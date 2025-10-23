Πρώτη Δοκιμή NIO EL6: Το πιο «έξυπνο» Premium SUV, με AI ρομπότ & 11 κάμερες

Είναι μια μορφή τέχνης το να ξεχωρίζεις, χωρίς να προκαλείς. Κάτι που ξέρει καλά η NIO, η οποία έχει στόχους, όνειρα και αξιοζήλευτη τεχνολογία. Μας συστήνεται με το EL6, ένα μοντέλο που κοιτά στα μάτια τον αμερικανικό και τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Ένα μοντέλο που θέλει να κάνει την κάθε σου ημέρα λίγο καλύτερη!

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Η NIO μπορεί να ιδρύθηκε το 2014, όμως μέσα σε δέκα μόλις χρόνια έχει καταφέρει να μοιάζει περισσότερο με μια ευρωπαϊκή φίρμα που διαθέτει ένα τεχνολογικό «οπλοστάσιο» καινοτομιών, παρά με μια ακόμη «ανερχόμενη» κινεζική εταιρία. Από τη Σαγκάη και τη Σιγκαπούρη μέχρι το Μόναχο και την Οξφόρδη, έχει υφάνει ένα δίκτυο ανάπτυξης και αισθητικής που συνδυάζει την κινεζική ταχύτητα εξέλιξης με τη δυτική προσήλωση στην εμπειρία και την ποιότητα. Δεν είναι λοιπόν απλώς μια startup που ήρθε να πουλήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά μια εταιρία που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ίδια την αυτοκίνηση.

Έχει όντως ευρωπαϊκή κουλτούρα, παρότι οι ρίζες της βρίσκονται στην Κίνα, ενώ ανήκει στην κατηγορία εταιριών που στοχεύουν βαθύτερα, σε ένα κοινό πιο niche και πιο συνειδητοποιημένο. Αυτοπροσδιορίζεται ως «smart electric vehicle company» και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Τεχνητή Νοημοσύνη, ασφάλεια, άνεση, βιωσιμότητα είναι οι τέσσερις λέξεις που συνοψίζουν τη φιλοσοφία της και δίνουν νόημα στο μότο της – Blue Sky Coming.

Στην Ελλάδα, η NIO κάνει το ντεμπούτο της κάτω από την ομπρέλα της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, έναν όμιλο που γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει πραγματικά Premium και πώς μεταφράζεται η βιώσιμη ανάπτυξη σε πράξη. Το στοίχημα τώρα είναι πώς η ελληνική αγορά θα υποδεχθεί κάτι τόσο νέο και προηγμένο. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, μένει να δούμε το σήμερα. Το NIO EL6 είναι το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα μοντέλα που θα δούμε στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα SUV που ακροβατεί μεταξύ της D και της E κατηγορίας, πλαισιωμένο από την τεχνολογική πανδαισία που χαρακτηρίζει όλη την γκάμα και με ξεκάθαρα Premium ύφος.

Η απλότητα είναι αγαθό

Η σχεδιαστική αμηχανία της εποχής που ζούμε, ο εξτρεμισμός, η προσπάθεια για το «κάτι διαφορετικό» και η σχολή της Tesla φυσικά. Σημεία των καιρών, όμως το τελευταίο ας μην το αγνοούμε σαν γεγονός. Πράγματι πολλές εταιρίες πλέον ασπάζονται τον μινιμαλισμό. Η NIO είναι μία από αυτές, το κάνει όμως με τον δικό της «ψαγμένο» τρόπο. Πίσω από το σχεδιαστικό αποτύπωμα όλων των μοντέλων της βρίσκεται ο Kris Tomasson, Senior Vice President of Design. Με θητεία στην BMW, στη Ford, στην Gulfstream Aerospace και στην Coca-Cola, ο Tomasson έχει συνθέσει μια σχεδιαστική ταυτότητα που συνδυάζει την ακρίβεια της αεροναυπηγικής με τη συναισθηματική ευφυΐα του βιομηχανικού design. Υπό τη δική του καθοδήγηση, λοιπόν, η NIO εκφράζεται μέσα από την απλότητα και σοφιστικέ ύφος, στοιχεία που όντως περιγράφουν το EL6.

