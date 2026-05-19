Στο Nurburgring «του Verstappen», ο κόσμος αγάπησε ένα Dacia

Δεν θα περίμενες στον 24άωρο αγώνα του Nurburgring, στον οποίο συμμετείχε ο Max Verstappen, να κερδίσει το κοινό ένα Dacia. Κι’ όμως αυτό το αυτοκίνητο το αγάπησαν όλοι!

Στο Nürburgring όλα μοιάζουν υπερβολικά. Τα φώτα των GT3 μέσα στη νύχτα. Οι φλόγες στις αλλαγές σχέσεων. Οι ουρές των fans που ανεβαίνουν στα δάση της Eifel σαν να πηγαίνουν σε κάποιο προσκύνημα. Οι εργοστασιακές ομάδες με budgets εκατομμυρίων. Τα motorhome. Οι διάσημοι οδηγοί. Φέτος, μαζί ο καλύτερος οδηγός στον κόσμο, ο Verstappen.Οι χιλιάδες θεατές που κατασκηνώνουν γύρω από τη Nordschleife για μέρες, μετατρέποντας το 24ωρο Nürburgring σε κάτι ανάμεσα σε αγώνα αντοχής και φεστιβάλ. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε Porsche 911 GT3 R, Mercedes-AMG GT3, Lamborghini Huracán GT3 και εργοστασιακά BMW M4 GT3, υπήρχε ένα τετράθυρο Dacia Logan.

Από την πρώτη στιγμή, ήταν αδύνατον να το αγνοήσεις. Όχι επειδή ήταν γρήγορο. Ούτε επειδή διεκδικούσε νίκη. Αλλά γιατί έμοιαζε παράταιρο μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και επαγγελματικού motorsport. Ένα απλό, παλιό sedan, σχεδόν καθημερινό στην εικόνα του, που βρέθηκε να παλεύει στην πιο απαιτητική πίστα του κόσμου απέναντι σε καθαρόαιμα αγωνιστικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, την πρώτη στιγμή που το είδα στο formation lap, κατευθείαν μου το «έβγαλε» να σηκωθώ να πανηγυρίσω. Μου φάνηκε σαν τη μασκότ του event, όταν λίγοι τότε του έδωσαν σημασία, όσο καθόμασταν στην πρώτη στροφή του αγώνα.

Ο φετινός αγώνας είχε 161 συμμετοχές στην εκκίνηση και περισσότερα από 20 διαφορετικά classes. Στην πίστα υπήρχαν από GT3-spec τέρατα 600+ ίππων μέχρι παλιά BMW και Mercedes, πολλά sportcar, TCR και ιδιαίτερες συμμετοχές που μόνο στο Nürburgring μπορούν να υπάρξουν. Ανάμεσά τους και ένα λευκό Volkswagen Scirocco που επίσης ξεχώριζε με την απλότητά του. Παρόλα αυτά, κανένα αυτοκίνητο δεν απέκτησε το cult status του μπλε-πράσινου Logan με το νούμερο 300 της Olli’s Garage Racing.

Η ομάδα από το Münster συμμετείχε στην κατηγορία SP3T, απέναντι σε πολύ πιο εξειδικευμένες κατασκευές. Το Logan χρησιμοποιεί turbo κινητήρα προερχόμενο από Renault Megane RS, αποδίδοντας περίπου 280 ίππους, με σειριακό κιβώτιο 6 σχέσεων και εκτεταμένες μετατροπές σε ανάρτηση, φρένα και αμάξωμα. Ουσιαστικά, κάτω από το γνώριμο σχήμα του οικονομικού sedan κρυβόταν ένα πλήρως εξελιγμένο αγωνιστικό Nürburgring endurance car. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη απόπειρα της ομάδας. Οι προηγούμενες συμμετοχές της Olli’s Garage είχαν καταλήξει σε σοβαρά ατυχήματα το 2023 και το 2025, όταν ταχύτερα GT3 προσπαθώντας να προσπεράσουν υπολόγισαν λάθος τη διαφορά ταχύτητας. Το νέο Logan χτίστηκε ξανά σχεδόν από λευκό αμάξωμα, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε δωρεές και υποστήριξη φίλων και fans της ομάδας! Και ίσως εκεί να βρίσκεται όλη η ουσία της ιστορίας.

Σε έναν αγώνα όπου συμμετείχε ακόμη και ο Max Verstappen, τραβώντας πάνω του τεράστια δημοσιότητα, το κοινό τελικά συνδέθηκε περισσότερο με ένα ιδιωτικό Dacia Logan που πάλευε απλώς να επιβιώσει. Υπήρχε κάτι σχεδόν κινηματογραφικό στο να βλέπεις το μικρό sedan να κάνει χώρο στη Nordschleife – ή και να μην κάνει, αφού πολλές φορές το είδαμε να κάνει σοβαρή «άμυνα» – καθώς πίσω του εμφανίζονταν με αναμμένα φώτα GT3 που πλησίαζαν με τρομακτική διαφορά ταχύτητας. Ακόμη και ο Verstappen χρειάστηκε κάποια στιγμή να αναβοσβήσει τα φώτα του για να περάσει το Logan στην πίστα. Κι όμως, τελικά το Dacia δεν ήταν εκεί μόνο για να συμπληρώνει το grid.

Στις μεγάλες ευθείες άγγιζε τα 178 χλμ., ολοκλήρωσε γύρους σε κάτι περισσότερο από 10 λεπτά και σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε ταχύτερο από άλλες πιο «σοβαρές» συμμετοχές παραγωγής. Η ομάδα όμως έδινε συνεχώς μάχη με μηχανικά προβλήματα, misfire ψηλά στο φάσμα στροφών, ποινές και εξόδους. Το αποκορύφωμα ήρθε περίπου τρεις ώρες πριν τον τερματισμό, όταν το Logan χτύπησε και έχασε τον εμπρός αριστερό τροχό. Το αυτοκίνητο επέστρεψε τραυματισμένο στα pits και η ομάδα ξεκίνησε αγώνα δρόμου για να το επισκευάσει εγκαίρως ώστε να προλάβει να χαρακτηριστεί επίσημα τερματίσαν. Και τα κατάφερε.

Το #300 επέστρεψε στην πίστα μέσα σε αποθέωση στα social media και τερμάτισε το 24ωρο Nürburgring στην 107η θέση γενικής, ολοκληρώνοντας 92 γύρους στη Nordschleife. Η ειρωνεία; Η εργοστασιακή Mercedes-AMG GT3 του Verstappen εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη. Το Dacia συνέχισε μέχρι τέλους. Κάπως έτσι, μέσα σε έναν από τους πιο σκληρούς αγώνες αντοχής του πλανήτη, το πιο ανθρώπινο αυτοκίνητο έγινε και το πιο αγαπητό. Γιατί τελικά το Nürburgring δεν ανήκει μόνο στους γρηγορότερους. Ανήκει και σε εκείνους που απλώς αρνούνται να τα παρατήσουν. Αν με ρωτάτε, αυτό το μικρό Dacia, είναι ένα από τα σημεία της εμπειρία που θα έχω να θυμάμαι!