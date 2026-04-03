ECO CARS

Σχέδιο-σοκ στην ΕΕ για καύσιμα και ενέργεια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
schedio-sok-stin-ee-gia-kafsima-kai-energeia-798536

Στο τραπέζι δελτίο καυσίμων, με τους Financial Times να αποκαλύπτουν σενάρια μακράς ενεργειακής κρίσης που μπορεί να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο να περάσει σε μια εποχή μόνιμης ενεργειακής αστάθειας, με τα σενάρια που αποκαλύπτουν οι Financial Times να περιλαμβάνουν ακόμα και την επιβολή δελτίου καυσίμων. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως προσωρινή κρίση, αλλά ως μια δομική αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι η ήπειρος πρέπει να προετοιμαστεί για ένα «μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ», το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια και να επηρεάσει βαθιά τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική συνοχή.

Προετοιμασία για ακραία μέτρα

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται σενάρια διαχείρισης κρίσης που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η πιθανότητα επιβολής δελτίου καυσίμων, ειδικά σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρή ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Οι Βρυξέλλες φαίνεται να κινούνται προς μια πιο «πολεμική» λογική στη διαχείριση της ενέργειας, όπου η ιεράρχιση των αναγκών θα καταστεί απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας ή ομάδες πληθυσμού ίσως έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε καύσιμα.

Ο ρόλος της γεωπολιτικής και του LNG

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο. Η αυξανόμενη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ιδιαίτερα από την Ασία, δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό για τους ίδιους ενεργειακούς πόρους.

Παράλληλα, η Ευρώπη εξακολουθεί να προσπαθεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που έχει αναδιαμορφώσει πλήρως τις ροές ενέργειας.

Πίεση σε βιομηχανία και μεταφορές

Οι μεγαλύτερες πιέσεις αναμένεται να ασκηθούν στη βιομηχανία και στις μεταφορές, δηλαδή στους τομείς με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Σε ένα σενάριο δελτίου, δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση καυσίμων για ιδιώτες, αλλά και προτεραιοποίηση κρίσιμων υποδομών.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις, στο κόστος παραγωγής και κατ’ επέκταση στις τιμές προϊόντων.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αρκεί (ακόμα)

Παρά τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι FT επισημαίνουν ότι η μετάβαση δεν μπορεί να καλύψει άμεσα το ενεργειακό κενό. Οι επενδύσεις απαιτούν χρόνο, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή.


Έτσι, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση υψηλού ρίσκου, όπου η ενεργειακή επάρκεια δεν είναι δεδομένη και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης επανέρχονται στο προσκήνιο.

Τι κρατάμε;

  • Οι Financial Times μιλούν για «μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ» στην ΕΕ
  • Σενάρια δελτίου καυσίμων εξετάζονται ανοιχτά
  • Η γεωπολιτική και το LNG πιέζουν την ευρωπαϊκή αγορά
  • Βιομηχανία και μεταφορές στο επίκεντρο των πιθανών περιορισμών
  • Η ενεργειακή μετάβαση προχωρά, αλλά δεν αρκεί άμεσα για να καλύψει το κενό
#βενζίνη#Ενεργειακή κρίση#Ευρωπαϊκή Ένωση#Ευρώπη#καύσιμα#Κρίση#μέτρα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

nea-epochi-gia-ti-cyclon-me-ananeomeni-taftotita-kai-nea-genia-lipantikon-798370

ECO CARS

02.04.2026

Νέα εποχή για τη Cyclon με ανανεωμένη ταυτότητα και νέα γενιά λιπαντικών
pos-chrisimopoiei-i-toyota-tis-palies-zantes-alouminiou-sta-nea-tis-aftokinita-798012

ECO CARS

31.03.2026

Πώς χρησιμοποιεί η Toyota τις παλιές ζάντες αλουμινίου στα νέα της αυτοκίνητα;
ta-viokafsima-rypainoun-perissotero-apo-ta-orykta-kafsima-713966

ECO CARS

21.10.2025

Τα βιοκαύσιμα ρυπαίνουν περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα
psema-oi-katanaloseis-ton-plug-in-hybrid-erevnes-apokalyptoun-tin-alitheia-779847

ECO CARS

20.10.2025

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια
aftokinitoviomichanies-piezoun-gia-chalarosi-stochon-co2-i-e-e-dichasmeni-enopsei-2035-632158

ECO CARS

13.09.2025

Αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν για χαλάρωση στόχων CO2 – Η Ε.Ε. διχασμένη ενόψει 2035
to-yvridiko-toyota-pou-ekpebei-90-ligoterous-rypous-poio-einai-to-kolpo-771455

ECO CARS

16.08.2025

Το υβριδικό Toyota που εκπέμπει 90% λιγότερους ρύπους – Ποιο είναι το κόλπο;

