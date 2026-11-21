Όταν η ασφάλεια μετατρέπεται σε απειλή – Ποιος πολίτης, σε μια κοινωνία όπου η παρανομία ανθίζει ανεξέλεγκτα, μπορεί να αισθανθεί ασφαλής, όταν δεχτεί σήμα στάσης από ένα ανώνυμο όχημα;

Του Νίκου Τσάδαρη

Το πρόσφατο συμβάν με την κόρη Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία, με έκανε να σκεφτώ, τι θα έκανα εγώ, ή ακόμα περισσότερο, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά μου, όταν στα σκοτάδια της νύχτας (αλλά και την ημέρα ακόμα), ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά, αρχίζει να τους «κυνηγά», ανάβοντας ένα φάρο και κάνοντας νοήματα να σταματήσουν το αυτοκίνητο που οδηγούν.

Η (όσο μπόρεσα) συγκροτημένη σκέψη μου, μου επιβάλλει να επικοινωνήσω μαζί σας το κείμενο που ακολουθεί, για το οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε, θα ευχόμουν να παραδεχτείτε ότι, είναι «τροφή για σκέψη». Η καθημερινότητα στον δρόμο έχει μετατραπεί σε μια αθόρυβη δοκιμασία νεύρων και επιβίωσης. Στην εποχή όπου η εγκληματικότητα καλπάζει, η κοινωνία βιώνει μια πρωτοφανή ανασφάλεια, η οποία δυστυχώς, δεν πηγάζει μόνο από το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και από την ίδια την κρατική αναποτελεσματικότητα και αδιαφάνεια.

Το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα αυτής της κατάστασης είναι η ολοένα και συχνότερη πρακτική των ελέγχων από αστυνομικά αυτοκίνητα χωρίς κανένα απολύτως διακριτικό, όπου το κράτος επιλέγει να κινείται στη νομιμότητα με όρους «παρανομίας» και τα τα όρια μεταξύ προστάτη και θύτη θολώνουν επικίνδυνα. Η εικόνα είναι τουλάχιστον αποκρουστική: ένα «πολιτικό» αυτοκίνητο, «κολλάει» στον προφυλακτήρα σου ή δίνει σήματα με φάρο τοποθετημένο στο ταμπλό ή ασύμμετρα πάνω στην οροφή του.

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, όπου η δράση των πλαστών αρχών, των συμμοριών και των κάθε λογής επιτήδειων οργιάζει, το να σου ζητάει ένας άγνωστος να σταματήσεις επικαλούμενος την αστυνομική του ιδιότητα δεν αποτελεί πράξη έννομης τάξης. Αντιθέτως, αποτελεί ύψιστη απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του πολίτη. Ποιος πολίτης, σε μια κοινωνία όπου η παρανομία ανθίζει ανεξέλεγκτα, μπορεί να αισθανθεί ασφαλής, όταν δεχτεί σήμα στάσης από ένα ανώνυμο όχημα; Η απάντηση είναι κανένας.

“Η υποχρέωση του κράτους να επιβάλλει τον νόμο συνοδεύεται από την απαράγραπτη αρχή της διαφάνειας. Τα διακριτικά, οι στολές και η επίσημη σήμανση δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία, αλλά αποτελούν τις μόνες δικλίδες ασφαλείας που διαχωρίζουν την κρατική εξουσία από την αυθαιρεσία ή την εγκληματική ενέδρα.”

Η συνέχιση αυτής της πρακτικής εκθέτει τους πολίτες σε διπλό κίνδυνο. Αφενός, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες και πανικό, ωθώντας συχνά τους οδηγούς σε αποφυγή του ελέγχου από φόβο ληστείας ή απαγωγής, με αποτέλεσμα να ποινικοποιούνται ουσιαστικά αντιδράσεις αυτοάμυνας. Αφετέρου, προσφέρει ιδανικό άλλοθι σε κακοποιούς που μπορούν ανεμπόδιστα να μιμηθούν τις «αόρατες» αυτές περιπολίες, στήνοντας θανατηφόρες παγίδες σε ανυποψίαστους οδηγούς.

Καταλήγοντας σε αυτή την κατάθεση σκέψεων, θεωρώ πως είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική και η φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του ζητήματος. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται με όρους μυστικοπάθειας και υπονόμευσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κάθε έλεγχος που πραγματοποιείται χωρίς σαφή διακριτικά οχήματα και ένστολους «υπηρέτες» του νόμου με ορατά στοιχεία ταυτότητας, δεν ενισχύει

τη δημόσια τάξη, αλλά την υπονομεύει θεμελιωδώς, μετατρέποντας τους δρόμους της χώρας σε αρένα αβεβαιότητας._ΝΤ