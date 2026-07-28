Συγκριτικό Full Hybrid SUV: Hyundai Tucson ή Ford Kuga;

Ψάχνοντας για το ιδανικό πλήρως υβριδικό οικογενειακό SUV, βάζουμε στο μικροσκόπιο τα Hyundai Tucson Full Hybrid 4WD και Ford Kuga FHEV FWD για να βρούμε ποιο καλύπτει όλες τις ανάγκες.

του Στέλιου Παππά, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Τα full hybrid οικογενειακά SUV βρίσκονται ίσως στο πιο ενδιαφέρον σημείο της αγοράς. Δεν ζητούν φόρτιση, δεν απαιτούν αλλαγή συνηθειών από τον οδηγό, μειώνουν ουσιαστικά την κατανάλωση στην καθημερινότητα και ταυτόχρονα διατηρούν την ευκολία ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Για τον αγοραστή που θέλει εξηλεκτρισμό χωρίς καλώδια, παραμένουν μία από τις πιο λογικές επιλογές.

Σε αυτό το μοτίβο, τα Hyundai Tucson Full Hybrid και Ford Kuga FHEV αποτελούν δύο από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας. Δεν μιλάμε για δύο αυτοκίνητα με απόλυτα αντίστοιχες εκδόσεις, αφού το Tucson της δοκιμής ήταν η ισχυρότερη τετρακίνητη έκδοση των 239 PS, ενώ το Kuga ήταν το προσθιοκίνητο full hybrid των 180 PS. Αντίστοιχα, υπάρχει Tucson Hybrid με κίνηση στους εμπρός τροχούς, όπως υπάρχει και Kuga FHEV με τετρακίνηση.

Η σύγκριση, λοιπόν, δεν γίνεται με τη λογική του απόλυτου «ίδιο προς ίδιο». Γίνεται με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνονται, το μέγεθος, τους χώρους, την οικογενειακή χρήση, τον τρόπο λειτουργίας του υβριδικού συστήματος και το συνολικό value for money. Και εδώ τα δύο SUV έχουν πολλά να πουν, το καθένα με τον δικό του τρόπο.

Εξωτερική εικόνα και παρουσία στον δρόμο

Το Hyundai Tucson παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα SUV της κατηγορίας. Ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση της τρέχουσας γενιάς, η σχεδίασή του δεν έχει γεράσει. Η μάσκα με τα ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, οι έντονες ακμές και η δυναμική γραμμή του αμαξώματος εξακολουθούν να το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα σε πιο συντηρητικές προτάσεις.

Μετά την ανανέωση, οι αλλαγές δεν αλλοίωσαν τον χαρακτήρα του. Αντιθέτως, τον έκαναν λίγο πιο ώριμο και με πιο καθαρό χαρακτήρα. Το κορεατικό μοντέλο δείχνει φουτουριστικό, μοντέρνο και ελαφρώς πιο premium από όσο περιμένεις σε αυτή την κατηγορία. Στην έκδοση της δοκιμής, η τετρακίνηση και ο πλούσιος εξοπλισμός ενισχύουν την αίσθηση ενός SUV που βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή της γκάμας.

Το Ford Kuga ακολουθεί πιο ήπια προσέγγιση. Μετά την ανανέωση απέκτησε πιο σύγχρονο εμπρός μέρος, μεγαλύτερη οπτική συνοχή και εικόνα που το φέρνει πιο κοντά στη σημερινή ταυτότητα της Ford. Δεν έχει την έντονη σχεδιαστική προσωπικότητα του Tucson, όμως δείχνει πιο φρέσκο από πριν και παραμένει ένα καλοστημένο οικογενειακό SUV, χωρίς υπερβολές.

Αν η επιλογή γίνει με βάση την εικόνα, το Hyundai έχει πιο έντονη παρουσία και τραβά πιο εύκολα το βλέμμα. Το Ford είναι πιο συγκρατημένο, αλλά δεν δείχνει αδιάφορο. Προτιμά να πείσει περισσότερο με τη χρήση παρά με την πρώτη εντύπωση.

