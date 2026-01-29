Tesla Model Y Long Range RWD vs BYD Sealion 7 RWD: Ποιο ταιριάζει περισσότερο στην ελληνική αγορά;

Το παγκόσμιο ηλεκτρικό best seller Tesla Model Y έρχεται αντιμέτωπο με το απόλυτα ολοκληρωμένο SUV της No1 εταιρίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον πλανήτη, το BYD Sealion 7. Το λες και τιτανομαχία!

Του Τρύφωνα Αλεξόπουλου Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Ο «γίγαντας» λέγεται Tesla και ήταν ο πρώτος που δίδαξε όχι μόνο πώς κατασκευάζεται ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και πώς μπορεί να σταθεί εμπορικά σε παγκόσμια κλίμακα. Σε μια αγορά που μέχρι πριν λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν με επιφύλαξη, τα Tesla Model 3 και Tesla Model Y έδειξαν από νωρίς τον δρόμο, κατακτώντας τις κορυφαίες θέσεις στις πωλήσεις ηλεκτρικών στον κόσμο, παρότι ήταν –και παραμένουν– μακριά από την ιδέα του ηλεκτρικού αυτοκίνητου για όλους.

Το 2025, όμως, η εικόνα άλλαξε. Η BYD, η οποία ξεκίνησε από τον χώρο των μπαταριών και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κολοσσό της ηλεκτροκίνησης, κατάφερε να ξεπεράσει την Tesla σε συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων νέας ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεβαίνοντας πλέον στο Νο1. Και δεν το κάνει απλώς με όγκο, αλλά με προϊόντα που «πατούν» ξεκάθαρα στην ίδια κατηγορία, με το ίδιο σκεπτικό, ίσως όμως περισσότερη ουσία, αλλά και καλύτερες τιμές. Και ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό.

Απέναντι, λοιπόν, βρίσκονται το BYD Sealion 7 στην εισαγωγική του πισωκίνητη έκδοση Comfort και το Tesla Model Y Long Range RWD, το οποίο «παίζει μπάλα» ένα σκαλί πιο πάνω στα χαρακτηριστικά, όντας Long Range. Και τα δύο όμως έχουν παρόμοιο εξοπλισμό, κάτι που μετράει ιδιαίτερα σε μια άμεση σύγκριση. Η νεότερη, πιο προσιτή και πιο φτωχή σε εξοπλισμό εκδοχή Standard του Tesla, που έρχεται στα ίδια χρήματα, μάλλον θα έδινε με το καλημέρα ένα καλό προβάδισμα στο BYD. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να τη… βάλουμε στο χέρι, οπότε θα αφήσουμε τα σχόλια για το τέλος. Το ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο τα νούμερα ή τα εντυπωσιακά στοιχεία των brochure. Σημασία έχει ποιο από τα δύο ανταποκρίνεται καλύτερα στην ελληνική πραγματικότητα.

ΕΞΩ: Φουτουρισμός ή στιλ;

Ξεκινώντας με τη σχεδίαση που αποτελεί την… πρώτη ματιά. Και αν κάτι σου κάνει το κλικ απ’ έξω, δύσκολα αλλάζεις γνώμη. Τα δύο μοντέλα, λοιπόν, βαδίζουν σε διαφορετικά μονοπάτια σχεδιαστικής ταυτότητας. Για το BYD Sealion 7, η σχεδιαστική του λογική είναι πιο συμβατική και επικεντρωμένη στην κομψότητα. Με την υπογραφή του Wolfgang Egger, ακολουθεί καθαρές γραμμές, μια ήπια κουπέ κλίση στην οροφή και ένα σύνολο που δείχνει ισορροπημένο και εύκολα αποδεκτό. Οι αναδυόμενες χειρολαβές και η συνεχής οπτική ροή από μπροστά μέχρι πίσω τονίζουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του, χωρίς να απομακρύνουν το αυτοκίνητο από την παραδοσιακή εικόνα ενός SUV, ενώ ξεκάθαρη είναι η σύνδεση με την πανέμορφη μπερλίνα της γκάμας.

