Η Toyota φέρνει μια νέα υβριδική πρόταση που υπόσχεται θεαματική μείωση εκπομπών. Στόχος της είναι να δείξει έναν διαφορετικό δρόμο προς την καθαρή μετακίνηση.

Νέα τεχνολογία plug-in hybrid με δυνατότητα καύσης αιθανόλης.

Μείωση εκπομπών CO₂ έως 90% σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Πρωτότυπο παρουσιάστηκε στη Βραζιλία, σε περιβάλλον με ανεπτυγμένη υποδομή βιοκαυσίμων.

Στρατηγική της Toyota για τοπικές λύσεις και επενδύσεις έως το 2030.

Ένα βήμα μπροστά στην καθαρή μετακίνηση

Η αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να μειώσει τις εκπομπές και να πετύχει τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους των επόμενων ετών. Η στροφή στα ηλεκτρικά είναι δεδομένη, ωστόσο ενδιάμεσες λύσεις με συνδυασμό τεχνολογιών δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο για σημαντικά αποτελέσματα, ακόμη και πριν την πλήρη εξηλεκτρισμένη εποχή.

Το νέο Toyota Prius με flex-fuel τεχνολογία

Η Toyota παρουσίασε στη Βραζιλία ένα Prius plug-in hybrid με κινητήρα flex-fuel, ικανό να λειτουργεί τόσο με βενζίνη όσο και με αιθανόλη. Σύμφωνα με την εταιρεία, όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και χρησιμοποιείται αιθανόλη, οι εκπομπές CO₂ μπορούν να μειωθούν έως και 90% σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα.

Το σύστημα βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο 2,0 λίτρων, συνδυασμένο με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία ιόντων λιθίου, αποδίδοντας συνολικά περίπου 220 ίππους. Η μετάβαση στην αιθανόλη δεν απαιτεί μεγάλες μηχανολογικές αλλαγές, ενώ η εμπειρία της Toyota από τα ήδη διαθέσιμα flex-fuel Corolla και Corolla Cross διευκόλυνε την εξέλιξη.

Γιατί στη Βραζιλία;

Η χώρα διαθέτει μακρά παράδοση στην παραγωγή και κατανάλωση αιθανόλης, με εκτεταμένο δίκτυο ανεφοδιασμού. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρωτότυπο έκανε πρεμιέρα στην έκθεση Fenasucro & Agrocana στην Sertãozinho, δίπλα σε άλλα τοπικά flex-fuel μοντέλα όπως Hilux, Fortuner και Corolla Cross.

Η Toyota σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 2,1 δισ. δολάρια στη Βραζιλία έως το 2030, με στόχο να λανσάρει δύο νέα υβριδικά flex-fuel μοντέλα, ξεκινώντας με το Yaris Cross τον Οκτώβριο του 2025. Η στρατηγική αυτή δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να προσαρμόζει την τεχνολογία στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Σχεδίαση και διαφοροποιήσεις

Οπτικά, το Prius flex-fuel δεν διαφέρει πολύ από το διεθνές PHEV, με εξαίρεση διακριτικά σήματα που αποκαλύπτουν τη διπλή του φύση. Διατηρεί τη μοντέρνα αεροδυναμική σιλουέτα, τους έντονους προβολείς LED και το χαρακτηριστικό πίσω μέρος, ενώ στο εσωτερικό συναντάμε τον γνώριμο ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική οθόνη αφής.

Περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Η επιλογή της αιθανόλης ως καυσίμου μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα, ειδικά όταν συνδυάζεται με την ηλεκτροκίνηση για μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Σε χώρες με υποδομή βιοκαυσίμων, η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποτελέσει μια ρεαλιστική ενδιάμεση λύση, πριν την πλήρη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Τι κρατάμε;

Prius PHEV με flex-fuel κινητήρα που καίει βενζίνη ή αιθανόλη.

που καίει βενζίνη ή αιθανόλη. Έως 90% μείωση εκπομπών CO₂ σε ιδανικές συνθήκες.

σε ιδανικές συνθήκες. Εστίαση στην αγορά της Βραζιλίας με εκτεταμένο δίκτυο αιθανόλης.

Στρατηγική επένδυση της Toyota σε τοπικές λύσεις μέχρι το 2030.