Εσωτερικό και εργονομία

Στο εσωτερικό, το Tucson δείχνει γιατί η Hyundai έχει κάνει τόσο μεγάλο άλμα τα τελευταία χρόνια. Η καμπίνα του είναι ποιοτική, σύγχρονη και προσεγμένη, με υλικά και φινίρισμα που σε αρκετά σημεία μπορούν να κοιτάξουν ευθέως πιο ακριβές προτάσεις. Οι δύο μεγάλες οθόνες δημιουργούν μια καθαρή τεχνολογική εικόνα, όμως το σημαντικότερο είναι ότι η Hyundai δεν θυσίασε την εργονομία.

Η ξεχωριστή μονάδα χειρισμού του κλιματισμού στην κεντρική κονσόλα κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη. Θερμοκρασία, ένταση αέρα και βασικές λειτουργίες αλλάζουν άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις σε μενού. Σε ένα οικογενειακό SUV που χρησιμοποιείται καθημερινά, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι στοιχείο που μειώνει την απόσπαση προσοχής και κάνει το αυτοκίνητο πιο φιλικό.

Το Kuga έκανε μεγάλο βήμα με τη νέα, μεγαλύτερη κεντρική οθόνη. Το infotainment είναι πιο σύγχρονο, πιο καθαρό και σαφώς καλύτερο από πριν. Η οθόνη των 13 ιντσών δίνει πιο μοντέρνα εικόνα στο ταμπλό, όμως η μεταφορά περισσότερων λειτουργιών μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι πάντα προς όφελος της ευχρηστίας.

Ο κλιματισμός έχει μόνιμη μπάρα στη βάση της οθόνης, κάτι που βοηθά, αλλά η εκτέλεση δεν είναι τόσο άμεση όσο στο Tucson. Ακόμη και για απλές αλλαγές, χρειάζεται συνήθως παραπάνω από μία κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένα συστήματα υποβοήθησης, τα οποία δεν βρίσκονται τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε.

Για πολλούς, τέτοια στοιχεία μπορεί να μοιάζουν δευτερεύοντα. Σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, όμως, που ο ρόλος του είναι να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, η εργονομία παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο φαίνεται σε μια σύντομη επαφή. Η καμπίνα του Ford είναι πρακτική και ευρύχωρη, όμως σε αίσθηση ποιότητας και εργονομική απλότητα το Hyundai έχει προβάδισμα.

Χώροι και πρακτικότητα

Και τα δύο SUV απευθύνονται σε οικογένειες, άρα οι χώροι έχουν καθοριστική σημασία. Το Tucson προσφέρει άνετη καμπίνα, καλή θέση οδήγησης και ικανοποιητικό χώρο για τους πίσω επιβάτες. Η πίσω σειρά μπορεί να φιλοξενήσει ενήλικες χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις, ενώ το πορτμπαγκάζ των 616 lt προσφέρει μεγάλο άνοιγμα και αρκετά πρακτικό σχήμα για ταξίδια.

Το Ford Kuga απαντά με μία από τις πιο πρακτικές λύσεις της κατηγορίας, το συρόμενο πίσω κάθισμα. Αν οι πίσω επιβάτες χρειάζονται περισσότερο χώρο, το τραβάς πίσω. Αν χρειάζεσαι μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, το φέρνεις μπροστά και κερδίζεις επιπλέον λίτρα. Στη βασική διάταξη ο χώρος αποσκευών είναι 412 lt, όμως με μετακίνηση του πίσω καθίσματος μπορεί να αυξηθεί φτάνοντας τα 536 lt.