Εν αντιθέσει, το Tesla Model Y, στην ανανεωμένη εκδοχή «Juniper», ποντάρει περισσότερο στη φουτουριστική παρουσία. Είναι πιο «αιχμηρό» αισθητικά, με τα νέα φωτιστικά σώματα και το εφέ του κρυφού φωτισμού πίσω να του δίνουν μια εικόνα υψηλής τεχνολογίας. Παρά το πιο γεμάτο του σχήμα, οι πόρτες δεν έχουν πλαίσιο, κάτι που παραπέμπει σε κουπέ φιλοσοφία και ενισχύει το hi-tech προφίλ του. Στις διαστάσεις, το Sealion 7 είναι ελαφρώς μεγαλύτερο (μήκος 4,83 μ., μεταξόνιο 2,93 μ.), ενώ το Model Y Long Range RWD φτάνει τα 4,79 μ. με μεταξόνιο 2,89 μ. Το Tesla είναι αισθητά φαρδύτερο (1,98 μ. έναντι 1,93 μ.), κάτι που το κάνει να δείχνει πιο «γεμάτο» στον δρόμο, ενώ και τα δύο βρίσκονται περίπου στο ίδιο ύψος, γύρω στα 1,62 μ.

Ως προς την απόσταση από το έδαφος, το ανανεωμένο Model Y βρίσκεται λίγο ψηλότερα, διατηρώντας ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα σε δρόμους με κακοτεχνίες ή ανωμαλίες. Αν και στην πραγματικότητα κανένα από αυτά τα δύο SUV δεν προορίζεται για σκληρή εκτός δρόμου χρήση, αφού τα λιγότερα από 17 εκ. απόστασης και των δύο δεν αρκούν για να εξερευνήσεις τα βουνά. Σε τελική ανάλυση, εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές σχεδιαστικές φιλοσοφίες: η καθαρή, κομψή και πιο «κλασική» SUV αισθητική του BYD απέναντι στη φουτουριστική, τεχνολογική εικόνα της Tesla. Η ιστορία έχει δείξει ότι το μοτίβο Tesla «κερδίζει», όντας το παγκόσμιο best seller, όμως δεν νομίζουμε ότι αυτό γίνεται λόγω της σχεδίασης. Για εμάς το BYD είναι πιο όμορφο. Όμως, αυτό είναι γούστο, κάτι υποκειμενικό δηλαδή.

ΜΕΣΑ: Πολλές οι ομοιότητες, πολλές και οι διαφορές

Αν και για τους λίγους εναπομείναντες «πιουρίστες» τα δύο ηλεκτρικά SUV στο εσωτερικό θα ήταν «μόνο οθόνες και τίποτε άλλο», στην πράξη κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Γιατί και μέσα στην καμπίνα, οι διαφορές στη φιλοσοφία είναι αρκετά μεγάλες. Η Tesla το έκανε πρώτη. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι η BYD δεν έριξε τις κλεφτές τις ματιές πριν το… μολύβι αγγίξει το χαρτί για τη σχεδίαση του Sealion. Η εταιρία του Elon δημιούργησε τη σχολή της οθόνης ως control panel. Όμως, εκεί που στην Tesla όλα γίνονται από αυτήν, δεν υπάρχει πίνακας οργάνων ούτε head-up display, και προφανώς κανένας διακόπτης, το BYD συνδυάζει τη λογική αυτή με τα πιο «συμβατικά» πλαίσια. Σου θυμίζει με άλλα λόγια περισσότερο ένα κανονικό αυτοκίνητο.

Οι λόγοι για αυτό ξεκινούν από τον τρόπο που κάθεται ο οδηγός. Η θέση οδήγησης είναι πιο ψηλή, όπως πιο ψηλή είναι η κεντρική –αιωρούμενη– κονσόλα, στην οποία βρίσκουμε έναν μικρό λεβιέ για την επιλογή σχέσης, ο οποίος περιτριγυρίζεται από μπουτόν συντομεύσεων. Διαθέτει επίσης έναν διαμορφώσιμο ως προς τις πληροφορίες και την προβολή πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, αλλά και head-up display. Βέβαια, σημείο αναφοράς είναι η περιστρεφόμενη κεντρική οθόνης αφής 15,6 ιντσών. Αφού ξεκαθαρίσαμε ότι διαθέτει μια πιο «συμβατική» αίσθηση, παρά την τόση ψηφιακή εικόνα, να πούμε ότι στην ουσία όλα γίνονται από αυτή την οθόνη.

