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Τα 5 SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και ξεχώρισαν

ΤΡΙΤΗ | 07.07.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Ο προηγούμενος μήνας είχε έντονο ενδιαφέρον για την κατηγορία των SUV, με πέντε διαφορετικά μοντέλα να περνούν από τα χέρια μας και το καθένα να αφήνει το δικό του αποτύπωμα.

Άλλα πόνταραν στον σχεδιασμό, άλλα στην τεχνολογία, άλλα στην οικονομία και άλλα στην απλότητα μιας πιο προσιτής και καθημερινής πρότασης. Από το ξεχωριστό Renault 4 E-Tech Electric μέχρι το ποιοτικό Subaru Uncharted, το αποδοτικό Toyota C-HR+, το τεχνολογικά ενδιαφέρον Chery Tiggo 7 Hybrid και το προσιτό Mitsubishi ASX, αυτά είναι τα πέντε SUV που δοκιμάσαμε τον περασμένο μήνα και είχαν έναν ξεκάθαρο λόγο για να ξεχωρίσουν.

Renault 4 E-Tech Electric

Το Renault 4 E-Tech Electric ήταν από εκείνα τα αυτοκίνητα που κερδίζουν πρώτα με την εικόνα τους. Όχι επειδή προσπαθεί να αντιγράψει άτσαλα το παρελθόν, αλλά επειδή καταφέρνει να μεταφέρει ένα πολύ αναγνωρίσιμο όνομα στη σύγχρονη εποχή με τρόπο φρέσκο, έξυπνο και άμεσα συμπαθή. Οι αναφορές στο κλασικό 4άρι υπάρχουν, όμως δεν βαραίνουν το σύνολο. Αντίθετα, του δίνουν χαρακτήρα. Είναι ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα και εκείνη τη γαλλική διάθεση που κάνει ένα αυτοκίνητο να ξεχωρίζει πριν καν μπεις μέσα.

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Subaru Uncharted

Το Subaru Uncharted ξεχώρισε κυρίως με την ποιότητα κύλισης και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον δρόμο. Υπάρχει μια αίσθηση στιβαρότητας, ησυχίας και σιγουριάς που δεν στηρίζεται σε εντυπωσιασμούς, αλλά στην ουσία. Απορροφά σωστά, ταξιδεύει άνετα και αφήνει στον οδηγό την εντύπωση ενός καλοφτιαγμένου SUV που έχει εξελιχθεί με προτεραιότητα την καθημερινή χρήση και την άνεση. Δεν είναι το αυτοκίνητο που θα φωνάξει για να τραβήξει την προσοχή, αλλά εκείνο που σε κερδίζει όσο περνούν τα χιλιόμετρα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Subaru Uncharted

Toyota C-HR+

Το Toyota C-HR+ μας κέρδισε με την οικονομία του, όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά και στο ταξίδι. Εκεί όπου πολλά SUV βλέπουν την κατανάλωση να ανεβαίνει αισθητά, το Toyota κατάφερε να διατηρήσει ένα ιδιαίτερα λογικό προφίλ, αποδεικνύοντας ότι η αποδοτικότητα δεν είναι χρήσιμη μόνο στις καθημερινές μετακινήσεις. Παράλληλα, διατηρεί τον γνωστό δυναμικό χαρακτήρα της οικογένειας C-HR, με εμφάνιση που ξεχωρίζει και συνολική αίσθηση που δείχνει πιο ώριμη, πιο ολοκληρωμένη και πιο κοντά στις ανάγκες ενός οδηγού που θέλει οικονομία χωρίς να θυσιάζει χαρακτήρα.

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Chery Tiggo 7 Hybrid

Το Chery Tiggo 7 Hybrid ήταν η πιο ενδιαφέρουσα τεχνολογικά πρόταση της πεντάδας, χάρη στο προηγμένο υβριδικό του σύστημα. Αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά ο τρόπος λειτουργίας του συνόλου στην πράξη. Η μετάβαση ανάμεσα στην ηλεκτρική υποβοήθηση και τον κινητήρα εσωτερικής καύσης γίνεται ομαλά, η απόκριση είναι άμεση και το αυτοκίνητο δίνει την αίσθηση ότι εκμεταλλεύεται έξυπνα την τεχνολογία του. Σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι πλέον έντονος, το Tiggo 7 Hybrid δείχνει πως η Chery δεν ποντάρει μόνο στην τιμή, αλλά και σε ουσιαστική μηχανολογική πρόταση.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Chery Tiggo 7 Hybrid

Mitsubishi ASX

Το Mitsubishi ASX ξεχώρισε για τον προσιτό και ξεκάθαρο χαρακτήρα του. Δεν προσπαθεί να γίνει κάτι που δεν είναι, ούτε να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Αντίθετα, βασίζεται σε μια απλή και τίμια συνταγή: πρακτικές διαστάσεις, ευκολία στην καθημερινή χρήση, λογικό κόστος και μια συνολική αίσθηση αυτοκινήτου που αγοράζεται με το μυαλό. Είναι από εκείνα τα SUV που απευθύνονται σε οδηγούς που θέλουν κάτι σύγχρονο, εύχρηστο και οικονομικά προσγειωμένο, χωρίς να χαθούν μέσα σε ανούσιες πολυτέλειες.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Mitsubishi ASX

Τι κρατάμε

  • Renault 4: Ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο design και τον τρόπο που φέρνει ρετρό αναφορές στο σήμερα.
  • Subaru Uncharted: Κερδίζει με την ποιότητα κύλισης, την άνεση και τη στιβαρή αίσθηση στον δρόμο.
  • Toyota C-HR+: Εντυπωσιάζει με την οικονομία του, ακόμη και σε συνθήκες ταξιδιού.
  • Chery Tiggo 7 Hybrid: Ξεχωρίζει για το προηγμένο υβριδικό σύστημα και την τεχνολογική του προσέγγιση.
  • Suzuki ASX: Ποντάρει στον προσιτό, απλό και καθημερινό χαρακτήρα του.

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Tags
#Chery Tiggo 7#Mitsubishi ASX#Renault 4 E-Tech Electric#Subaru Uncharted#Toyota C-HR
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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