Ταξιδέψαμε και δοκιμάσαμε σε Off-Road το νέο Subaru Forester

Με αφορμή την Πανελλήνια παρουσίαση του νέου Subaru Forester, ταξιδέψαμε και δοκιμάσαμε εκτός δρόμου το ιαπωνικό SUV για να δούμε στην πράξη τις αρετές του.

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Δεν είναι και λίγα τα 27 χρόνια ιστορίας αν τα έχεις συνδυάσει με δύο πολύ βασικά πράγματα. Είναι αυτά που μια οικογένεια ανά την υφήλιο τα είχε πάντα ανάγκη, να μπορεί δηλαδή να «πάει» το αυτοκίνητό της παντού, με άνεση και να τους χωράει όλους. Αυτοί είναι οι λόγοι που το Forester, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1997 ακολουθώντας την κληρονομιά και την βάση του Legacy, αποτελεί το μοντέλο σταθμό για την Subaru. Δεν είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι, αλλά και η φιλοσοφία την οποία ακολουθεί.

Όπως μας εξηγήσαν οι άνθρωποι της Subaru στην Πανελλήνια Παρουσίαση, βασικότερο στόχο αποτελεί η ασφάλεια. Η μάρκα θέλει τα αυτοκίνητά της μέχρι το 2030 να είναι από τα πιο ασφαλή στον κόσμο, μειώνοντας τον αριθμό των δυστυχημάτων στο μηδέν. Εκεί λοιπόν που άλλες εταιρείες έχουν εμμονή με τους ρύπους, οι Ιάπωνες φαίνεται πως έχουν στρέψει την προσοχή τους στο πιο σημαντικό απ’ όλα. Ταυτόχρονα όμως εξελίσσονται σε όλα, κάτι που είναι εμφανές στην έκτη γενιά του Forester.

Αμερικανιά, με την καλή έννοια!

Είναι προφανώς το πιο μοντέρνο μέχρι σήμερα. Διαθέτει καθαρές γραμμές, χωρίς περιττά στοιχεία, αλλά και με τη τετραγωνισμένη σιλουέτα που το καθιστά αναγνωρίσιμο, «φωνάζοντας» ότι είναι ικανό και πρακτικό. Έχει μεγαλώσει κατά 3 πόντους και έχει επίσης πλατύνει κατά 1,5 εκ., χωρίς αυτά να είναι ευδιάκριτα με το μάτι. Εν αντιθέσει, το μπροστινό του είναι εντελώς διαφορετικό, με μια πολύ πιο ευρεία μάσκα που του χαρίζει μεγάλη δυναμικότητα. Εκεί είναι που μπορεί κανείς να διακρίνει μια πιο «αμερικανίζουσα» φιλοσοφία σε σχέση με το παρελθόν.

Στυλιστική στροφή που στοχεύει να ανταμείψει την κορυφαία για το Forester αγορά του κόσμου, αυτή των ΗΠΑ. Αυτό όχι απλά «δε μας χαλάει», ίσα-ίσα το κάνει πιο μάτσο από ποτέ. Σε αυτό συνεισφέρουν και οι «γέφυρες», όπως τις αποκάλεσαν στην παρουσίαση, που ενώνουν τόσο τα μπροστά όσο και τα πίσω φωτιστικά σώματα. Είναι ένα στοιχείο που τονίζει αρκετά το πλάτος. Προφανώς στυλιστικά αλλάζει ανάλογα την έκδοση (τέσσερις στον αριθμό), με τις ζάντες αλουμινίου 18 ή 19 ιντσών, τις ράγες οροφής και κάποια διακοσμητικά στοιχεία. Σημειώστε ότι η έκδοση Adventure έχει πλέον λεπτομέρειες σε φωσφοριζέ πράσινο αντί για πορτοκαλί.

Αναλογικό, ευρύχωρο και πρακτικό.

Αν εξωτερικά είναι όλα σχεδόν καινούργια και μοντέρνα, περνώντας στο εσωτερικό, προς τέρψη των πιστών, συναντούμε ένα «παλαιάς κοπής» ταμπλό. Τα όργανα είναι αναλογικά, με μια μικρή οθόνη για το trip computer, το τιμόνι είναι γεμάτο φυσικούς διακόπτες και ο επιλογέας των ταχυτήτων έχει γενναιόδωρες διαστάσεις.

