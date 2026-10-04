10 αυτοκινητικές ιστορίες νουάρ

Συγκεντρώσαμε δέκα αληθινές νουάρ ιστορίες με πρωταγωνιστές αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία, ιδιοκτήτες που προκαλούν ανατριχίλα και γεγονότα του αστυνομικού δελτίου που ξεπερνούν κάθε φαντασία

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΡ

Jayne Mansfield

Κόκκινα φώτα εμφανίζονται ξαφνικά. Ακίνητα, σαν δύο μάτια που αιωρούνται στο σκοτάδι. Αυτοκινητόδρομος US 90 στη Λουιζιάνα. Μπροστά κινείται ένα φορτηγό. Από πίσω πλησιάζει μία μεγάλη αμερικανική λιμουζίνα. Είναι θέμα ελάχιστων δευτερολέπτων, χρόνος για φρενάρισμα δεν υπάρχει. Είναι 2:25 μετά τα μεσάνυχτα, 29 Ιουνίου 1967 όταν η Buick Electra 225 συνθλίβεται κάτω από ένα ημιρυμουλκούμενο. Η οροφή της σκίζεται σαν να είναι από χαρτί. Στη σκηνή θα βρεθεί το νεκρό κορμί της Jayne Mansfield, του δικηγόρου και συντρόφου της Sam Brody και του οδηγού Ronald Harrison. Και τρία παιδιά στο πίσω κάθισμα ζωντανά.

Ανάμεσά τους η Mariska Hargitay, που χρόνια αργότερα θα γίνει μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της αμερικανικής τηλεόρασης. Η ειρωνεία είναι ότι ελάχιστοι θυμούνται τις πραγματικές συνθήκες του δυστυχήματος. Όταν η αστυνομία φτάνει στο σημείο, βρίσκει στην άσφαλτο μία ξανθιά περούκα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των τραυμάτων της ηθοποιού, είναι αρκετό για να γεννηθεί ο αστικός μύθος, ότι η Jane Masfield βρέθηκε αποκεφαλισμένη. Κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Η νεκροψία θα κάνει λόγο για συντριπτικό, κρανιοεγκεφαλικό κάταγμα, όχι για αποκεφαλισμό. Όμως το Χόλιγουντ προτιμούσε πάντα ανατριχιαστικές ιστορίες παρά την αλήθεια και το γεγονός ότι το 225 αφορούσε τόσο την ακριβή ώρα του δυστυχήματος όσο και το μοντέλο του αυτοκινήτου τροφοδότησε τις πιο παράξενες θεωρίες.

Η Jayne ήταν μόλις 34 ετών και ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του σεξ στην Αμερική της δεκαετίας του ’50. Το σύστημα την προωθούσε ως αντίπαλο δέος της Marilyn Monroe. Την έβλεπες παντού, σε σινεμά, τηλεόραση και εγκαίνια. Ζούσε σχεδόν μόνιμα στον δρόμο μέσα στην Electra, που κατάπινε ακούραστα τα μίλια με τον V8 κινητήρα κάτω από το επιβλητικό καπό, με την απαράμιλλη άνεση που διέθεταν οι μεγάλες Buick της εποχής. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το φορτηγό που προπορευόταν βρισκόταν πίσω από ένα όχημα καθαρισμού. Η θολή, από τα κουνούπια και το υγρό οδόστρωμα ατμόσφαιρα, περιόριζε την ορατότητα, οπότε ο Harrison αντιλήφθηκε το φορτηγό όταν πλέον ήταν αργά. Η Buick δεν έπεσε ακριβώς πάνω του, αλλά σφηνώθηκε από κάτω.

Την εποχή εκείνη, τα φορτηγά είχαν μεγάλο κενό στο πίσω μέρος της καρότσας, με αποτέλεσμα να χωρά από κάτω η ογκώδης μούρη μίας μεγάλης μπερλίνας της εποχής. Το δυστύχημα προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στην Αμερική και συνέβαλε στην εφαρμογή ενός κανονισμού που ήδη συζητιόταν, την τοποθέτηση προστατευτικής μπάρας στο πίσω μέρος των φορτηγών. Η οποία τελικά έγινε υποχρεωτική στις ΗΠΑ, τρεις δεκαετίες από την ημέρα που ο όρος «Mansfield bar» μπήκε στο λεξιλόγιο των Αμερικανών.

ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Geraldine Elizabeth Carmichael

Μία κατάμεστη αίθουσα από δημοσιογράφους στην πρώτη σειρά και αμέτρητα φλας. Στη σκηνή, μία γυναίκα υπόσχεται να αλλάξει μια για πάντα την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Μιλά για τις εξωφρενικά χαμηλές καταναλώσεις και το αμελητέο κόστος χρήσης ενός επαναστατικού αυτοκινήτου, ικανού να φέρει τα πάνω-κάτω στο Ντιτρόιτ. Με χαμόγελο επιδεικνύει το πρωτότυπο και ζητά την εμπιστοσύνη του κοινού.

Είμαστε στο 1974 και σχεδόν κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η συνέντευξη Τύπου είναι απαρχή μίας από τις πιο απίστευτες αυτοκινητικές απάτες του 20ού αιώνα. Πρωταγωνίστρια, η Geraldine Elizabeth «Liz» Carmichael, ιδρύτρια της εταιρίας Twentieth Century Motor Car Co. Η ίδια ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια και τις τεχνολογίες για την παραγωγή του Dale, ενός φουτουριστικού τρίτροχου αυτοκινήτου με μήκος μόλις τρία μέτρα, δικύλινδρο κινητήρα και κατανάλωση μόλις 3 λίτρα/100 χιλιόμετρα. Μόλις έχει ξεσπάσει η πετρελαϊκή κρίση και αυτό είναι το όχημα που ονειρεύεται η μισή Αμερική.

