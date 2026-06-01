Πρώτη Δοκιμή Opel Astra 1.6 PHEV 195 e-DCT 7: Σωστή αναβάθμιση!

Το best seller Opel Astra ανανεώθηκε και δείχνει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για τα hatchback, αφού διαθέτει την πληρέστερη γκάμα κινητήρων, βελτιώθηκε σημαντικά στην ποιότητα και φέρνει μια σχεδιαστική φιλοσοφία εμπνευσμένη από concept μοντέλα.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Το Opel Astra δεν ήταν ποτέ απλώς ένα ακόμη οικογενειακό hatchback. Από την εποχή του Kadett μέχρι τις πρώτες γενιές Astra, αποτέλεσε για δεκαετίες μία από τις πιο οικείες παρουσίες στους ελληνικούς δρόμους, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τον οδηγό που αναζητούσε γερμανική λογική, αντοχή και ουσία. Παράλληλα, η διαρκής αντιπαράθεση με το Volkswagen Golf δεν ήταν μόνο εμπορική, αλλά και τεχνολογική. Ήταν ένας ανταγωνισμός που κάποτε οδηγούσε ολόκληρη την κατηγορία στην εξέλιξη, με κάθε νέα γενιά να προσπαθεί να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το σημείο αναφοράς των compacthatchback.

Σήμερα, σε μια αγορά που μοιάζει να έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στα SUV και στα υπερυψωμένα crossover, το Astra επιστρέφει ανανεωμένο για να υπενθυμίσει ότι τα παραδοσιακά hatchback εξακολουθούν να έχουν λόγο ύπαρξης. Και μάλιστα ισχυρό. Με πιο ώριμη και μοντέρνα σχεδίαση, φωτιζόμενο Vizor που του χαρίζει ξεχωριστή ταυτότητα, ποιότητα κατασκευής «Made in Germany», πραγματική εργονομία και μία από τις πιο πλήρεις γκάμες κινητήρων στην κατηγορία, το νέο Astra δεν προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. Προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σύγχρονου οικογενειακού hatchback.

Εμείς δοκιμάζουμε την Plug-in Hybrid έκδοση όχι τυχαία. Είναι η εκδοχή που έχει αλλάξει περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, με ισχυρότερο υβριδικό σύστημα, μεγαλύτερη μπαταρία και σαφώς πιο σύγχρονο ηλεκτρικό χαρακτήρα. Ωστόσο, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συμβατικές εκδόσεις Mild Hybrid και Diesel, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα της εμπορικής πορείας του νέου Astra στην ελληνική αγορά. Ας το δούμε αναλυτικά.

Φουτουρισμός

Η Opel διατήρησε τις γνώριμες αναλογίες του hatchback αμαξώματος, με μήκος 4,37 μέτρα, κρατώντας το μοντέλο σε ιδανικό μέγεθος για την ευρωπαϊκή compact κατηγορία. Παράλληλα, όμως, η σχεδίαση απέκτησε πιο σύγχρονο και τεχνολογικό χαρακτήρα, εμπνευσμένο, όπως λέει η Opel, από ένα concept μοντέλο. Με βάση το Corsa GSE Vision Gran Turismo, ένα επαναστατικό πρωτότυπο που δεν θα δούμε ποτέ στους δρόμους, το ανανεωμένο Astra απέκτησε πιο φουτουριστική και πιο ψαρωτική εμφάνιση. Ειδικότερα το βράδυ, όπου η φωτεινή του υπογραφή στο μπροστινό μέρος το ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο. Και είναι ένα μοντέλο που έτσι κι αλλιώς δεν μοιάζει με κάτι άλλο.

Το νέο Vizor, λοιπόν, δείχνει πιο καθαρό και πιο δυναμικό, ενώ για πρώτη φορά το έμβλημα Blitz και η πυξίδα της Opel είναι μονίμως φωτιζόμενα. Οι πιο έντονοι προφυλακτήρες με τα μαύρα γυαλιστερά ένθετα στις άκρες κάνουν ακόμη και τη βασική έκδοση Edition να είναι σπορτίφ, ενώ οι νέες ζάντες 17 και 18 ιντσών συνδέουν διακριτικά το μοντέλο με το heritage της Opel (με τις ονομασίες τους). Σημαντικό ρόλο στην εικόνα του μοντέλου παίζει και το νέο Intelli-Lux HD. Με περισσότερα από 50.000 φωτιστικά στοιχεία, αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα φωτισμού στην κατηγορία και ουσιαστικά καταργεί την ανάγκη για ξεχωριστούς προβολείς ομίχλης. Οι δυνατότητές του σε νυχτερινή οδήγηση είναι εντυπωσιακές, προσαρμόζοντας συνεχώς τη δέσμη χωρίς να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς, αλλά και εντοπίζοντας και υποδεικνύοντας αντικείμενα στα 40 μέτρα απόστασης, με έως και 80 χλμ./ώρα.