Βασίζεται στο Android, με τη νεότερη έκδοση του λογισμικού να φέρνει αναβαθμίσεις στην απόκριση, στην ευχρηστία και στην ασύρματη συνδεσιμότητα, όπου πλέον οι mirroring εφαρμογές από κάθε τύπου smartphone συνδέονται αβίαστα και χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, το lay out θυμίζει περισσότερο Control Panel (για να ταιριάζει και στη λογική Tesla), που είναι και το ζητούμενο, παρά smartphone. Η κεντρική οθόνη μπορεί να έχει είτε τον χάρτη ή wallpaper (με animation αν θέλεις), με θέματα για τα γραφικά και widgets συντομεύσεων για τις περισσότερες λειτουργίες. Βρήκαμε πανεύκολη τη χρήση των βασικών λειτουργιών του κλιματισμού από την οθόνη και εκτιμήσαμε ότι υπάρχουν συντομεύσεις σε μια μπάρα στο κάτω μέρος αυτής, αλλά και status bar με σχεδόν όλες τις λειτουργίες (όπως και την απενεργοποίηση των συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης).

Το σύστημα είναι τόσο παραμετροποιήσιμο, που «βάλαμε στην άκρη» την ασύρματη σύνδεση του Apple CarPlay, αφού έχει ενσωματωμένες εφαρμογές όπως το Spotify και browser, αλλά και ενσωματωμένους χάρτες που επικοινωνούν με την Google για δεδομένα. Και επειδή μιλάμε για ήχο και streaming, το ηχοσύστημα της δανέζικης HiFi εταιρίας Dynaudio, με 12 ηχεία και surround εφέ, που είναι πολύ κοντά στο εξαιρετικό ηχοσύστημα της Tesla (15 ηχεία και 1 subwoofer). Ο ήχος μπορεί να συγχρονιστεί με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό (όπως και στο Model Y), που δίνει άλλη αίγλη στην καμπίνα με τα 128 διαθέσιμα χρώματα και το 3D εφέ στο ταμπλό. Άλλο σημείο που αξίζει την προσοχή όλων μας είναι ο επαγωγικός ταχυφορτιστής των 50W (σχεδόν διπλάσιος από της Tesla), ο οποίος έχει και αεραγωγό για την ψύξη του κινητού κατά τη φόρτιση, ενώ όλες οι θύρες Type-C ταχυφορτίζουν.

Στον αντίποδα, το Model Y δεν έχει τίποτε άλλο πέρα από μια οθόνη 15,4 ιντσών και δύο κουμπιά στο τιμόνι. Εντάξει, έχει πλέον και έναν λεβιέ για το φλας. Εκεί λοιπόν που φαίνεται ότι το BYD κερδίζει πανεύκολα, έρχεται το λογισμικό της Tesla και τα ισοπεδώνει όλα. Χωρίς πολλά γραφικά, χωρίς Apple CarPlay και λοιπές συνδεσιμότητες, η οθόνη με την απίστευτη ανάλυση και ένα κλειστό λογισμικό τύπου IOS, που είναι in-house και έχει τις περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίες, αλλά και τις πιο ουσιαστικές επιλογές χειρισμού. Αν του δώσεις λίγο χρόνο, όλα είναι σε πιο εύκολα σημεία και με λιγότερα μενού. Και μπορεί να μη διαθέτει οθόνη για τον οδηγό, με τον πίνακα οργάνων να φωλιάζει πάνω-πάνω και αριστερά στην κεντρική οθόνη, η πίσω οθόνη που λειτουργεί με την ίδια θηριώδη επεξεργαστική ισχύ, αλλά ουσιαστικά ανεξάρτητα ως προς την προβολή, είναι game changer. Ειδικά για οικογένειες με παιδιά, η δυνατότητα που προσφέρει για ταινίες (Netflix, Disney+ ή Youtube) και παιχνίδια εν κινήσει για όσους κάθονται πίσω είναι το κάτι άλλο.