Το Dale είναι φτιαγμένο γύρω από μία απλή υπόσχεση – χαμηλό βάρος και κόστος. Καθότι τρίτροχο, δε, παρακάμπτει μεγάλο μέρος των κανονισμών που ισχύουν για τα παραδοσιακά τετράτροχα. Το σχέδιο είναι ελκυστικό, το πρωτότυπο μοιάζει αξιόπιστο και οι επενδυτές δεν αργούν να εμφανιστούν. Χιλιάδες επίδοξοι αγοραστές καταβάλλουν προκαταβολή, πεπεισμένοι ότι σε λίγους μήνες θα μπορούν να οδηγήσουν το αυτοκίνητο του μέλλοντος. Ένα μέλλον που δεν θα έρθει ποτέ. Πίσω από το εγχείρημα συσσωρεύονται καθυστερήσεις, δικαιολογίες και αριθμοί που δεν βγάζουν νόημα.

Τα εργοστάσια που έχουν ανακοινωθεί δεν παράγουν ούτε προφυλακτήρα, το δίκτυο εμπόρων υπάρχει μόνο στα χαρτιά, ενώ το R&D θα αποδειχτεί λιγότερο προηγμένο απ’ όσο είχε διαφημιστεί. Όταν οι δημοσιογράφοι αρχίζουν να ερευνούν την υπόθεση σε βάθος, η ιστορία αλλάζει πρωταγωνιστή. Το όνομα Geraldine Elizabeth Carmichael είναι πλαστό. Από πίσω κρύβεται ένας άντρας, ο Jerry Dean Michael, φυγόποινος επί χρόνια για πλαστογραφία, παραχάραξη και άλλα ομοσπονδιακά εγκλήματα. Πριν από τη φυλομετάβασή της, η «Liz» είχε διάφορες αντρικές ταυτότητες που της επέτρεπαν να ξεφεύγει από τις αμερικανικές αρχές. Και έτσι, το Dale, από βιομηχανικό όνειρο, θα καταλήξει οικονομική απάτη.

Το 1977 θα έρθει η καταδίκη, όμως η ιστορία δεν θα τελειώσει στο δικαστήριο. Η Carmichael είχε καταφέρει να εξαφανιστεί πριν την οριστική απόφαση, ζώντας για χρόνια με άλλο ψεύτικο όνομα. Θα εντοπιστεί τελικά το 1989 και θα εκτίσει μέρος της ποινής της πριν φύγει από τη ζωή το 2004. Το τρίτροχο Dale παραμένει μέχρι σήμερα ένα φάντασμα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΜΑΥΡΑ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Pablo Escobar

Όταν έχεις τόσο μαύρο χρήμα ώστε να μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, καταλήγεις στο να αποζητάς όσα εκείνο δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει. Μία νίκη στους αγώνες, για παράδειγμα. Και ο Pablo Escobar το πάλεψε πραγματικά στις πίστες της Κολομβίας, αποζητώντας μάλιστα τον σεβασμό των άλλων οδηγών.

Όμως στη γραμμή εκκίνησης κανένας δεν μπορούσε να παραβλέψει ποιος κρυβόταν κάτω από το κράνος. Και είναι φυσικό να αναρωτιέσαι σήμερα πόσο θάρρος χρειαζόταν κάποιος για να του επιτεθεί στα φρένα, να τον κοιτάξει από ψηλά στο βάθρο ή να τον πιέσει στη στροφή και να τον βγάλει εκτός πίστας;

Την εποχή που ο Escobar εξελισσόταν στον πλουσιότερο και πιο καταζητούμενο έμπορο ναρκωτικών του πλανήτη, ανακάλυπτε και το πάθος του για τα αυτοκίνητα. Και δεν περιορίστηκε στο να συλλέγει σπάνια κομμάτια, αλλά να τα προετοιμάζει και να τρέχει σε αρκετούς αγώνες της χώρας του, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’70. Δεν ήταν σπουδαίος οδηγός, ούτε όμως και απλός ερασιτέχνης που εξαγόραζε ένα αγωνιστικό μπάκετ.

Διέθετε ταχύτητα, πέρα από θάρρος και αποφασιστικότητα, δύο στοιχεία που τον χαρακτήριζαν και έξω από τις πίστες – με την κακή έννοια πάντα. Ξεκίνησε την καριέρα του με ένα Renault 4, το δημοφιλέστερο μικρό αυτοκίνητο στην Κολομβία εκείνη την εποχή. Προσιτό, γερό και με πρωταγωνιστικό ρόλο στους τοπικούς αγώνες, όπου με λίγες μετατροπές σε κινητήρα και ανάρτηση γινόταν πραγματικό όπλο. Ο Escobar το χρησιμοποίησε για να μάθει τη δουλειά. Στη συνέχεια, ανέβηκε επίπεδο με ένα Renault 8 Gordini, αρκετά σπορ ώστε να τα βάζει με πολύ πιο δυνατά αυτοκίνητα της εποχής, με τον κινητήρα πίσω και χαμηλό βάρος.

