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ECO CARS

Το ελαστικό που αποτελείται από 43% ανακυκλωμένα υλικά – Ποιος το φτιάχνει;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 16.09.2026
Autotypos Team
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Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Aποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς να θυσιάζει τις υψηλές απαιτήσεις απόδοσης ενός σύγχρονου ελαστικού

Η Continental παρουσιάζει ένα νέο πρωτότυπο ελαστικό που δείχνει τον δρόμο για πιο βιώσιμη κινητικότητα. Αποτελείται κατά περίπου 43% από ανακυκλωμένα υλικά, χωρίς να θυσιάζει τις υψηλές απαιτήσεις απόδοσης ενός σύγχρονου ελαστικού και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς πιο βιώσιμα προϊόντα.

Το ελαστικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ZEvRA («Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonized Circularity»), ενός διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και ολοκληρώνεται το 2026. Στόχος του είναι η βελτιστοποίηση της κυκλικής αξιοποίησης υλικών σε όλη την αλυσίδα κατασκευής ελαστικών για ηλεκτρικά οχήματα.

Η Continental είναι ο μοναδικός κατασκευαστής ελαστικών ανάμεσα στους 28 εταίρους του προγράμματος.

43% ανακυκλωμένα υλικά χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση

Ένα σύγχρονο ελαστικό απαιτεί πολλές εξειδικευμένες πρώτες ύλες που πρέπει να συνδυάζονται με ακρίβεια για ασφάλεια, αποδοτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ενσωμάτωση υψηλού ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών σε ένα τόσο κρίσιμο για την ασφάλεια προϊόν αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική τεχνολογική πρόκληση. Στο νέο πρωτότυπο χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, ανακυκλωμένο λάδι (παραπροϊόν της βιομηχανίας χαρτοπολτού), χάλυβας, καουτσούκ από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής και ίνες πολυεστέρα από ανακυκλωμένες φιάλες PET.

Παρά το υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων υλών, το ελαστικό κατακτά την υψηλότερη κατηγορία στην αντίσταση κύλισης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ελαστικών. Αποδεικνύεται έτσι ότι η αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών μπορεί να συνδυαστεί με υψηλές επιδόσεις, να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Από τα παλιά ελαστικά σε νέες πρώτες ύλες

Η Continental αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης, όπως την πυρόλυση, για την ανάκτηση υλικών από ελαστικά τέλους κύκλου ζωής – μεταξύ αυτών και recovered carbon black (rCB). Από το 2023 χρησιμοποιεί ήδη rCB στο εργοστάσιο του Korbach σε όλα τα νέα συμπαγή ελαστικά για περονοφόρα οχήματα. Παράλληλα, άμμος από χυτήρια μπορεί να μετατραπεί σε εναλλακτική μορφή πυριτίου (silica), κρατώντας τα υλικά μέσα στον παραγωγικό κύκλο.

Το 43% ανακυκλωμένων υλικών είναι μόνο μέρος της εικόνας. Περίπου 13% προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και επιπλέον 25% από υλικά πιστοποιημένα με τη μέθοδο mass balance. Συνολικά, πάνω από το 80% των υλικών του ZEvRA concept tire προέρχεται από ανακυκλωμένες, ανανεώσιμες ή πιστοποιημένες πηγές.

Η τεχνολογία δεν ξεκινά από το μηδέν. Από το 2022 η Continental χρησιμοποιεί σε επιλεγμένα ελαστικά επιβατικών νήματα πολυεστέρα από ανακυκλωμένες φιάλες PET. Το 2023 παρουσίασε το UltraContact NXT, με έως και 65% υλικά από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες και mass-balance πηγές. Το 2025 το ποσοστό ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών που προμηθεύτηκε έφτασε το 28%, με στόχο τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Η πρόκληση της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα

Η τεχνολογική πρόοδος είναι μόνο η μία πλευρά. Για ευρεία βιομηχανική εφαρμογή χρειάζεται σαφές και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να δημιουργηθούν κλειστοί κύκλοι υλικών και να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια πιο κυκλική και κλιματικά φιλική οικονομία.

Το νέο πρωτότυπο δείχνει πόσο πιο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η εξέλιξη. Για την Continental, η επόμενη γενιά ελαστικών δεν αφορά μόνο απόδοση και ασφάλεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτες ύλες παραμένουν περισσότερο χρόνο στον κύκλο παραγωγής, περιορίζοντας την κατανάλωση νέων πόρων.

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Tags
#Continental#ελαστικά
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