310 χλμ./ώρα στο TikTok: Μπορεί ένα viral βίντεο να οδηγήσει σε σύλληψη;

Τι ισχύει για το αυτόφωρο και την επικίνδυνη οδήγηση – και γιατί ένα παλιό, ξένο ή «δανεικό» βίντεο δεν αποδεικνύει από μόνο του ποιος οδηγούσε

Το κοντέρ δείχνει 310 χλμ./ώρα και το βίντεο κάνει μέσα σε λίγες ώρες τον γύρο των social media. Σύμφωνα με όσα έχουν μέχρι στιγμής δημοσιευθεί, το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε στην Εγνατία Οδό, κοντά στο Ωραιόκαστρο. Ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη επιβεβαίωση για τον ακριβή χρόνο καταγραφής ούτε για την ταυτότητα του οδηγού.

Αυτό δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια αλλά, ουσιαστικά, ο πυρήνας ολόκληρης της υπόθεσης. Και η βάση για ένα μεγάλο ερώτημα.

Μπορεί, λοιπόν, η Αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει κάποιον εξαιτίας ενός βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, στο Instagram ή σε κάποια άλλη πλατφόρμα; Η σύντομη απάντηση είναι «ναι, μπορεί». Όχι όμως αυτομάτως και όχι μόνο επειδή ένα κοντέρ εμφανίζει έναν εντυπωσιακό αριθμό.

Το βίντεο μπορεί να ξεκινήσει την έρευνα

Μια δημόσια ανάρτηση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για αυτεπάγγελτη αστυνομική ή εισαγγελική έρευνα και να αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Από τα πλάνα μπορούν, ενδεχομένως, να προκύψουν το όχημα, η πινακίδα, ο δρόμος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδρομής και η πιθανή ώρα του περιστατικού. Στη συνέχεια μπορούν να αναζητηθούν καταγραφές από κάμερες κυκλοφορίας, το αρχικό αρχείο του βίντεο, μάρτυρες ή άλλα στοιχεία που θα δείξουν ποιος βρισκόταν πραγματικά πίσω από το τιμόνι.

Το γεγονός ότι κάποιος ανέβασε το βίντεο, πάντως, δεν σημαίνει ότι ήταν και ο οδηγός. Μπορεί να ήταν συνοδηγός, φίλος, διαχειριστής μιας σελίδας ή απλώς κάποιος που αναδημοσίευσε ξένο υλικό.

Τι πρέπει να εξακριβωθεί από τις Αρχές

Είναι αυθεντικό και συνεχόμενο το βίντεο;

Σε ποια χώρα και σε ποιον δρόμο καταγράφηκε;

Πότε συνέβη πραγματικά το περιστατικό;

Ποιο είναι το όχημα;

Ποιος βρισκόταν στη θέση του οδηγού;

Ποια ήταν η πραγματική ταχύτητα;

Προέκυψε κίνδυνος για άλλους ανθρώπους ή οχήματα;

Με απλά λόγια, ο λογαριασμός που έκανε την ανάρτηση δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τον οδηγό. Η ημερομηνία του upload δεν αποδεικνύει πότε έγινε η οδήγηση, ενώ η λεζάντα δεν αποτελεί πιστοποιητικό τοποθεσίας. Αντίστοιχα, η ένδειξη του κοντέρ δεν ισοδυναμεί από μόνη της με πιστοποιημένη μέτρηση ταχύτητας.

Το αυτόφωρο μετρά από την οδήγηση, όχι από το upload

Για να υπάρξει άμεση σύλληψη χωρίς ένταλμα πρέπει, κατά κανόνα, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου. Το κρίσιμο χρονικό σημείο είναι πότε τελέστηκε η πράξη και όχι πότε το βίντεο εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ορίζει ότι ένα έγκλημα δεν θεωρείται πλέον αυτόφωρο όταν έχει περάσει ολόκληρη η επόμενη ημέρα από την τέλεσή του. Επομένως, εάν κάποιος δημοσιεύσει σήμερα μια επικίνδυνη οδήγηση που έγινε πριν από εβδομάδες ή μήνες, η ανάρτηση δεν «αναβιώνει» το αυτόφωρο. Μπορεί, όμως, να οδηγήσει σε ταυτοποίηση, σχηματισμό δικογραφίας και περαιτέρω δικαστική διαδικασία.

Η διαφορά φαίνεται και σε πραγματικές υποθέσεις. Σε πρόσφατο περιστατικό παραβίασης κόκκινων σηματοδοτών, ο φερόμενος οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Αντίθετα, σε υπόθεση με παλαιότερα βίντεο μοτοσικλετών που κινούνταν με περισσότερα από 250 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό, οι αναβάτες ταυτοποιήθηκαν και σχηματίστηκε δικογραφία, χωρίς να ανακοινωθεί σύλληψή τους για τις παλαιότερες πράξεις.

Γι’ αυτό και όροι όπως «εντοπίστηκε», «προσήχθη», «σχηματίστηκε δικογραφία» και «συνελήφθη» δεν είναι συνώνυμοι.

Τι σημαίνουν τα 310 χλμ./ώρα

Εφόσον αποδειχθεί ότι το βίντεο καταγράφηκε πράγματι σε ελληνικό δρόμο, ότι η ταχύτητα ήταν πραγματική και ότι έχει ταυτοποιηθεί ο οδηγός, η υπόθεση μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ το επίπεδο μιας απλής κλήσης.

