Αυτά τα αυτοκίνητα κάνουν αφόρητη τη ζωή στις πόλεις – Ο λόγος θα σε εκπλήξει!

Νέα έρευνα δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στα αυτοκίνητα μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, επιβαρύνοντας το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας»

Η κλιματική αλλαγή οξύνει τα φαινόμενα καύσωνα και κάνει τις πόλεις πιο ζεστές

Μελέτη από τη Λισαβόνα δείχνει ότι τα σκούρα αυτοκίνητα εκπέμπουν περισσότερη θερμότητα στον αέρα

Οι ειδικοί προτείνουν αλλαγές στις χρωματικές επιλογές στόλων και ιδιωτικών οχημάτων

Η θερμότητα του χρώματος

Το 2024 καταγράφηκε ως η πιο θερμή χρονιά στα παγκόσμια χρονικά, με πλημμύρες, πυρκαγιές και ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν πόλεις και κοινότητες. Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι οι αστικές περιοχές θερμαίνονται περισσότερο εξαιτίας της μαύρης ασφάλτου, της εκετατεμένης χρήσης δομικών υλικών και σκυροδέματος και των περιορισμένων χώρων πρασίνου. Όμως, μια νέα έρευνα από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας αποκαλύπτει κάτι που μέχρι τώρα είχε αγνοηθεί: τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σκούρου χρώματος συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της θερμοκρασίας.

Η γεωγράφος Márcia Matias στάθμευσε δύο πανομοιότυπα αυτοκίνητα, ένα μαύρο και ένα λευκό, στον ήλιο. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το μαύρο αυτοκίνητο αύξανε τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος έως και 3,8°C περισσότερο από την ίδια την άσφαλτο όπου βρισκόταν. Αντίθετα, το λευκό αυτοκίνητο είχε ελάχιστη ή και αρνητική επίδραση, ψύχοντας ελαφρώς τον αέρα γύρω του.

Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας

Η εξήγηση είναι απλή φυσική: τα λεπτά μεταλλικά πάνελ που καλύπτουν το αμάξωμα θερμαίνονται πολύ γρήγορα και ακτινοβολούν τη θερμότητα στον αέρα. Σε μια πόλη όπως το Λος Άντζελες, που διαθέτει περίπου 200 τετραγωνικά μίλια χώρων στάθμευσης και απολαμβάνει σχεδόν 275 ηλιόλουστες ημέρες τον χρόνο, η συσσωρευμένη επίδραση εκατοντάδων χιλιάδων αυτοκινήτων μπορεί να είναι σημαντική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαγορευτούν τα σκούρα χρώματα. Όμως, τα ευρήματα αποτελούν ένα νέο δεδομένο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των πόλεων. Η Matias, μιλώντας στο NPR, ανέφερε ότι οι στόλοι δημοτικών οχημάτων, όπως λεωφορεία και περιπολικά, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να βάφονται σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις, ώστε να αποτελέσουν μια μικρή αλλά ουσιαστική συμβολή στην προσαρμογή των πόλεων στους καύσωνες.

Πιθανές λύσεις και επόμενα βήματα

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αφού οι μετρήσεις έγιναν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ωστόσο, η βασική παρατήρηση είναι ισχυρή: το χρώμα ενός αυτοκινήτου επηρεάζει το μικροκλίμα γύρω του.

Εκτός από την αλλαγή χρωμάτων σε δημοτικά ή εταιρικά οχήματα, προτείνεται οι κυβερνήσεις να δώσουν κίνητρα για πιο ανοικτές χρωματικές επιλογές, αλλά και οι κατασκευαστές να αναπτύξουν νέες ανακλαστικές βαφές ή πιο ελκυστικά διχρωματικά σχέδια (π.χ. λευκές οροφές). Αν και η μελέτη δεν εξετάζει ειδικά την επίδραση των πανοραμικών γυάλινων οροφών που είναι όλο και πιο διαδεδομένες, το ζήτημα της θερμικής ακτινοβολίας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικό.

Τι κρατάμε

Τα σκούρα αυτοκίνητα μπορούν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του αέρα γύρω τους έως και 3,8°C

Το φαινόμενο αυτό επιβαρύνει τις πόλεις, που ήδη υποφέρουν από την «αστική θερμική νησίδα»

Οι ειδικοί προτείνουν αλλαγή χρωματισμού σε στόλους λεωφορείων, ταξί και δημοτικά οχήματα

Υπάρχει δυνατότητα για νέες βαφές με ανακλαστικές ιδιότητες ή για προώθηση πιο φωτεινών αποχρώσεων

Μικρές αλλαγές στο design και στο χρώμα μπορούν να γίνουν μέρος της στρατηγικής προσαρμογής στις αυξανόμενες θερμοκρασίες

Έρχονται 2.888 έξυπνες κάμερες στους δρόμους – Αυτόματες κλήσεις για ζώνες, φανάρια και κινητά

Μειώσεις στα τεκμήρια αυτοκινήτων από φέτος – Ποιοι γλιτώνουν φόρο από το 2026

Νέα Mercedes GLC: Γίνεται ηλεκτρική με αυτονομία 731 χιλιόμετρα