Με τα Renault, ο «El Patrón» έχτισε τη φήμη ενός επιθετικού οδηγού που δεν δίσταζε να ρισκάρει περισσότερο από κάθε άλλον. Το πιο εντυπωσιακό αγωνιστικό του ήταν μία Porsche 911 RSR του ’74, φτιαγμένη για το πρωτάθλημα ενιαίου International Race of Champions που έφερε αντιμέτωπους τους καλύτερους οδηγούς της εποχής. Η 911 του Escobar είχε περάσει και από τα χέρια του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή F1, Emerson Fittipaldi, όμως ο don Pablo δεν εντυπωσίασε στο τιμόνι της. Στη συλλογή του υπήρχε πάντως και μία Cadillac V8 του 1928, που λέγεται ότι ανήκε πιο πριν στον Al Capone, έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστήσει σε καταδιώξεις την εποχή της ποτοαπαγόρευσης.

Κάποιοι έλεγαν ότι απλώς είχε αγοράσει μία ίδια και τη γάζωσε για να μοιάζει με την αυθεντική – κανένας δεν ξέρει. Αλήθεια ή ψέματα, κάπως έτσι ο capo της κοκαΐνης έχτιζε την εικόνα του. Με το πέρασμα των χρόνων και όσο το μαύρο χρήμα έρεε άφθονο, η Formula 1 δεν άργησε να μπει στο στόχαστρο του κολομβιανού καρτέλ. Το 1981, ο Κολομβιανός Ricardo Londoño εξασφάλισε μία θέση στην ομάδα της Ensign Racing για το GP της Βραζιλίας. Όμως η περιπέτειά του διακόπηκε απότομα, όταν ανακλήθηκε η αγωνιστική του άδεια, λόγω του ότι οι χορηγοί θεωρήθηκαν να έχουν σχέσεις με κύκλους του εμπορίου κοκαΐνης. Ένας από τους θρύλους των paddock είναι ότι το εγχείρημα χρηματοδοτούσε τότε ο ίδιος ο Escobar, κάτι που δεν έχει αποδειχθεί με αδιάσειστα στοιχεία. Και αυτό ακριβώς τροφοδοτεί τη γοητεία μίας σκοτεινής ιστορίας.

Υπάρχουν σήμερα φωτογραφίες που δείχνουν τον μεγαλέμπορο ναρκωτικών με αγωνιστική φόρμα και κράνος, χαμογελαστό δίπλα στην Porsche του, σαν να ήταν ένας ακόμη gentleman driver της δεκαετίας του ’70. Όμως με τέτοια διαβόητη φήμη, το συγκεκριμένο όνομα τα αλλάζει όλα. Τα χρονόμετρα μετρούν δέκατα του δευτερολέπτου, όχι συνειδήσεις. Και καμία καρό σημαία δεν μπορεί να σβήσει όσα συμβαίνουν όταν κοπάσουν οι κινητήρες.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Jack Kevorkian

Η πίσω πόρτα ανοίγει αργά. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν φάρμακα ή χειρουργικά εργαλεία, αλλά ένα φορείο, φιάλες, πλαστικοί σωλήνες, τροποποιημένες ηλεκτρικές συσκευές και μία κάμερα καταγραφής των πάντων.

Αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο Jack Kevorkian έχει μετατρέψει ένα παλιό Volkswagen Type 2 σε κινητή κλινική. Στο εσωτερικό του φιλοξενείται μία συσκευή σχεδιασμένη να την ενεργοποιεί ο ίδιος ο ασθενής. Ένας φυσιολογικός ορός προετοιμάζει την ενδοφλέβια διαδικασία, σύμφωνα με την οποία στη συνέχεια χορηγείται αναισθητικό και τέλος, χλωριούχο κάλιο, που σταματά την καρδιά. Για τον Kevorkian, η καθοριστική πράξη πρέπει να αποτελεί επιλογή του ασθενή. Θεμελιώδης αρχή, αλλά δεν αρκεί για να τον προστατέψει από τον νόμο.

Σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου ή στο πάρκινγκ ενός μοτέλ, το παλιό VW δεν είναι ούτε ασθενοφόρο ούτε κινητό εργαστήριο, αλλά ένας τόπος όπου δεκάδες άνθρωποι έχουν επιλέξει να πεθάνουν. Οι Αμερικανοί το αποκαλούν Thanatron, μηχανή του θανάτου. Στο τιμόνι βρίσκεται ο Jack Kevorkian, ο γιατρός που έχει διχάσει την κοινή γνώμη γύρω από την ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία. Για κάποιους είναι εγκληματίας, για άλλους υπερασπιστής των ατομικών ελευθεριών. Χαρακτηριστικό το μυθιστόρημα του Kurt Vonnegut με το τίτλο «Ο Θεός να ευλογεί τον Dr. Kevorkian». Ο ίδιος επιμένει ότι βοηθά ασθενείς σε τελικό στάδιο ή ανθρώπους που πάσχουν από μη αναστρέψιμες ασθένειες να βάλουν τέλος στα βάσανα της ζωής.

Όσο η φήμη του γιατρού μεγαλώνει τόσο το Volkswagen γίνεται σύμβολο μίας ηθικής διαμάχης που διχάζει την Αμερική. Σημείο καμπής το 1998, όταν ο Kevorkian αποφασίζει να βιντεοσκοπήσει τον θάνατο του Thomas Youk, ενός ασθενούς με Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση, και παραδίδει το υλικό στην εκπομπή «60 Minutes». Αυτήν τη φορά δεν είναι ο ασθενής που ενεργοποιεί τη συσκευή και οι εικόνες αποτελούν αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό στοιχείο. Το 1999, ο Kevorkian καταδικάζεται για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και θα περάσει οκτώ χρόνια στη φυλακή.

