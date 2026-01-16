Το υβριδικό της Mazda που καίει πραγματικά κάτω από 4 lt/100km και δεν πληρώνει Τέλη – Μόλις 21.000 ευρώ

Το Mazda 2 Hybrid καίει κάτω από 4 lt/100 km στην πόλη, έχει μηδενικά Τέλη και τιμή εκκίνησης 21.253,57 €. Δες κατανάλωση, εξοπλισμό και τεχνικά.

Γιατί «γράφει» τόσο χαμηλή κατανάλωση στην πράξη

Το επίσημο 3,8 lt/100 km του Mazda 2 Hybrid δεν είναι θεωρία. Εντός πόλης, με ήπιο ρυθμό και εκμετάλλευση της υβριδικής λειτουργίας, βλέπεις χαλαρά κάτω από 4 lt/100 km, χάρη στην συχνή κίνηση με ηλεκτρική υποβοήθηση και το CVT που κρατά τον θερμικό κινητήρα στην αποδοτικότερη ζώνη. Ακόμη κι αν οδηγήσεις πιεσμένα—«τέρμα γκάζι» όπου επιτρέπεται—η ένδειξη δεν θα περάσει τα 5 lt/100 km. Το αποτύπωμα CO₂ στα 87 g/km σημαίνει μηδενικά Τέλη κυκλοφορίας (κάτω από το όριο 122 g/km).

Τιμή εκκίνησης (Prime-Line): 21.253,57 €.

Κινητήριο σύνολο: ώριμη υβριδική λύση

116 PS συνδυαστικής ισχύος, με ηλεκτροκινητήρα 80 PS να αναλαμβάνει συχνά την αστική κίνηση.

Αυτόματο κιβώτιο CVT για ευκολία και χαμηλή κατανάλωση.

0–100 km/h σε 9,7 s , τελική 175 km/h .

Μέση κατανάλωση WLTP 3,8 lt/100 km.

Η τεχνολογία είναι συγγενής με του Toyota Yaris (κοινή πλατφόρμα/υβριδικά μέρη), γεγονός που εξηγεί την αξιοπιστία και την ωριμότητα της ρύθμισης, ενώ εδώ έχουμε και το οδηγικό ταπεραμέντο της Mazda να ολοκληρώνει το πακέτο.

Εμπειρία οδήγησης: άνετο, ευχάριστο, «εύκολο»

Στην πράξη, το 2 Hybrid είναι ήσυχο σε χαμηλές/μεσαίες ταχύτητες, με ομαλή μετάβαση θερμικού-ηλεκτρικού. Το CVT εξαλείφει τα «νεκρά» σημεία, κάνει την πόλη ξεκούραστη και σε συνδυασμό με την άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα δίνει ζωντανή εκκίνηση στα φανάρια. Η ανάρτηση ισορροπεί άνεση με έλεγχο και οι διαστάσεις τύπου B-segment (μήκος 3.940 mm, πλάτος 1.745 mm, ύψος 1.500 mm) σημαίνουν εύκολο παρκάρισμα και σταθερότητα στον ανοιχτό δρόμο.

Στην εθνική, το CVT κρατά χαμηλές στροφές σε πορεία με ταχύτητες κοντά στα όρια, διατηρώντας κατανάλωση κοντά στα 4,5–5,0 lt/100 km με φυσιολογική οδήγηση. Στο αστικό περιβάλλον, η ανάκτηση ενέργειας και το συχνό σβήσιμο του θερμικού μοτέρ ρίχνουν εύκολα τον μέσο όρο κάτω από 4 lt/100 km.

Κόστος χρήσης: πέρα από την αντλία

Με 87 g/km CO₂, το αυτοκίνητο δεν πληρώνει Τέλη. Συνυπολόγισε χαμηλή κατανάλωση βενζίνης, μειωμένη φθορά φρένων χάρη στην ανάκτηση και απουσία συμπλέκτη/συμβατικών αλλαγών. Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (καύσιμο+συντήρηση+Τέλη) είναι σαφώς ευνοϊκό για αστικές/περιαστικές μετακινήσεις με πολλά χιλιόμετρα.

Εξοπλισμός Prime-Line: ουσία στα «σωστά» σημεία

Η βασική έκδοση είναι ουσιαστικά πλήρης για την κατηγορία:

Adaptive Cruise Control , Lane Keeping Assist , Autonomous Emergency Braking

Αυτόματα φώτα (μεσαία/μεγάλη σκάλα), Hill-start Assist

Κάμερα οπισθοπορείας

Αυτόματος κλιματισμός

Infotainment με οθόνη 9″

Με λίγα λόγια, παίρνεις ασφάλεια (ADAS), άνεση και τεχνολογία χωρίς να ανέβεις έκδοση.

Σε ποιον ταιριάζει

Σε οδηγούς που κινούνται κυρίως εντός πόλης και θέλουν πραγματικά χαμηλό κόστος καυσίμου .

Σε οικογένειες/ζευγάρια που ζητούν απλή, ήσυχη καθημερινότητα με αυτόματο .

Σε επαγγελματίες με σταθερές διαδρομές που θέλουν μηδενικά Τέλη και προβλέψιμη κατανάλωση.

Τι κρατάμε;