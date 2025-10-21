Τα βιοκαύσιμα ρυπαίνουν περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα

Έρευνα της Cerulogy για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος αποκαλύπτει ότι τα βιοκαύσιμα προκαλούν 16% περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως.

Η παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι αυτά ευθύνονται για 16% περισσότερες εκπομπές CO₂ σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με νέα μελέτη της Cerulogy για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος (T&E). Η έρευνα δείχνει ότι εάν στις ίδιες εκτάσεις τοποθετούνταν φωτοβολταϊκά, αυτά θα παρήγαγαν ίση ποσότητα ενέργειας με μόλις το 3% της απαιτούμενης γης.

Ενεργειακή απόδοση και σπατάλη γης

Σήμερα, οι εκτάσεις που προορίζονται για καλλιέργειες βιοκαυσίμων ανέρχονται σε 32 εκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή περίπου όσο η Ιταλία, καλύπτοντας μόλις το 4% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας στις μεταφορές. Έως το 2030, η γη αυτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 60%, φτάνοντας στα 52 εκατομμύρια εκτάρια, έκταση ίση με τη Γαλλία.

Η μελέτη επισημαίνει ότι τα βιοκαύσιμα προκαλούν 70 εκατομμύρια τόνους περισσότερες εκπομπές CO₂ από τα ορυκτά καύσιμα που αντικαθιστούν — ποσότητα ισοδύναμη με τις ετήσιες εκπομπές 30 εκατομμυρίων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων.

Αγροτική παραγωγή και επιπτώσεις

Παρά τις προσπάθειες για πιο «καθαρά» καύσιμα, το 90% της παγκόσμιας παραγωγής βιοκαυσίμων εξακολουθεί να βασίζεται σε καλλιέργειες τροφίμων. Το 2023, η βιομηχανία κατανάλωσε 150 εκατ. τόνους καλαμποκιού και 120 εκατ. τόνους ζαχαροκάλαμου και ζαχαρότευτλων. Επιπλέον, περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής φυτικών ελαίων —ισοδύναμο με 100 εκατομμύρια μπουκάλια ημερησίως— χρησιμοποιείται για καύσιμα και όχι για διατροφή.

Κατανάλωση νερού και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Οι καλλιέργειες βιοκαυσίμων απαιτούν τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού. Για παράδειγμα, η οδήγηση 100 χιλιομέτρων με βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς χρειάζεται 3.000 λίτρα νερού, ενώ ένα ηλεκτρικό όχημα με ηλιακή ενέργεια μόλις 20 λίτρα. Η κλιματική αλλαγή και η μείωση των υδάτινων πόρων καθιστούν αυτή την πρακτική ολοένα και πιο μη βιώσιμη.

Ηγετικοί παραγωγοί και μελλοντική ζήτηση

Η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν σήμερα τους μεγαλύτερους παραγωγούς βιοκαυσίμων διεθνώς. Η μελέτη προβλέπει ότι η ζήτηση για τέτοιου είδους καύσιμα θα αυξηθεί δραστικά τα επόμενα χρόνια, κυρίως για χρήση στη ναυτιλία και την αεροπορία, τομείς που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στα ορυκτά καύσιμα.