Στην πράξη, το Tucson δείχνει πιο γενναιόδωρο ως προς τον χώρο αποσκευών και πιο premium στο περιβάλλον των επιβατών. Το Kuga απαντά με μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση της καμπίνας και πολύ καλή πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Για οικογένεια που φορτώνει συχνά, το Hyundai έχει πλεονέκτημα σε απόλυτη χωρητικότητα. Για εκείνον που θέλει να προσαρμόζει συχνά τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες, το Ford έχει πολύ έξυπνη λύση.

Υβριδικά σύνολα και απόδοση

Το Tucson της δοκιμής χρησιμοποιεί τον γνωστό 1.6 turbo βενζινοκινητήρα της Hyundai, σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 239 PS, ενώ η τετρακίνηση δίνει στο αυτοκίνητο πρόσφυση και αυτοπεποίθηση σε κάθε είδους διαδρομή.

Το υβριδικό σύνολο λειτουργεί με τρόπο που θυμίζει περισσότερο συμβατικό αυτόματο αυτοκίνητο με ηλεκτρική ενίσχυση, παρά κλασικό full hybrid. Οι αλλαγές σχέσεων είναι αισθητές με ευχάριστο τρόπο και το κιβώτιο δίνει πιο παραδοσιακή οδηγική αίσθηση. Τα paddles πίσω από το τιμόνι έχουν διπλό ρόλο. Στο Eco ρυθμίζουν την ανάκτηση ενέργειας, ενώ στο Sport επιτρέπουν στον οδηγό να διαχειριστεί το κιβώτιο, προσθέτοντας πόντους συμμετοχικότητας.

Οι 239 PS γίνονται άμεσα αισθητοί. Το Tucson επιταχύνει δυνατά και γραμμικά, με το ηλεκτρικό μέρος να καλύπτει τα κενά του θερμικού κινητήρα. Σε προσπέραση ή έξοδο στροφής, το σύνολο έχει ζωντάνια που δεν περιμένεις εύκολα από οικογενειακό SUV.

Το Kuga χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 lt σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 180 PS στην προσθιοκίνητη έκδοση. Η λειτουργία του είναι πιο κοντά σε αυτό που έχουμε συνηθίσει από ένα κλασικό full hybrid. Η μετάδοση δεν προσφέρει χειροκίνητες αλλαγές και ο οδηγός ασχολείται κυρίως με τα προγράμματα οδήγησης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ford είναι η ομαλότητα και η συχνότητα με την οποία σβήνει τον θερμικό κινητήρα. Στη δοκιμή μας, πάνω από τα μισά χιλιόμετρα έγιναν αμιγώς ηλεκτρικά, με το ποσοστό να φτάνει κοντά στο 60% σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό περιλάμβανε πόλη, φωτογράφιση, ταξίδι, αυτοκινητόδρομο και επαρχιακό. Το Kuga δείχνει διαρκώς την τάση να εκμεταλλεύεται την ηλεκτρική λειτουργία όσο περισσότερο μπορεί.

Σε καθαρή απόδοση, το Tucson έχει σαφές προβάδισμα. Σε γραμμικότητα υβριδικής λειτουργίας και αίσθηση ηλεκτρικής ροής, το Kuga κερδίζει έδαφος.

Κατανάλωση και καθημερινή οικονομία

Εδώ το Kuga παίρνει ισχυρή θέση. Η συνολική μέση κατανάλωση της δοκιμής έφτασε περίπου τα 5,0 lt/100 km, τιμή εντυπωσιακή για οικογενειακό SUV βενζίνης χωρίς φόρτιση. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η τιμή δεν ήρθε με ειδική μεταχείριση. Το αυτοκίνητο κινήθηκε κανονικά, με A/C, ταξίδι, πόλη και φωτογράφιση σε γρήγορους ρυθμούς.

Η υβριδική λογική του Ford είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Όσο περισσότερο κινείσαι σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον, τόσο περισσότερο αξιοποιεί την ηλεκτρική λειτουργία. Δεν ζητά από τον οδηγό να μάθει κάποια περίπλοκη τεχνική. Απλώς σε ανταμείβει όταν οδηγείς ομαλά.