Το βαν του θανάτου επέζησε του ιδιοκτήτη του, έχοντας ξεπεράσει την απλή λειτουργία του. Δεν είναι απλά ένα Type 2, αλλά το όχημα που ανάγκασε δικαστές, γιατρούς και κοινή γνώμη να αναμετρηθούν με ένα ζήτημα που διχάζει ακόμη και σήμερα, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις.

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟY ΛΕΥΚΟY UNO

Roberto & Fabio Savi

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ένα λευκό Uno ήταν σχεδόν αόρατο. Τα έβρισκες παντού, μπροστά από σχολεία, σε πάρκινγκ supermarkets, στο φανάρι, κάτω από το σπίτι. Ήταν το ιδανικό αυτοκίνητο για να περνάς απαρατήρητος. Και ακριβώς γι’ αυτό έγινε το σύμβολο των πιο αιματοβαμμένων σελίδων της ιταλικής ειδησεογραφίας. Από το 1987 μέχρι το 1994, μία εγκληματική συμμορία έσπερνε τον τρόμο με τρόπο αδυσώπητο από την Εμίλια Ρομάνια μέχρι το Μάρκε, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη.

Είκοσι τέσσερις νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες, ληστείες τραπεζών, πρατηρίων καυσίμων, σταθμών διοδίων και supermarkets. Όμως η μεγάλη ανατροπή προέκυψε όταν ανακαλύφθηκε ποιοι κρύβονταν πίσω από τα εγκλήματα. Όχι τίποτα σεσημασμένοι εγκληματίες, αλλά ένστολοι πολίτες. Αρχηγοί της συμμορίας ήταν δύο αδέλφια, ο Roberto και ο Fabio Savi. Αστυνόμος της Μπολόνια ο πρώτος, πολίτης ο δεύτερος, αλλά με την ίδια εμμονή με το χρήμα, τα όπλα και την εξουσία.

Με διάφορους συνεργούς τριγύρω τους, ανάμεσά τους και όργανα της τάξης. Ζώντας διπλή ζωή όλοι, κατάφερναν να κινούνται με απίστευτη ασφάλεια για χρόνια. Η επιλογή του Fiat Uno δεν ήταν τυχαία, καθότι επρόκειτο για το ιταλικό best seller εκείνη την εποχή. Οικονομικό, αξιόπιστο και μοσχοπουλημένο. Χιλιάδες παρόμοια υπήρχαν σε κάθε πόλη και χωριό, οπότε ήταν το ιδανικό μέσο για μία συμμορία που ήθελε να περνά απαρατήρητη. Ήταν δε πανεύκολο να βρεις και να διαρρήξεις ένα, ενώ μετά από μία ληστεία ο εντοπισμός του δεν βοηθούσε και τόσο την αστυνομία στις έρευνες.

Γι’ αυτό ακριβώς, το λευκό Uno έγινε γρήγορα συνώνυμο του φόβου. Οι μάρτυρες επαναλάμβαναν το ίδιο σκηνικό: ένα λευκό μικρό αυτοκίνητο που σταματά και ξεκινά αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες. Έτσι, το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο της γειτονικής μας χώρας απέκτησε άλλο συμβολισμό. Δεν ήταν μόνο ένα μέσο μετακίνησης, αλλά συνώνυμο ενός εθνικού εφιάλτη. Και η συμμορία έγινε με τα χρόνια όλο και πιο βίαιη. Στον διάβα της έχασαν τη ζωή τους απλοί πολίτες, καραμπινιέροι, αστυνομικοί και επαγγελματίες σωματοφύλακες. Ανάμεσα στα θύματα και τρεις στρατιωτικοί που δολοφονήθηκαν το 1991 σε ενέδρα στο Πιλάστρο, ένα προάστιο της Μπολόνια.

Ένα επεισόδιο που στιγμάτισε την ιταλική πόλη και άσκησε μεγάλη πίεση στις Αρχές για τη σύλληψη των δραστών. Και μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, για ομάδα εξτρεμιστών. Οποιαδήποτε υπόθεση ότι επρόκειτο περί κρατικών υπαλλήλων θεωρούταν τρελή, ωστόσο ήταν αλήθεια. Όλα τελείωσαν το 1994, όταν αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη των αδερφών Savi. Οι εξομολογήσεις τους και δεκάδες μαρτυρίες αποκάλυψαν εγκληματική δράση διάρκειας επτά ετών, η οποία άφησε βαθιές πληγές στην ιταλική κοινωνία.

Σήμερα, οι Ιταλοί θυμούνται το Fiat Uno γι’ αυτό που ήταν – ένα σημαντικό μοντέλο για την αυτοκινητοβιομηχανία τους. Όμως στο άκουσμα του «λευκού Uno» όλα αλλάζουν. Το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο της Ιταλίας παραμένει ίσως το πιο τρομακτικό στο συλλογικό της υποσυνείδητο.