Το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους επικίνδυνους ελιγμούς, τους αυτοσχέδιους αγώνες και την υπέρβαση του ορίου κατά τουλάχιστον 60 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας. Για την ποινική αξιολόγηση εξετάζεται επίσης εάν από τη συμπεριφορά μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο.

Παράλληλα, ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει για οδήγηση με περισσότερα από 200 χλμ./ώρα πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα πλάνο του ταχύμετρου αρκεί από μόνο του για να αποδειχθεί με απόλυτη ακρίβεια η ταχύτητα. Η γνησιότητα, η συνέχεια του βίντεο, το όχημα, ο δρόμος και ο χρόνος καταγραφής πρέπει να διασταυρωθούν.

Παλιά, ξένα και «δανεικά» βίντεο

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά του φαινομένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται η εντύπωση ότι η ασάφεια είναι σκόπιμη. Ένα παλιό βίντεο ανεβαίνει χωρίς ημερομηνία, ένα περιστατικό από άλλη χώρα αποκτά ελληνική λεζάντα ή κάποιος παρουσιάζει ως προσωπικό «κατόρθωμα» υλικό που δεν του ανήκει.

Το ζητούμενο μπορεί να μην είναι η καταγραφή μιας πραγματικής παράβασης, αλλά η πρόκληση αντιδράσεων, δημοσιευμάτων και, τελικά, περισσότερων προβολών. Αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί ως πρόθεση σε κάθε χρήστη χωρίς στοιχεία. Είναι, όμως, ένα μοτίβο που απαιτεί μεγαλύτερη επιφύλαξη. Ο αλγόριθμος επιβραβεύει την υπερβολή και, όταν ένα ακραίο βίντεο δεν υπάρχει, κάποιοι φαίνεται πρόθυμοι ακόμη και να το «δανειστούν».

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: χρήστες, μέσα ενημέρωσης και Αρχές καλούνται να ερευνήσουν ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να έχει παρουσιαστεί με εντελώς διαφορετικό τόπο, χρόνο ή πρωταγωνιστή.

Εδώ βρίσκεται και η παγίδα για τα μέσα ενημέρωσης. Ένα viral caption αποτελεί ισχυρισμό, όχι μεταδεδομένο. Πριν παρουσιαστεί ένα περιστατικό ως πρόσφατο και ελληνικό, πρέπει να αναζητείται η παλαιότερη εμφάνιση του βίντεο, να ελέγχονται οι πινακίδες και η σήμανση του δρόμου και να εξακριβώνεται εάν το υλικό ανήκει πράγματι στον λογαριασμό που το δημοσίευσε.

Τι συμβαίνει εάν ο uploader δεν είναι ο οδηγός;

Αν αποδειχθεί ότι το βίντεο είναι παλιό, προέρχεται από άλλη χώρα ή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, ο χρήστης που το ανάρτησε δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτομάτως υπεύθυνος για την επικίνδυνη οδήγηση. Ακόμη και αν άφησε να εννοηθεί ότι οδηγούσε ο ίδιος, η ανάρτηση δεν αρκεί για να υποκαταστήσει την πραγματική ταυτοποίηση. Η Αστυνομία πρέπει να αποδείξει ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι τη στιγμή της παράβασης.

Ο χρήστης, πάντως, ενδέχεται να κληθεί να εξηγήσει από πού προήλθε το υλικό και ποιος του το έδωσε, ανοίγοντας μια έρευνα την οποία πιθανότατα προκάλεσε μόνος του για μερικές χιλιάδες προβολές. Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη ειρωνεία του φαινομένου: κάποιος μπορεί να μην έκανε την παράβαση, αλλά προσποιούμενος ότι την έκανε να στρέψει πάνω του ολόκληρο τον μηχανισμό ελέγχου.

Το ίδιο ισχύει και για τη δημόσια διαπόμπευση. Η ταυτοποίηση ενός προφίλ δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο κάτοχός του οδηγούσε το αυτοκίνητο. Όπως, βέβαια, και η διαγραφή μιας ανάρτησης δεν σημαίνει ότι το υλικό έχει εξαφανιστεί ή ότι δεν έχει ήδη διασωθεί από τις Αρχές.

Viral δεν σημαίνει αποδεδειγμένο

Τα social media μπορούν πλέον να λειτουργήσουν ως αφετηρία μιας απολύτως πραγματικής ποινικής έρευνας. Ένα βίντεο μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση, δικογραφία και, όταν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ακόμη και σε σύλληψη. Δεν αποτελεί όμως από μόνο του καταδικαστική απόφαση.

Στην υπόθεση των 310 χλμ./ώρα, το κρίσιμο δεν είναι μόνο τι έδειξε το κοντέρ. Είναι να αποδειχθεί πού και πότε έγινε η καταγραφή, ποιο ήταν το όχημα και, κυρίως, ποιος οδηγούσε.

Γιατί στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να «δανειστεί» ένα βίντεο και μια παράβαση. Δεν μπορεί, όμως, να δανειστεί για πάντα και την ταυτότητα του πραγματικού οδηγού.