2025: Η χρονιά που είδαμε το πρώτο αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγήσει ανάποδα (video)

Άλλο ένα ρεκόρ για ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα στον κόσμο, αυτή τη φορά όχι εντός πίστας αλλά… ανάποδα

Εκτός από τα ρεκόρ γύρου σε πίστες όπως αυτή του Top Gear, τη Laguna Seca και το Goodwood, το καθηλωτικό ηλεκτρικό hypercar, McMurtry Spéirling, έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που οδηγείται με τις ρόδες προς τα… πάνω, χρησιμοποιώντας μόνο την κορυφαία αεροδυναμική του.

Το μνημειώδες κατόρθωμα πραγματοποιήθηκε χάρη στο ιδιόκτητο σύστημα ανεμιστήρων, Downforce-on-Demand, «ρουφώντας» το ακραίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και κάνοντάς το να στέκεται ανάποδα λες και έχει βεντούζες.

Ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα στον κόσμο

Το McMurtry Spéirling είναι ένα βρετανικής κατασκευής, μονοθέσιο, ηλεκτρικό hypercar, αποτέλεσμα του οράματος ενός εκ των πιο επιτυχημένων επιχειρηματιών της Βρετανίας, του δισεκατομμυριούχου Sir David McMurtry, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο. Η McMurtry Automotive συνεχίζει την κληρονομιά του με μια μικρή αλλά εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα.

Ο Thomas Yates, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της McMurtry Automotive, δήλωσε: «Ήταν απλώς μια φανταστική μέρα στο γραφείο! Η πρόσδεση και η ανεστραμμένη οδήγηση ήταν μια εντελώς σουρεαλιστική εμπειρία. Τα 2000 κιλά κάθετης δύναμης που μπορεί να παράγει το σύστημα ανεμιστήρων είναι πραγματικά κάτι το εκπληκτικό και είναι υπέροχο το να δείχνουμε τον λόγο για τον οποίο το Spéirling μας συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ σε όλο τον κόσμο. Πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε ολόκληρη την ομάδα της McMurtry Automotive, ειδικά στους μηχανικούς που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του αυτοκινήτου και του συστήματος ανεμιστήρων, είναι οι ήρωες του σήμερα».

Πως τα κατάφεραν

Το ότι ένα αυτοκίνητο με τεράστια επίπεδα κάθετης δύναμης μπορεί να αψηφήσει τους νόμους της βαρύτητας (ή να τους εκμεταλλευτεί πλήρως) και να οδηγηθεί ανάποδα ήταν ήδη γνωστό – τουλάχιστον στη θεωρία. Για παράδειγμα, μονοθέσια της Formula 1 παράγουνε κάθετη δύναμη πολλαπλάσια του βάρους τους, οπότε κινούμενα με αρκετή ταχύτητα, θα μπορούσαν θεωρητικά να οδηγηθούν ανεστραμμένα χωρίς οι ρόδες τους να ξεκολλήσουν από τον δρόμο.

Κατά τη διάρκεια της απόπειρας ρεκόρ, ο Thomas Yates οδήγησε το Spéirling σε μια ράμπα και σε μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα. Το δάπεδο της πλατφόρμας στη συνέχεια περιστράφηκε, αναστρέφοντας πλήρως το hypercar. Το σύστημα Downforce-on-Demand δημιούργησε ένα επαρκές κενό κάτω από το δάπεδο του hypercar για να το κρατήσει ανάποδα, υπερνικώντας τη δύναμη της βαρύτητας.

Μόλις αναστράφηκε πλήρως, ο Thomas οδήγησε προς τα εμπρός, χωρίς καμία υποστήριξη, πραγματοποιώντας ένα άκρως εντυπωσιακό ρεκόρ.

Αυτός είναι ένας φόρος τιμής στο αρχικό όραμα του McMurtry, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2021 στο Goodwood. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που το κοινό ρώτησε: «Μπορείς λοιπόν να το οδηγήσεις ανάποδα;», κάτι που οι άνθρωποι της McMurtry Automotive κατάφεραν λίγα χρόνια μετά.

Οι πρώτες παραδόσεις του Spéirling PURE σε πελάτες έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και θα περιλαμβάνουν μια σειρά από βελτιώσεις σε σχέση με αυτό το πρωτότυπο, κυρίως μια μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας, 100kWh.

Τι κρατάμε: