Τα 3 B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

BYD Atto 2 DM-i: Το plug-in hybrid που μοιάζει πιο ώριμο απ’ όσο περιμένεις

Το BYD Atto 2 DM-i είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που καταλαβαίνεις γρήγορα ότι δεν δημιουργήθηκαν απλώς για να «τικάρουν» το κουτάκι του εξηλεκτρισμού. Η BYD κατάφερε να φέρει την plug-in hybrid τεχνολογία σε ένα B-SUV με τιμή που δεν τρομάζει, χωρίς όμως να δίνει την αίσθηση συμβιβασμού. Στην έκδοση Boost που δοκιμάσαμε, το σύστημα αποδίδει 212 ίππους, με μεγάλη μπαταρία 18 kWh και ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να καλύψει άνετα τις καθημερινές μετακινήσεις. Η κατανάλωση κινήθηκε περίπου στα 4 lt/100 km, ενώ το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν η συνολική αίσθηση ποιότητας. Η κύλιση είναι ήσυχη, η ανάρτηση απορροφά πολύ σωστά τις κακοτεχνίες και το αυτοκίνητο θυμίζει περισσότερο μεγαλύτερο SUV παρά τυπικό B-SUV. Σημαντικό όπλο είναι και οι χώροι. Η καμπίνα είναι πραγματικά ευρύχωρη, ενώ το πορτμπαγκάζ των 425 λίτρων τοποθετεί το μοντέλο πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Παράλληλα, η εικόνα του εσωτερικού, οι οθόνες και η συνολική συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει «budget» πρόταση.

Η βασική έκδοση ξεκινά από 26.990 ευρώ, ενώ η έκδοση Boost κοστίζει 29.990 ευρώ και δείχνει ξεκάθαρα γιατί τα νέα κινεζικά super hybrid αρχίζουν να αλλάζουν τις ισορροπίες στην αγορά.

Seat Arona: Το B-SUV για όσους ακόμη αγαπούν την οδήγηση

Το Seat Arona μπορεί να μην είναι το νεότερο μοντέλο της κατηγορίας, όμως συνεχίζει να έχει κάτι που λείπει από πολλά σύγχρονα B-SUV: χαρακτήρα. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα καταλαβαίνεις ότι η βάση του Ibiza δεν έχει χαθεί κάτω από το crossover αμάξωμα. Ο 1.0 TSI των 115 ίππων συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και δημιουργεί ένα σύνολο που είναι ελαφρύ, ευχάριστο και πολύ πιο ζωντανό απ’ όσο περιμένεις σήμερα από μικρό SUV. Το τιμόνι είναι άμεσο, το κιβώτιο έχει πολύ καλή αίσθηση και συνολικά το Arona καταφέρνει να θυμίζει ότι η οδηγική ευχαρίστηση δεν χρειάζεται απαραίτητα 300 ίππους και σπορ λογότυπα. Την ίδια στιγμή, παραμένει απολύτως λογικό ως καθημερινό αυτοκίνητο. Οι χώροι είναι καλοί για τις διαστάσεις του, το πορτμπαγκάζ των 400 λίτρων είναι από τα μεγαλύτερα της κατηγορίας και η κατανάλωση μπορεί να κινηθεί κοντά στα 5,7 lt/100 km σε φυσιολογική χρήση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το Arona δεν προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι απλό, σωστά στημένο και πολύ εύκολο να το αγαπήσεις στην καθημερινότητα.

Η έκδοση 1.0 ECO TSI 115 PS FR της δοκιμής κοστίζει περίπου 20.990 ευρώ, διατηρώντας ένα από τα πιο λογικά value-for-money πακέτα στην κατηγορία.

Citroen C3 Hybrid 110: Το best-seller που βγάζει απόλυτο νόημα στην Ελλάδα

Το νέο Citroen C3 Hybrid 110 δείχνει από τα πρώτα χιλιόμετρα γιατί το C3 βρίσκεται τόσο ψηλά στις πωλήσεις της ελληνικής αγοράς μέσα στο 2026. Δεν προσπαθεί να είναι το πιο σπορ, το πιο premium ή το πιο εντυπωσιακό B-SUV. Προσπαθεί να κάνει σωστά την καθημερινή δουλειά. Και το πετυχαίνει. Η υβριδική έκδοση των 110 ίππων συνδυάζει τον γνωστό 1.2 turbo κινητήρα με το ήπια υβριδικό σύστημα 48V και το αυτόματο κιβώτιο e-DCS6, δημιουργώντας ένα σύνολο που ταιριάζει απόλυτα στην πόλη. Η λειτουργία είναι ομαλή, η κατανάλωση κινείται εύκολα κοντά στα 5-6 lt/100 km και η συνολική αίσθηση είναι πολύ πιο ξεκούραστη απ’ όσο περιμένεις από αυτοκίνητο αυτής της τιμής. Το μεγάλο ατού του C3 είναι η άνεση. Τα Advanced Comfort καθίσματα, η μαλακή ανάρτηση και η ψηλή θέση οδήγησης δημιουργούν ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να χαλαρώνεις μέσα στην καθημερινή κίνηση. Παράλληλα, οι χώροι είναι πολύ σωστοί για τέσσερις επιβάτες και η SUV λογική της νέας γενιάς του δίνει πολύ πιο ουσιαστικό χαρακτήρα από πριν.

Με τιμή από περίπου 24.100 ευρώ για την υβριδική έκδοση, το C3 Hybrid δείχνει γιατί αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και «ελληνικές» επιλογές της κατηγορίας σήμερα.

Τι κρατάμε;

• Το BYD Atto 2 DM-i δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσονται τα plug-in hybrid B-SUV

• Το Seat Arona αποδεικνύει ότι η απλότητα και η σωστή οδηγική αίσθηση έχουν ακόμη αξία

• Το Citroen C3 Hybrid 110 εξηγεί απόλυτα γιατί βρίσκεται τόσο ψηλά στις πωλήσεις στην Ελλάδα

• Και τα τρία ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία, αλλά το καθένα είναι πολύ δυνατό εκεί που πραγματικά στοχεύει