Το κλασσικό «σπάει» η μεγάλη, κάθετα τοποθετημένη οθόνη αφής 11,6 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, δανεισμένη από την τελευταία γενιά του Outback. Με Full HD ανάλυση και ικανοποιητική απόκριση, αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργικότητας του Forester, αφού πολλές ενέργειες εκτελούνται αποκλειστικά απ’ αυτόν, δίνοντας έτσι το στίγμα της εποχής. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι το λογισμικό σύστημα είναι σχετικά απλοποιημένο και διαθέτει μεγάλα εικονίδια, οπότε ακόμη και όσοι δεν έχουν εντρυφήσει στη χρήση smartphone δεν θα δυσκολευτούν να την ανακαλύψουν και να την χρησιμοποιούν. Έχει αρκετές συντομεύσεις που παραμετροποιούνται, όπως επίσης μια… ιδέα από τα παλιά, στο πάνω μέρος της, που έχει αποκλειστικά πληροφορίες για το όχημα και την τετρακίνηση (θερμοκρασίες, κλίση, κατανομή ροπής κλπ.). Το κάτω μέρος της είναι αφιερωμένο στα συστήματα υποβοήθησης και στον κλιματισμό, με τον τελευταίο να διαθέτει και φυσικούς διακόπτες για την θερμοκρασία. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ εργονομικό, όπως και πρακτικό. Μεγάλες θήκες, τεράστιοι χώροι και πολύ φως. Είναι ένα από τα λίγα αυτοκίνητα του σήμερα, που έχουν τόσο μεγάλα παράθυρα (στις δύο κορυφαίες εκδόσεις έχει και ανοιγόμενη ηλιοροφή). Νέα προσθήκη στον εξοπλισμό αποτελεί επίσης ο γρήγορος επαγωγικός φορτιστής, ενώ διαθέτει όλους τους πιθανούς τύπους υποδοχών. Τα Android Auto και Apple CarPlay συνδέονται εύκολα και ασύρματα.

Πίσω, θα χωρέσουν με άνεση τρεις ενήλικες, ενώ οι δύο θα κάτσουν σταυροπόδι. Ανοίγουν και σε μεγάλη γωνία οι πίσω πόρτες, οπότε το μπες-βγες είναι εύκολο, όπως και η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος στις θύρες iso-fix. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα από 508 έως 1.720 λίτρα, δηλαδή πρακτικά τις ίδιες διαστάσεις με την προηγούμενη γενιά. Παρατηρήσαμε ότι έχει πάρα πολλά σημεία δεσίματος, αλλά και διακόπτες για την αναδίπλωση των καθισμάτων από πίσω. Παράλληλα, κατάλαβαν ότι το «hands free» άνοιγμα πρέπει να γίνεται με κλότσημα από κάτω, οπότε και το προσάρμοσαν ώστε να λειτουργεί έτσι. Τέλος, εξαιρετική είναι και η ποιότητα κατασκευής, ειδικά στις δύο κορυφαίες εκδόσεις, κάτι που απαιτείς από ένα μοντέλο στα χρήματά αυτά, αν και δεν είναι πλέον αυτονόητο για όλα τα μοντέλα. Born in Japan for the USA, θα έλεγα. Έχει ξεκάθαρη επιρροή στην στιβαρότητα και στα υλικά αυτό.

Ένα level πάνω

Το νέο Subaru Forester, ωστόσο, ξεχωρίζει πάνω απ’ όλα για το άλμα προόδου που έχει κάνει στην εμπειρία οδήγησης. Κάτι που διαπιστώσαμε στα συνολικά 400 χιλιόμετρα των διαδρομών μας. Η Subaru Πλειάδες Motors μάς είχε ετοιμάσει ένα tour που περιλάμβανε αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δρόμο και χωμάτινη διαδρομή με εμπόδια. Όμως ξέρετε πλέον πόσο ανήσυχα πνεύματα είμαστε, οπότε και αποφασίσαμε να φύγουμε νωρίτερα από το καθιερωμένο γεύμα για να ανακαλύψουμε όσο περισσότερο γινόταν σε αυτή τη πρώτη επαφή τις δυνατότητές του.

Η πλατφόρμα Subaru Global Platform (SGP) έχει βελτιστοποιηθεί περαιτέρω, χάρη στην ενίσχυση με χάλυβα υψηλής αντοχής, επιπλέον σημείων στα δομικά στοιχεία του αμαξώματος. Όπως για παράδειγμα στις δοκούς που διαχωρίζουν το διαμέρισμα του κινητήρα με αυτό των επιβατών, καθώς και τους συνδέσμους με τις εμπρός κολώνες. Επίσης, η εφαρμογή πιο άκαμπτων σημείων στήριξης της ανάρτησης, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της στρεπτικής ακαμψίας του πλαισίου κατά 10% συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά Forester. Παρομοίως και η ηχομόνωσή του (+39%).