Η εργονομία είναι που μετράει

Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότερα αυτοκίνητα μετατρέπουν το εσωτερικό τους σε ένα τεράστιο tablet, η Opel ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Το Astra παραμένει ένα από τα λίγα hatchback της κατηγορίας που δίνουν πραγματική έμφαση στην εργονομία και στην καθημερινή χρήση, χωρίς βέβαια να θυσιάζουν τη σύγχρονη εικόνα που η πλειοψηφία αναζητά. Η διάταξη του PurePanel εξακολουθεί να δείχνει μοντέρνα, με τις δύο οθόνες των 10 ιντσών να ενοποιούνται οπτικά κάτω από μία μαύρη επιφάνεια, όμως το σημαντικό είναι αλλού. Στο ότι υπάρχουν ακόμη φυσικά κουμπιά και διακόπτες σχεδόν για τα πάντα. Κλιματισμός, βασικά μενού, ρυθμίσεις και λειτουργίες παραμένουν προσβάσιμα χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις συνεχώς σε υπομενού ή να αποσπάς το βλέμμα σου από τον δρόμο. Όπως παλιά. Όπως σε ένα κανονικό αυτοκίνητο. Αυτή είναι πραγματική εργονομία.

Στο infotainment δεν άλλαξαν πολλά ουσιαστικά, πέρα από τη δυνατότητα OTA αναβαθμίσεων ώστε το σύστημα να παραμένει διαρκώς ενημερωμένο. Τα γραφικά διατηρούν τη γνωστή λογική της Opel, με εφέ καρουσέλ στην αρχική σελίδα, διαμορφώσιμα widgets και γρήγορη ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Διαμορφώσιμος παραμένει και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, αν και συνεχίζει να λείπει ένα κλασικό στροφόμετρο, αφού υπάρχει μόνο ως μικρό widget σε μορφή μπάρας.

Η μεγαλύτερη βελτίωση αφορά συνολικά την αίσθηση ποιότητας. Παρά τη χρήση περισσότερων βιώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών, το Astra δείχνει πιο προσεγμένο από πριν. Το ταμπλό παραμένει μονοκόμματο με αφρώδες πλαστικό, ενώ μέχρι και το πλαστικό τμήμα πάνω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού είναι μαλακό. Στις πόρτες υπάρχουν επενδύσεις από συνθετικό δέρμα και γενικά οι επιφάνειες που ακουμπάς συχνά έχουν ποιοτική αίσθηση. Ευτυχώς, η Opel περιόρισε σημαντικά και το pianoblack, αντικαθιστώντας το με ματ επιφάνειες στην κεντρική κονσόλα και λεπτομέρειες τύπου brushed aluminium στην έκδοση GS στο ταμπλό. Το αποτέλεσμα δείχνει πιο premium αλλά και πιο ανθεκτικό στη χρήση. Από πλευράς συναρμογής, επίσης, όλα δείχνουν στιβαρά και σωστά δεμένα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν και τα καθίσματα Intelli-Seats. Η Opel συνεχίζει τη συνεργασία με τον γερμανικό οργανισμό AGR και πλέον τα αναβαθμισμένα εργονομικά καθίσματα προσφέρονται στάνταρ σε όλη την γκάμα (προαιρετικά θερμαινόμενα, με ηλεκτροπνευματική οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και μνήμη ρυθμίσεων). Στην πράξη είναι από τα πιο άνετα καθίσματα της κατηγορίας, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια, με πολύ σωστή στήριξη και ξεκούραστη θέση οδήγησης.