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΟΥ ΝΤΡΟΠΙΑΣΕ ΤΗΝ F1

Andrea Sassetti

Η Formula 1 ανέκαθεν ήταν ένας κόσμος ανθρώπων με τρέλα. Από τους οδηγούς που ήταν –κάποτε τουλάχιστον– διατεθειμένοι να ρισκάρουν τις ζωές τους κάθε Σαββατοκύριακο, μέχρι επιχειρηματίες αποφασισμένους να ξοδέψουν τις οικονομίες μίας ζωής ή να καταστρέψουν την καλή τους φήμη για μία νίκη. Ή για μία απλή συμμετοχή. Αουτσάιντερ που ήρθαν, είδαν και απήλθαν, με μόνο σκοπό να ανακατέψουν την τράπουλα. Το 1992 εμφανίστηκε ένα όνομα που έγραψε ιστορία στη Formula 1 για όλους τους λάθος λόγους – ο Andrea Moda Formula. Από πίσω βρισκόταν ένας επιχειρηματίας από το Μάρκε της Ιταλίας, ο Andrea Sassetti, ιδρυτής από το μηδέν μίας μεγάλης υποδηματοποιίας. Τόσο φανατικός της F1, ώστε να επιχειρήσει να εισβάλλει σ’ αυτήν, όχι ως χορηγός –αυτό ο καθένας μπορούσε να το κάνει–, αλλά με δική του ομάδα.

Αρχικά απέκτησε τα εξαρτήματα της αποτυχημένης ομάδας Coloni και αγόρασε το σασί της C4. Στόχος του, να το μετατρέψει σε ένα πειστικό μονοθέσιο, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά. Όμως ο θίασος της FIA και του Bernie Ecclestone δεν μπορούσε να συγχωρήσει τις τρέλες του κάθε άσχετου. Η ομάδα δημιουργήθηκε βιαστικά, με ελάχιστα μέσα και απίθανα χρονοδιαγράμματα. Οι υποδομές της ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ της εποχής. Κάποιοι μηχανικοί θυμούνται ακόμη ότι το αυτοσχέδιο συνεργείο, όπου προετοιμάζονταν τα μονοθέσια, βρισκόταν δίπλα στο νυχτερινό κέντρο του Sassetti.

Από τη μία μηχανικοί που δούλευαν μέχρι αργά το βράδυ και από την άλλη οι μπαρίστες του club. Σκηνικά που περιγράφουν από μόνα τους το εγχείρημα Andrea Moda. Μισό όνειρο, μισό χάος. Στην πίστα τα προβλήματα εμφανίζονται αμέσως. Στο ντεμπούτο της στη Νότια Αφρική, η ομάδα θα αποκλειστεί επειδή δεν έχει καταβάλει στη FIA το παράβολο συμμετοχής. Θα ακολουθήσουν καθυστερήσεις και μία σειρά περιστατικών που θα καταστήσουν την Andrea Moda την πιο αμφιλεγόμενη ομάδα του πρωταθλήματος με όλη της την ιταλιάνικη προχειρότητα.

Όμως πίσω από την κάθε αποτυχία υπάρχει και μία ανθρώπινη ιστορία αφελούς φιλοδοξίας και προπάντων επιμονής. Ο Sassetti δεν αναζητούσε μόνο δημοσιότητα για τη μάρκα του, ήθελε πραγματικά να αγωνιστεί. Είχε επενδύσει χρήματα και ενέργεια σε ένα σχεδόν απίθανο εγχείρημα, αγνοώντας τους άγραφους κανόνες του paddock. Για κάποιους ήταν οραματιστής, για άλλους απλά απατεώνας.

Η πιο απίστευτη στιγμή ήρθε στο GP του Μονακό, όπου ο Roberto Moreno κατάφερε να προκριθεί στις κατατακτήριες με την Andrea Moda S921.

Ξεκίνησε τελευταίος, αλλά για εκείνη τη μικρή ομάδα το να βρεθεί στη σχάρα εκκίνησης ήταν από μόνο του επίτευγμα. Eνα μονοθέσιο που κατασκευάστηκε μέσα από τόσες αντιξοότητες να βρίσκεται ανάμεσα στις McLaren, στις Ferrari και τις Williams.

Το παραμύθι διήρκεσε μόλις 11 γύρους. Λίγους μήνες αργότερα, η FIA απέβαλε την ομάδα από το πρωτάθλημα, με την κατηγορία ότι έβλαψε τη φήμη του. Έτσι, η Andrea Moda παρέμεινε ένα σύμβολο αυτοσχεδιασμού και θράσους σε μία Formula 1 που έκτοτε άλλαξε δραματικά.

Εξάλλου, ακόμη και σήμερα, το άθλημα δεν αποτελείται μόνο από μεγάλους κατασκευαστές, αλλά και από ομάδες διατεθειμένες να κυνηγήσουν όνειρα που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Καμία, ωστόσο, δεν θα έχει το θράσος του κ. Andrea Moda.

ΤΟ DEATHWAGEN

Ted Bundy

Σιάτλ, δεκαετία του ’70. Η βροχή δεν ξεπλένει τις αμαρτίες, απλώς γυαλίζει την άσφαλτο. Κάτω από τα αμυδρά φώτα μίας Αμερικής που έχει χάσει την αθωότητά της μεταξύ Βιετνάμ και σκανδάλου Watergate, κινείται ένα φάντασμα με το χαμόγελο καλού παιδιού. Το όνομά του, Ted. Καλοί βαθμοί στη Νομική, καλοσιδερωμένο πουκάμισο, η αγνή γοητεία κάποιου που θα μπορούσε να σου πουλήσει μία εγκυκλοπαίδεια και να σου κλέψει την καρδιά. Ή την ψυχή.

