Volkswagen T-Roc: Οδηγήσαμε τη νέα γενιά του best-seller SUV

Μεγαλύτερο, πιο hi-tech και αποκλειστικά υβριδικό. To Volkswagen T-Roc δανείζεται στοιχεία από τα μεγαλύτερα SUV του Βόλφσμπουργκ για να διατηρήσει την επιτυχημένη πορεία του σε αυτήν την τόσο δύσκολη κατηγορία.

Όταν εμφανίστηκε στην αγορά το 2017, κάποιοι έγραψαν ότι μία μέρα και μάλιστα όχι τόσο μακρινή θα επισκίαζε την αυτού εξοχότητα, το Golf, στην ευρωπαϊκή αγορά. Και η προφητεία αυτή βγήκε αληθινή, τουλάχιστον όσον αφορά τις πωλήσεις στη «γηραιά ήπειρο», όπου το μικρομεσαίο SUV, που κατασκευάζεται στην Πορτογαλία, έκανε το θαύμα του. Και τώρα, να που προσκληθήκαμε στη γενέτειρά του για να το δοκιμάσουμε στη δεύτερη γενιά του.

Πιστό στην ιστορία

Σε μια εποχή που ο κόσμος του αυτοκινήτου αλλάζει σημαντικά και στον ανταγωνισμό προστίθενται όλο και πιο δυνατοί παίκτες –από την Κίνα και όχι μόνο–, το Βόλφσμπουργκ αντιμετωπίζει εδώ μεγάλη πρόκληση. Από τη μία, καλείται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πολυάριθμων πελατών που θέλουν ένα θερμικό SUV, αρκετά ευρύχωρο αλλά προσιτό, ώστε να αποτελεί το μοναδικό αυτοκίνητο της οικογένειας. Από την άλλη, πρέπει να ετοιμάζει το έδαφος για όσα έρχονται.

Συνολικά, το T-Roc 2.0 παραμένει πιστό στη φιλοσοφία που είχε πάντα η VW. Μόνο που εγκαταλείπει τους turbodiesel και τους αμιγώς θερμικούς κινητήρες και ποντάρει σε mild σήμερα –και full σύντομα– υβριδικά σύνολα. Βασισμένα στον 1,5 turbo βενζινοκινητήρα με ισχύ 116 και 150 ίππους και τιμές που αναμένεται να ξεκινούν από τις 35.000 ευρώ. Δεν είναι ακριβώς προσιτό, όμως σημειώστε ότι πρόκειται για ένα μεγαλύτερο και πιο εξοπλισμένο αυτοκίνητο από πριν, κάτι ανάμεσα σε B και C SUV. Συγκεκριμένα, το νέο T-Roc είναι 13 εκατοστά πιο μακρύ, με συνολικό μήκος 4,37 μέτρα. Και έχει ωριμάσει στην όψη, θυμίζοντας έντονα το Tayron.

Βήματα έχουν γίνει και στην καμπίνα, με αποτέλεσμα μία πιο ευάερη αίσθηση εμπρός και πίσω. Όσο για τον χώρο αποσκευών, έχει αυξηθεί από 445 σε 475 λίτρα σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Όταν δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο, θα δούμε στα εκατοστά πόσο έχουν βελτιωθεί οι εσωτερικοί χώροι. Το σίγουρο είναι ότι στο ταμπλό βρίσκεται το ίδιο infotainment που γνωρίσαμε στα δύο μεγαλύτερα SUV της Volkswagen, με στάνταρ οθόνη 12,9 ιντσών για όλες τις εκδόσεις, ασύρματη διασύνδεση με Android Auto και Apple CarPlay και με προαιρετικό σύστημα πλοήγησης IDA, που περιλαμβάνει ChatGPT στις πιο πλούσιες εκδόσεις.