Όλα τα παραπάνω γίνονται χάρη στον επεξεργαστή της AMD και στο «καθαρό» λογισμικό σύστημα που προσφέρει ασυναγώνιστη εμπειρία χρήσης και ταχύτητα. Οι δυνατότητες της οθόνης σε επίπεδο ψυχαγωγίας ξεπερνούν τη φαντασία, ενώ οι ενημερώσεις από την Tesla είναι συνεχείς. Η οθόνη έχει όλες τις εφαρμογές που θα χρειαστείτε, ενώ η σύνδεση με το Bluetooth έχει βελτιωθεί για ακόμα καλύτερη εμπειρία κλήσεων και συγχρονισμό δεδομένων. Η επαγωγική φόρτιση για δύο (!) κινητά στην κεντρική κονσόλα δεν είναι όσο ταχεία στο BYD, αλλά με ένα καλώδιο USB type-c μέσα στην κεντρική κονσόλα φτάνει τα 65 Watt. Δύο θύρες ταχυφόρτισης υπάρχουν και για τους πίσω επιβάτες. Σε γενικές γραμμές, αυτό που σύντομα θα προστεθεί, με την ενσωμάτωση του AI βοηθού GROQ, θα τελειώσει τη σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα σε αυτοκίνητο. Οπότε, για να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι της τεχνολογίας, μπορεί το BYD να διαθέτει μια πολύ καλή οθόνη και ένα ολοκληρωμένο σύστημα infotainment, όμως το Tesla είναι σε άλλο επίπεδο.

Όσον αφορά την ποιότητα, το Model Y τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλο step up. Το φινίρισμα, η αίσθηση των υλικών και η συναρμογή είναι σε premium επίπεδα. Μαλακά συνθετικά δέρματα, αλέκιαστα καθίσματα και τεχνητό σουέντ στις πόρτες δίνουν ωραία αίσθηση. Είναι και κάποιες πινελιές, όπως τα μαγνητικά καλύμματα για τον καθρέπτη στα σκίαστρα, αλλά και το μαγνητικό κλείσιμο στο ντουλαπάκι. Το Sealion 7 έχει ίδια φιλοσοφία κατασκευής, ίσως λίγο καλύτερα υλικά συνολικά. Και τα δύο μοντέλα έχουν θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα καθίσματα μπροστά, θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα καθίσματα πίσω, με το Tesla όμως να θερμαίνει και τον μεσαίο πίσω επιβάτη. Έχουν επίσης και πανοραμική οροφή, με έναν βαθμό παραπάνω να πηγαίνει στο BYD γιατί έχει ενσωματωμένο σκίαστρο, οπότε δεν θα χρειαστούν after market αγορές. Είναι κάτι σημαντικό για την ηλιόλουστη και ζεστή Ελλάδα.

Ποιο είναι πιο πρακτικό;

Πρόκειται για δύο πολύ μεγάλα μοντέλα για την κατηγορία, με εξίσου μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Το Tesla ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό στον χώρο αποσκευών. Ο πίσω χώρος αγγίζει τα 854 λίτρα (!), νούμερο που παραπέμπει σε χώρο με τα καθίσματα αναδιπλωμένα. Είναι ο τρόπος που είναι σχεδιασμένος και φυσικά τα ωφέλιμα λίτρα, στον ιδιαίτερα βαθύ χώρο κάτω από το επίπεδο πάτωμα, αλλά και μεγάλες θήκες στις δύο πλευρές. Τα καθίσματα «σπάνε» σε διάταξη 40:20:40, έναντι 60:40 του BYD, το οποίο χωρά 520 λίτρα. Δεν είναι λίγα, ίσα-ίσα, θα χωρέσει τα πάντα, όμως η διαφορά είναι αισθητή και με το μάτι. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο Frunk, τα 117 λίτρα του Tesla σε σχέση με τα 58 του Sealion 7 επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Για τους εσωτερικούς χώρους, το BYD με το λίγο μεγαλύτερο μεταξόνιο έχει ίσως και λίγο περισσότερο αέρα για τα γόνατα, με τον διαθέσιμο χώρο για τα κεφάλια των επιβατών να είναι και στις δύο περιπτώσεις υπεραρκετός και ψηλούς ενήλικες. Τα καθίσματα του BYD είναι σίγουρα πιο άνετα (το ίδιο ισχύει και για τα μπροστά), ειδικά για τον πίσω μεσαίο επιβάτη. Όπως πιο χρήσιμο είναι το υποβραχιόνιό του. Βέβαια, το Tesla σου επιτρέπει να «επικοινωνήσεις» με τις αποσκευές σου, ενώ τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς την κλίση καθίσματα προσφέρουν πιο premium εμπειρία, σε συνδυασμό με την πίσω οθόνη πάντα – είπαμε, game changer στην τεχνολογία. Τέλος, και τα δύο μοντέλα έχουν τεράστιους εσωτερικούς χώρους αποθήκευσης. Στο Tesla περισσότερα πράγματα θα μείνουν εκτός κοινής θέας, μιας και η κεντρική κονσόλα είναι κλειστή και οι χώροι σε αυτήν αγγίζουν την… τάφρο των Μαριανών.