Σχεδιασμένο στο Design Center του Μονάχου, ενσωματώνει καθαρές, ισορροπημένες επιφάνειες χωρίς περιττές ακμές ή περίπλοκες γραμμές. Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων και φαρδύ αποτύπωμα στον δρόμο, το EL6 διαθέτει εκτόπισμα που παραπέμπει στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία (βλ. Porsche Cayenne και όχι Macan). Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι οι διαστάσεις του ούτε τα λεπτεπίλεπτα επιθετικά φωτιστικά σώματα ημέρας που θα σε εντυπωσιάσουν. Το μάτι σου θα πάει κατευθείαν σε αυτό το «εξόγκωμα» στην οροφή.

Δεν πρόκειται για κάποιον φαντεζί αεραγωγό, αλλά έναν «πύργο» που συγκεντρώνει τους βασικούς αισθητήρες, οι οποίοι το καθιστούν ένα αυτόνομο όχημα (αν και στην Ε.Ε. δεν υπάρχει έγκριση για πλήρη λειτουργία Επιπέδου 3, στην Κίνα υπάρχει BETA πρόγραμμα για ορισμένους αυτοκινητόδρομους), με απόλυτη ενεργητική ασφάλεια. Κάτι παρόμοιο στη χώρα μας έχουμε δει μόνο στο Volvo EX90, όμως, όπως θα διαβάσετε, το EL6 έχει ίσως δεκαπλάσιες κάμερες και σένσορες. Δύο απ’ αυτές βρίσκονται στα «κερατάκια» στις άκρες της οροφής, δίπλα από το Watchtower, όπως το αποκαλεί η NIO.

Στα υπόλοιπα της σχεδίασης, η ουρά είναι τραβηγμένη προς τα πίσω και η οροφή καμπυλώνει κάπως, με τη διχρωμία και τα φιμέ να δίνουν έναν business τόνο. Η μπάρα φώτων πίσω είναι όσο λεπτή θα μπορούσε να είναι, ενώ σε αντίστοιχο στιλ μπάρας από άκρη σ’ άκρη είναι το κεντρικό στοπ. Οι ζάντες 21” είναι «κλειστές» για να βοηθούν στην εξαιρετική, παρά το μέγεθός του, επίδοση του συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης 0,25 Cd.

ΠΟΣΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΙΠΑΜΕ; Το Watchtower αποτελεί σημείο αναφοράς για όλα τα μοντέλα της NIO. Είναι αυτός ο «πύργος» που έχουν όλα τα μοντέλα της στο κέντρο της οροφής, πάνω από το παρμπρίζ. Εκεί φιλοξενούνται οι βασικές μονάδες του συστήματος Aquila Super Sensing, που διαθέτει 33 συνολικά αισθητήρες. Το ultra long-range LiDAR είναι αυτό που δεσπόζει εκεί, όμως όπου αλλού και αν κοιτάξεις περιμετρικά θα δεις και από μία κάμερα. Επτά για την ακρίβεια στα 8 MP και τέσσερις στα 3 MP για πανοραμική απεικόνιση. Έχει επίσης σύστημα παρακολούθησης οδηγού (ADMS), πέντε ραντάρ millimeter-wave, 12 υπερηχητικούς αισθητήρες, καθώς και GPS, IMU και επικοινωνία V2X. Το σύνολο συνεργάζεται με το υπολογιστικό σύστημα NIO Adam Super Computing, που χρησιμοποιεί τέσσερις επεξεργαστές NVIDIA Orin X με συνολική ισχύ 1.016 TOPS. Στην ουσία δημιουργεί μια αόρατη ομπρέλα γύρο από το αυτοκίνητο, που βλέπει τα πάντα, ακόμα και σε κακές καιρικής συνθήκες ή χαμηλού φωτισμού.

Zone of comfort

To EL6, για να μπεις μέσα, σου δίνει την επιλογή κανονικού κλειδιού με KEYLESS πρόσβαση, μιας κάρτας NFC ή του κινητού σου. Το τελευταίο είναι αυτό που του ταιριάζει περισσότερο, κακά τα ψέματα. Πλησιάζεις και οι χειρολαβές αναδύονται, προσκαλώντας σε μέσα. Αφήνοντας την τεχνολογική πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από τους δεκάδες αισθητήρες και επεξεργαστές, το εσωτερικό κινείται στο πνεύμα της τευτονικής απλότητας. Οι οριζόντιες γραμμές, το μαζεμένο ταμπλό, η οθόνη που δεν εξέχει και το προσεγμένο φινίρισμα φυσικά. Η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν zen και η αίσθηση ποιότητας εφάμιλλη με αυτήν του γερμανικού ανταγωνισμού και των ύψιστων στάνταρ, που πλέον δεν είναι κάτι το αυτονόητο λόγω των ανακυκλωμένων υλικών. Τα μαλακά πλαστικά μέχρι και χαμηλά στην καμπίνα, η μασίφ συναρμογή, το αφράτο Suede σε όλη την οροφή, ακόμη και η μυρωδιά. Όλα συνιστούν ένα πραγματικά ποιοτικό περιβάλλον.

