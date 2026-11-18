Φύλλα ανανά που μέχρι σήμερα κατέληγαν ανεκμετάλλευτα στα σκουπίδια αποκτούν νέα χρησιμότητα χάρη στη Nissan

Η Nissan βρήκε έναν νέο τρόπο να αξιοποιήσει φύλλα ανανά που μέχρι σήμερα κατέληγαν στα απορρίμματα, χρησιμοποιώντας τα στην ανάπτυξη ενός νέου σύνθετου υλικού το συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία FOOD REBORN.

Η ιαπωνική μάρκα ανακοίνωσε την εν λόγω εξέλιξη στις 17 Νοεμβρίου 2026, μία ημέρα πριν από την πρώτη δημόσια παρουσίαση του υλικού. Σύμφωνα με Nissan, το νέο σύνθετο υλικό έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ιδιαίτερα απαιτητικών εφαρμογών, ακόμη και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου τα αντίστοιχα βιώσιμα υλικά παραμένουν περιορισμένα και ακριβά.

Ο Tatsuzo Tomita, στέλεχος της Nissan με ευθύνη την ανάπτυξη τεχνολογιών, δήλωσε σχετικά: «Αναπτύξαμε ένα νέο σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες, το οποίο αξιοποιεί φύλλα ανανά, ένα παραπροϊόν που συνήθως δεν χρησιμοποιείται και απορρίπτεται. Το βιώσιμο αυτό σύνθετο υλικό προσφέρει επίσης το υψηλό επίπεδο επιδόσεων που απαιτείται σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές, όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός».

Από φυτά ανανά σε πάνελ αμαξώματος

Το νέο υλικό συνδυάζει ίνες από φύλλα ανανά με ρητίνη, δημιουργώντας ένα πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες. Πρόκειται για μια κατηγορία σύνθετων υλικών που χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένες μορφές αγώνων, όπου απαιτείται η κατασκευή τροποποιημένων εξωτερικών πάνελ αμαξώματος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Nissan, η διαθεσιμότητα τέτοιων υλικών είναι περιορισμένη, ενώ το κόστος τους παραμένει υψηλό.

Η ιαπωνική εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο σύνθετο υλικό παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή σε σύγκριση με τα συμβατικά σύνθετα υλικά φυσικών ινών που βασίζονται στο λινάρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες λύσεις αξιοποιεί και η BMW, τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στο πρωτότυπο M Concept Neue Klasse, το οποίο προϊδεάζει για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο M της γερμανικής εταιρείας. Προς το παρόν, πάντως, η Nissan δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα δεδομένα δοκιμών που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επαλήθευση της συγκεκριμένης σύγκρισης.

Από την πλευρά της, η Etsuko Uda, διευθύνουσα σύμβουλος της FOOD REBORN, στάθηκε στη σημασία της αξιοποίησης γεωργικών υπολειμμάτων για την παραγωγή υλικών υψηλών επιδόσεων.

«Η μετατροπή γεωργικών παραπροϊόντων, όπως τα φύλλα ανανά, σε υλικά υψηλών επιδόσεων για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον αθλητικό εξοπλισμό έχει μεγάλη σημασία. Με βαθιά πεποίθηση σε αυτό που κάνουμε, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων».

Το διαθέσιμο απόθεμα πρώτης ύλης είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αγρότες απορρίπτουν περισσότερους από 50 εκατομμύρια τόνους φύλλων ανανά κάθε χρόνο. Πρόκειται, επομένως, για μια σημαντική ποσότητα γεωργικών υπολειμμάτων που μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή του ίδιου του καρπού.

Η Nissan εντάσσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στην ευρύτερη στρατηγική της για την ανάπτυξη πιο ενδιαφερόντων αυτοκινήτων, στο πλαίσιο των στόχων βιωσιμότητας που έχει θέσει μέσω του προγράμματος Green Program 2030.

Πώς κατασκευάζεται το νέο υλικό

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Αρχικά, οι ίνες εξάγονται από τα φύλλα του ανανά και στη συνέχεια μετατρέπονται σε επίπεδο νήμα. Το νήμα υφαίνεται ώστε να δημιουργηθεί ύφασμα, το οποίο χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό στρώμα στο σύνθετο υλικό. Ακολουθεί η διαδικασία εμποτισμού του με ρητίνη και, τελικά, η διαμόρφωσή του στο επιθυμητό σχήμα του πάνελ αμαξώματος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Nissan παραχωρεί στη FOOD REBORN άδεια χρήσης της τεχνογνωσίας της για την παραγωγή πλαστικών ενισχυμένων με φυσικές ίνες. Η σχετική συμφωνία καλύπτει την παραγωγή επίπεδου νήματος, υφασμένου υφάσματος και προεμποτισμένου υλικού (prepreg), το οποίο αποτελεί βασικό στάδιο για την κατασκευή των τελικών σύνθετων εξαρτημάτων.

Η FOOD REBORN έχει την έδρα της στην Οκινάουα της Ιαπωνίας και ειδικεύεται στην ανάπτυξη βιοδιασπώμενων υλικών, διαθέτοντας παράλληλα εμπειρία στην επεξεργασία ινών από φύλλα ανανά. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2027 θα συμπληρώσει δέκα χρόνια λειτουργίας.