Εύκολη κούρσα για τον Αμερικανό

Εδώ, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με επιδόσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. Στην «μπλε» γωνία, το Model Y RWD LR, διαθέτει έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 299 ίππων και 420 Nm ροπής. Η μπαταρία του είναι χημεία Li-NMC με μόλις 75 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας. Στην απέναντι, «λευκή» γωνία, το BYD Sealion 7 Comfort διαθέτει επίσης έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης όμως 313 ίππων με 380 Nm. Η μπαταρία είναι LFP με καθαρές 82,5 kWh.

Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον κομμάτι. Το Tesla, αν και σε απόλυτα τεχνικά χαρακτηριστικά «χάνει», στην πραγματική ζωή κερδίζει και σε επιδόσεις και σε αυτονομία. Η εταιρία ανακοινώνει 622 χιλιόμετρα αυτονομία για τη νεότερη εκδοχή του –πράγμα τρελό–, τα οποία είναι 140 περισσότερα από αυτά του BYD με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Υπάρχει όμως λογική εξήγηση, το Sealion 7 είναι κάτι περισσότερο από 300 κιλά πιο βαρύ, ενώ είναι γνωστό ότι η διαχείριση ενέργειας της Tesla είναι σχεδόν ασυναγώνιστη. Με το Model Y ο ρεαλιστικός μικτός μας κύκλος μας «έκλεισε» στα 540 χιλιόμετρα με κατανάλωση 15,8 kWh/100 χλμ., όταν το BYD σε αντίστοιχο κύκλο μάς πήγε στα 460 με 18 kWh/100 χλμ. Μπορεί να μην αγγίξαμε την εργοστασιακή διαφορά, όμως σε κάθε συνθήκη το Tesla κατανάλωνε λιγότερα και ειδικότερα στο ταξίδι, όπου το BYD ξεπερνούσε τα 20άρια, όταν το Tesla πάντα έμενε κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο.

Ύστερα έρχεται η στάση για φόρτιση. Εδώ η διαφορά στα χαρτιά φαίνεται πως πάλι έχει ξεκάθαρο νικητή, με τα 250 kW που είναι ικανό το Tesla να «τραβήξει», έναντι των 150 του BYD. Όμως, για το 10%-80% το ένα μοντέλο απαιτεί 27 λεπτά στάσης και το άλλο 32, οπότε η διαφορά στην καμπύλη της ισχύος φόρτισης δείχνει ότι το BYD δεν υστερεί στην πραγματικότητα. Και τα δύο μοντέλα φορτίζουν εξίσου γρήγορα, με το Tesla να έχει απλά προβάδισμα στις στάσεις για τουαλέτα, εάν φτάσεις εκεί με το ιδανικό ποσοστό φόρτισης για να τραβήξει τα μέγιστα.

Στην άνεση όμως…

Τα δύο μοντέλα ζαλίζουν με τις τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που διαθέτουν. Η αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 του Sealion, που χρησιμοποιεί ως δομικό στοιχείο την Blade Battery, στα πρότυπα του Cell-to-Body (CTB), βασίζεται σε μια ανθεκτική αλουμινένια δομή τύπου κυψέλης και ενισχύει σημαντικά την παθητική ασφάλεια, βελτιώνοντας τη στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους.