Και ξαφνικά την προσοχή σου κεντρίζει ένα μικρό ρομποτάκι στο κέντρο του ταμπλό. Μόλις μπεις γυρνάει προς το μέρος σου, ανοιγοκλείνει τα ψηφιακά του μάτια και σε χαιρετάει. Δεν είναι εφέ, ούτε ξαφνικά πήρες τον ρόλο σε κάποια Sci-Fi ταινία. Είναι η ψηφιακή βοηθός της NIO που ονομάζεται NOMI και με χρήση GPT σου λύνει τα χέρια στην καθημερινότητα, αφού τα κρατάς στο τιμόνι και απλά της λες αυτό που θέλεις να κάνεις.

Στην αρχή ίσως σου φανεί περιττό, όμως σιγά σιγά μπαίνεις στο κλίμα. Το περιβάλλον του αυτοκινήτου είναι έτσι κι αλλιώς touch-based, με την οθόνη να αποτελεί στην ουσία ένα control panel, οπότε χρησιμοποιείς τη NOMI για να κάνεις πράγματα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά προφανώς, όμως θα σε ακούσει και στην πιο γραφικά «ελληνική» αγγλική προφορά. Κατ’ αρχάς ξέρει απ’ έξω και ανακατωτά το εγχειρίδιο, αφού το «έχει καταπιεί» όπως θα σου πει η ίδια. Μπορείς λοιπόν να τη ρωτήσεις ό,τι θέλεις για το αυτοκίνητό σου και την κατάστασή του. Μπορείς να χειριστείς σχεδόν ό,τι έχει κουμπί –φυσικό ή ψηφιακό– με τη φωνή σου (π.χ. της είπαμε να κλείσει και να ανοίξει τους καθρέπτες σε στενά δρομάκια).

Η ΜΑΓΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ NOMI Η NOMI του «τρέχει» πάνω σε GPT μέσω του Microsoft Azure OpenAI Service, κάτι που σημαίνει ότι αξιοποιεί πραγματική Τεχνητή Νοημοσύνη γλωσσικού τύπου (LLM), παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιεί το ChatGPT. Μόνο που φιλοξενείται και ελέγχεται πλήρως από τη Microsoft στο ασφαλές cloud περιβάλλον Azure. Δεν πρόκειται για έναν απλό voice assistant με προκαθορισμένα σκριπτάκια τύπου Alexa, αλλά για μια γενετική AI που «κατανοεί» φυσική γλώσσα και μαθαίνει από τον οδηγό και τις συνήθειές του. Η Microsoft παρέχει την υποδομή –servers, ασφάλεια, επεξεργασία– και η NIO «ντύνει» το GPT με δική της προσωπικότητα, φωνή και εκφράσεις. Έτσι η NOMI δεν απαντά απλώς, αλλά προβλέπει, κατανοεί, συνδυάζει δεδομένα του οχήματος (όπως θερμοκρασία, πλοήγηση, ήχο) με φυσικό λόγο και αντιδρά με τρόπο σχεδόν ανθρώπινο. Διαθέτει δύο τύπους φωνής, αλλά και δύο τύπους εμφάνισης. Αυτή που έχει το ρομποτάκι (NOMI Mate) με την οθόνη που περιστρέφεται ανάλογα με το ποιος του μιλάει ή την «επίπεδο» (NOMI Halo) που δεν εξέχει από το ταμπλό.

