Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας το 2027 έως 20.000 ευρώ

Με έως 20.000 € μπορείς να αγοράσεις καινούργιο αυτοκίνητο με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας για το 2027. Ανάμεσα στις επιλογές της ελληνικής αγοράς βρίσκουμε από μικρά πόλης μέχρι ένα crossover με εργοστασιακό υγραέριο και ένα υβριδικό supermini με 194 ίππους.

Μόλις ένα γραμμάριο CO₂ ανά χιλιόμετρο αρκεί για να ανεβάσει τα τέλη κυκλοφορίας ενός καινούργιου αυτοκινήτου από τα 0 € στα 78,72 €. Για όσα επιβατικά ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2021, το όριο απαλλαγής είναι τα 122 γρ. CO₂/χλμ. Στα 123 γρ./χλμ. ενεργοποιείται η πρώτη κλίμακα χρέωσης, με τον συντελεστή των 0,64 € να εφαρμόζεται στο σύνολο των γραμμαρίων. Τι σημαίνει αυτό για τον αγοραστή; Ότι δύο εκδόσεις του ίδιου μοντέλου, με παρόμοια τιμή και ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό, μπορεί να έχουν διαφορετικά τέλη. Κι όπως δείχνει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της ελληνικής αγοράς, η έκδοση που απαλλάσσεται μπορεί να είναι και η ισχυρότερη.

Dacia Sandero, η έκδοση που κάνει τη διαφορά

Στο Dacia Sandero, μόλις 300 € χωρίζουν δύο αρκετά διαφορετικές προτάσεις. Με 17.300 € αγοράζεις το Expression TCe 100 με τον βενζινοκινητήρα των 100 ίππων. Με 17.600 € παίρνεις το Expression Eco-G 120, με 20 επιπλέον ίππους και δυνατότητα κίνησης τόσο με βενζίνη όσο και με υγραέριο. Το πρώτο εκπέμπει 124 γρ. CO₂/χλμ. και πληρώνει 79,36 € σε τέλη κυκλοφορίας για το 2027. Το δεύτερο περιορίζεται στα 109 γρ./χλμ. και ο ιδιοκτήτης του δεν πληρώνει τίποτα. Για όποιον κάνει αρκετά χιλιόμετρα, η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο θα φανεί στο πρατήριο, αφού το Eco-G μπορεί να αξιοποιεί τη χαμηλότερη τιμή του LPG σε κάθε γέμισμα. Υπάρχει μάλιστα και αυτόματη έκδοση μέσα στο ίδιο budget. Το Sandero Eco-G 120 EDC κοστίζει 19.300 € και διατηρεί τα μηδενικά τέλη, με εκπομπές 112 γρ./χλμ. Όσοι προτιμούν την ψηλότερη θέση οδήγησης του Sandero Stepway έχουν επίσης επιλογή. Το Stepway Expression με τον ίδιο κινητήρα διπλού καυσίμου και χειροκίνητο κιβώτιο κοστίζει 18.900 € και εκπέμπει 114 γρ./χλμ. Εδώ η επιλογή του κιβωτίου έχει μεγαλύτερη σημασία, αφού το αυτόματο Stepway ανεβαίνει στα 20.600 €.

Suzuki Swift, με 98 γρ./χλμ. από τη βασική έκδοση

Το Suzuki Swift πετυχαίνει μία από τις χαμηλότερες τιμές εκπομπών αυτής της επιλογής. Στη βασική προσθιοκίνητη έκδοση GL, ο τρικύλινδρος κινητήρας 1,2 λίτρων με ήπια υβριδική υποβοήθηση και χειροκίνητο κιβώτιο εκπέμπει μόλις 98 γρ. CO₂/χλμ. Η τιμή του διαμορφώνεται στα 17.090 €, σχεδόν 3.000 € κάτω από το όριο που έχουμε θέσει. Στα χρήματα αυτά, η Suzuki περιλαμβάνει ήδη δύο από τα πιο χρήσιμα στοιχεία για ένα αυτοκίνητο που θα περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην πόλη, την κάμερα οπισθοπορείας και τους πίσω αισθητήρες στάθμευσης. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν ακόμη οι προβολείς LED και η οθόνη πολυμέσων των 9 ιντσών με πλοήγηση.

Fiat Pandina, δύο επιλογές κάτω από 20.000 €

Με το Pandina, η Fiat παραμένει πιστή στη συνταγή που έκανε το μικρό της τόσο οικείο στους ελληνικούς δρόμους. Ψηλή οροφή, πέντε πόρτες και σχεδόν κάθετο πίσω μέρος, που κάνει εύκολο να υπολογίσεις πού τελειώνει το αμάξωμα όταν παρκάρεις. Την κίνηση αναλαμβάνει ο ήπια υβριδικός κινητήρας του ενός λίτρου, με απόδοση 65 ίππων. Η Pandina Icon έχει τιμή καταλόγου 18.490 € και εκπομπές 112 γρ. CO₂/χλμ. Η Cross, με την πιο περιπετειώδη εμφάνιση, ανεβαίνει στα 19.990 € και στα 116 γρ./χλμ. Και οι δύο απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, οπότε τα επιπλέον 1.500 € για την Cross αφορούν την έκδοση που προτιμά ο αγοραστής. Οι συγκεκριμένες τιμές είναι πριν από τυχόν προωθητική ενέργεια.

MG3 Hybrid+, 194 ίπποι με 18.950 €

Λίγο κάτω από τις 19.000 €, το MG3 Hybrid+ φέρνει στην ίδια συζήτηση και τις επιδόσεις. Η έκδοση Excite κοστίζει 18.950 €, έχει αυτόματο κιβώτιο και αποδίδει συνδυαστικά 194 ίππους. Για να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα από στάση χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα, επίδοση που δύσκολα συναντάς σε καινούργιο αυτοκίνητο αυτής της τιμής. Στην κίνηση της πόλης, το πλήρως υβριδικό σύστημα επιτρέπει στο MG3 να διανύει μέρος της διαδρομής με τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς να χρειάζεται φόρτιση σε πρίζα. Η επίσημη μέση κατανάλωση είναι 4,4 λίτρα/100 χλμ. και οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται στα 100 γρ./χλμ. Έτσι, για μόλις 50 € περισσότερα από το χειροκίνητο Sandero Stepway με υγραέριο, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα αυτόματο supermini με 74 επιπλέον ίππους και εξίσου μηδενικά τέλη.

Leapmotor T03, ηλεκτρικό και εντός ορίου πριν από την επιδότηση

Το Leapmotor T03 χωρά στη συγκεκριμένη επιλογή χάρη σε μια σημαντική λεπτομέρεια της τιμής του. Η λιανική του διαμορφώνεται στα 19.900 € πριν από την κρατική επιδότηση, επομένως πληροί το κριτήριο των 20.000 € ακόμη και για τον αγοραστή που θα καλύψει ολόκληρο το ποσό. Πρόκειται για ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό πόλης με 95 ίππους και επίσημη αυτονομία 265 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP. Για κάποιον που μπορεί να φορτίζει στο σπίτι και κινείται καθημερινά σε αστικό περιβάλλον, το T03 δίνει τη δυνατότητα να καλύπτει τις διαδρομές του με ρεύμα, μέσα στο ίδιο περίπου ποσό που θα διέθετε για ένα υβριδικό ή ένα μοντέλο με υγραέριο. Και στις τρεις περιπτώσεις, τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 είναι μηδενικά.