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν απλά διαπιστώσεις από τα γραφόμενα στο press kit, αλλά σημεία που μας ενθουσίασαν από τα πρώτα κι’ όλας χιλιόμετρα. Ειδικά το τελευταίο. Σε συνδυασμό με το ραφιναρισμένο κιβώτιο CVT, η καλύτερη ηχομόνωση και μόνωση, καθιστούν το ταξίδι πολύ άνετο και χωρίς βαβούρα, που συνήθως συνοδεύει κιβώτια αυτού του τύπου. Σίγουρα, οι στροφές ανεβαίνουν στην έντονη επιτάχυνση, δεν είναι όμως και ένα αυτοκίνητο που θα σε προκαλέσει να βυθίσεις το πόδι σου στο γκάζι. Κινείσαι στα όρια κυκλοφορίας, άντε και λίγο πάνω απ’ αυτά, χωρίς παραχωρήσεις. Αν και οι αεροδυναμικοί θόρυβοι είναι αισθητοί στο άκουσμα και μόνο μετά τα 120 χλμ./ώρα, λόγω της μετωπικής επιφάνειας, στο δρόμο είναι ακλόνητο και με βελούδινη ποιότητα κύλισης. Εξαιρετικά άνετα και με πολύ καλή στήριξη είναι και τα καθίσματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν το ιερό οστό και να ελαχιστοποιούν τους κραδα-σμούς της κεφαλής.

Η νέα πλατφόρμα έχει επίσης βελτιωμένη οδική συμπεριφορά, σε σχέση με την απερχόμενη γενιά. Σε ελιγμούς με χαμηλές ταχύτητες, η ηλεκτρική κρεμαγιέρα διπλού πηνίου που προέρχεται από το WRX, προσφέρει ακρίβεια, χωρίς να χάσει σε αίσθηση. Στις υψηλές είναι λίγο πιο ελαφρύ απ’ ότι θα το θέλαμε. Το πεντάλ του φρένου από την άλλη έχει τέλεια, γραμμική αίσθηση και το σύστημα περίσσεια δύναμη.

Χάρη στην τετρακίνηση S-AWD, την κορυφαία απόσταση από το έδαφος των 22 εκατοστών και τις αυξημένες γωνίες προσέγγισης και αποχώρησης (20,2 και 25,8 μοίρες αντίστοιχα), είναι διάχυτος ο off-road χαρακτήρας του νέου Forester. Είναι κάτι που είδαμε στην πράξη, αφού φαίνεται πως δεν… μασάει πουθενά. Δε θα λέγαμε όχι σε επιλογή για «κλείδωμα» ενός κεντρικού διαφορικού, κάτι που δεν υπήρχε ούτε στη προηγούμενη γενιά. Όμως το σύστημα X-Mode κάνει θαύματα ακόμη και στην αυτόματη λειτουργία, με τα ελαστικά M+S να βοηθούν και αυτά στα γλιστερά τερέν και τη λάσπη. Η τετρακίνηση ρυθμίζεται είτε στην κανονική (αυτόματη) λειτουργία ή σε μια από τις επιλογές για πιο απαιτητικές διαδρομές, με λάσπη και χιόνι.

Όσον αφορά την κατανάλωση, η μέση τιμή δεν πέφτει εύκολα κάτω από τα 10 λίτρα/100 χλμ., όμως στο ταξίδι μας περιορίστηκε στα 8 λίτρα. Η δε μπαταρία ιόντων λιθίου των 0,57 kWh, αποθηκεύει ενέργεια για μόλις 1,6 χλμ. ηλεκτρικής κίνησης – αριθμός προφανώς χαμηλός. Παρ’ όλα αυτά είναι αρκετές οι στιγμές που κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλό φορτίο. Δεν θα δεις υψηλά νούμερα στα ταχύμετρο όμως.

Για χαλαρή οδήγηση

Το SUV μοντέλο της εταιρείας με τις Πλειάδες στο σήμα, αποδεικνύεται ευέλικτο και αρκετά γρήγορο στις αλλαγές κατεύθυνσης, μεταδίδοντας πάντα στον οδηγό μεγάλη αυτοπεποίθηση, ανεξαρτήτως οδοστρώματος. Ο γνωστός boxer βενζινοκινητήρας των 2,0 λίτρων με πλήρως υβριδική τεχνολογία είναι για άλλη μια φορά μια μονάδα ισχύος που δεν ξεσηκώνει με τη σπιρτάδα του. Ιδιαίτερα σε αυτή την τελευταία έκδοση, στην οποία, ελέω των ολοένα και αυστηρότερων προδιαγραφών εκπομπών ρύπων, έχει χάσει λίγο από τη συνολική ισχύς του.