Μπορείς να παίξεις παιχνίδια μαζί της, να τη ρωτήσεις κάτι για να ψάξει να το βρει στο Διαδίκτυο, ακόμη και να… της πεις τους προβληματισμούς σου. Ευτυχώς δεν ζητάει 50€ μετά από κάθε session ψυχοθεραπείας. Εάν πάλι θέλεις, της λες με όχι και τόσο ευγενικό τρόπο να μη μιλάει, και θα το κάνει. Μέχρι στιγμής, με εξαίρεση το Grok που πρόσφατα απέκτησαν τα Tesla, δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο με τόσο προηγμένη ψηφιακή βοηθό, ενώ σίγουρα είναι το μόνο που έχει… πρόσωπο και αλληλοεπιδρά μαζί σου με εκφράσεις. Δεν είναι τέλειο, όμως, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της NIO, θα βελτιώνεται συνεχώς και λόγω της φύσης του λογισμικού, της μηχανής εκμάθησης και της cloud βιβλιοθήκης, θα βελτιώνεται ακόμη και χωρίς update με την «παρέα» του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Σε ότ,ι αφορά τις οθόνες, όπως είπαμε, μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι η κεντρική με το σχεδόν τετράγωνο apect-ratio, παρά τις 12,8 ίντσες της, είναι μαζεμένη και δεν εξέχει. Έχει επίσης τρομερή ποιότητα, μιας και είναι Amoled με ανάλυση 1.728 × 1.888 pixel, δηλαδή 2K. Το λογισμικό έχει δημιουργηθεί από την ίδια τη NIO (ακούει στο όνομα NIO OS 2.0 ή Banyan Smart System) και βασίζεται σε Linux. Μιας και η επεξεργαστική ισχύς προέρχεται από την τεραπλέτα της NVIDIA, με τις κάποιες «1.016 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο», καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν λαγκαρίσματα. Το ίδιο το λογισμικό, βέβαια, αν και δεν έχει κάτι περίπλοκο στη χρήση, απαιτεί χρόνο προσαρμογής, κυρίως γιατί είναι καινούργιο.

Το ίδιο όμως ίσχυε και για το λογισμικό της Tesla, που έχει παρόμοια λογική, και εν τέλει είναι ένα από τα πιο εύκολα στην εξοικείωση. Δεν υποστηρίζει προς το παρόν Android Auto ή Apple CarPlay, όμως η NIO είπε ότι αν υπάρχει απαίτηση, θα τα προσθέσει (σαν να λέμε… θα τα προσθέσει). Διαθέτει πολύ καλό χάρτη και πλοήγηση, οπότε δεν θα σου λείψουν μέχρι να προστεθούν τα Google Maps, με planner ταξιδιού προφανώς, αλλά και πολλές συντομεύσεις. Κάποιες στο slider από πάνω, κάποιες σε αυτό που βγαίνει από τα αριστερά, ενώ το κουμπί για την απενεργοποίηση της ηχητικής ειδοποίησης είναι στην κεντρική προβολή.

Ο πίνακας οργάνων μετρά 10,2” με μια λιτή λογική σε πληροφορίες ενσωματώνει όμως την προβολή των διερχόμενων αυτοκινήτων, του δρόμου, των περαστικών κ.λπ. Το HUD διαθέτει AR (επαυξημένη πραγματικότητα) και προβάλλει τον χάρτη της πλοήγησης μεταξύ άλλων με οδηγίες και βελάκια. Σε κάθε περίπτωση, η λογική της ΝΙΟ είναι να συγκεντρώσει το feedback από την Ευρώπη και να βελτιώσει περαιτέρω το λογισμικό, με OTA αναβαθμίσεις.

Οι περισσότερες λειτουργίες πάντως ελέγχονται από την οθόνη, με το μόνο φυσικό κουμπί συντόμευσης να είναι αυτό για τα προγράμματα οδήγησης, αλλά και αυτά στο τιμόνι. Παράλληλα, εύκολος είναι ο χειρισμός του κλιματισμού από την οθόνη, με χειρονομίες, αλλά, όπως προείπαμε, η πρώτη επιλογή σε όλα είναι… «Hey NOMI, set the temperature to 22 degrees». Τα καθίσματα τα χειρίζεσαι από το πλάι, όπως συνηθίζεται.