Το Tucson, από την άλλη, πληρώνει την παραπάνω ισχύ και την τετρακίνηση. Με προσεκτικό δεξί πόδι μπορεί να κινηθεί κοντά στα 6,0 lt/100 km, ακόμη και με χρήση A/C, όμως αυτό απαιτεί μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Σε πιο φυσιολογικό ρυθμό, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, η κατανάλωση κυμαίνεται συνήθως στα 7,2-7,8 lt/100 km.

Για ένα τετρακίνητο SUV 239 PS, αυτές οι τιμές παραμένουν πολύ καλές. Πριν από μερικά χρόνια, τέτοια απόδοση με τέτοια κατανάλωση θα έμοιαζε σχεδόν απίθανη. Απλώς το Ford, στη συγκεκριμένη προσθιοκίνητη διαμόρφωση, είναι πιο αποδοτικό. Αν συγκρίναμε τετρακίνητο Kuga με τετρακίνητο Tucson, η διαφορά θα ήταν μικρότερη. Αν συγκρίναμε προσθιοκίνητο Tucson με προσθιοκίνητο Kuga, το Hyundai θα είχε επίσης καλύτερη αφετηρία από τη συγκεκριμένη έκδοση της δοκιμής.

Ένα σημείο που ξεχωρίζει στο Ford είναι η μετάβαση από επιτάχυνση σε ανάκτηση όταν αφήνεις το γκάζι. Το σύστημα δουλεύει πιο φυσικά και πιο γραμμικά. Το Tucson προσφέρει περισσότερη παραμετροποίηση μέσω paddles, όμως η μετάβαση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο απότομη και απαιτεί λίγη εξοικείωση, ειδικά αν προσπαθείς να κινείσαι μόνο με το δεξί πεντάλ χωρίς περιττά φρεναρίσματα.

Οδική συμπεριφορά και άνεση

Το Tucson έχει σαφή προσανατολισμό στην άνεση, αλλά η ισχύς και η τετρακίνηση του δίνουν μια ιδιαίτερα ικανή πλευρά όταν ο ρυθμός ανέβει. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, η καμπίνα μένει ήσυχη και το αυτοκίνητο ταξιδεύει με σιγουριά. Στις στροφές, οι κλίσεις του αμαξώματος γίνονται αισθητές, όπως είναι αναμενόμενο για ένα SUV αυτού του μεγέθους, όμως δεν αποσυντονίζουν.

Το μεγάλο του όπλο είναι η πρόσφυση. Η τετρακίνηση επιτρέπει στον οδηγό να βγει με αυτοπεποίθηση από τη στροφή, με το υβριδικό σύνολο να γεμίζει άμεσα την επιτάχυνση. Το όριο είναι υψηλό και το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα με ασφάλεια. Δεν είναι σπορ SUV, αλλά η δύναμη, η μετάδοση και το πάτημα δίνουν μια αίσθηση στιβαρότητας που κολακεύει την εμπειρία.

Το Kuga έχει διαφορετικό ταλέντο. Παρά τη χαμηλότερη ισχύ και την απουσία τετρακίνησης στην έκδοση της δοκιμής, το πλαίσιο είναι από τα πιο ευχάριστα της κατηγορίας. Η Ford ξέρει να στήνει αυτοκίνητα και αυτό φαίνεται. Το τιμόνι έχει καλύτερη πληροφορία, το εμπρός μέρος ανταποκρίνεται πρόθυμα και η συμπεριφορά θυμίζει σε σημεία ψηλωμένο hatchback.