Οι χώροι κινούνται στον μέσο όρο της κατηγορίας. Οι πίσω επιβάτες θα βρουν ικανοποιητικό χώρο για γόνατα και κεφάλι, χωρίς όμως το Astra να ξεχωρίζει σε αυτόν τον τομέα απέναντι στους κορυφαίους της κατηγορίας. Αντίστοιχα, το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 422 λίτρα στις Hybrid εκδόσεις, όμως στην Plug-in Hybrid περιορίζεται στα 310 λίτρα (από τα 352 του απερχόμενου) λόγω της μεγαλύτερης μπαταρίας και της διαφορετικής διάταξης του υβριδικού συστήματος.

Τι νέο φέρνει το PHEV;

Η Plug-in Hybrid έκδοση είναι χωρίς αμφιβολία αυτή που άλλαξε περισσότερο στο ανανεωμένο Astra. Και αυτό φαίνεται από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα. Η Opel (μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα που βασίζονται στην EMP2 V3 πλατφόρμα, αλλά και στην STLAMedium) δεν περιορίστηκε σε μια απλή αύξηση ισχύος ή μπαταρίας, αλλά αναβάθμισε συνολικά το υβριδικό σύνολο, διορθώνοντας αρκετά από τα στοιχεία που μας είχαν προβληματίσει στο παρελθόν.

Το σημαντικότερο νέο είναι το ολοκαίνουριο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Ξεχάστε το παλιό εξηλεκτρισμένο EAT8, που ποτέ δεν έδειξε να ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του υβριδικού. Το νέο κιβώτιο συνεργάζεται πολύ καλύτερα με το υβριδικό σύστημα και κάνει το σύνολο πιο άμεσο, πιο πολιτισμένο και πιο φυσικό στις αντιδράσεις του. Μόνο στην 7η σχέση εμφανίζεται κάποιες φορές ένα μικρό κόμπιασμα σε προσπάθεια μείωσης φορτίου, κάτι όμως που ξεπερνιέται άμεσα με λίγο περισσότερο γκάζι.

Η συνολική ισχύς φτάνει πλέον τους 196 ίππους και τα 360 Nm ροπής, με τον τετρακύλινδρο 1.6 turbo να αποδίδει 150 ίππους και τον ηλεκτροκινητήρα έως 125 ίππους. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχα δυνατές, με 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 225 χλμ./ώρα. Αν επιλέξεις το πρόγραμμα Sport (που συμπληρώνει το Electric και το Hybrid), τότε το σύνολο γίνεται πραγματικά «ένα», χωρίς κενά ισχύος στις αλλαγές, με επιτάχυνση που παραπέμπει σε Opel Astra OPC μιας άλλης εποχής.

Στην άλλη πλευρά του χαρακτήρα του, το Astra PHEV παραμένει ήσυχο και ιδιαίτερα ροπάτο στις χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες. Ξεκινά πάντα ηλεκτρικά και αυτό δεν αλλάζει, εκτός αν αδειάσει πλήρως η μπαταρία ή ξεπεράσεις τα 135 χλμ./ώρα, που είναι η μέγιστη ταχύτητα στην EV λειτουργία. Μόνο στις χαμηλές ταχύτητες ακούγεται ο χαρακτηριστικός ηλεκτρικός ήχος που θυμίζει τραμ, κάτι πάντως συνηθισμένο πλέον στα περισσότερα Plug-in Hybrid. Η νέα μπαταρία των 17,2 kWh είναι επίσης σημαντικά μεγαλύτερη από πριν και προσφέρει έως 84 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με το WLTP. Στην πράξη, είδαμε 75, χωρίς όμως να έχουμε κάνει πολλούς κύκλους φόρτισης, αφού το πήραμε κατευθείαν από την… νταλίκα.

Ακόμη όμως και χωρίς καθημερινή φόρτιση, το νέο σύστημα είναι σαφώς πιο αποδοτικό από πριν. Με αποφορτισμένη μπαταρία μετρήσαμε μέση κατανάλωση 5,6 λίτρα/100 χλμ., ενώ μέσα στην πόλη δύσκολα θα δεις πάνω από 4,5 λίτρα/100 χλμ. Αν φορτίζεις καθημερινά, τότε η πραγματική κατανάλωση μπορεί εύκολα να πέσει κάτω από τα 3 λίτρα/100 χλμ. όσο μεγάλες και αν είναι οι διαδρομές σου. Προφανώς και μπορείς να φορτίσεις εν κινήσει μέσω του e-Save, όμως τότε θα πρέπει να υπολογίσεις τα 8αράκια στην κατανάλωση, που πλέον δεν συμφέρει. Μπορείς σε κάθε περίπτωση να εκμεταλλευτείς την πιο έντονη ανάκτηση ενέργειας.