Μιας και μιλήσαμε γι’ αυτά, να πούμε ότι είναι πολύ αναπαυτικά, σχεδόν σαν πολυθρόνα, με μεγάλο έδρανο που έχει χορταστικά μαλακή υφή. Διαθέτουν στην έκδοση Long Range πέντε διαφορετικά μασάζ, τα οποία θα σου κάνουν πράγματι αποθεραπεία, είναι όμως ψυχόμενα και θερμαινόμενα, με την τελευταία λειτουργία να ζεσταίνει και την πλάτη. Κάτι που σπάνια συναντούμε. Το κάθισμα του συνοδηγού γίνεται… πολυθρόνα αεροδρομίου, μιας και έχει απίστευτο χώρο για να απλώσει τελείως τα πόδια του (δεν έχει ντουλαπάκι). Προαιρετικά, υπάρχει και ένα Full Comfort πακέτο που προσθέτει επιπλέον αντικριστό υποπόδιο, μαζί με αερισμό και μασάζ στα πίσω καθίσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με τις άπειρες επιλογές, αλλά και τα ηχεία που βρίσκονται παντού. Με 23 ηχεία και 1.000 Watt ισχύος, σε διάταξη Dolby Atmos 7.1.4, πλημμυρίζει την καμπίνα με ήχο. Είναι από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει στην κατηγορία και αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος PanoCinema. Αυτό συνδυάζει τον ήχο Dolby Atmos, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, το HUD και τη νοημοσύνη της NOMI, μετατρέποντας το εσωτερικό σε έναν χώρο χαλάρωσης ή ψυχαγωγίας. Μάλιστα, με τη χρήση AR γυαλιών της Nreal, οι συν-επιβάτες μπορούν να προβάλλουν μια εικονική οθόνη 130 ιντσών μπροστά τους. Μία σχεδόν κινηματογραφική στιγμή εν κινήσει.

Τέλος, με μεταξόνιο στα σχεδόν στα 3 μέτρα, το EL6 διαθέτει αρχοντικό χώρο στο πίσω μέρος. Τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ανακλινόμενα, θερμαινόμενα και σπαστά 40:20:40 για απόλυτη ευελιξία. Οι τρεις επιβάτες που θα κάτσουν με περίσσια άνεση έχουν στη διάθεσή τους και μία μικρή οθόνη, από την οποία μπορούν να ρυθμίσουν τα πολυμέσα, τον κλιματισμό και τις λοιπές λειτουργίες, αλλά και την ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή, με σκίαστρο, που παρεμπιπτόντως είναι η μεγαλύτερη στην κατηγορία. Ο χώρος αποσκευών των 579 λίτρων είναι κάτι περισσότερο από μεγάλος, με κρυφό χώρο μάλιστα κάτω από το δάπεδο, που είναι χωρισμένος σε… θήκες. Μαζί με αυτόν σκαρφαλώνει στα 668 λίτρα χωρητικότητας.

Υπερδύναμη

Πρόκειται για μιία προσφάτως ανανεωμένη έκδοση, της 2ης γενιάς του EL6, το οποίο στην Κίνα λέγεται ES6. Την παρθενική του εμφάνιση στην Ευρώπη όμως την κάνει τώρα με τη νεότερη εκδοχή του, που βασίζεται και στη νεότερη αρχιτεκτονική NT2.0. Για τη NIO πλατφόρμα δεν είναι μόνο η βάση, αλλά ολόκληρη η υπολογιστική ισχύς και το πλαισίωμα με συστήματα υποβοήθησης. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε με εκτεταμένη χρήση χάλυβα υπερ-υψηλής αντοχής και μπόλικο αλουμίνιο, όπως επίσης μονοκόμματο πίσω υπο-πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Είναι «πανηγυρικά» 5άστερο στο EuroNCAP, με ένα σύνολο αισθητήρων και καμερών που δεν έχει προηγούμενο.

Η έκδοση Long Range που δοκιμάζουμε διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ασύγχρονο εμπρός απόδοσης 204 ίππων και έναν σύγχρονο με μόνιμους μαγνήτες πίσω 286 ίππων. Το σύνολο αγγίζει τους 489 ίππους και τα 700 Nm ροπής, επιτρέποντας στο θηριώδες SUV των σχεδόν 2,4 τόνων να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,5”. Μεγάλη για ηλεκτρικό είναι και η τελική ταχύτητα, που περιορίζεται στα 200 χλμ./ώρα.