Οι κλίσεις υπάρχουν, όμως το ζύγισμα του πλαισίου σε παρασύρει να κρατήσεις πιο γρήγορο ρυθμό. Το Kuga δεν είναι τόσο δυνατό όσο το Tucson, αλλά είναι πιο συμμετοχικό. Εκεί όπου το Hyundai σε κερδίζει με την ισχύ και την πρόσφυση, το Ford σε κερδίζει με την αίσθηση και τη ρυθμό που κρατά.

Σε άνεση, το Tucson δείχνει πιο ήσυχο και πιο απομονωμένο. Το Kuga, ειδικά σε πιο σπορ εκδόσεις, μπορεί να έχει πιο σφιχτή αίσθηση σε κακή άσφαλτο, αλλά ανταποδίδει με καλύτερη οδηγική σύνδεση. Η επιλογή εδώ εξαρτάται από τις προτεραιότητες. Άνεση και δύναμη για το Hyundai, οικονομία και οδηγική ευχαρίστηση για το Ford, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως υστερεί σε ποιότητα κύλισης, μιας και η έκδοση Titanium της δοκιμής κάθε άλλο παρά παραπονεμένους μας άφησε.

Τιμές και value for money

Με τους ελληνικούς τιμοκαταλόγους μπροστά μας, η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το Hyundai Tucson Full Hybrid 1.6T 239 PS 2WD ξεκινά από τις 33.490 ευρώ στην έκδοση Premium, συνεχίζει στις 34.490 ευρώ για την Distinctive και φτάνει έως τις 38.690 ευρώ στην N Line. Η τετρακίνητη γκάμα ξεκινά από τις 36.890 ευρώ στην Distinctive, με την Limited στις 38.890 ευρώ και την N Line στις 41.090 ευρώ.

Το Ford Kuga 2.5 Duratec FHEV 180 PS FWD ξεκινά από τις 34.184 ευρώ στην έκδοση Titanium για το MY26, ενώ υπάρχει και διαθέσιμο απόθεμα MY26.25 με τιμή 33.994 ευρώ. Από εκεί και πάνω, η διαφορά μεγαλώνει αισθητά, καθώς η έκδοση ST-Line ανεβαίνει στις 40.697 ευρώ, η ST-Line X στις 45.163 ευρώ, ενώ οι τετρακίνητες FHEV εκδόσεις των 183 PS σε ST-Line X και Active X φτάνουν τις 47.831 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι στις βασικές προσθιοκίνητες full hybrid εκδόσεις, τα δύο SUV βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο σημείο, με το Tucson να έχει οριακό πλεονέκτημα τιμής και σαφώς περισσότερη ισχύ. Εκεί το Hyundai μοιάζει εξαιρετικά δυνατό ως αγορά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τους 239 PS έναντι των 180 PS του Ford.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα στις τετρακίνητες εκδόσεις. Το Tucson Full Hybrid 4WD ξεκινά από τις 36.890 ευρώ, δηλαδή κοστίζει λιγότερο ακόμη και από το προσθιοκίνητο Kuga ST-Line. Αν ο αγοραστής θέλει full hybrid SUV με τετρακίνηση, τότε το Hyundai έχει καθαρό πλεονέκτημα value for money, αφού προσφέρει περισσότερη ισχύ, τετρακίνηση και πλούσιο εξοπλισμό με αισθητά χαμηλότερη τιμή από τις AWD εκδόσεις του Kuga.

Το Ford απαντά κυρίως με την κατανάλωση και την οδηγική του αίσθηση. Αν κάποιος μείνει στη βασική Titanium FWD, παίρνει ένα πολύ οικονομικό, άνετο και ευχάριστο οικογενειακό SUV με τιμή κοντά στο Tucson. Όσο όμως ανεβαίνει κανείς στις πλουσιότερες εκδόσεις του Kuga, το Hyundai αρχίζει να δείχνει πιο συμφέρον, ειδικά όταν η τετρακίνηση και η ισχύς μπαίνουν στην εξίσωση. Κάπου εδώ να πούμε πως αν συμπεριλάβουμε και την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της Ford, τότε το Kuga ξεκινά από 31.684 ευρώ, κερδίζοντας τον τίτλο του φθηνότερου της παρέας.

