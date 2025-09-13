quattroruote-icon
ECO CARS

Αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για χαλάρωση στόχων CO2 – Η Ε.Ε. διχασμένη ενόψει 2035

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.09.2025
Autotypos team
aftokinitoviomichanies-piezoun-gia-chalarosi-stochon-co2-i-e-e-dichasmeni-enopsei-2035-632158

Οι κατασκευαστές ζητούν χαλάρωση στόχων εκπομπών CO₂, οι ευρωβουλευτές διχάζονται και η Κομισιόν επιμένει στο 2035.

  • Κατασκευαστές ζητούν παράταση για τους στόχους μείωσης CO₂.

  • Ευρωβουλευτές διχασμένοι: η δεξιά στηρίζει τη βιομηχανία, η αριστερά & οι Πράσινοι υπερασπίζονται τους στόχους.

  • Η Κομισιόν παραμένει σταθερή στο σχέδιο για απαγόρευση νέων συμβατικών αυτοκινήτων από το 2035.

  • Διάλογος φον ντερ Λάιεν στις 12 Σεπτεμβρίου με βιομηχανία και κοινωνικούς εταίρους.

Η πίεση της βιομηχανίας

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι προμηθευτές εξαρτημάτων (ACEA και CLEPA) προειδοποίησαν στα τέλη Αυγούστου ότι οι στόχοι μείωσης εκπομπών που έχει θέσει η Ε.Ε. για το 2030 και το 2035 είναι ανέφικτοι. Ζητούν παράταση προθεσμιών και πιο «ρεαλιστική προσέγγιση», καθώς οι σημερινές συνθήκες – από την αργή ανάπτυξη υποδομών φόρτισης έως τον ανταγωνισμό των κινεζικών EV – δυσκολεύουν την επίτευξή τους.

Η θέση της Ε.Ε.

Παρά τις πιέσεις, η Κομισιόν παραμένει αμετακίνητη:

  • Ο κανονισμός του 2019 προβλέπει συνεχώς αυστηρότερα όρια ρύπων.

  • Όσοι κατασκευαστές δεν συμμορφώνονται, πληρώνουν βαριά πρόστιμα.

  • Υπήρξε παράταση για τον στόχο του 2025, αλλά για το 2035 η γραμμή δεν αλλάζει: απαγόρευση νέων αυτοκινήτων με εκπομπές ρύπων.

Διχασμός στο Ευρωκοινοβούλιο

  • Δεξιά και κεντροδεξιά κόμματα (ΕΛΚ, ECR, PfE): Χαρακτηρίζουν τους στόχους ανέφικτους, ζητούν παράταση και λύσεις όπως τα βιοκαύσιμα.

  • Αριστερά και Πράσινοι: Επιμένουν πως η χαλάρωση θα στείλει λάθος μήνυμα. Η Σάρα Ματιέ (Πράσινοι) τόνισε ότι το 2024 καταγράφηκε για πρώτη φορά υπέρβαση των +1,5°C, άρα η δράση είναι άμεση ανάγκη. Ζητά:

    • επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης,

    • παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη,

    • προστασία της αγοράς από τα κινεζικά EV.

Επόμενα βήματα

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγκαλεί Στρατηγικό Διάλογο στις 12 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή κατασκευαστών, προμηθευτών και κοινωνικών εταίρων. Το αποτέλεσμα θα κρίνει αν η Ε.Ε. θα συνεχίσει στην αυστηρή γραμμή ή αν θα υπάρξει συμβιβασμός για τις προθεσμίες.

Τι κρατάμε;

  • Η βιομηχανία ζητά χαλάρωση στόχων CO₂ και παράταση προθεσμιών.

  • Η Κομισιόν επιμένει στην απαγόρευση πώλησης νέων συμβατικών αυτοκινήτων από το 2035.

  • Δεξιά κόμματα στηρίζουν τη βιομηχανία, ενώ η αριστερά και οι Πράσινοι πιέζουν για πλήρη εφαρμογή.

  • Στρατηγικός Διάλογος στις 12 Σεπτεμβρίου θα κρίνει την τελική κατεύθυνση.

Όλες οι ειδήσεις

Αγορά αυτοκινήτου: Το καύσιμο που προτιμούν οι Έλληνες το 2025

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

