17, 18 ή 19 ίντσες; Πόσο αλλάζει το κόστος των ελαστικών σε 4 δημοφιλή SUV

Συγκρίνουμε τιμές για το ίδιο λάστιχο σε δύο εργοστασιακές διαστάσεις ανά SUV. Στο Hyundai Tucson οι μεγαλύτερες ζάντες προσθέτουν 92 € στην αλλαγή ελαστικών, ενώ στο Audi Q3 η 18άρα τετράδα βγαίνει φθηνότερη από τη 17άρα.

Δύο οδηγοί που αγόρασαν το ίδιο SUV μπορούν να παραγγείλουν τέσσερα λάστιχα της ίδιας μάρκας και της ίδιας σειράς και να πληρώσουν διαφορετικό ποσό. Αρκεί ο ένας να είχε επιλέξει τις μεγαλύτερες ζάντες όταν παρήγγειλε το αυτοκίνητο. Πόση διαφορά μπορεί να κάνει αυτή η επιλογή μερικά χρόνια αργότερα, όταν έρθει η ώρα για καινούργια ελαστικά; Για να το δούμε σε ευρώ, επιλέξαμε τέσσερα SUV και δύο εργοστασιακές διαστάσεις για το καθένα. Κρατήσαμε κοινό το ελαστικό, το θερινό Michelin Primacy 5, και αναζητήσαμε στο Skroutz τη χαμηλότερη αναγραφόμενη τιμή ανά τεμάχιο για κάθε διάσταση και δείκτη φορτίου και ταχύτητας. Η τιμή της τετράδας προκύπτει πολλαπλασιάζοντας επί τέσσερα, χωρίς μεταφορικά, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Τα ποσά είναι ενδεικτικά, καθώς οι προσφορές αλλάζουν και η διαθεσιμότητα τεσσάρων τεμαχίων εξαρτάται από το κατάστημα.

Audi Q3: Με τις 18άρες γλιτώνεις 60 € στην τετράδα

Στο νέο Audi Q3, μία από τις επιλογές ζαντών αλουμινίου 18 ιντσών κοστίζει 880 € επιπλέον σε σχέση με τις βασικές 17άρες. Ο αγοραστής ξέρει, λοιπόν, ακριβώς τι θα πληρώσει για την αναβάθμιση. Στην πρώτη αλλαγή ελαστικών, όμως, η ζυγαριά γέρνει προς την αντίθετη πλευρά. Η βασική διάσταση του Q3 είναι 235/60 R17. Το Michelin Primacy 5 με δείκτες 102V ξεκινά από 176,00 € ανά ελαστικό, άρα η τετράδα φτάνει τα 704,00 €. Με τη ζάντα των 18 ιντσών το πλάτος παραμένει στα 235 χιλιοστά, αλλά το προφίλ χαμηλώνει και η διάσταση γίνεται 235/55 R18. Εδώ το Primacy 5 104W XL ξεκινά από 161,00 € το ένα ή 644,00 € για τέσσερα. Με τις τιμές που βρήκαμε, ο οδηγός του Q3 με τις 18άρες εξοικονομεί 15 € ανά τροχό και 60 € σε ολόκληρη την τετράδα.

Mercedes-Benz GLA: Από τις 18 στις 19 ίντσες με 13 € ανά τροχό

Η Mercedes-Benz GLA δεύτερης γενιάς έχει μια κοινή διάσταση με το Audi. Η 235/55 R18, που στο Q3 είναι η μεγαλύτερη από τις δύο επιλογές μας, στη GLA αποτελεί την αφετηρία της σύγκρισης. Για το ίδιο ακριβώς Michelin, λοιπόν, ο λογαριασμός ξεκινά από 161,00 € ανά ελαστικό και 644,00 € την τετράδα. Με τις 19άρες ζάντες, η GLA φορά 235/50 R19. Το Primacy 5 103W XL σε αυτή τη διάσταση ξεκινά από 174,00 € το ένα, ανεβάζοντας την τετράδα στα 696,00 €. Από τις δύο επιλογές τις χωρίζουν μόλις 13 € ανά τροχό. Για τον ιδιοκτήτη της Mercedes, αυτό μεταφράζεται σε επιβάρυνση 52 € στην αλλαγή των τεσσάρων, ή περίπου 8,1%.