Το Tesla δεν έχει «φανταχτερούς» τίτλους για την πλατφόρμα, αλλά η ακαμψία και η τρομερή δομή του φαίνονται μόνο και μόνο από τα αποτελέσματα του Euro NCAP, στο οποίο κρατά τα ηνία στην κατηγορία ως το πιο ασφαλές. Επίσης συναντούμε διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, σημείο αναφοράς και για τα δύο μοντέλα.

Στον δρόμο, τα δύο μοντέλα διαφοροποιούνται ακόμη περισσότερο. Το BYD Sealion 7 δίνει από την πρώτη στιγμή την αίσθηση ενός SUV προσανατολισμένου στην άνεση. Η θέση σε βάζει να κάθεσαι «πάνω» στο αυτοκίνητο και όχι μέσα σε αυτό, ενώ η συνολική εργονομία σε προδιαθέτει για χαλαρή, ξεκούραστη μετακίνηση. Η ανάρτηση έχει σαφώς πιο μαλακή ρύθμιση και η απόσβεση είναι εξαιρετική σε κάθε πιθανή ανωμαλία, από σπασμένες λακκούβες μέχρι εγκάρσιες αρθρώσεις. Η ηχομόνωση είναι πολύ καλή, με διπλά τζάμια μπροστά που περιορίζουν τον θόρυβο του αέρα και δίνουν premium αίσθηση, ενώ ο ηλεκτρικός κινητήρας αποδίδει με γραμμικότητα και ηπιότητα. Δεν υστερεί σε δύναμη –η ροπή είναι άφθονη ακόμη και για προσπεράσεις–, όμως η απόκριση έχει έναν πιο ήρεμο χαρακτήρα και μια μικρή καθυστέρηση στο απότομο γκάζι και στο σπορ πρόγραμμα οδήγησης, κάτι που ενισχύει τον συνολικό «calm» προσανατολισμό του.

Το Tesla Model Y, από την άλλη, είναι πιο σπορτίφ σε όλα. Παρότι ο μινιμαλισμός της καμπίνας, το χαμηλό ταμπλό και το μικρό τιμόνι δεν σου προετοιμάζουν το μυαλό για οδηγικό ταμπεραμέντο, στον δρόμο η εικόνα αλλάζει άμεσα. Είναι πιο σφιχτό και μαζεμένο, με καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος και σαφώς πιο γρήγορο και ακριβές τιμόνι. Το μπροστινό μέρος έχει άριστη απόκριση, θυμίζοντας κουπέ στο turn-in, και εμπνέει σαφώς περισσότερη εμπιστοσύνη όταν ανεβαίνει ο ρυθμός. Η ποιότητα κύλισης είναι ελάχιστα καλύτερη από του BYD, αλλά όπως και το προηγούμενο μοντέλο είναι πιο ξερό στην επαφή με τις ανωμαλίες. Η ηχομόνωση είναι ένα λέβελ πάνω, αγγίζοντας όρια λιμουζίνας και προσφέροντας την απόλυτη VIP εμπειρία. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η ησυχία στην καμπίνα.

Η απόδοση του Tesla, παρότι μιλάμε για την πισωκίνητη Long Range, με έναν μόνο κινητήρα, μας μπερδεύει. Με το γκάζι στο πάτωμα ανεβάζεις παλμούς. Η επιτάχυνση είναι άμεση και εντυπωσιακά δυνατή. Είναι το είδος της επιτάχυνσης που σε κάνει να χαμογελάς κάθε φορά, σε πλήρη αντίθεση με τη στρωτή, πιο χαλαρή φιλοσοφία του Sealion 7. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να το οδηγήσεις εξίσου ήρεμα.