Η έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία φιγουράρει με μία 100άρα χημείας λιθίου-νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου (NMC), που έχει καθαρή ενεργειακή πυκνότητα περί τις 90 kWh. Σύμφωνα με τo WLTP, μπορεί να καλύψει με μία φόρτιση 529 χιλιόμετρα, με μέση κατανάλωση 20,4 kWh/100 χλμ. Εμείς είδαμε 20,1 kWh και έχουμε να αναφέρουμε μια αυτονομία περίπου 480 χιλιομέτρων, ενώ μετρήσαμε σε ταξίδι με 120 χλμ./ώρα και κλιματισμό 22,8 kWh/100 χλμ., δηλαδή κάτι λιγότερο από 400 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο. Στην πόλη, πάντως, με λίγη προσοχή και One-Pedal driving, πέφτεις και στα χαμηλά 16άρια.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ… Πέρα από τις εντυπωσιακές επιδόσεις και την αυτονομία του, το NIO EL6 ενσωματώνει την καινοτόμο τεχνολογία Battery Swapping, ένα σύστημα που αλλάζει ριζικά τη λογική της φόρτισης. Σε ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς, το όχημα τοποθετείται αυτόματα σε πλατφόρμα ακριβείας και μέσα σε περίπου 3 λεπτά ολοκληρώνεται η αντικατάσταση της μπαταρίας: η πλήρως φορτισμένη τοποθετείται στη θέση της εξαντλημένης, με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς καμία παρέμβαση του οδηγού. Η διαδικασία παρακολουθείται και ελέγχεται ψηφιακά, εξασφαλίζοντας βέλτιστη θερμική διαχείριση και ενημέρωση για την κατάσταση κάθε πακέτου. Η NIO διαθέτει ήδη 61 σταθμούς Battery Swap στην Ευρώπη, κυρίως σε Νορβηγία, Γερμανία και Ολλανδία. Αν και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη σχέδια επέκτασης του δικτύου της στην Ελλάδα, μαθαίνουμε ότι είναι στα μελλοντικά της πλάνα. Οι ελληνικοί οδικοί άξονες θεωρούνται ιδανικοί για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει πραγματικά απελευθερωτική εμπειρία μετακίνησης στους κατόχους ηλεκτρικών NIO και φυσικά να τα ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα μοντέλα της αγοράς.

Η τεχνολογία ανταλλαγής μπαταρίας του NIO EL6 λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Battery-as-a-Service (BaaS), που βασίζεται σε συνδρομητικό μοντέλο. Οι ιδιοκτήτες δεν αγοράζουν τη μπαταρία μαζί με το αυτοκίνητο, αλλά την ενοικιάζουν, πληρώνοντας μηνιαία συνδρομή — περίπου €169 για πακέτο 75 kWh ή €289 για 100 kWh στην ευρωπαϊκή αγορά. Η υπηρεσία ανταλλαγής (Battery Swap) είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους συνδρομητές BaaS, καθώς η πρόσβαση στους σταθμούς δεν παρέχεται με απλή πληρωμή ανά χρήση. Η φιλοσοφία του συστήματος είναι να διαχωρίζει το κόστος του αυτοκινήτου από αυτό της μπαταρίας, μειώνοντας την αρχική τιμή αγοράς και εξασφαλίζοντας πάντα τη χρήση ενός πλήρως φορτισμένου και πιστοποιημένου πακέτου ενέργειας.

Relax and do it

Στον δρόμο το EL6 έχει ξεκάθαρη προσέγγιση και είναι απίστευτα άνετο. Κατ’ αρχάς με ανάρτηση 5 συνδέσμων μπροστά και πολλαπλών πίσω, η οποία διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ CDC (Continuous Damping Control) που πραγματοποιεί 500 ρυθμίσεις απόσβεσης ανά δευτερόλεπτο, σβήνει τις ανωμαλίες από τον δρόμο. Οι τεράστιοι τροχοί των 21 ιντσών είμαι αυτοί που θα «χαλάσουν» την ηρεμία στο ελληνικό ανάγλυφο, εάν συναντήσεις καμία περίεργη εγκάρσια λακκούβα. Όμως και πάλι, δεν περνάει κραδασμός στην καμπίνα, δεν «χτυπάει», ενώ η ποιότητα κύλισης σε κάνει να ξεχνάς ότι έχεις ρόδες που ακουμπούν στο έδαφος. Είναι ισάξιο με τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV από την Ευρώπη. Χαμηλός πολύ είναι και ο θόρυβος κύλισης, παρότι φοράει P-Zero, ενώ εντυπωσιακά καλή είναι η ηχομόνωση (διπλά ηχομονωτικά κρύσταλλα παντού).