Hyundai Tucson: Δύο ίντσες και 92 € χωρίζουν τις δύο επιλογές

Στο Tucson το βήμα είναι μεγαλύτερο. Στον ελληνικό κατάλογο του Hyundai συναντάμε, ανάλογα με την έκδοση, τόσο την 215/65 R17 όσο και την 235/50 R19. Μαζί με τη διάμετρο της ζάντας αλλάζει και το πλάτος του ελαστικού κατά 20 χιλιοστά. Η διαφορά φαίνεται εύκολα και στο πλάι του αυτοκινήτου, αφού το 17άρι λάστιχο έχει σχεδόν 2,2 εκατοστά ψηλότερο πλαϊνό. Για το Tucson με τις 17άρες, το Primacy 5 103V XL ξεκινά από 151,00 € ανά ελαστικό, με την τετράδα να διαμορφώνεται στα 604,00 €. Με τις 19άρες φορά την ίδια διάσταση που εξετάσαμε στη GLA και φτάνει επίσης τα 696,00 €, με τιμή 174,00 € ανά τεμάχιο. Η διαφορά για τον οδηγό του Hyundai είναι 92 € στην τετράδα, η μεγαλύτερη σε ευρώ ανάμεσα στα τέσσερα SUV.

Peugeot 2008: Πόσο κοστίζουν οι 18άρες του GT Line;

Στο Peugeot 2008 δεύτερης γενιάς, η επιλογή υπήρχε ακόμη και μέσα στην ίδια έκδοση εξοπλισμού. Όταν το μοντέλο λανσαρίστηκε στην Ελλάδα, το Allure φορούσε στάνταρ 215/60 R17. Ο αγοραστής μπορούσε προαιρετικά να επιλέξει τη 215/55 R18, τη διάσταση που συνόδευε από το εργοστάσιο το GT Line. Σήμερα, για ένα 2008 με τις 17άρες, το Primacy 5 96H ξεκινά από 130,99 € το ένα. Στα 523,96 € για τέσσερα, είναι η χαμηλότερη τιμή τετράδας της σύγκρισης. Στις 18 ίντσες, το Primacy 5 99V XL ξεκινά από 151,50 € ανά ελαστικό, δηλαδή 606,00 € η τετράδα. Η διαφορά φτάνει τα 82,04 €. Αναλογικά, μάλιστα, το Peugeot έχει τη μεγαλύτερη αύξηση από τα τέσσερα μοντέλα, 15,7%, οριακά πάνω από το 15,2% του Tucson, παρότι στο Hyundai ανεβαίνουμε δύο ίντσες.

Οι τιμές με μια ματιά

Μοντέλο Μικρότερη διάσταση Τιμή ανά ελαστικό Μεγαλύτερη διάσταση Τιμή ανά ελαστικό Διαφορά στην τετράδα Audi Q3 235/60 R17 102V 176,00 € 235/55 R18 104W XL 161,00 € −60,00 € Mercedes-Benz GLA 235/55 R18 104W XL 161,00 € 235/50 R19 103W XL 174,00 € +52,00 € Hyundai Tucson 215/65 R17 103V XL 151,00 € 235/50 R19 103W XL 174,00 € +92,00 € Peugeot 2008 215/60 R17 96H 130,99 € 215/55 R18 99V XL 151,50 € +82,04 €

Αν διαλέγεις τώρα ζάντες για το επόμενο αυτοκίνητό σου, αξίζει να αναζητήσεις το λάστιχο που θα αγόραζες στις δύο πλήρεις διαστάσεις που προβλέπει η έκδοσή σου. Το Q3 και το 2008 δείχνουν πόσο εύκολα μπορεί να πέσει έξω μια εκτίμηση με βάση τις ίντσες μόνο. Και στα δύο περνάς από τις 17 στις 18, αλλά στο ένα η αλλαγή κοστίζει 60 € λιγότερα και στο άλλο 82,04 € περισσότερα.