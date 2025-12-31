Τα 5 B-SUV που δοκιμάσαμε μέσα στο 2025 και ξεχώρισαν

Το 2025 ήταν μια χρονιά με έντονη κινητικότητα στην κατηγορία των B-SUV. Νέα μοντέλα, διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις και ξεκάθαρη προσπάθεια των κατασκευαστών να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα προφίλ οδηγών.

Από τετρακίνητα υβριδικά μέχρι αμιγώς ηλεκτρικά και value-for-money προτάσεις από νέους παίκτες, η κατηγορία απέδειξε γιατί παραμένει η πιο «καυτή» της ελληνικής αγοράς. Στο Autotypos δοκιμάσαμε δεκάδες B-SUV μέσα στη χρονιά. Πέντε από αυτά, όμως, ξεχώρισαν καθαρά. Όχι απαραίτητα επειδή ήταν τα πιο γρήγορα ή τα πιο εντυπωσιακά στο χαρτί, αλλά επειδή είχαν χαρακτήρα, σαφή στόχευση και ουσία στην καθημερινή χρήση.

Δοκιμάσαμε σε Off-Road το νέο τετρακίνητο υβριδικό Jeep Avenger 4xe

Το Avenger 4xe είναι ίσως το πιο γνήσιο SUV της κατηγορίας. Η προσθήκη της τετρακίνησης μέσω του υβριδικού συστήματος με ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα του μοντέλου. Δεν μιλάμε απλώς για ένα αστικό Β-SUV με περιπετειώδες look, αλλά για ένα μοντέλο που μπορεί πραγματικά να φύγει από την άσφαλτο. Στην off-road δοκιμή μας απέδειξε ότι έχει πρόσφυση, σωστή διαχείριση ροπής και λογική γεωμετρία για ήπιες αλλά και πιο απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές. Στον δρόμο παραμένει πολιτισμένο, με καλή ποιότητα κύλισης και αίσθηση στιβαρότητας.

Δοκιμάζουμε το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, Fiat Grande Panda Hybrid 110 PS

Η Fiat επέστρεψε δυναμικά με το Grande Panda, ένα μοντέλο που δεν προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από marketing. Δηλώνει ξεκάθαρα τι είναι: ένα πρακτικό, ευρύχωρο και προσιτό B-SUV, με υβριδική τεχνολογία που δουλεύει υπέρ της καθημερινότητας. Στη δοκιμή μας ξεχώρισε για τους χώρους, την ευχρηστία και τη συνολικά ώριμη αίσθηση στο δρόμο. Ο υβριδικός κινητήρας των 110 ίππων δεν εντυπωσιάζει σε επιδόσεις, αλλά είναι ομαλός, οικονομικός και ταιριαστός στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το Grande Panda είναι από αυτά τα μοντέλα που καταλαβαίνεις ότι θα «γράψουν» πολλά χιλιόμετρα σε ελληνικά σπίτια.

Chery Tiggo 4 Hybrid: Το πιο προσιτό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα

Το Tiggo 4 ήταν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. Όχι μόνο επειδή είναι το πιο προσιτό full hybrid B-SUV της αγοράς, αλλά γιατί συνολικά στέκεται πολύ πιο ψηλά από αυτό που περιμένεις με βάση την τιμή του. Στην πράξη, προσφέρει καλή ποιότητα κύλισης, σωστή λειτουργία του υβριδικού συστήματος και ένα εσωτερικό που δείχνει προσεγμένο και σύγχρονο. Δεν προσποιείται ότι είναι premium, αλλά δεν δείχνει και «φθηνό». Για τον αγοραστή που θέλει full hybrid τεχνολογία χωρίς να ξεφύγει οικονομικά, το Tiggo 4 είναι ξεκάθαρα μια σοβαρή επιλογή.

Ford Puma Gen-E: Πιο φτηνό από το υβριδικό, πιο οικονομικό στην χρήση και το ίδιο Fun To Drive

Το Puma Gen-E είναι η απόδειξη ότι το fun to drive μπορεί να περάσει και στην ηλεκτρική εποχή. Η Ford πήρε το πιο οδηγοκεντρικό B-SUV της και το μετέτρεψε σε αμιγώς ηλεκτρικό, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του. Στη δοκιμή μας ξεχώρισε για την αίσθηση τιμονιού, την ισορροπία του πλαισίου και την άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα. Παράλληλα, είναι πιο οικονομικό στη χρήση από το υβριδικό Puma, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινότητα. Δεν είναι απλώς «ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV», αλλά ένα αυτοκίνητο που σε βάζει στη διαδικασία να το οδηγήσεις.

Suzuki Vitara 1.4 Hybrid 48V 110 PS Auto: Το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει ποτέ

Το Vitara των 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο είναι, χωρίς υπερβολή, το πιο άνετο Vitara που έχουμε οδηγήσει μέχρι σήμερα. Η mild hybrid τεχνολογία λειτουργεί διακριτικά, το αυτόματο κιβώτιο ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου και συνολικά η εμπειρία είναι πιο ώριμη από ποτέ. Δεν κυνηγάει τις εντυπώσεις, αλλά κερδίζει με την ευκολία, την αξιοπιστία και την αίσθηση ότι έχει σχεδιαστεί για πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικές μετακινήσεις. Σε μια εποχή που πολλά B-SUV προσπαθούν να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, το Vitara παραμένει πιστό στον εαυτό του.

Τι κρατάμε;