Με βάση τις τιμές, το Tucson έχει το πιο δυνατό εμπορικό πακέτο. Το Kuga παραμένει εξαιρετικά πειστικό στην καθημερινή οικονομία και στην οδική συμπεριφορά, αλλά το Hyundai κερδίζει πόντους εκεί όπου μετράει πολύ για τον ιδιώτη αγοραστή, στην αναλογία τιμής, ισχύος, εξοπλισμού και τετρακίνησης.

Πόρισμα

Το Hyundai Tucson Full Hybrid 4WD και το Ford Kuga FHEV FWD είναι δύο εξαιρετικές εκφράσεις της ίδιας ιδέας. Και τα δύο αποδεικνύουν ότι το full hybrid οικογενειακό SUV έχει ακόμη πολύ ισχυρό νόημα, ειδικά για όσους δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της φόρτισης αλλά ζητούν οικονομία, άνεση και καθημερινή ευκολία.

Το Tucson είναι το πιο ισχυρό, πιο πλούσιο και πιο επιβλητικό από τα δύο. Η τετρακίνηση και οι 239 PS του δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα σε απόδοση και πρόσφυση, ενώ η καμπίνα του είναι πιο ποιοτική και πιο εύχρηστη. Είναι το SUV που σε κάνει να νιώθεις ότι οδηγείς την πιο ολοκληρωμένη και πιο ακριβή εκδοχή της κατηγορίας.

Το Kuga είναι πιο αποδοτικό, πιο συμμετοχικό και πιο πειστικό ως καθημερινό εργαλείο για εκείνον που βάζει την οικονομία και την οδηγική αίσθηση ψηλά. Η κατανάλωση των 5,0 lt/100 km σε πραγματικές συνθήκες είναι εντυπωσιακή, ενώ το πλαίσιο παραμένει ένα από τα καλύτερα ανάμεσα στα οικογενειακά SUV.

Αν η επιλογή γινόταν αποκλειστικά με βάση την καθημερινή οικονομία, την κατανάλωση και την οδηγική αίσθηση, το Ford Kuga θα είχε ένα μικρό προβάδισμα. Η ικανότητά του να κινείται για μεγάλο μέρος της διαδρομής ηλεκτρικά και η χαμηλή μέση τιμή κατανάλωσης το κάνουν εξαιρετικά δύσκολο να αγνοηθεί, ειδικά αν συνυπολογίσουμε την τρέχουσα προωθητική ενέργεια.

Με τους αρχικούς τιμοκαταλόγους όμως στο τραπέζι, το Hyundai Tucson παίρνει πίσω πολύ σημαντικούς πόντους. Στις βασικές προσθιοκίνητες full hybrid εκδόσεις είναι ελαφρώς φθηνότερο από το Kuga, ενώ προσφέρει σαφώς περισσότερη ισχύ. Στις τετρακίνητες εκδόσεις, η διαφορά γίνεται ακόμη πιο έντονη, αφού το Tucson 4WD ξεκινά από τις 36.890 ευρώ, όταν το τετρακίνητο Kuga FHEV ανεβαίνει στις 47.831 ευρώ.

Έτσι, το Kuga παραμένει η επιλογή για εκείνον που βάζει πάνω από όλα την κατανάλωση και την πιο συμμετοχική οδική συμπεριφορά. Το Tucson, από την άλλη, δείχνει πιο ολοκληρωμένο ως εμπορικό πακέτο, ειδικά για όποιον θέλει περισσότερη ισχύ, τετρακίνηση, πλούσιο εξοπλισμό και πολύ δυνατό value for money.

Δεν υπάρχει κακή επιλογή εδώ. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι να φτάσεις σε ένα πολύ καλό οικογενειακό full hybrid SUV.