Όμως κάθε κυνηγός χρειάζεται την περιοχή του. Και μία προκάλυψη. Για τον Bundy, δεν είναι άλλη από ένα Volkswagen Beetle του 1968. Σε χρώμα μπεζ Savannah L-620 που κάτω από τα νέον του νυχτερινού Σιάτλ μοιάζει με θαμπό γκρι. Ανώνυμο, σχεδόν αόρατο. Ο Σκαραβαίος είναι το αυτοκίνητο του λαού, σύμβολο του Summer of Love του Σαν Φρανσίσκο. Κανείς δεν γυρνούσε να το κοιτάξει δεύτερη φορά. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο.

Ο Ted Bundy το τροποποιεί. Ξεβιδώνει το κάθισμα του συνοδηγού και το πετάει στο πορτμπαγκάζ. Έτσι, μια κοπέλα μπορεί να φορτωθεί και να κρυφτεί κάτω από τη γραμμή των παραθύρων, αόρατη στα μάτια περαστικών και αστυνομίας. Αφαιρεί επίσης τις εσωτερικές χειρολαβές των θυρών. Όποια μπαίνει μέσα σε εκείνο το μεταλλικό κέλυφος δεν θα βγει ποτέ ξανά. Εκείνος σταματά συνήθως στην άκρη του δρόμου με ψεύτικο γύψο στο χέρι ή πατερίτσες. «Θα με μπορούσες να με βοηθήσεις να φορτώσω αυτό το δέμα»; Η κοπέλα κοιτάζει τον Σκαραβαίο. Αυτοκίνητο που εμπνέει εμπιστοσύνη και αυτός ένας συμπαθής φοιτητής. Κάνει ένα βήμα μπροστά. Λάθος. Το τελευταίο. Μέσα στην καμπίνα εκτυλίσσονται φρικιαστικά πράγματα.

Ο Ted οδηγεί μέσα στη νύχτα κατά μήκος της Interstate 5, ενώ ο τετρακύλινδρος boxer κινητήρας γουργουρίζει από πίσω, καλύπτοντας τους όποιους θορύβους. Εκείνο το αυτοκίνητο θα διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα μεταφέροντας τα ανομολόγητα μυστικά και τα θύματα ενός κατά συρροή δολοφόνου. Είναι προέκταση ενός άρρωστου μυαλού. Ο Bundy μερικές φορές θα επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος για να έχει σεξουαλικές επαφές με τα πτώματα, λίγο πριν αρχίσουν να αποσυντίθενται. Το τέλος έρχεται το 1975, στο Γκρέιντζερ της Γιούτα.

Ένας αστυνομικός παρατηρεί τον Σκαραβαίο να κινείται με σβηστά φώτα. Έλεγχος ρουτίνας. Ο Ted επιταχύνει, επιχειρεί να διαφύγει, όμως ο παλιός γερμανικός κινητήρας δεν έχει αρκετή δύναμη για να ξεφύγει από τον νόμο. Στο πορτμπαγκάζ θα βρεθούν μια σιδερένια ράβδος, μια μάσκα από γυναικεία κάλτσα, χειροπέδες και ένας παγοκόφτης. Φυλακισμένος, ο Bundy καταφέρνει να αποδράσει δύο φορές και στη συνέχεια να διαπράξει νέες επιθέσεις, ανάμεσά τους και τρεις δολοφονίες.

Μέχρι που συλλαμβάνεται ξανά, το 1978 στη Φλόριντα, όπου καταδικάζεται τρεις φορές σε θάνατο σε δύο ξεχωριστές δίκες. Το 1989 θα εκτελεστεί στην ηλεκτρική καρέκλα. Δράστης τουλάχιστον 36 δολοφονιών νεαρών γυναικών μεταξύ 1974 και 1978. Ενδέχεται να είχε σκοτώσει και νωρίτερα, ποιος ξέρει. Ο Σκαραβαίος του, αντίθετα, εκτίθεται σήμερα στο μουσείο εγκλήματος NMCP της Ουάσιγκτον. Είναι το ατσάλινο μνημείο μίας φρικιαστικής περιόδου, απόδειξη ότι το πιο απόλυτο κακό μπορεί να κρύβεται πίσω από τις αθώες γραμμές ενός συμβόλου της ποπ κουλτούρας.

ΤΟ V8 ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Bonnie & Clyde

Το Ford V8 πήγαινε γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ήταν ένα από τα πιο προηγμένα αυτοκίνητα στην Αμερική, με 8κύλινδρο κινητήρα που του χάριζε κορυφαίες επιδόσεις για την εποχή του. Όμως ένα ζευγάρι της δεκαετίας του ’30 δεν το χρησιμοποιούσε για να βγαίνει με φίλους ή για να κυνηγά το αμερικανικό όνειρο στη Route 66, αλλά για να δραπετεύει. Αν εκείνα τα χρόνια έβλεπες ένα Ford Model 18 V8 να διασχίζει τους δρόμους του αμερικανικού midwest, πιθανότατα πίσω από το τιμόνι να βρισκόταν η Bonnie Parker ή ο Clyde Barrow, το πιο διάσημο ζεύγος εγκληματιών που υπήρξε ποτέ.