Με ρεζερβουάρ 42 λίτρων η συνολική αυτονομία αγγίζει ρεαλιστικά περίπου τα 750 χιλιόμετρα, επίδοση αρκετά καλή ακόμη και για μεγάλα ταξίδια. Δεν πρόκειται για κάποιο superhybrid με στόχο τα ακραία νούμερα οικονομίας. Άλλωστε δεν αυτός είναι ο ρόλος του. Το Opel Astra PHEV προσπαθεί περισσότερο να ισορροπήσει ανάμεσα στην ηλεκτρική καθημερινότητα, στις χαμηλές καταναλώσεις και την αίσθηση ενός κανονικού, γρήγορου hatchback.

Άνετο, φιλικό και πραγματικά…. γερμανικό

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα καταλαβαίνεις ότι το Opel Astra παραμένει πιστό στη γερμανική του φιλοσοφία. Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή για τα δεδομένα της κατηγορίας και για PHEV, όμως η ορατότητα παραμένει πολύ καλή. Βοηθά και το γεγονός ότι το καπό έχει ξεκάθαρα όρια, χάρη στη χαρακτηριστική ακμή στο καπό εμπνευσμένη από το Opel Manta. Σε συνδυασμό με τον καλό κύκλο στροφής και την υψηλής ανάλυσης κάμερα, παρκάρει πανεύκολα και εξυπηρετεί σε επιτόπιες μανούβρες.

Η εμπρός ανάρτηση αποτελείται από γόνατα MacPherson με ψαλίδια βάσης και αντιστρεπτική ράβδο, ενώ πίσω υπάρχει ημιάκαμπτός άξονας και αντιστρεπτική ράβδος. Στην πράξη, τη βρήκαμε βελτιωμένη, κυρίως στην άνεση. Αποσβένει και τις πιο δύσκολες εγκάρσιες χωρίς δράματα και κραδασμούς, με την ποιότητα κύλισης και τον ελάχιστο θόρυβο κύλισης να συμφωνούν στο made in Germany. Οι 17άρες ζάντες μπορεί να φαίνονται μικρές στο μάτι, όμως παίζουν και αυτές τον ρόλο τους στο παραπάνω.

Το τιμόνι δεν είναι το πιο επικοινωνιακό της κατηγορίας, ούτε το Astra, αν όμως αποφασίσεις να το πιέσεις, θα βγάλει έναν ευχάριστα συγκροτημένο χαρακτήρα. Πατάει σωστά, έχει καλό έλεγχο κινήσεων του αμαξώματος και παραμένει ασφαλές και προβλέψιμο, ενώ μπορεί να γίνει έως και ευχάριστο όταν αυξηθεί ο ρυθμός (έως ότου σου κόψουν τη φόρα τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας). Θετική είναι και η εικόνα από τα φρένα, ειδικά για Plug-in Hybrid μοντέλο. Η αίσθηση στο πεντάλ δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν και η μετάβαση ανάμεσα στην ανάκτηση και στο συμβατικό φρενάρισμα γίνεται πιο φυσικά. Υπάρχει επίσης και η λειτουργία «B», που ενεργοποιεί τη μέγιστη ανάκτηση ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Opel Astra επιβραδύνει έντονα μόλις αφήσεις το γκάζι, σχεδόν όπως τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Stellantis.

Συνολικά, το Astra δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολικά σπορ χαρακτηριστικά. Προτιμά να είναι ώριμο, ήσυχο, ποιοτικό και ξεκούραστο στην καθημερινότητα, χωρίς όμως να χάνει την ευχάριστη πλευρά του όταν βρεθεί σε έναν πιο απαιτητικό δρόμο. Η PHEV έκδοση αποτελεί ειδική περίπτωση, όμως έχει ξεκάθαρο ρόλο. Και το ανανεωμένο Opel Astra έχει ξεκάθαρη πρόθεση. Να γίνει το αντίδοτο του ιού των SUV. Κρίνουμε ότι έχει όλα τα εφόδια για να το πετύχει.