Η επιλογή του One-Pedal στο Model Y είναι σημαντική, μιας και κάνει την οδήγηση πιο ξεκούραστη. Το BYD, όπως όλα τα μοντέλα της γκάμας, έχει πιο «κρυφή» ανάκτηση ενέργειας, με μια ιδέα επιβράδυνσης στο άφημα του γκαζιού και δύο επίπεδα που δεν έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Η λύση αυτή είναι καλύτερη για όσους προτιμούν την παραδοσιακή οδήγηση. Δεν τίθεται θέμα για την απόδοση στο φρενάρισμα και από τα δύο, αφού έχουν αεριζόμενους δίσκους μπροστά-πίσω και τετραπίστονες δαγκάνες εμπρός. Όπως και με το σύστημα διεύθυνσης, όπου το Tesla είναι πιο «κοφτερό», έτσι και στα φρένα, η αίσθηση στο πεντάλ είναι λίγο πιο απότομη.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν προγράμματα οδήγησης, ενώ τα συστήματα ευστάθειας λένε «όχι» στην όποια αποσταθεροποίηση της ουράς. Έχουμε να κάνουμε με λόγους καλύτερης πρόσφυσης και όχι με παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, λόγω της πισωκίνησης. Τέλος, να πούμε ότι τα συστήματα ημι-αυτόνομης οδήγησης λειτουργούν σωστά, αλλά και πάλι, το Tesla είναι πιο αποτελεσματικό. Με BYD το να διαθέτει βέβαια πανοραμική κάμερα, βοηθώντας ιδιαίτερα στο παρκάρισμα.

Τελικά, ποιο και γιατί;

Δεν μπορείς να πεις ψέματα, ο λόγος που το Model Y παραμένει το παγκόσμιο best seller, είναι πως παραμένει και αδιανόητα ολοκληρωμένο, με την ποιότητα, την οδηγική συμπεριφορά, την τρομερή αυτονομία και το καλύτερο infotainment στην αγορά. Οπότε, ναι, αν τα βάλεις κάτω, παρά τις 3.000€ παραπάνω, αξίζει. Όμως, δεν πρέπει να κρύψουμε ότι το BYD μας έκανε την καθημερινότητα πιο άνετη στις μικρές μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης, ενώ ποτέ δεν μας έλειψε κάτι ουσιαστικό από το infotainment. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, το οποίο δεν είναι για να γίνει πιο «διπλωματικό» το συμπέρασμα, αλλά για να απαντήσουμε και στο ερώτημα του τίτλου.

TESLA MODEL Y LR RWD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας

Πίσω, σύγχρονος ηλεκτρικός

Μέγιστη ισχύς: 299 ίπποι

Μέγιστη Ροπή: 420 Nm ροπής

Μετάδοση

Κίνηση στους πίσω τροχούς

Αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 201 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 5.6 δλ.

Μπαταρία

LFP

Χωρητικότητα 78.1 kWh (75 ωφέλιμες)

Κατανάλωση ενέργειας

Eργοστασιακή (WLTP): 14.2 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 15,8 kWh/100 χλμ.

Αυτονομία

622 χιλιόμετρα (WLTP)

540 χιλιόμετρα (δοκιμής)

Φόρτιση

AC 11 kW: 8 ώρες και 15 λεπτά

DC 250 kW (από 10-80%): 27 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος) χλστ.: 4.790 x 1.920 x 1.624

Μεταξόνιο: 2.890 χιλ.

Βάρος: 1.992 κιλά

Χώρος αποσκευών

854 + 117 λ.

Τιμή Αγοράς

Βασική έκδοση: 49.990 ευρώ

(Χωρίς την κρατική επιδότηση)

BYD SEALION 7 RWD COMFORT

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρα

Πίσω, σύγχρονος με μόνιμους μαγνήτες

Μέγιστη ισχύς: 313 ίπποι

Μέγιστη ροπή: 380 Nm

Μετάδοση

Πίσω τροχούς

Κιβώτιο μονής σχέσης

Επιδόσεις

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 6,7 δλ.

Τελική ταχύτητα: 215 χλμ./ώρα

Κατανάλωση ενέργειας

Κατασκευαστή (WLTP): 19,9 kWh/100 χλμ.

Δοκιμής: 18 kWh/100 χλμ.

Μπαταρία

Li-NCM

Χωρητικότητα 84 kWh (82.5 ωφέλιμες)

Αυτονομία

Κατασκευαστή (WLTP): 482 χλμ.

Δοκιμής: 470 χλμ.

Φόρτιση

AC 11 kW: 9 ώρες λεπτά

DC 150 kW (από 10-80%): 27 λεπτά

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) χλστ.: 4.830 x 1.925 x 1.620

Μεταξόνιο 2.930 χιλ.

Βάρος 2.225 κιλά

Χώρος αποσκευών

520 + 58 λίτρα

Τιμή αγοράς

46.990€ (-3.000 € Electric Bonus)

(χωρίς την κρατική επιδότηση)