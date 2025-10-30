Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν αντέχουν οι ιδιοκτήτες τους – Τα πουλάνε σε λιγότερο από χρόνο

Όταν η πραγματική εμπειρία χρήσης ξεθωριάζει το όνειρο και τις προσδοκίες – Εκπλήξεις στην λίστα με τις πιο συχνές μεταπωλήσεις

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου είναι —τουλάχιστον θεωρητικά— μια απόφαση που κρατάει χρόνια. Η τιμή αγοράς, η απόσβεση, οι φόροι και η πτώση της μεταπωλητικής αξίας δεν αφήνουν περιθώρια για παρορμητισμούς. Κι όμως, πολλοί οδηγοί φαίνεται πως μετανιώνουν γρήγορα.

Μια νέα έρευνα της iSeeCars (ΗΠΑ) αποκαλύπτει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες πουλούν το αυτοκίνητό τους μέσα στον πρώτο κιόλας χρόνο. Κι όπως ήταν μάλλον προβλέψιμο, οι μάρκες πολυτελείας κρατούν τα πρωτεία και αυτό είναι λογικό, καθότι ο συγκεκριμένος πελατειακός τομέας της αγοράς, έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις και επίσης έχει τη δυνατότητα να αλλάζει αυτοκίνητα με μεγάλη ευκολία.

Αυτό που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, είναι ότι οι αγορές στην συγκεκριμένη κατηγορία πυροδοτούνται κυρίως από το πάθος και εμπεριέχουν περισσότερη παράρμηση πάρα value for money προσέγγιση. Δεν σημαίνει κατ΄ανάγκη λοιπόν ότι τα αυτοκίνητα της λίστας είναι προβληματικά αλλά το ότι οι αγοραστές τους μάλλον δεν βρήκαν σε αυτά, το «κάτι» που προσδοκούσαν πριν την αγορά τους

Όταν η πολυτέλεια κουράζει

Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει το Land Rover Discovery Sport, με σχεδόν τρεις στους δέκα αγοραστές να το μεταπωλούν μέσα σε 12 μήνες. Ακολουθεί η Porsche Macan, ενώ τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν τρεις Mercedes-Benz (GLB, CLA και GLA).

Η Land Rover έχει άλλη μία «διπλή» παρουσία στη δεκάδα, με τα Range Rover Evoque και Discovery, επιβεβαιώνοντας την εικόνα ενός brand που συχνά μαγεύει στην αγορά, αλλά κάτι… «στραβώνει» στη συνέχεια.

Τα 10 μοντέλα που οι οδηγοί αλλάζουν πιο γρήγορα

Land Rover Discovery Sport – 28,3% Porsche Macan – 22,2% Mercedes-Benz GLB – 21,2% Mercedes-Benz CLA – 20,4% Mercedes-Benz GLA – 16,7% Land Rover Range Rover Evoque – 16,4% Mercedes-Benz C-Class – 14,0% Land Rover Discovery – 13,6% BMW 5 Series – 13,4% Jaguar F-Pace – 13,3%

Ο μέσος όρος μεταπώλησης της αγοράς είναι μόλις 3,6%, κάτι που δείχνει ότι οι αγοραστές πολυτελών μοντέλων δεν έχουν υπομονή όταν το όνειρο συγκρούεται με την πραγματικότητα.

Οι μάρκες με τα περισσότερα «πισωγυρίσματα»

Σε επίπεδο brand, τα στοιχεία είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά:

Η Porsche βρίσκεται στην κορυφή, με 16% των οχημάτων της να μεταπωλούνται πριν κλείσουν χρόνο. Ακολουθούν Jaguar (10,7%), Mercedes-Benz (9,1%), Land Rover (8,9%) και Infiniti (6,5%).

Η Porsche φαίνεται να χάνει το στοίχημα της «σταθερής σχέσης» με τους πελάτες της, κυρίως λόγω του Macan, ενώ και το Cayenne καταγράφει υψηλά ποσοστά επαναπώλησης.

Τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς

Σύμφωνα με τους αναλυτές της iSeeCars, τα αίτια είναι πολλαπλά, όπως η ταχεία απαξίωση, το κόστος συντήρησης, τα ηλεκτρονικά προβλήματα, αλλά και η απογοήτευση από την καθημερινή εμπειρία οδήγησης σε σχέση με την τιμή αγοράς. Με απλά λόγια, πολλοί ιδιοκτήτες συνειδητοποιούν γρήγορα ότι η πολυτέλεια κοστίζει περισσότερο απ’ όσο αξίζει.

Τι κρατάμε

Τα πολυτελή SUV και κουπέ πρωταγωνιστούν στις γρήγορες μεταπωλήσεις

Land Rover και Mercedes-Benz έχουν τα περισσότερα μοντέλα στη λίστα

Οι περισσότεροι αγοραστές πουλούν μέσα σε 12 μήνες, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς

Η Porsche έχει το υψηλότερο ποσοστό «επιστροφών» ως μάρκα

Το υψηλό κόστος ιδιοκτησίας και η απογοήτευση από την εμπειρία χρήσης είναι οι βασικές αιτίες