Η ιστορία τους ξεκίνησε την εποχή της ποτοαπαγόρευσης από το Τέξας. Συγκεκριμένα, το 1930, όταν η Bonnie, μία νεαρή καμαριέρα, θα γνωρίσει τον Clyde, μικροεγκληματία ήδη γνωστό στην αστυνομία. Η σχέση τους θα εξελιχθεί γρήγορα σε μία κινηματογραφικού τύπου εγκληματική δράση γεμάτη ληστείες, πυροβολισμούς και καταδιώξεις. Δεν είναι οι πρώτοι παράνομοι της εποχής τους, όμως έχουν τη μεγαλύτερη προβολή. Δύο νέοι άνθρωποι απέναντι σε όλο τον κόσμο με μία αντισυστημική λάμψη που θα τους μετατρέψει σε ρομαντικά σύμβολα μετά θάνατον.

Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σκληρή. Το Ford V8 θα γράψει ιστορία επειδή είναι επαναστατικό τεχνολογικά. Εν έτει 1932 είναι το πρώτο Ford μαζικής παραγωγής με τον νέο flathead V8 των 3,6 λίτρων. Σε μία εποχή που κυριαρχούν τετρακύλινδροι και εξακύλινδροι κινητήρες, συνδυάζει δύναμη, μηχανική απλότητα και προσιτή τιμή. Το τέλειο όχημα για όποιον ζει μέσα στην καταδίωξη. Και ο Clyde Barrow ξέρει από αυτοκίνητα. Δεν κλέβει απλά το πρώτο που βρίσκει μπροστά του, αλλά εκείνο που θα του κάνει τη δουλειά. Και έτσι το Ford V8 θα γίνει ο ιδανικός του σύντροφος.

Όσο γρήγορο χρειάζεται για να ξεφεύγει από την αστυνομία και όσο γερό για τις μεγάλες διαδρομές ενός ζεύγους που ταξιδεύει από Πολιτεία σε Πολιτεία. Οι Parker και Barrow θα γίνουν το θρυλικό ζευγάρι Bonnie & Clyde χάρη και στις φωτογραφίες που βγάζουν δίπλα στο αυτοκίνητο. Ειδικά μετά την 23η Μαΐου 1934, όταν ύστερα από μήνες καταδιώξεων, η αστυνομία στήνει μπλόκο έξω από το Γκίμπσλαντ της Λουιζιάνα. Οι B&C ταξιδεύουν με το αγαπημένο τους αυτοκίνητο, όταν πέφτουν στην παγίδα των αντρών του Τεξανού ρέιντζερ, Frank Hammer.

Η δύναμη πυρός είναι καταστροφική και η πορεία του διαβόητου ζεύγους θα τερματιστεί εκεί, με τους ίδιους γαζωμένους από εκατοντάδες σφαίρες, σε μία σκηνή-σύμβολο για την πάταξη του αμερικανικού εγκλήματος. Και ξέρετε ποια είναι η ειρωνεία σε όλη αυτή την ιστορία; Το Ford V8 ήταν ένα μοντέρνο για την εποχή του, οικογενειακό αυτοκίνητο, που συμβόλιζε τη βιομηχανική πρόοδο των ΗΠΑ. Στα χέρια των Bonnie & Clyde έγινε το εργαλείο μίας ζωής μέσα στην παρανομία και τις καταδιώξεις, στην οποία δεν χωρούν παιδιά, σκυλιά και καλάθια πικνίκ. Δεν ήταν ένα αυτοκίνητο που έσπασε ρεκόρ ή νίκησε σε αγώνες, αλλά για κάποια χρόνια ήταν το πιο καταζητούμενο στη χώρα του. Εκείνο που έτρεχε και ξέφευγε, συνήθως, από τον νόμο.

ΣΕΞ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

John Profumo

Λονδίνο, καλοκαίρι 1961. Η Αγγλία μπορεί να διατηρεί ακόμη την αίγλη μίας αυτοκρατορίας, όμως πίσω από τη βιτρίνα του Westminster παρουσιάζονται οι πρώτες ρωγμές στους αρμούς της εξουσίας. Μεγάλα πάρτι σε estates της βρετανικής υπαίθρου συγκεντρώνουν αριστοκράτες, πολιτικούς και διπλωμάτες με πιο χαλαρή διάθεση. Στο Cliveden House του Λόρδου William Astor, μία 19χρονη κοπέλα μπαίνει στην πισίνα. Λίγα λεπτά αργότερα πέφτει στην αντίληψη του Βρετανού υπουργού Πολέμου, John Profumo. Από αυτή τη συνάντηση θα προκύψει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα του 20ού αιώνα.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκεται ο Stephen Ward, ένας οστεοπαθητικός της υψηλής κοινωνίας, ιδιαίτερα δικτυωμένος. Συχνά φέρνει σε επαφή ευγενείς, υπουργούς και διπλωμάτες με όμορφα μοντέλα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους που δύσκολα συναντιούνται. Κι ενώ υπουργοί και αριστοκράτες κρύβονται πάντα μέσα σε πολυτελείς Rolls Royce, η Christine κυκλοφορεί στο Λονδίνο με ένα Austin Mini Seven του ’61, με πινακίδα 72 PKR. Μικρό αλλά cool αυτοκίνητο, ιδανικό για μία κοπέλα ταπεινής καταγωγής εκτοξευμένη στην καρδιά του βρετανικού κατεστημένου.

Σβέλτο, όπως η εξέλιξη των γεγονότων και επιδραστικό όσο και το σκάνδαλο στο οποίο έμελλε να εμπλακεί η οδηγός του. Η σχέση με τον Profumo θα ήταν αρκετή για να καταστρέψει μία καριέρα, όμως εδώ υπάρχει μία λεπτομέρεια που τα αλλάζει όλα. Η νεαρή βγαίνει επίσης με τον Yevgeny Ivanov, ναυτικό ακόλουθο της σοβιετικής πρεσβείας, ο οποίος θεωρείται πράκτορας της KGB. Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, δηλαδή, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας και ένας Σοβιετικός διπλωμάτης μοιράζονται την ίδια ερωμένη, οπότε το θέμα δεν είναι απλώς ηθικό, αλλά και εθνικής ασφάλειας.