475 λίτρα αποσκευών χωρούν εδώ σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Το σχήμα του χώρου δεν είναι απόλυτα εκμεταλλεύσιμο, όμως το κεντρικό τμήμα του καθίσματος αναδιπλώνεται. Επάνω, ο περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης του ήχου και του εσωτερικού φωτισμού, καθώς και επιλογής των προγραμμάτων οδήγησης.

Τα σημεία που ξεζωρίζουν!

ADAS Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις το ενεργό cruise control, όμως το πακέτο υποβοήθησης Επιπέδου 2 είναι έξτρα ακόμη και στην έκδοση R-Line.

Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις το ενεργό cruise control, όμως το πακέτο υποβοήθησης Επιπέδου 2 είναι έξτρα ακόμη και στην έκδοση R-Line. ΟΡΓΑΝΑ Οθόνη με διαγώνιο 10,3 ιντσών που διαμορφώνεται εύκολα. Ανάμεσα στις απεικονίσεις και ο χάρτης πλοήγησης σε πλήρη έκταση.

Οθόνη με διαγώνιο 10,3 ιντσών που διαμορφώνεται εύκολα. Ανάμεσα στις απεικονίσεις και ο χάρτης πλοήγησης σε πλήρη έκταση. ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Στο τιμόνι το χειριστήριο της μετάδοσης, όπως και στα ID, ενώ δεν λείπουν τα paddles για αλλαγές.

Στο τιμόνι το χειριστήριο της μετάδοσης, όπως και στα ID, ενώ δεν λείπουν τα paddles για αλλαγές. ΜΙΛΗΣΤΕ ΤΟΥ Το infotainment των 12,9” περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης και αναγνώρισης φωνής με ενσωματωμένο ChatGPT.

Το infotainment των 12,9” περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης και αναγνώρισης φωνής με ενσωματωμένο ChatGPT. EASTER EGG Μία μικρή έκπληξη στη βάση ασύρματης φόρτισης, όπου απεικονίζεται μία πισίνα κολύμβησης.

Μία μικρή έκπληξη στη βάση ασύρματης φόρτισης, όπου απεικονίζεται μία πισίνα κολύμβησης. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο περιστροφικός διακόπτης διαθέτει μίνι οθόνη αφής για τον χειρισμό διάφορων λειτουργιών του αυτοκινήτου.

Στόχος η οικονομία

Μπορεί στο επίπεδο R-Line και στο καναρινί χρώμα με τη μαύρη οροφή το T-Roc να προδιαθέτει για σπορ οδήγηση, δεν παύει όμως να είναι ένα ισορροπημένο SUV, που στοχεύει κυρίως στην οικονομία χρήσης. Χάρη σε ένα στρογγυλεμένο και αθόρυβο κινητήριο σύνολο προπάντων. Ο 1.5 TSI δείχνει να προτιμά τις χαμηλές στροφές, όπου αποδεικνύεται πάντα ζωντανός και συνεργάζεται άψογα με το εξαιρετικό 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, εξασφαλίζοντας μία καλοδεχούμενη ροϊκότητα στην οδήγηση χωρίς δισταγμούς. Για παράδειγμα, είναι αδύνατο να καταλάβεις πότε απενεργοποιούνται οι δύο κύλινδροι (για μεγαλύτερη οικονομία), καθώς δεν υπάρχει ο παραμικρός κραδασμός.

Σε διαδρομή με στροφές, όπως αυτή στα περίχωρα της Λισαβόνας, το αυτοκίνητο πλασάρεται αξιοζήλευτα από τη μία καμπή στην άλλη. Τα ενεργά αμορτισέρ περιορίζουν τις κλίσεις στις στροφές και στο φρενάρισμα. Στα χέρια σου έχεις πάντα ένα ευέλικτο, συγκροτημένο σύνολο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και σπορ. Υπομονή μέχρι το 2026 που θα προκύψει η δίλιτρη έκδοση R. Με 333 ίππους, αν κρίνουμε από την αντίστοιχη κορυφαία έκδοση του Golf.

