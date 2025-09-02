Με ποιο προσιτό supermini είχαμε 5 λ./100 χλμ. κατανάλωση όλο το καλοκαίρι με καύσωνα;

Περάσαμε 18 ημέρες με αυτό το supermini και, παρά τον καύσωνα, τη συνεχή χρήση κλιματισμού και τα… βαριά μας πόδια, δεν ξεπέρασε ποτέ τα 5 λ./100 χλμ.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και το καλοκαίρι μας αποχαιρετά σιγά-σιγά. Ευκαιρία να πούμε «καλό μήνα» και να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση της καλοκαιρινής σεζόν, ξεκινώντας από το αυτόματο Suzuki Swift που μας συντρόφευσε στις διαδρομές μας στην «άδεια» Αθήνα, χωρίς να ζητάει συχνά καύσιμο. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Έρχεται λοιπόν εκείνη η πολυπόθητη στιγμή της καλοκαιρινής περιόδου. Οι δουλειές, το άγχος, το στρες και τα καθημερινά tasks μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο περισσότερος κόσμος έχει ήδη φύγει ή κανονίζει διακοπές. Εσύ, όμως, μένεις στην Αθήνα για μία ακόμη εβδομάδα γιατί «έχουμε και ένα περιοδικό, μη το ξεχνάμε». Εκείνη την εβδομάδα, ένα από τα αυτοκίνητα που είχαμε διαθέσιμα στον… καλοκαιρινό μας στόλο ήταν το Suzuki Swift Hybrid με το κιβώτιο CVT.

Αν και το νέο Swift έχει περάσει αρκετές φορές από τα χέρια μας σε εκδόσεις με χειροκίνητο κιβώτιο (δικίνητο ή τετρακίνητο), αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή με την αυτόματη εκδοχή του. Μάλιστα, δεν το κρατήσαμε για μια εβδομάδα, όπως συνηθίζεται, αλλά για περισσότερο από δύο. Ως το βασικό καλοκαιρινό αυτοκίνητο για το QRT και το autotypos.gr, το είχαμε προγραμματίσει για μια «καταδρομική» σε διάφορα νησιά, λόγω του μικρού μεγέθους, του αυτόματου κιβωτίου και της χαμηλής κατανάλωσης. Το σενάριο, όμως, άλλαξε λόγω αδειών της συντακτικής ομάδας. Έτσι, το Swiftάκι ανέλαβε τον ρόλο του daily car για όσους έμειναν Αθήνα – και του δικού μου προσωπικού daily για μία εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές, κάθε μέρα, επί 18 ημέρες, όλοι μας γράφαμε ασταμάτητα χιλιόμετρα μαζί του.

Στο διάστημα αυτό διανύσαμε συνολικά 1.500 χιλιόμετρα, με πέντε διαφορετικούς οδηγούς στο τιμόνι. Κι όμως, η κατανάλωση έμεινε σταθερά στα 5 λίτρα/100 χλμ. – νούμερο πραγματικά εντυπωσιακό για τέτοιες συνθήκες ζέστης και αστικής χρήσης.

Το «μυστικό» βρίσκεται στον συνδυασμό του μικρού τρικύλινδρου βενζινοκινητήρα 1.2 λίτρων με 82 ίππους και του ήπια υβριδικού συστήματος 12V. Δεν είναι φτιαγμένο για γκάζια ούτε για να κινείται ηλεκτρικά, αλλά για να πηγαίνει άνετα, χαλαρά και, κυρίως, οικονομικά. Εκεί που μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή ήταν το «πάντρεμά» του με το αυτόματο κιβώτιο CVT. Το χειροκίνητο μπορεί να σου δίνει τη χαρά της επιλογής και την αίσθηση ότι «κάτι κάνεις», όμως στην καθημερινότητα της πόλης το αυτόματο σε απαλλάσσει από κάθε σκέψη, αφήνοντάς σε να αντιμετωπίσεις την κίνηση ξεκούραστα. Ξεχωρίσαμε ότι δεν εμφάνιζε αίσθηση πατιναρίσματος, όπως αρκετά κιβώτια CVT, ενώ οι εκκινήσεις ήταν απαλές, η ροή των σχέσεων ομαλή και χωρίς νευρικές αντιδράσεις. Ακόμη και όταν ζητήσεις περισσότερη επιτάχυνση, ο θόρυβος παραμένει λογικός και η αίσθηση ξεκούραστη. Μάλιστα, το βρήκαμε λίγο πιο «ζωντανό» σε σχέση με τη χειροκίνητη εκδοχή, με καλύτερη απόκριση του μοτέρ.

Όσο για το καλοκαίρι μας μαζί του, η αίσθηση της άδειας Αθήνας ήταν μοναδική. Βραδινές βόλτες στα στενά του κέντρου και στην παραλιακή, το Swift αποδείχτηκε άνετο, αλλά και με έναν fun-to-drive χαρακτήρα, παρά τους μόλις 82 ίππους. Με βάρος γύρω στον ένα τόνο, στιβαρό πλαίσιο, ακριβές τιμόνι και παιχνιδιάρικη συμπεριφορά, μπορείς να χαρείς τη διαδρομή προς το Σούνιο χωρίς να σου λείπει δύναμη. Από την άλλη, με μήκος μόλις 3,86 μέτρα και κύκλο στροφής 9,6 μέτρων, βρήκε θέση ακόμα και στα πιο στενά σημεία της Πλάκας.

Στο εσωτερικό, η αίσθηση είναι απλή αλλά λειτουργική, με όλα τα απαραίτητα στον εξοπλισμό. Η οθόνη είναι «βασική», αλλά συνδέεις το Apple CarPlay και έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ο κλιματισμός λειτουργεί… ιαπωνικά και παγώνει την καμπίνα σε χρόνο dt, ακόμη και σε συνεχόμενη χρήση. Τα καθίσματα είναι αναπαυτικά για την κατηγορία, ενώ η θέση οδήγησης σε βάζει αμέσως στο κλίμα του αυτοκινήτου.

Το summer body βέβαια πήγε στράφι, γιατί τόσο ευέλικτο που είναι, έκανες comeback στα πιο στενά drive-thru χωρίς τον φόβο να γρατζουνίσεις τις ζάντες.

Συνοψίζοντας, το Swift δεν ήταν απλώς το αυτοκίνητο που μας μετέφερε (και εμένα προσωπικά, για μία εβδομάδα) αυτές τις 18 μέρες. Ήταν εκείνο που έκανε την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο ξεκούραστη. Σε μια Αθήνα που άδειαζε μέρα με τη μέρα, το Swift έγινε το «καλοκαίρι στην πόλη», συνδυάζοντας οικονομία, άνεση αυτόματου κιβωτίου και έναν απρόσμενα ευχάριστο χαρακτήρα.