Η ιπποδύναμη φτάνει τώρα τους 136 ίππους, σε σχέση με τους 150 του προηγούμενου μοντέλου. Επίσης η παρουσία του αυτόματου κιβωτίου CVT Lineartronic, σίγουρα δεν μπορεί να εξιτάρει με την λειτουργία του τους πιο «ανήσυχους» οδηγούς. Αυτό διότι εξ ορισμού είναι ένα κιβώτιο που δεν διατηρεί τέλεια συνοχή μεταξύ της ταχύτητας και των στροφών περιστροφής του κινητήρα όταν απαιτείται η πλήρης ισχύς. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τύπος συχνά επιλέγεται από τους Ιάπωνες κατασκευαστές για να συνοδεύει τα υβριδικά συστήματα κίνησης, αφού είναι πολύ πιο αποδοτικός, με λιγότερες απώλειες.

Σε τέσσερις πυλώνες βασίζεται η προστασία των επιβατών. Στη βασική ασφάλεια, στην ενεργητική, στην παθητική και στο ανανεωμένο EyeSight. Το σύστημα εξοπλίστηκε με μια ευρυγώνια μονοσκοπική κάμερα που αναγνωρίζει δίτροχα, οχήματα και πεζούς σε μια ευρύτερη περιοχή γύρω από το όχημα από τη στερεοσκοπική κάμερα. Επιπλέον, έχει τοποθετηθεί και ένα μπροστινό ραντάρ, με αποτέλεσμα τη βελτίωση στην απόδοση αναγνώρισης του EyeSight. Υιοθετήθηκε επίσης ένας ηλεκτρικός ενισχυτής φρένων υψηλής απόκρισης για γρηγορότερο έλεγχο πέδησης. Όλες σχεδόν οι λειτουργίες ασφάλειας και υποβοήθησης έχουν βελτιωθεί, ενώ πολλές είναι εντελώς νέες. Κάναμε πολλά χιλίομετρα με το αυτόματο cruise control και το κεντράρισμα στην λωρίδα. Είδαμε και τη νέα πανοραμική κάμερα που προσφέρει καλύτερη θέαση χάρη στις ψηλότερα τοποθετημένες κάμερες. Ευτυχώς, δεν είδαμε τον κεντρικό αερόσακο, ούτε δοκιμάσαμε εάν σταματάει μόνο του σε περίπτωση απώλειας αισθήσεων του οδηγού. H Subaru λέει ότι το κάνει πάντως.

Είναι ξεκάθαρος όμως ο προσανατολισμός του. Δεν είναι «παιχνίδι» ακόμα και στο χώμα. Είναι ένα πολύ ικανό εργαλείο, που θα μεταφέρει μια μεγάλη οικογένεια με ασφάλεια σε κάθε πιθανή διαδρομή. Εύκολη ή δύσκολη. Α, και πάντα με μεγάλη άνεση. Η ανάρτηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του που ξεχωρίσαμε, καθώς «σβήνει» ανωμαλίες συνέχεια. Μένει να το δούμε σύντομα πιο αναλυτικά, ίσως και να ταξιδέψουμε μαζί του ξανά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Τετρακύλινδρος σε σειρά, μπροστά, σε εγκάρσια διάταξη

Άμεσου ψεκασμού βενζίνης

Χωρητικότητα: 1.995 κ.εκ.

Iσχύς θερμικού κινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 136 ίπποι / 5.600 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 182 Nm / 4.000 σ.α.λ.

Iσχύς ηλεκτροκινητήρα

Μέγιστη ισχύς: 17 PS

Μέγιστη Ροπή: 66 Nm

Μετάδοση

Τετρακίνηση με ενεργή κατανομή ροπής

Αυτόματο κιβώτιο CVT

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 188 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 12,2 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 8,1 λίτρα/100 χλμ.

Δοκιμής: 10 λίτρα/100 χλμ

Εκπομπές CO2: 183 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

48 λίτρα

Μπαταρία

Ιόντων λιθίου

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος): 4.670 x 1.830 x 1.730 χιλ.

Μεταξόνιο: 2.670 χιλ.

Βάρος: 1.717 κιλά

Χώρος αποσκευών

508-1.720 λ.

Τιμή Αγοράς

από 49.500 €

