν, είναι σίγουρο πως έχει φτιαχτεί για να υποστηρίζει το υβριδικό σύστημα και να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικός. Όπως και το κιβώτιο ταχυτήτων, που δεν είναι παραδοσιακό αυτόματο με πολλαπλές σχέσεις, ούτε CVT, αλλά Dedicated Hybrid Transmission (DHT), δηλαδή με ένα ενιαίο «γρανάζι» (1-speed) ειδικά σχεδιασμένο για το υβριδικό σύνολο, το οποίο μεταφέρει τη δύναμη στους μπροστινούς τροχούς και από τα δύο μοτέρ.

Η φιλοσοφία στον δρόμο είναι κυρίως ηλεκτρική. Έχει άμεση ροπή και στην πόλη σπάνια ακούς το θερμικό μοτέρ, παρά μόνο αν βυθίσεις βαθιά το πόδι σου στο γκάζι. Η μπαταρία φάνηκε να μην «τελειώνει» ποτέ, με τον κινητήρα βενζίνης να ξυπνά όποτε χρειάζεται για να τη φορτίσει, ενώ τα τρία στάδια ανάκτησης ενέργειας βοηθούν πολύ σε αυτό. Χρησιμοποιήσαμε αρκετά το μέγιστο επίπεδο, το οποίο είναι πράγματι ιδιαίτερα ισχυρό και ταιριάζει στη φιλοσοφία του συνόλου. Το Tiggo 4 έχει επίσης πληθώρα ρυθμίσεων που αλλάζουν την οδηγική αίσθηση και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά προγράμματα οδήγησης. Μπορείς να αλλάξει ακόμη και την αίσθηση του πεντάλ του φρένου, που, παραδόξως για υβριδικό αυτοκίνητο, δεν ήταν αφύσικη.

Το τιμόνι προσφέρει ικανοποιητική πληροφορία, ενώ μπορεί να είναι αρκετά ελαφρύ για ευκολία μέσα στην πόλη με την κατάλληλ ρύθμιση από το μενού. Άλλωστε, έχει διττό χαρακτήρα, αφού μπορεί να είναι καθημερινό αυτοκίνητο, αλλά και… εκδρομής. Είναι ψηλό, οπότε δεν ανησυχείς μη βρεις κάπου, ενώ πολύ ψηλή είναι και η θέση οδήγησης. Έχει καλή ορατότητα, με εξαίρεση το σημείο που κρύβουν οι φαρδιές πίσω κολόνες. Εκεί, όμως, το στάνταρ σύστημα τυφλού σημείου εξυπηρετεί τα μέγιστα. Έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια, κάτι που φάνηκε από τα 5 αστέρια στο EuroNCAP, όπως επίσης και από τα περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας που διαθέτει.

Ηχομόνωση, ποιότητα κύλισης και απόσβεση της ανάρτησης (MacPherson μπροστά-ημιάκαμπτο πίσω) στο ύψος των περιστάσεων, με γλυκές αντιδράσεις ακόμη και στις εγκάρσιες ανωμαλίες του αστικού ιστού. Δεν είναι σπορτίφ, όμως μπορείς να κινηθείς σβέλτα με ασφάλεια. Προβλέψιμο, εύκολο και φιλικό, αλλά κυρίως άνετο για να γράφεις πολλά χιλιόμετρα. Το 60άρι προφίλ στα ελαστικά παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα παραπάνω. Είναι επίσης αρκετά ήσυχο και μόνο σε πλήρη επιτάχυνση θα «σπάσει» τη σιωπή του το κιβώτιο, όπου θυμίζει κάπως CVT στον ήχο, ίσως με λίγο λιγότερο μονότονη χροιά. Πάντως, κινείται όσο περισσότερο ηλεκτρικά γίνεται, κάτι που αποτυπώθηκε και στη μέση κατανάλωση στον μικτό μας κύκλο 350 χιλιομέτρων. Σταθεροποιήθηκε στα 4,6 λίτρα/100 χιλιόμετρα, που είναι λιγότερα από τα 5,3 που ανακοινώνει η εταιρία και μάλιστα με άστρωτο κινητήρα. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, μιας και ο ηλεκτροκινητήρας του «ρίχνει» μια 100άρα άλογα στον ανταγωνισμό του.

Βραβείο καλύτερης τιμής και… VFM

Θετικότατες λοιπόν οι πρώτες εντυπώσεις από το μικρό της Chery, το οποίο είναι κατά μία έννοια και το λιγότερο «πολύπλοκο» υβριδικό της γκάμας, αλλά και το πιο «συμβατικό» σε φιλοσοφία αυτοκίνητο. Εύκολο, εύχρηστο, πρακτικό, ιδιαίτερα οικονομικό και άνετο. Με 12 χρόνια εγγύηση και 24.990 ευρώ στην πλούσια έκδοση και 22.990 στη βασική, είναι δεδομένο ότι θα δούμε πολλά να κυκλοφορούν στον δρόμο. Ελπίζουμε σε κόκκινο!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζίνης

Χωρητικότητα 1.498 κ.εκ.

Ισχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 95 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 125 Nm

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 204 PS

Μέγιστη ροπή: 310 Nm

Συνολική ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 204 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 310 Nm

Μετάδοση

Κίνηση στους εμπρός τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο 1 σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 150 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100: 8,9 δευτερόλεπτα

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,3 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 4,6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 120 γρ./χλμ.

Ρεζερβουάρ

51 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 3.330 x 1.830 x 1.655

Μεταξόνιο χλστ.: 2.604

Βάρος: 1.494 κιλά

Χώρος αποσκευών

430 λίτρα

Τιμή αγοράς

από 22.990 €