Για μήνες, η ιστορία παραμένει κρυμμένη, μέχρι που μία ανταλλαγή πυροβολισμών μπροστά από το σπίτι του Stephen Ward τραβάει την προσοχή του Τύπου. Δημοσιογράφοι που ερευνούν την υπόθεση φτάνουν στην Christine και μετά στον Profumo. Ο υπουργός αρχικά αρνείται τα πάντα στη Βουλή των Κοινοτήτων, αλλά πιέζεται να παραδεχτεί το ψέμα του μερικές εβδομάδες αργότερα.

Οι παραιτήσεις είναι αναπόφευκτες. Το σκάνδαλο συμπαρασύρει την κυβέρνηση του Harold Macmillan. Θα επιταχύνει την παρακμή του βρετανικού κατεστημένου και θα αλλάξει για πάντα τη σχέση πολιτικής, Τύπου και κοινής γνώμης. Ο Stephen Ward θα βρεθεί νεκρός από υπερβολική χρήση ναρκωτικών πριν από τη δικαστική απόφαση, ενώ η Keeler θα γίνει το πρόσωπο μίας εποχής που δεν πιστεύει πλέον στην ακεραιότητα των ηγετών της.

Ο ΕΚΠΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΟΪΤ

John DeLorean

Υπάρχουν άνθρωποι που κατασκευάζουν αυτοκίνητα και αυτοί που κατασκευάζουν τους χαρακτήρες τους. Όπως ο John DeLorean. Ψηλός, κομψός και πιο αλαζόνας από τον καθένα. Ιταλικό κοστούμι, ψαρά μαλλιά και χαμόγελο Χόλιγουντ. Πραγματικός αστέρας του Ντιτρόιτ τη δεκαετία του ’70, ο μάνατζερ που είχε αφήσει την General Motors για να κυνηγήσει το όνειρό του και να βάλει το δικό του όνομα στο καπό.

Το σχεδιασμένο από τον Giugiaro DMC-12 με το ανοξείδωτο αμάξωμα και τις πόρτες-φτερά γλάρου έμελλε να αλλάξει τον κόσμο. Κι όμως κατέληξε να γίνει σύμβολο ενός επιχειρηματικού ναυαγίου. Όταν τα λεφτά άρχισαν να στερεύουν, το κρατικοδίαιτο εργοστάσιο του Ντάνμουρι, στη βόρεια Ιρλανδία, κόστιζε εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα. Οι χρηματοδότες απαιτούσαν αποτελέσματα, η βρετανική κυβέρνηση εξηγήσεις και οι τράπεζες έκλειναν τις κάνουλες. Γύρω από τον DeLorean δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε προέκυψαν τα όρνεα. Το καλοκαίρι του 1982 εμφανίστηκε ο James Hoffman, υποτιθέμενος επενδυτής με διάθεση να σώσει την εταιρία.

Στην πραγματικότητα ήταν πρώην έμπορος ναρκωτικών και πληροφοριοδότης του FBI. Η προσφορά του απλή: η χρηματοδότηση της DeLorean Motor Company μέσω εμπορίου κοκαΐνης 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο DeLorean τον ακούει και συμφωνεί μαζί του εν αγνοία του μπροστά από κρυμμένες κάμερες. Στο τραπέζι εμφανίζεται μία βαλίτσα γεμάτη σακούλες με λευκή σκόνη. Στη θέα τους ο DeLorean θα πει τη φράση που θα τον κυνηγά για πάντα: «It’s better than gold».

Οι εικόνες της συνάντησης και κυρίως η συγκεκριμένη φράση, η οποία ξεστομίστηκε με αφέλεια, παρά πονηριά, θα κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ο John DeLorean θα συλληφθεί κοστουμαρισμένος με χειροπέδες μπροστά από αμέτρητα φωτογραφικά φλας. Για όλους είναι ήδη ένοχος. Όμως στη δίκη, οι συνήγοροί του θα αποδείξουν ότι το FBI έστησε ένα sting operation-παγίδα, το οποίο οδήγησε τον κατηγορούμενο στο έγκλημα. Το 1984, οι ένορκοι θα τον αθωώσουν.

Νομικά, ο DeLorean θα τη γλιτώσει, αλλά η εταιρία του είναι ήδη χρεοκοπημένη και το όνομά του συνδεδεμένο με σκάνδαλο. Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να του χαρίσει τη χαμένη του υπόληψη. Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και το δημιούργημά του θα μυθοποιηθούν. Το 1985, το DMC-12 θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον». Και εδώ είναι η μεγάλη ειρωνεία: ένα αποτυχημένο μοντέλο να γίνει το πιο διάσημο αυτοκίνητο στην ιστορία του σινεμά και σύμβολο της ποπ κουλτούρας μέχρι σήμερα. Το κινηματογραφικό αυτοκίνητο του μέλλοντος.

Των Federico Fabbri & Alessio Lana Απόδοση: Άκης Τεμπερίδης Εικονογράφηση: Marco Scuto

Από την επετειακή έκδοση του Quattroruote Σεπτεμβρίου #100