Η Red Bull έχει έτοιμο το hypercar που ακούγεται καλύτερα από Formula 1

Το νέο hypercar σχεδιάστηκε από τον Adrian Newey σε συνεργασία με τη Red Bull Advanced Technologies και κάνει ντεμπούτο αυτό το Σαββατοκύριακο στο Goodwood FOS

Η νέα Red Bull RB17, το hypercar που σχεδιάστηκε από τον Adrian Newey σε συνεργασία με τη Red Bull Advanced Technologies, θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο φετινό Goodwood Festival of Speed, το οποίο διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, πίσω από το τιμόνι του εντυπωσιακού μοντέλου θα βρεθεί ο ίδιος ο Newey, μαζί με τους οδηγούς της F1, Isack Hadjar και Yuki Tsunoda.

Το RB17 αποκτά επιτέλους… υπόσταση

Η ονομασία RB17 προέρχεται από το μονοθέσιο που δε χρησιμοποίησε ποτέ η Red Bull Racing στη Formula 1. Το 2021 η ομάδα πέρασε απευθείας από την RB16 στην RB16B, με την οποία ο Max Verstappen κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημά του. Παρότι ο Adrian Newey έχει πλέον αποχωρήσει από τη Red Bull για λογαριασμό της Aston Martin, η εξέλιξη του RB17 συνεχίστηκε κανονικά από τη Red Bull Advanced Technologies, με στόχο την επίσημη παρουσίασή του μέσα στο 2025.

Η πρεμιέρα του hypercar εντάσσεται στους εορτασμούς της Red Bull Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed, όπου θα εκτεθούν επίσης μερικά από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια στην ιστορία της ομάδας.

Hypercar χωρίς περιορισμούς

Η RB17 βρίσκεται υπό εξέλιξη εδώ και περισσότερο από πέντε χρόνια και σχεδιάστηκε χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανονισμοί των αγώνων. Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V10 της Cosworth, ο οποίος μπορεί να στροφάρει τις 15.000 σ.α.λ., με το αυτοκίνητο να προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα.

Ο Laurent Mekies, επικεφαλής και CEO της Red Bull Racing, δήλωσε: «Το Goodwood είναι το ιδανικό μέρος για να γιορτάσουμε όλα όσα αντιπροσωπεύει η Red Bull Engineering. Φέρνει κοντά την κληρονομιά μας, το πάθος μας για την καινοτομία και το απίστευτο ταλέντο των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα έργα μας. Το να βλέπουμε το RB17 να παίρνει σάρκα και οστά και να κινείται μπροστά στους φιλάθλους είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Αντιπροσωπεύει χρόνια αφοσίωσης, δημιουργικότητας και μηχανολογικής αριστείας από μια πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για όσα έχουν πετύχει και ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία με όλους στο Goodwood».

Από την πλευρά του, ο Rob Gray, τεχνικός διευθυντής της Red Bull Advanced Technologies, ανέφερε: «Στη Red Bull αποδίδουμε καλύτερα όταν αναλαμβάνουμε προκλήσεις που άλλοι ίσως θεωρούν αδύνατες. Το RB17 είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Η φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο ικανό να προσφέρει επίπεδα επιδόσεων που σπάνια συναντώνται εκτός της Formula 1, παραμένοντας παράλληλα πιστό στο αρχικό όραμα που ενέπνευσε αυτό το πρόγραμμα. Η μηχανολογική πρόκληση ήταν τεράστια. Θέσαμε ως στόχο να προσφέρουμε επιδόσεις επιπέδου Formula 1 σε ένα αυτοκίνητο πίστας για πελάτες, κάτι που μας υποχρέωσε να λύσουμε αμέτρητες προκλήσεις στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία, την επικύρωση, τις δοκιμές και την κατασκευή. Ένα από τα στοιχεία για τα οποία είμαι περισσότερο περήφανος είναι το πόσο πιστά το τελικό αυτοκίνητο αποτυπώνει το αρχικό όραμα. Η δυναμική του πρώτη εμφάνιση στο Goodwood αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα, καθώς συνεχίζουμε να επικυρώνουμε και να εξελίσσουμε το αυτοκίνητο σε πραγματικές συνθήκες, εξερευνώντας πλήρως τις δυνατότητές του».

Μόλις 50 αυτοκίνητα

Η παραγωγή της Red Bull RB17 θα περιοριστεί σε 50 μονάδες. Το hypercar ζυγίζει λιγότερο από 900 κιλά, αποδίδει πάνω από 1.200 ίππους και έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει επιδόσεις αντίστοιχες ενός μονοθεσίου Formula 1, με τελική ταχύτητα που θα ξεπερνά τα 350 km/h.

Πηγή: Planetf1.com