Στην καθημερινότητα, αυτό που θα εκτιμήσεις είναι η ολιστική άνεση του αυτοκινήτου. Τουλάχιστον σε πορτογαλικό έδαφος, οι όποιες ανωμαλίες δεν περνούν ενοχλητικά στην καμπίνα. Πολύ καλή είναι και η ηχομόνωση σε δύσκολα οδοστρώματα, όπως το καλντερίμι και η άσφαλτος-γυαλόχαρτο του αυτοκινητοδρόμου, εκεί όπου μπορείς να εκτιμήσεις τα ADAS επιπέδου υποβοήθησης 2 με τις διευρυμένες λειτουργίες. Για παράδειγμα, όταν βγάζεις φλας και το πεδίο είναι ελεύθερο, το τιμόνι στρίβει ελαφρώς αυτόματα, ώστε να σε ενθαρρύνει να αλλάξεις λωρίδα.

Diesel τέλος. Ζήτω τα 48V!!!

Η εξελιγμένη πλατφόρμα MQB Evo των Tiguan και Tayron δεν φέρνει μόνο μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά και εξηλεκτρισμένα σύνολα που αντικαθιστούν τον κάποτε κυρίαρχο 2.0 TDI. Ο 1.5 TSI Evo 2 σε δύο εκδόσεις (116 και 150 ίππων) λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller. Διαθέτει turbo μεταβλητής γεωμετρίας και σύστημα απενεργοποίησης των κυλίνδρων. Σε χαμηλά φορτία, δηλαδή, γίνεται δικύλινδρος για περιορισμό της κατανάλωσης και των ρύπων, και μόνο όταν πατήσεις βαθιά το γκάζι επανέρχεται ως τετρακύλινδρος. Στο mild υβριδικό σύστημα 48 V βρίσκεται μία ηλεκτρογεννήτρια που παίρνει κίνηση από ιμάντα. Στις επιβραδύνσεις ανακτά ενέργεια και φορτίζει την μπαταρία που βρίσκεται στο κέντρο, δίπλα στην εξάτμιση. Στις επιταχύνσεις χαρίζει ροπή και δύναμη στον κινητήρα. Σύμφωνα με τους τεχνικούς του Βόλφσμπουργκ, το σύνολο καταναλώνει 1 λίτρο/100 χλμ. λιγότερο από ένα κλασικό mild hybrid. Αυτονόητη επιλογή το γνωστό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με επτά σχέσεις. Μέσα στον χρόνο θα προστεθεί στην γκάμα ένας 2.0 eTSI 204 ίππων με τετρακίνηση, καθώς και ένα full υβριδικό σύνολο –το πρώτο της Volkswagen– βασισμένο στον 1.5 turbo βενζίνης με 136 ή 170 ίππους. Στα τέλη του 2026 αναμένεται και η κορυφαία έκδοση R με τετρακίνηση 4Motion.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας

Μπροστά, εγκάρσια

Τετρακύλινδρος σε σειρά, turbo βενζίνης

Χωρητικότητα 1.498 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς: 150 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη Ροπή: 250 Nm/1.500-3.500 σ.α.λ.

Υβριδικό σύστημα

Ηλεκτρογεννήτρια 48 Volt

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα: 212 χλμ./ώρα

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα: 8,9 δλ.

Κατανάλωση καυσίμου

Κατασκευαστή (WLTP): 5,6 λίτρα/100 χλμ.

Εκπομπές CO 2 : 128 γρ./χλμ.

Pεζερβουάρ

50 λίτρα

Αμάξωμα

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 4.370 x 1.830 x 1.570 χλστ.

Μεταξόνιο 2.630 χλστ.

Βάρος 1.474 κιλά

Χώρος αποσκευών

475-1.350 λίτρα

Τιμή αγοράς

Βασική έκδοση: 35.000 € (κατ’ εκτίμηση)