Η θέση οδήγησης ίσως είναι λίγο πιο ψηλή απ’ ό,τι θα τη θέλαμε, όμως τη συνηθίζεις αρκετά γρήγορα. Μετά απολαμβάνεις την καλή ορατότητα. Αν «παρακάμψεις» κάποια συστήματα ασφάλειας του οδηγού, είναι πολύ αυστηρό μαζί σου και η NOMI «στη λέει». Στην ημι-αυτόνομη οδήγηση διαβάζει πολύ καλά ακόμη και σβησμένες λωρίδες, οπότε ακόμη και σε επαρχιακό δρόμο ταχείας μπορείς να χαλαρώνεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν τα προγράμματα οδήγησης. Πέρα από τις πολλές επιλογές (4 προγράμματα και 3 σενάρια), έχει το Custom, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις το πόσο ισχυρό θα είναι, επιλέγοντας το 0-100 που θες να κάνει. Από 12,9 έως τα 4,5 δευτερόλεπτα. Το δοκιμάσαμε και όντως δουλεύει. Η τετρακίνηση περνάει τη δύναμη στον δρόμο πάση θυσία, με τα ηλεκτρονικά ευστάθειας να δουλεύουν στο παρασκήνιο μόνιμα, χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Στο Normal είναι πολύ γραμμικό ακόμη και με το γκάζι στο πάτωμα, το ίδιο και στο Sport με περισσότερη προφανώς ροπή. Στο Sport+ σφίγγει ολόκληρο και γίνεται πολύ άμεσο το γκάζι, σε σημείο που δεν του ταιριάζει.

Σε γενικές γραμμές νιώθεις το βάρος του, αλλά δεν επηρεάζει κάπου. Δεν σου βγάζει να το… πιέσεις, όμως αν ανεβάσεις ρυθμό μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και ευχάριστο για το μέγεθός του. Το τιμόνι είναι αρκετά ελαφρύ χωρίς ιδιαίτερη πληροφόρηση, όμως είναι ακριβές και στα Sport προγράμματα βαραίνει κάπως. Τα φρένα έχουν καλή αίσθηση και εξίσου καλή απόδοση, με τις τετραπίστονες δαγκάνες εμπρός. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχει παραμετροποιήσιμα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, από ελεύθερο ρολάρισμα έως One-Pedal, αν και θα θέλαμε να αποθηκεύεται η προεπιλογή. Το φρενάρισμα με το άφημα του γκαζιού λειτουργεί εξαιρετικά, ειδικότερα εκτός πόλης, όπου σπάνια πατάς φρένα ακόμη και σε μεγάλες κατηφόρες.

ΝIO-σε ξεχωριστός

Όντως σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστός. Όχι επειδή έχει κραυγαλέα looks ή επειδή αστράφτει το σήμα στο καπό. Αλλά επειδή είναι το πιο προηγμένο ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας, το οποίο προσφέρει εκπληκτική άνεση και τεχνολογίες, με τιμή που οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές δεν μπορούν να αγγίξουν. Δεν θα το πεις VFM, όμως αντικειμενικά, έχει τιμή που ούτε η NOMI δεν θα μπορούσε να… σκαρφιστεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρες

Εμπρός, ασύγχρονος

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Συνδυασμένη ισχύς

Μέγιστη ισχύς: 489 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 700 Nm

Μετάδοση

Τέσσερις τροχούς

Κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 4,5 δλ.

Τελική ταχύτητα: 200 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 20,4 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 20,1 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

NMC

Χωρητικότητα 100 kWh (90 ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 529 χλμ.

Δοκιμής: 483 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 9 ώρες και 45 λεπτά

DC 180 kW (από 10-80%): 29 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.854 x 1.995 x 1.703

Μεταξόνιο 2.915 χιλ.

Βάρος 2.398 κιλά

Χώρος αποσκευών

668 λίτρα

Τιμή αγοράς

Από 69.990€

(χωρίς την κρατική επιδότηση)

Η Inchcape Hellas φέρνει την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – Ποια είναι τα νέα αυτοκίνητα

Αυτό είναι το ηλεκτρικό της VW που καίει 12 ευρώ για 400 χιλιόμετρα ταξιδιού χωρίς φόρτιση

Το πιο premium κινεζικό compact SUV στην Ελλάδα με 10 χρόνια εγγύηση, 288€/μήνα, 0% επιτόκιο και 272 ίππους